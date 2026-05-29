Alle reden über die Benzinpreise … Bald werden alle über die Lebensmittelpreise reden

Von Tyler Durden

Verfasst von Michael Snyder über den Blog „The Economic Collapse“.

Für die meisten Menschen ist der Benzinpreis die offensichtlichste Folge des Krieges im Nahen Osten. Während ich diesen Artikel schreibe, liegt der Durchschnittspreis für eine Gallone Benzin in den Vereinigten Staaten bei 4,56 Dollar. Natürlich zahlen Verbraucher in einigen Teilen des Landes deutlich mehr als das. Das ist eine große Sache, und die Wahrheit ist, dass die Benzinpreise in den kommenden Monaten noch weiter steigen werden.

Aber wenn Sie glauben, die Benzinpreise seien schon schlimm, warten Sie erst einmal ab, was letztendlich mit den Lebensmittelpreisen passiert. Der Dieselpreis ist sogar noch schneller gestiegen als der für Normalbenzin, und die Preise für Düngemittel sind regelrecht in die Höhe geschossen. Diese Kosten werden an uns alle weitergegeben werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Unterdessen haben unsere Landwirte mit beispiellosen Dürrebedingungen zu kämpfen, und nun steht ein „Super-El-Niño“ bevor.

All dies bedeutet, dass die Lebensmittelpreise auf ein sehr schmerzhaftes Niveau steigen werden.

Auch wenn sich derzeit alle über die steigenden Benzinpreise beschweren, warnt ein prominenter Ökonom, dass „das nächste Thema die Lebensmittel sind“…

Die Lebensmittelpreise in den USA dürften parallel zu den Ölpreisen stark ansteigen, da kriegsbedingte Versorgungsengpässe Druck auf die Unternehmen und Landwirte ausüben, die die Regale des Landes füllen. „Das große Thema ist derzeit Öl“, sagte der Ökonom Justin Wolfers am Dienstag gegenüber MS NOW. „Das nächste Thema sind Lebensmittel.“ Die Ölpreise sind seit Beginn des Konflikts am 28. Februar um über 50 Prozent gestiegen und haben die Benzinpreise zum ersten Mal seit 2022 auf einen landesweiten Durchschnittspreis von über 4,50 Dollar getrieben.

Können Sie sich vorstellen, was passieren würde, wenn die Lebensmittelpreise gegenüber dem aktuellen Niveau um weitere 50 Prozent steigen würden?

Im vergangenen Jahr sind viele der gängigsten Artikel, die Amerikaner im Supermarkt kaufen, bereits deutlich teurer geworden…

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen Obst und Gemüse einige der stärksten Preisanstiege. Tomaten sind derzeit 40 % teurer als vor einem Jahr. Schlechte Wetterbedingungen beim Anbau, Zölle und steigende Kraftstoffpreise haben laut der New York Times zu dieser enormen Veränderung der Tomatenpreise beigetragen. Kaffee, ein weiteres Importprodukt, ist 19 % teurer als im vergangenen Frühjahr. Auch an der Fleischtheke werden Sie wahrscheinlich überhöhte Preise feststellen. Fleisch ist insgesamt um 9 % teurer geworden, aber Rindfleisch ist sogar noch stärker im Preis gestiegen. Hackfleisch ist etwa 15 % teurer, Rinderbraten 18 % und Steaks 16 %.

Wir können den Krieg mit dem Iran für die jüngsten Preissteigerungen verantwortlich machen, die wir derzeit erleben, denn durch den Krieg ist Diesel deutlich teurer geworden.

Und Diesel wird für den Transport des Großteils unserer Lebensmittel…

Was trägt zu den Preissprüngen bei? Die Kraftstoffpreise sind in die Höhe geschossen, während der Iran-Konflikt Frachtschiffe daran hindert, die Straße von Hormus zu passieren – einen lebenswichtigen Korridor für die weltweite Ölversorgung. Mit Diesel werden Fischereiboote, Traktoren und die Lastwagen betrieben, die 83 % der US-Agrarprodukte transportieren. Genauso wie Sie an der Tankstelle mehr bezahlen, tun dies auch die Lkw-Fahrer, die Waren im ganzen Land transportieren. Einige Händler und Lieferanten erheben Treibstoffzuschläge, um die gestiegenen Kosten für den Transport und die Lieferung ihrer Waren auszugleichen.

Zudem sind die Düngemittelpreise völlig aus dem Ruder gelaufen, und diese Kosten werden an uns weitergegeben, sobald die Erntezeit beginnt.

Die Lösung für diese Krise wäre die Wiederöffnung der Straße von Hormus.

Doch der Iran ist dazu nicht bereit.

