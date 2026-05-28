Frontarzt erhebt schwere Vorwürfe: „Gaza ist kein Kollateralschaden – es ist die Zerstörung einer Gesellschaft“

Der britische Chirurg und Oxford-Mediziner Dr. Nick Maynard schildert in einem erschütternden Interview, was er nach eigenen Angaben in Gaza gesehen hat: zerstörte Krankenhäuser, getötetes medizinisches Personal, schwer verletzte Kinder, blockierte Behandlungen und ein Gesundheitssystem, das nicht einfach zusammengebrochen sei, sondern systematisch zerschlagen worden sei.

Maynard ist kein Aktivist aus der Ferne. Er arbeitet seit vielen Jahren mit palästinensischen Ärzten zusammen, unterrichtete Medizinstudenten in Gaza und war nach dem 7. Oktober mehrfach selbst vor Ort. Genau deshalb wiegen seine Aussagen schwer: Er spricht nicht über Theorie, sondern über eigene Beobachtungen, Kollegen, Patienten und Krankenhäuser, in denen er selbst gearbeitet hat.

Ein Arzt berichtet aus einem belagerten Gebiet

Maynard beschreibt Gaza bereits vor dem aktuellen Krieg als eingeschlossenes Gebiet, in dem die meisten Menschen das Territorium nie verlassen konnten. Die medizinische Versorgung sei trotz hochqualifizierter Ärzte und Pflegekräfte dauerhaft unterversorgt gewesen. Besonders Krebspatienten hätten oft Genehmigungen benötigt, um außerhalb Gazas behandelt zu werden – ein Prozess, der laut Maynard im Durchschnitt Monate dauerte. Ein Teil der Anträge sei abgelehnt worden, selbst bei lebensbedrohlichen Erkrankungen.

Nach Beginn der israelischen Offensive habe sich die Lage in eine humanitäre Katastrophe verwandelt. Maynard spricht von einer gezielten Zerstörung der medizinischen Infrastruktur. Von 36 Krankenhäusern seien nur noch wenige funktionsfähig gewesen; das Nasser-Krankenhaus im Süden sei eines der letzten großen verbliebenen Zentren gewesen – selbst dieses jedoch schwer beschädigt und eingeschränkt.

„Jedes Krankenhaus wurde angegriffen“

Besonders schwer wiegt Maynards Vorwurf, dass die Angriffe auf Krankenhäuser nicht bloß versehentliche Kollateralschäden gewesen seien. Er sagt, jedes Krankenhaus in Gaza sei angegriffen worden. Fast 2.000 Mitarbeiter des Gesundheitswesens seien im Verlauf des Krieges getötet worden. Im Verhältnis zur Bevölkerung sei die Zahl getöteter Gesundheitskräfte laut ihm extrem höher als in anderen Konflikten.

Maynard berichtet auch von einem Angriff auf das Al-Aqsa-Krankenhaus, während er selbst im Operationssaal arbeitete. Eine israelische Rakete habe die Intensivstation neben dem OP-Bereich getroffen. Danach hätten ausländische Helfer evakuiert werden müssen, und das Krankenhaus sei rasch weiter außer Funktion geraten.

Die israelische Begründung, Krankenhäuser würden als Hamas-Kommandozentren genutzt, weist Maynard für die Bereiche, die er selbst gesehen habe, zurück. Er betont, er könne nur bezeugen, was er selbst gesehen habe – aber in den von ihm betretenen klinischen Bereichen habe er keine militärische Nutzung durch Hamas festgestellt.

Die Zerstörung des Gesundheitswesens als Kriegsstrategie

Maynards zentrale These lautet: Die Angriffe auf Ärzte, Kliniken, Krankenwagen und medizinische Infrastruktur seien Teil einer umfassenderen Strategie, Gaza als lebensfähige Gesellschaft unbewohnbar zu machen. Wer Krankenhäuser zerstört, zerstört nicht nur Gebäude – er zerstört Geburtenstationen, Krebsbehandlung, Notfallmedizin, Dialyse, Kinderchirurgie, Intensivpflege und jede Hoffnung auf ein normales ziviles Leben.

Genau darin sieht Maynard den eigentlichen Kern der Katastrophe: Nicht nur Menschen sterben durch Bomben. Menschen sterben, weil Operationen nicht mehr möglich sind, Medikamente fehlen, Wunden nicht behandelt werden können, Krebs nicht therapiert wird und Kinder mit schweren Verletzungen keinen sicheren Ort mehr finden.

Vorwürfe über Festnahmen und Folter

Noch erschütternder sind Maynards Aussagen über palästinensische Gesundheitsarbeiter, die von israelischen Kräften festgenommen worden seien. Laut seiner Darstellung seien Hunderte medizinische Mitarbeiter verschleppt oder ohne Anklage festgehalten worden. Er spricht von Berichten über schwere Misshandlungen, Demütigungen, körperliche Gewalt und psychologische Folter.

