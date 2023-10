Wir haben die Medien über »plötzliche Todesfälle« verfolgt und das zeigen uns die Zahlen

Von Mark Crispin Miller

Eine Aufschlüsselung unserer Methodik (mit einer Geschichte dieses Nachrufs) und ein Blick darauf, wie die Medien eingesetzt wurden, um diese anhaltende Katastrophe zu NORMALISIEREN

Von Charlotte Hervis:

Haben Sie auch das Gefühl, dass sich die Meldungen über „plötzliche Todesfälle“ in den letzten Jahren dramatisch vervielfacht haben und dass die Zahl von Woche zu Woche weiter steigt? Wenn Sie dieses Gefühl haben, dann geht es nicht nur Ihnen so, denn die Zunahme der Berichte über „plötzliche Todesfälle“ und ihre ständig wachsende Zahl sind unbestreitbare Fakten.

Die Analyse langfristiger Trends in den Online-Nachrichten bestätigt, dass es in den letzten drei Jahren einen sprunghaften Anstieg solcher Meldungen gegeben hat. Die Zahl der Berichte über Menschen, die „plötzlich sterben“, stieg von durchschnittlich 4.346 Meldungen pro Monat Ende 2020 auf durchschnittlich 5.517 im Jahr 2021, 7.287 im Jahr 2022 und von Januar bis August dieses Jahres gab es im Durchschnitt 7.910 Meldungen pro Monat, in denen allein dieser Begriff genannt wurde. Das ist eine deutliche Veränderung – ein Anstieg um 22 % zwischen Ende 2020 und 2021, ein Anstieg um 37 % zwischen 2021 und 2022. Die gestrichelte Linie zeigt den Aufwärtstrend im Zeitverlauf.

Es ist wichtig, diesen breiten historischen Kontext über einen großen Datenbestand hinweg zu untersuchen, bevor wir uns näher mit den Trends befassen, die wir bei unseren eigenen Nachforschungen und der Katalogisierung plötzlicher, ungeklärter Todesfälle feststellen, die seit Anfang 2022 hier auf News from Underground veröffentlicht werden.

Der Trend, der in den letzten drei Jahren bei den Online-Nachrichten zu beobachten war, spiegelt Inhalte aus 173 Ländern wider, die von einigen der weltweit größten Nachrichtenseiten stammen. (MSN, Yahoo!, Daily Mail und The Sun gehören zu den produktivsten Quellen von Inhalten, die diesen Begriff enthalten.) Tatsächlich stammten 6 % der Verweise von den weltweit führenden Nachrichtenseiten (aufgeschlüsselt nach dem Internetverkehr, wie kürzlich von Press Gazette aufgelistet).

Da sich die Berichte über „plötzliche Todesfälle“ weltweit dramatisch vervielfacht haben, haben die Medien versucht, diesen Anstieg herunterzuspielen, indem sie ihn entweder völlig ignoriert haben oder indem sie bestimmte Beweise für eine übermäßige Zahl von Todesfällen in einem Land und/oder einer ethnografischen Gruppe zur Kenntnis genommen haben, diesen Anstieg aber auf etwas anderes zurückgeführt haben als auf die eine und einzige Sache, die ihn am wahrscheinlichsten verursacht hat. So haben wir gelesen, dass all diese „plötzlichen Todesfälle“ auf (zum Beispiel) Stress, Fettleibigkeit, heißes Wetter (d. h. den Klimawandel), das „Herzschmerzsyndrom“, Schiedsrichterpfiffe (die als Ursache für den „plötzlichen Tod“ all dieser Sportler vermutet werden), Pizza Margherita (die von einem italienischen Magazin als Grund für den „plötzlichen Tod“ so vieler Italiener an Herzkrankheiten vorgeschlagen wird), Drogen, Alkohol, zu viel Bewegung und – last but not least – „long COVID“ zurückzuführen sind.

Beide Taktiken – das Verdrängen des Anstiegs der plötzlichen Todesfälle oder das Wegdiskutieren – zielen darauf ab, diese anhaltende Katastrophe zu normalisieren, damit die Menschen sie vergessen und weitermachen. Diese Taktiken waren ziemlich effektiv, da sie stark an unser Wunschdenken appellieren, dass dieser Horror nicht wirklich passiert, oder, falls doch, die Ursachen harmlos und leicht zu beheben sind. Um diesen Vorstoß zur Normalisierung des völlig Unnormalen zu durchschauen, müssen wir die Schlüsselformel in Todesanzeigen – „plötzlich gestorben“ – zusammen mit dem Synonym „unerwartet gestorben“ – in den richtigen historischen Kontext stellen.

