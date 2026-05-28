Wenn ein App-Download zur Regierungsakte wird

Die Rechtstheorie des DOJ lautet: Wer bei einer Standard-Datenschutzerklärung einer App auf „Ich stimme zu“ klickt, hat freiwillig eingewilligt, von der Bundesregierung identifiziert zu werden.

Christina Maas

Im November 2025 begnadigte Präsident Trump Troy Lake, einen Dieselmechaniker aus Wyoming, der sieben Monate im Bundesgefängnis verbracht hatte, weil er bei 344 Schwerlast-Lkw die Emissionskontrollen deaktiviert hatte.

Senatorin Cynthia Lummis hatte sich für die Begnadigung eingesetzt. Sie bezeichnete die Strafverfolgung als „instrumentalisiert“.

Zwei Monate später kündigte das DOJ an, für exakt dieselbe Handlung, wegen der Lake im Gefängnis gesessen hatte, keine strafrechtlichen Verfahren mehr einzuleiten. „Das DOJ verpflichtet sich zu vernünftigen Durchsetzungsprinzipien, effizientem Einsatz staatlicher Ressourcen und der Vermeidung einer Überkriminalisierung des Umweltrechts des Bundes“, erklärte das Ministerium.

Manipulationen an Abgassystemen waren mit anderen Worten die Zeit der Regierung nicht mehr wert.

Zwei Monate danach schickte das DOJ Vorladungen an Apple, Google, Amazon und Walmart und verlangte die Namen, Wohnadressen, Telefonnummern und vollständigen Kaufhistorien von mehr als 100.000 Menschen, die eine Diesel-Lkw-Tuning-App namens EZ Lynk Auto Agent heruntergeladen hatten.

Die Regierung, die gerade erst erklärt hatte, sie habe Besseres zu tun, als Diesel-Tuner strafrechtlich zu verfolgen, scheint offenbar nichts Besseres zu tun zu haben, als eine Datenbank über sie anzulegen.

Was man bekommt, wenn man auf „Ich stimme zu“ klickt

EZ Lynk Auto Agent wird an den Diagnoseanschluss eines Lastwagens angeschlossen und ermöglicht über das Smartphone den Zugriff auf die Motorsoftware. Werkstatttechniker nutzen es für Diagnosen, Flottenmanager zur Überwachung elektronischer Fahrtenbücher, Leistungs-Tuner zur Anpassung von Motoreinstellungen, und manche Menschen verwenden es, um Emissionskontrollen zu entfernen – was nach dem Clean Air Act illegal war.

Die Vorladungen gingen im März und April 2026 an vier Unternehmen. Apple und Google sollten App-Download-Daten liefern. Amazon und Walmart Namen und Adressen der Käufer der Hardware. In einem gemeinsamen Schreiben, das am 5. Mai vor einem Bundesgericht in Manhattan eingereicht wurde, erklärten DOJ-Anwälte, sie benötigten diese Informationen, um „Zeugen über ihre Nutzung der EZ-Lynk-Technologie zu befragen“.

Zeugen zu befragen bedeutet nach Definition des DOJ, jede einzelne Person zu identifizieren, die die App jemals installiert hat. Der Techniker in Ohio, der sie für Diagnosen nutzt, der Flottenmanager in Texas, der elektronische Fahrtenbücher überwacht, und der Mann in Montana, der sie 2018 heruntergeladen und nie geöffnet hat – sie alle sind offenbar Zeugen, mit denen die Regierung sprechen möchte.

Die Anwälte von EZ Lynk von Baker Botts und Bourelly, George + Brodey stellten die offensichtliche Frage: „Diese Anfragen nach potenziell Hunderttausenden personenbezogenen Daten gehen weit über die Anforderungen dieses Falls hinaus und werfen ernsthafte Datenschutzbedenken auf“, schrieben sie. „Zur Untersuchung dieser Behauptung ist es nicht erforderlich, jede einzelne Person zu identifizieren, die das Produkt genutzt hat.“

Die Regierung sieht das anders.

Die rechtliche Argumentation des DOJ dafür, warum 100.000 Namen und Adressen eine verhältnismäßige Reaktion auf eine Zivilklage wegen Lkw-Abgasen seien, lautet wie folgt: Wenn man EZ Lynk heruntergeladen und den Nutzungsbedingungen zugestimmt habe, besitze man „kein schutzwürdiges Datenschutzinteresse mehr an diesen Informationen“. Man habe den Button geklickt. Damit sei man aus Sicht der Regierung eine Person, die freiwillig zugestimmt habe, identifiziert und katalogisiert zu werden.

Niemand liest die Nutzungsbedingungen. Das weiß das DOJ. Die Datenschutzerklärung von EZ Lynk war formuliert worden, um die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmens zur Zusammenarbeit mit rechtlichen Verfahren abzudecken – Standardformulierungen, wie sie praktisch jede App auf dem Smartphone enthält. Das DOJ behandelt diesen üblichen Passus zur rechtlichen Kooperation – den Satz über die Weitergabe von Daten „zur Einhaltung gerichtlicher Anordnungen, Gesetze oder rechtlicher Verfahren, einschließlich zur Beantwortung staatlicher oder behördlicher Anfragen“ – als pauschalen Verzicht auf Datenschutzrechte sämtlicher Nutzer.

