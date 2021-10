Alle bejubeln den wachsenden „Wohlstand!“ – gleichzeitig zerlegt sich Amerikas soziale Ordnung

Es ist ein äußerst tragischer Witz, dass sich, während die Konzernmedien unaufhörlich Amerikas steigenden finanziellen „Wohlstand“ anpreisen, der wahre Reichtum der Nation schnell auflöst – die soziale Ordnung. Während wir ermutigt werden, Milliardäre zu bejubeln, die einen winzigen Teil ihres Reichtums für Weltraumtourismus und 500-Millionen-Dollar-Yachten als Beweis für „Wohlstand“ ausgeben, erklären unsere Medien und unsere Führung (Räusper), dass sie von der Großen Resignation, die hier bei Of Two Minds als „Take This Job and Shove It“-Rezession bekannt ist, und anderen untrüglichen Anzeichen des Zerfalls verwirrt sind.