Maynard sagt, er habe selbst Aussagen von Überlebenden aufgenommen. Einige seien tagelang unter entwürdigenden Bedingungen festgehalten, gefesselt, geschlagen und später in israelische Gefängnisse gebracht worden. Die Vorwürfe seien an internationale Gerichte weitergegeben worden.

Besonders wichtig: Diese Aussagen sind Vorwürfe und Zeugenaussagen aus dem Interview. Sie müssten juristisch unabhängig untersucht werden. Aber wenn sie auch nur teilweise zutreffen, handelt es sich um schwerste Verstöße gegen internationales Recht.

Ärzte als Zielscheibe

Maynard berichtet, dass vor allem erfahrene und leitende Ärzte festgenommen oder getötet worden seien. Er sieht darin kein zufälliges Muster, sondern einen Hinweis auf eine gezielte Schwächung des medizinischen Rückgrats Gazas.

Ein Gesundheitssystem besteht nicht nur aus Gebäuden. Es besteht aus Menschen: Chirurgen, Anästhesisten, Kinderärzten, Krankenschwestern, Technikern, Studenten, Sanitätern. Wenn diese Menschen getötet, vertrieben oder inhaftiert werden, ist selbst ein wieder aufgebautes Krankenhaus nur noch eine leere Hülle.

Experimentelle Waffen und neue Formen der Kriegsführung

Im Interview werden zudem Vorwürfe über neue oder ungewöhnliche Formen des militärischen Einsatzes angesprochen. Maynard berichtet von Aussagen über ferngesteuerte Systeme, Drohnen und sogar bewaffnete Hunde, die in Krankenhäuser eingedrungen seien. Diese Angaben beruhen auf Zeugenaussagen, die er nach eigenen Angaben von Kollegen erhalten habe.

Auch hier gilt: Solche Behauptungen verlangen unabhängige Untersuchung. Doch sie passen in ein größeres Bild moderner Kriegsführung, in der Gaza offenbar zum Labor für Überwachung, Drohnenkrieg, KI-gestützte Zielerfassung und urbane Kriegsführung geworden ist.

Der Westen wusste Bescheid

Ein besonders politischer Punkt des Interviews betrifft die Reaktion westlicher Regierungen. Maynard sagt, er und andere Ärzte hätten Beweise, Fotos und Berichte an britische und amerikanische Regierungsstellen weitergegeben. Man habe auch Vertreter der Biden-Regierung informiert. Die Reaktion sei zwar teilweise „sympathisch“ gewesen – aber folgenlos.

Das ist der eigentliche Skandal: Nicht nur, was in Gaza geschieht, sondern dass westliche Regierungen davon erfahren, Akten erhalten, Ärzte anhören – und dennoch Waffen, Rückendeckung oder diplomatischen Schutz weiterlaufen lassen.

Die moralische Bankrotterklärung

Der Artikel beginnt mit einem Vergleich zu Ruanda und der Frage, wie Genozide geschehen können, obwohl die Welt zusieht. Im Transkript wird argumentiert, dass die internationale Gemeinschaft auch diesmal sehr früh wusste, was in Gaza geschieht – und trotzdem nichts Entscheidendes unternahm.

Besonders scharf wird die Doppelmoral westlicher Politiker angegriffen: Jahrzehntelang habe man geschworen, Massengräuel nie wieder zuzulassen. Doch wenn der Täter ein enger Verbündeter sei, würden dieselben Prinzipien plötzlich relativiert, verdreht oder zum Schweigen gebracht.

Fazit: Gaza als Testfall für die Glaubwürdigkeit des Westens

Dr. Nick Maynards Aussagen sind ein Frontalangriff auf die offizielle Erzählung vom „präzisen Krieg gegen Hamas“. Was er beschreibt, ist kein chirurgischer Militäreinsatz, sondern die systematische Zerstörung der zivilen Lebensgrundlagen eines ganzen Gebiets.

Wenn Krankenhäuser zerstört, Ärzte getötet, Patienten blockiert, Kinder verstümmelt, Hilfsorganisationen behindert und Zeugen zum Schweigen gebracht werden, dann geht es nicht mehr nur um Krieg. Dann geht es um die Frage, ob internationales Recht überhaupt noch gilt – oder nur noch gegen Feinde des Westens angewendet wird.

Gaza ist damit nicht nur eine humanitäre Katastrophe. Es ist ein moralischer Stresstest für den Westen. Und nach den Aussagen dieses Frontarztes fällt das Urteil vernichtend aus.