Man sollte etwa sechs Sekunden darüber nachdenken, was das bedeutet. Wenn ein Klick auf „Ich stimme zu“ bei Standard-App-Bedingungen ausreicht, um zur Zielscheibe staatlicher Identifizierung zu werden, gilt dieselbe Logik für jede App, die man jemals heruntergeladen hat: Gesundheits-Apps. Zyklus-Tracker. Politische Nachrichten-Apps. Dating-Profile. Alles.

Die umfassende Datensammlung wirft eine Frage auf: Warum will die Regierung diese Daten überhaupt?

Das DOJ beantwortete diese Frage nicht wirklich. Während des gesamten Verfahrens hat das DOJ diese Frage nie beantwortet.

Die Hintertür, die keine Hintertür war

Versteckt in den Gerichtsunterlagen befindet sich ein Detail, das mehr Aufmerksamkeit verdient. Die Anwälte von EZ Lynk behaupten, Regierungsvertreter hätten das Unternehmen bei einem Treffen am 18. Juni 2019 aufgefordert, eine „Hintertür zum EZ-Lynk-System zu schaffen, die staatliche Überwachung ahnungsloser Nutzer ermöglichen würde“.

EZ Lynk sagte nein.

Die Regierung bestritt, eine „unangemessene Hintertür“ verlangt zu haben. Sie erläuterte jedoch nicht genauer, was sie stattdessen gefordert hatte.

Die Formulierung ist interessant. Sie bestritten nicht, eine Hintertür verlangt zu haben. Sie bestritten lediglich, eine unangemessene verlangt zu haben. Welche Unterscheidung das DOJ hier treffen wollte, erklärte es nicht.

Seit diesem Treffen im Jahr 2019 habe sich die Regierung laut den Anwälten von EZ Lynk darauf „fixiert“, die Nutzer von EZ Lynk zu identifizieren, und „unsere Vorschläge, personenbezogene Nutzerdaten zu schwärzen oder zu anonymisieren, stets abgelehnt“.

EZ Lynk bot an, Nutzerdaten ohne Namen zu übergeben – anonymisiert. Die Regierung lehnte ab.

Die Regierung will Namen und Wohnadressen, verbunden mit Kaufhistorien, von jedem einzelnen Nutzer. Und Apple, Google, Amazon und Walmart sind nur vier von zwölf Drittparteien, die Vorladungen erhielten. Zu den anderen gehören EZ Lynks Vertriebspartner (Kinect’d, Premier Performance, PPEI), Entwickler (Mercury, Salvo) und technische Dienstleister (Keltek, TechIt).

Zwölf Vorladungen an zwölf Unternehmen. Die Regierung baut aus allen verfügbaren Richtungen die vollständige Kundendatenbank von EZ Lynk zusammen – nachdem das Unternehmen selbst Nein gesagt und eine anonymisierte Version angeboten hatte, die abgelehnt wurde.

Die zugrunde liegende Klage „United States v. EZ Lynk“ wurde im März 2021 von der damaligen US-Staatsanwältin Audrey Strauss im Southern District of New York eingereicht. Die Klage warf EZ Lynk und den Mitgründern Bradley Gintz und Thomas Wood vor, sogenannte „Defeat Devices“ verkauft zu haben, die „tausenden Fahrern in den gesamten Vereinigten Staaten“ ermöglicht hätten, Emissionskontrollen bei Ford-, GM- und Ram-Lkw zu deaktivieren.

„Emissionskontrollen bei Autos und Lastwagen schützen die Öffentlichkeit vor den schädlichen Auswirkungen von Luftverschmutzung“, erklärte Strauss. „EZ Lynk hat die Gesundheit der Öffentlichkeit gefährdet, indem das Unternehmen Geräte hergestellt und verkauft hat, die gezielt zur Deaktivierung dieser Emissionskontrollen dienen.“

EZ Lynk bestritt, dass der Hauptzweck des Produkts die Umgehung von Emissionsgesetzen sei, und beantragte die Abweisung der Klage. Richterin Mary Kay Vyskocil gab dem Antrag im März 2024 teilweise statt und verwarf einen von zwei Ansprüchen der Regierung. Die Regierung legte Berufung ein. Das Berufungsgericht des zweiten Bezirks nahm den Fall im August 2025 wieder auf und entschied, EZ Lynk habe angeblich zur Erstellung sogenannter „Delete Tunes“ beigetragen. Der Fall ging zurück an das Bezirksgericht, die Beweisaufnahme wurde fortgesetzt und die Vorladungen wurden verschickt.