Bis Anfang/Mitte 2021 wurden diese Ausdrücke viel seltener verwendet als heute, da sie eine bestimmte verschlüsselte Bedeutung hatten. Beide waren ein Nachruf-Euphemismus, in erster Linie für Todesfälle durch Selbstmord und in zweiter Linie für Todesfälle durch Überdosierung – also für Todesfälle, die damals von den Hinterbliebenen als schändlich angesehen wurden. (Ähnlich war damals, als das Wort „Krebs“ noch ein Tabu war, „nach langer Krankheit gestorben“ ein Euphemismus für diese Todesursache). Selbst im Jahr 2020, über das so häufig (fälschlicherweise) berichtet wurde, dass es zu vielen „Todesfällen durch COVID“ gekommen sei (obwohl es im Jahr 2020 nur eine kurze Spitze dieser übermäßigen Sterblichkeit gab – bei älteren Menschen, die in letzter Zeit isoliert wurden -, während die Sterblichkeitsrate in diesem Jahr insgesamt nicht ungewöhnlich war), nahm die Zahl der Meldungen über „plötzliche Todesfälle“ nicht merklich zu.

Ab Anfang 2021 stiegen diese beiden Ausdrücke jedoch sprunghaft an; und während sie manchmal den euphemistischen Zweck erfüllten, den sie schon lange vorher hatten, waren sie immer häufiger buchstäblich wahr, da Menschen aller Altersgruppen nun „plötzlich“ oder „unerwartet“ starben, einfach tot umfielen oder nicht mehr aufwachten, oft ohne ersichtlichen Grund – ein Trend, der in der Geschichte der Nachrufe, insbesondere in den Vereinigten Staaten, beispiellos ist. Früher – d. h. vor der „Impfkampagne“ – wurden selbst Todesfälle von Menschen in den Neunzigern auf eine oder mehrere Ursachen zurückgeführt, während jetzt die überwiegende Mehrheit all dieser „plötzlichen Todesfälle“, nicht nur bei sehr alten Menschen, sondern auch bei allen anderen, einschließlich Teenagern, Kindern und Säuglingen, lapidar mit „ohne Angabe einer Ursache“ vermerkt wird.

Einige Leute haben die berechtigte Frage gestellt, ob der COVID-„Impfstoff“, der der Weltbevölkerung seit Ende 2020 aufgezwungen wird, zu diesem Phänomen beitragen könnte.

Es kommt selten vor, dass große Nachrichtenagenturen direkt aussprechen, was viele denken. Der Fall des britischen NHS-Arztes Stephen Wright ist ein seltenes Beispiel dafür:

https://www.msn.com/en-gb/health/medical/young-and-healthy-south-east-london-doctor-32-died-suddenly-after-rare-reaction-to-covid-vaccination/ar-AA1a3SxH

Nationale britische Nachrichtenseiten wie der Express stellten die Sicherheit des RUSSISCHEN „Impfstoffs“ bereits im Jahr 2021 in Frage:

Zynischerweise waren die „großen“ (aufkommensstarken) Nachrichtenagenturen sehr darauf bedacht, eine Verbindung zwischen dem „Impfstoff“ und den Nachrichten über plötzliche Todesfälle zu unterdrücken.

Während die Nachrichtenagenturen (Associated Press, Reuters, Bloomberg usw.) die Schlagzeilen veröffentlichen, folgen die Mainstream-Medien bei der Syndikation (dem Weiterverkauf und der Wiederveröffentlichung von Nachrichteninhalten an mehrere Nachrichtenagenturen). Sehen Sie sich einige der jüngsten Schlagzeilen an:

Es ist zwingend erforderlich, dass Kritiker der großen Regierung, der großen Pharmaindustrie und der großen Medien bei der Sammlung und Berichterstattung von Beweisen kritisch sind, um Schlagzeilen wie die oben genannten zu vermeiden, die dazu dienen, die Bemühungen Tausender von Menschen zu diskreditieren, die hart daran arbeiten, die Medienprogramme zu durchbrechen und diese Botschaft an die Massen zu bringen.

