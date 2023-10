Professor warnt: Net Zero-Anstrengungen könnten zu massiven Opfern im Lebensstandard führen.

Net Zero wird eine Kommandowirtschaft und einen massiven Rückgang des Lebensstandards erfordern, sagt ein Professor aus Cambridge. Und wofür?

Von Guy de la Bédoyère

Lassen Sie uns, wenn Sie so wollen, unsere Vorstellungskraft 27 Jahre nach vorne ins Jahr 2050 projizieren. Das mag weit weg erscheinen, ist es aber nicht. Stellen wir uns außerdem vor, dass eine Reihe britischer Regierungen die bemerkenswerte Errungenschaft des Netto-Null-Effekts erreicht haben. Großbritannien hat jetzt Netto-Null-Kohlenstoffemissionen, eine Herausforderung, die auf den unaufhörlichen Vorhersagen der Klimaapokalypse beruht und die Aussicht auf einen unumkehrbaren Klimawandel und sogar den bevorstehenden Tod des Planeten abwendet.

Eine Reihe von Regierungen hat mit Gesetzen, Strafen, Quoten, Zwangsabwrackungen und Subventionen das Unvorstellbare erreicht, und das zu stratosphärischen Kosten für jeden Bürger in Großbritannien. Außerhalb der Häuser (oder zumindest der meisten) tuckert eine surrende Wärmepumpe vor sich hin und pumpt die meiste Zeit des Jahres ihr mäßig warmes Wasser durch das Haus, wobei die Effektivität je nach Haus variiert. Die Räume sind nahezu hermetisch abgeriegelt, um die von den Pumpen erzeugte Wärme im Inneren zu halten.

Für diejenigen, die es sich leisten können, steht draußen auch ein Elektroauto, das über eine Nabelschnur mit dem Stromnetz des Hauses verbunden ist. Für andere werden Kabel über die Bürgersteige gezogen, und jeder Parkplatz im ganzen Land ist mit Bataillonen von Ladegeräten und weiteren Kabeln gefüllt. Nach jahrzehntelangem Einsatz für die Sache wurde jeder Bürgersteig im ganzen Land aufgerissen und die notwendigen Netzkabel verlegt. Aber das macht nichts – die Arbeit ist getan, und die Nation kann sich nun in ihrer neuen Identität als führende Nation für sauberes Laden auf der Erde sonnen.

Überall auf den Dächern der Häuser befinden sich unzählige Solarpaneele, zumindest bei den Häusern, die über die nötige Dachfläche verfügen, um sie unterzubringen. Sie laden fleißig einen Stapel Batterien auf, der an eine extravagante HiFi-Anlage aus den 1970er Jahren erinnert – zumindest an den Tagen, an denen die schwache und unzuverlässige britische Sonne sie auflädt.

Überall im Land wurde ein Feld nach dem anderen mit Solarzellen und Windturbinen bestückt.

Unmengen privater und öffentlicher Gelder sind in dieses Projekt geflossen, und das alles zu dem lobenswerten Zweck, den Planeten zu retten. Das rechtschaffene Glühen ist greifbar. Großbritannien hat die Welt in das gelobte Land geführt.

Seien wir hier bitte nicht zynisch. Lasst uns glauben, dass all dies trotz der Kosten mit verblüffendem Erfolg durchgeführt wurde. Die Pessimisten wurden niedergeschlagen, gezwungen, sich zurückzuziehen und zu akzeptieren, dass der Net-Zero-Kult das Land an das Tor zu einer sauberen Utopie geführt hat.

Und es hat sich gelohnt – in gewisser Weise. Bei der richtigen Art von Haus kann die schwache Wärme einer Wärmepumpe sehr gut funktionieren, obwohl sie von dem rechtschaffenen Glanz der Besitzer übertroffen wird, die sich über die triumphale Umwandlung ihres Hauses freuen. Elektroautos sind, so sagt man mir, eine wunderbare Sache. Vorbei sind die stinkenden Auspuffgase und Ölwechsel, zusammen mit dem Rattern von Dieselmotoren und deren Partikeln.

Jeder hat das Richtige getan. Und natürlich ist es besser, eine saubere und umweltfreundliche Lebensweise zu haben, vor allem, wenn man in aller Ruhe darüber nachdenken kann, wo und wie die notwendigen Geräte hergestellt und die notwendige Energie erzeugt wurde.

Aber vielleicht dämmert uns bis 2050 die Erkenntnis. Es wird nicht die geringste spürbare Auswirkung auf das Klima gegeben haben. Machen wir uns nichts vor: Der Klimawandel ist real. Das Klima verändert sich seit dem Tag, an dem das Wetter begann. Es verändert sich über Zeit und Ort hinweg. Das hat es immer getan und wird es immer tun.

Aber auch wenn wir all das Geld ausgeben und all die Arbeit in Net Zero stecken, werden die Wetterextreme, was auch immer sie sind und wodurch auch immer sie verursacht werden, weitergehen. Die Aussicht auf ein Armageddon wird unvermindert bestehen bleiben, auch wenn sich das Armageddon selbst als merkwürdig schwer fassbar erweist. Da Großbritannien 1 % der weltweiten Emissionen verursacht, werden die britischen Bemühungen keine erkennbare Veränderung bewirken, selbst wenn ein Stopp der weltweiten Emissionen den Klimawandel aufhalten oder beeinflussen könnte.

Es wird keine Auswirkungen auf das Klima zu Lebzeiten derjenigen geben, die ihr Leben und ihr Geld in Net Zero gesteckt haben. Es wird keine Auswirkungen auf das Leben ihrer Kinder, ihrer Kindeskinder oder für viele Generationen danach geben. Es wird keine Aussetzung von extremen Wetterereignissen geben, denn extreme Wetterereignisse sind eine Tatsache des Lebens und waren es schon immer. Wie viel weniger extreme Wetterereignisse müssten gezählt werden, damit Net Zero als Erfolg gewertet werden kann?