Stattdessen beabsichtigt der Iran, den Status quo in der Straße von Hormus dauerhaft…

Der Iran und Oman führen derzeit intensive Gespräche über einen dauerhaften Sicherheitsmechanismus für die Straße von Hormus. Der Iran drängt darauf, eine Durchfahrtsgebühr für Handelsschiffe, die diese enge Wasserstraße befahren, zu institutionalisieren und zu normalisieren. Laut einem iranischen Diplomaten soll das vorgeschlagene System die langfristige Position des Iran und Omans als Hauptregulierer der Meerenge sichern und so einen vorübergehenden Hebel aus dem jüngsten militärischen Konflikt in ein dauerhaftes Hoheitsrecht umwandeln. Um seinen Einfluss zu festigen, begann die neu gegründete iranische Behörde für die Meerenge des Persischen Golfs damit, bedingte Vorschriften und hohe Durchfahrtsgebühren anzuwenden, die in einigen Fällen eine Million Dollar pro Schiff übersteigen, während sie befreundeten Nationen wie Russland oder China selektive Ausnahmen gewährt. Durch die Einbindung Omans, das die territoriale Hoheitsgewalt über die Meerenge teilt, versucht der Iran, eine Koalition aufzubauen, die diese Gebühren unter dem Deckmantel der Finanzierung lokaler maritimer Sicherheit legitimiert. Die USA vertreten in dieser Angelegenheit eine gegenteilige Ansicht und betrachten die dauerhafte Maut als ein nicht verhandelbares Hindernis für das Erreichen eines nachhaltigen Friedensabkommens. Gemäß dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen unterliegen internationale Meerengen Transitpassage-Protokollen, die den ununterbrochenen Fluss der globalen Handelsschifffahrt garantieren – ein Grundsatz, der nach Ansicht der USA bedingungslos wiederhergestellt werden muss.

Dies ist einer der Gründe, warum es keine Einigung zur Beendigung des Krieges geben wird.

US-Außenminister Marco Rubio warnte gerade, dass das, was der Iran in der Straße von Hormus zu tun versucht, „eine diplomatische Einigung unmöglich machen wird“…

„Ein Mautsystem in der Straße von Hormus würde eine diplomatische Einigung unmöglich machen.“ „Wir sind sehr enttäuscht von den NATO-Verbündeten; wir werden die Frage des Truppeneinsatzes beim bevorstehenden Treffen erörtern.“

Sollte die Straße von Hormus geschlossen bleiben, ist eine weltweite Inflationskrise vorprogrammiert.

Und als wäre das nicht schon genug, nähert sich nun auch noch ein „Super-El-Niño“ mit großen Schritten.

Man warnt uns, dass es sich dabei möglicherweise um den stärksten „Super-El-Niño“ seit Beginn der Aufzeichnungen handeln könnte…

Wissenschaftler haben gewarnt, dass ein bevorstehender „Super-El-Niño“ noch heftiger ausfallen könnte als ein früheres Ereignis, das über 50 Millionen Todesopfer forderte. Der El Niño von 1877 war eines der schwersten Klimaereignisse in der Geschichte der Aufzeichnungen und löste eine weltweite humanitäre Katastrophe aus, die als „Die Große Hungersnot“ bekannt ist. Klimarekonstruktionen deuten darauf hin, dass die Wassertemperaturen in einer Schlüsselregion des Pazifischen Ozeans um 2,7 °C (4,86 °F) stiegen, was zu Störungen der Niederschlagsmuster auf der ganzen Welt führte.

Wenn der Super-El-Niño von 1877–1878 50 Millionen Menschen das Leben kostete, als die Weltbevölkerung nur einen Bruchteil der heutigen Zahl ausmachte, was würde dann ein noch stärkerer Super-El-Niño anrichten?

Ein außerordentlicher Professor an der Washington State University erklärt, dass „mehrjährige Dürreperioden, ähnlich denen der 1870er Jahre, erneut auftreten könnten“…

Schätzungen zufolge starben damals bis zu vier Prozent der Weltbevölkerung an den Folgen von Nahrungsmittelknappheit und Krankheitsausbrüchen. Das entspräche heute mindestens 250 Millionen Menschen. Nun deuten Prognosen darauf hin, dass die Wassertemperaturen im Laufe dieses Jahres möglicherweise um mehr als 3 °C (5,4 °F) über dem Durchschnitt liegen könnten – was den bevorstehenden Super-El-Niño noch stärker machen würde als den vor fast 150 Jahren. „Gleichzeitige mehrjährige Dürren, ähnlich wie in den 1870er Jahren, könnten erneut auftreten“, sagte Deepti Singh, außerordentliche Professorin an der Washington State University, gegenüber der Washington Post.

Die weltweite Nahrungsmittelproduktion wäre dieses Jahr aufgrund der globalen Düngemittelkrise ohnehin schon deutlich zurückgegangen.

Nun kommt noch ein ungemein starker „Super-El-Niño“ hinzu.

Was glauben Sie, wie sich all das auf die Lebensmittelpreise auswirken wird?

Die Antwort liegt natürlich auf der Hand.

Wir stecken in weitaus größeren Schwierigkeiten, als den meisten Menschen bewusst ist, doch vorerst feiert der Großteil der Bevölkerung einfach weiter.

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