Dies ist einer der Gründe, warum der wöchentliche Substack-Newsletter von News from Undergound (suchen Sie in unserem Archiv nach Beiträgen, die mit „Zum Gedenken an die ‚plötzlich Verstorbenen'“ beginnen) die individuellen Geschichten hinter einigen Schlagzeilen aufzeichnet und illustriert. Schließlich war es Josef Stalin, der gesagt haben soll: „Ein einziger Tod ist eine Tragödie, eine Million Tote sind eine Statistik.“

Seit geraumer Zeit wird Marks Kampagne zur Aufbereitung und Weitergabe dieser individuellen Geschichten von einem engagierten Team von Freiwilligen und Redakteuren unterstützt. Wenn Sie in der Lage sind, für diese Initiative zu spenden, können Sie dies hier tun.

Schon früh wurde klar, dass wir uns bei der Berichterstattung über diese Todesfälle nicht allein auf die „Medien“ verlassen können. Unser Team recherchiert fleißig in Nachrichten und Nachrufen, um die unzähligen Menschen zu würdigen, die insbesondere seit Ende 2020/2021 plötzlich und meist ohne Angabe der Todesursache sterben.

Mit zunehmendem Umfang der Berichterstattung wurden wir in unserem Ansatz strukturierter und sind nun in der Lage, einige der aggregierten Daten und Trends aus unseren wöchentlichen Meldungen für den Zeitraum Januar bis Juli 2023 mitzuteilen.

In diesem siebenmonatigen Zeitraum haben wir 30.583 Zeilen an Informationen erfasst.

Wir verfolgen Informationen zu folgenden Themen:

Geografischer Standort

Art der Meldung (Prominenten-News, andere Nachrichten, Nachrufe)

Altersangaben, falls angegeben

Unsere Datenerfassung ist geografisch bedingt, da wir Forscher haben, die sich auf die Suche nach Berichten aus bestimmten Ländern spezialisiert haben. Wir sind uns bewusst, dass uns unter anderem Belege aus Israel fehlen. Diese Lücken in unserer Datensammlung sind auf den Mangel an Ressourcen bei unseren freiwilligen Forschern oder auf die fehlende Berichterstattung in den Mainstream-Medien zurückzuführen.

In Kanada können wir uns nicht darauf verlassen, dass die Mainstream-Medien über diese Geschichten berichten, was bedeutet, dass unsere unermüdlichen Forscher die Nachrichten von Beerdigungsinstituten durchforsten, um Informationen über Todesanzeigen zu erfassen. Deswegen sind unsere kanadischen Ausgaben so viel höher, da wir tiefer suchen und länger nach Informationen suchen.

Nachfolgend sehen Sie die Länder mit den meisten erfassten Todesfällen aus einer Liste von 128 Ländern in unserer Datenbank:

Für einige der Orte mit höherem Verkehrsaufkommen ergibt sich im Laufe der Zeit der folgende Trend:

Im Jahr 2023 ist das Niveau der Nachrichtenberichterstattung mit durchschnittlich 1.270 Nachrichten / Prominentenmeldungen pro Monat ziemlich konstant.

Vergleichen Sie diese „Nachrichten“ mit den zu Beginn dieses Beitrags genannten, die ausschließlich auf Artikeln basieren, die dem Suchbegriff „plötzlich gestorben“ entsprechen, ohne Kuration oder qualitative Bewertung.

Dies zeigt sowohl das Ausmaß der vom Team unternommenen Anstrengungen, eine solche qualitative Bewertung vor der Erfassung dieser Informationen vorzunehmen, als auch das Ausmaß der menschlichen Tragödie, die sich im Verborgenen abspielt, mit hier und da verstreuten Berichten und nur sehr wenigen Menschen, die die Punkte miteinander verbinden.

Die zehn Länder mit den meisten Nachrichtenmeldungen (einschließlich Informationen über den Tod von Berühmten oder Prominenten) aus unserem Newsletter-Archiv von 2023 waren:

Es ist herzzerreißend, über die vielen jungen Menschen zu berichten, die plötzlich sterben:

Und eine wachsende Zahl von Menschen im erwerbsfähigen Alter:

Mit dem Beginn der Wintersaison in der nördlichen Hemisphäre erwarten wir mehr und mehr Nachrichten und Nachrufe, so dass unsere Arbeit gerade erst begonnen hat.