Von allen Vorhersagen, die zu Net Zero gemacht wurden, ist dies sicherlich eine hundertprozentige Garantie. Wenn es menschliches Handeln war, das uns an diesen Rand der Klippe gebracht hat, dann kann es nicht in ein paar kurzen Jahren rückgängig gemacht werden. Aber wenn sich herausstellt, dass die Welt nicht untergegangen ist (so wie sie auch nicht untergegangen ist, als all die selbstgeißelnden Bewegungen, die in der Vergangenheit das Ende der Welt vorhersagten, dies behaupteten), wird es zweifellos euphorische Behauptungen geben, dass Großbritannien das Ende der menschlichen Rasse abgewendet hat.

Wenn so viele Länder der Welt munter mit ihren Kohlekraftwerken weitermachen, dann mag sich das kleine Großbritannien im Jahr 2050 gut fühlen, aber das war’s dann auch schon. David Blackmon stellt im Telegraph in Frage, ob es überhaupt eine Netto-Energiewende geben wird.

Die tatsächlichen Vorteile für diejenigen, die für ihr gutes Gefühl bezahlt haben (und das sind, wenn es nach der Regierung geht, alle von uns), werden in der Tat sehr begrenzt sein. Das Leben wird vielleicht sauberer sein, aber die physischen Utensilien von Net Zero werden aufdringlich und allgegenwärtig sein, von den Feldern mit Solarzellen und dem Dröhnen der Windturbinen bis zu den überall baumelnden Ladekabeln.

Bis dahin werden die enormen Umweltkosten für die Herstellung und Installation all dieser Dinge zu Buche schlagen – vom Abschaben des Lithiums vom Meeresboden bis hin zum Verlust von Ackerland – sowie die ernüchternde Erkenntnis, dass das Recycling alter Batterien, Solarpaneele und Windturbinen alles andere als eine einfache Angelegenheit ist.

Die Kosten für den Ersatz der gesamten Net-Zero-Infrastruktur, die jetzt installiert wird, werden sich bald bemerkbar machen. Es besteht die reale Gefahr, dass Großbritannien in 25-30 Jahren mit riesigen Mengen veralteter und ausfallender Hardware konfrontiert sein wird.

Um fair zu sein, müssten wir bis dahin ohnehin alle vorhandenen Autos und Heizkessel ersetzen. Die eigentliche Frage ist, wie wir die zusätzlich benötigte elektrische Energie erzeugen können, indem wir auf Öl und Gas als Stromerzeugungsquelle verzichten. Eine Schätzung (siehe unten) geht davon aus, dass das US-Netz um 60 % vergrößert werden muss. Das schließt alles ein, bis hin zu den Schutzschaltern in den Wohngebäuden, ganz zu schweigen von den Unwägbarkeiten und der Unzuverlässigkeit der erneuerbaren Energien.

Ich bin fasziniert von der Frage, was im Jahr 2050 passieren wird. Damit die Net-Zero-Politik funktioniert, wenn sie überhaupt funktionieren kann, muss sie flächendeckend sein. Flächendeckend bedeutet, dass sie überall durchgesetzt werden müssen, unabhängig von ihrer Effizienz oder Zuverlässigkeit, und wenn nötig, auch mit Waffengewalt. Was werden wir mit den Ländern tun, die nationale Energieinteressen zu ihrer obersten Priorität machen und nicht mitspielen wollen? Mit ihnen in den Krieg ziehen?

Natürlich bin ich am eigentlichen Punkt vorbeigegangen, nämlich dass nicht nur Millionen von Menschen im Jahr 2050 feststellen werden, dass sie mit ihren Opfern und ihrem Geld keine Veränderung des Klimas erreicht haben, sondern auch, dass Net Zero nicht erreicht werden kann, wenn die Energieproduktion auf dem heutigen Niveau gehalten wird, ganz zu schweigen von einem Anstieg der Nachfrage.

Und das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, und die Lüge, mit der fast jeder Politiker in der britischen Wirtschaft und darüber hinaus hausieren geht, der behauptet, Net Zero anzustreben. „Die Vorstellung, dass der Netto-Nullpunkt innerhalb der gegenwärtigen Fristen mit anderen Mitteln als einer Kommandowirtschaft in Verbindung mit einer drastischen Senkung des Lebensstandards – und einigen unwahrscheinlichen technologischen Wundern – erreicht werden kann, ist eine eklatante Lüge“, sagt Professor Michael Kelly, emeritierter Professor für Ingenieurwesen in Cambridge, der darauf hinweist, dass die Auswirkungen offensichtlich sind.

Nichts davon bedeutet, dass wir nicht zu einer hyperreinen neuen Lebensweise gelangen können, und ich bin dafür. Das Problem ist nur der Zeitrahmen. Und mir ist klar, dass Michael Kelly ein unermesslich größeres Verständnis für die praktische Umsetzung von Netto-Null bis 2050 hat, sowohl in Großbritannien als auch in den USA, als fast jeder andere, der das anstrebt.

Wir leben in einer Demokratie, was bedeutet, dass es das Vorrecht der Bürger des Vereinigten Königreichs ist, dafür zu stimmen, wenn sie das wollen. Aber ich denke, es ist nur fair, das in die Manifeste zu schreiben und zu erklären, was der Deal wirklich ist. Andernfalls wird es bis 2050 ein böses Erwachen geben, und Sie können sicher sein, dass diejenigen, die uns auf diesen Weg geführt haben, verschwunden sein werden und andere die Scherben auflesen lassen.