Die rechtliche Kernfrage des Falls lautet, ob die „Hauptwirkung“ des EZ-Lynk-Systems darin besteht, Emissionskontrollen zu umgehen. Das ist eine Frage über das Produkt selbst – darüber, was es tut und wofür die meisten Menschen es verwenden. Zur Beantwortung dieser Frage ist es nicht erforderlich, 100.000 einzelne Nutzer namentlich zu identifizieren. Niemand hat erklärt, warum die Regierung glaubt, dies sei notwendig, und die Regierung hat jede Gelegenheit abgelehnt, dies zu erläutern.

Die Regierung verfügt bereits über Beweise. In der ursprünglichen Klageschrift werden hunderte Facebook-Beiträge und Foreneinträge zitiert, in denen mutmaßliche EZ-Lynk-Nutzer über die Entfernung von Emissionskontrollen diskutieren. Die Regierung könnte gezielt gegen diese konkreten Personen vorgehen. Stattdessen entschied sie sich für ein Schleppnetzverfahren.

Der Präzedenzfall, der Sorgen machen sollte

Das DOJ versuchte bereits im September 2019 eine kleinere Version davon, als es Apple und Google anwies, Namen, Telefonnummern und Identifizierungsdaten von mehr als 10.000 Nutzern einer Zielfernrohr-App namens Obsidian 4 herauszugeben, die vom Nachtsichtgerätehersteller American Technologies Network entwickelt worden war.

Damals galt dies als beispiellos.

Die EZ-Lynk-Anfrage ist zehnmal größer. Und der frühere Fall betraf Waffenexporte. Dieser hier betrifft Lkw-Abgase.

Das rechtliche Fundament, auf das sich die Regierung stützt, ist die sogenannte Third-Party-Doctrine aus dem Supreme-Court-Fall „Smith v. Maryland“ von 1979. Damals entschied das Gericht, dass ein Raubverdächtiger kein Datenschutzinteresse an den Telefonnummern habe, die er gewählt hatte, weil er diese freiwillig der Telefongesellschaft mitgeteilt habe.

Diese Doktrin bröckelt jedoch zunehmend. Im Fall „Carpenter v. United States“ aus dem Jahr 2018 entschied der Supreme Court, dass Mobilfunk-Standortdaten auch dann unter dem vierten Verfassungszusatz geschützt sind, wenn sie bei Drittanbietern gespeichert werden. Chief Justice Roberts schrieb, die Third-Party-Doctrine sei „für das digitale Zeitalter ungeeignet“.

Die Argumentation des DOJ im EZ-Lynk-Fall ist genau die Art von Ausweitung, vor der Carpenter gewarnt hatte. Die Regierung behandelt die Standardformulierungen einer Datenschutzerklärung – Formulierungen, die in praktisch jeder jemals veröffentlichten App vorkommen – als Zustimmung zu massenhafter staatlicher Identifizierung. Wenn ein Bundesrichter dem zustimmt, lässt sich dieselbe Argumentation auf jede App auf jedem Smartphone anwenden.

Die Anwälte von EZ Lynk verwiesen auf den Fall „Twin Bridges Waste & Recycling v. County Waste & Recycling Service“, bei dem ein Gericht die Herausgabe einer vollständigen Kundenliste aus Datenschutzgründen verweigerte.

Die Regierung entgegnete, EZ Lynk sei nicht berechtigt, Einwände zu erheben, da die Daten Dritten und nicht EZ Lynk gehörten. Außerdem wies die Regierung darauf hin, dass EZ Lynk selbst Informationen über bestimmte Online-Nutzer angefordert habe. Das ist ein berechtigter Hinweis auf Symmetrie. Aber Informationen über identifizierte Einzelpersonen anzufordern, die öffentliche Forenbeiträge verfasst haben, ist etwas völlig anderes, als die vollständige Kundendatenbank eines gesamten Unternehmens bei vier Konzernen einzufordern. Das eine ist Beweisaufnahme, das andere eine Volkszählung.

Die Frage, die niemand beantwortete

Apple und Google planen Berichten zufolge, gegen die Vorladungen vorzugehen. Die Beweisaufnahme endet am 1. September 2026. Der Prozess vor Richterin Vyskocil soll zwei bis drei Wochen dauern.

Justin Montalbano, Präsident des „Car Hacking Village“ auf der Def Con, schlug die naheliegende Alternative vor: verpflichtende jährliche Fahrzeugkontrollen auf illegale Emissionsmanipulationen. Dadurch könnten tatsächliche Verstöße entdeckt werden, ohne eine Datenbank über alle Menschen anzulegen, die jemals eine App heruntergeladen haben. Die Regierung erklärte nicht, warum sie stattdessen ein Schleppnetzverfahren bevorzugt.

Die Anwälte von EZ Lynk warnten noch vor einem weiteren Problem. Sollte die Regierung Nutzer kontaktieren, „würde dies die Botschaft vermitteln, dass die Nutzung von EZ Lynk dazu führt, dass das DOJ vor Ihrer Haustür steht – wodurch EZ Lynk einen massiven Wettbewerbsnachteil erleidet, noch bevor seine Haftung überhaupt gerichtlich festgestellt wurde“. Das Unternehmen würde bestraft, bevor ein Richter entschieden hat, ob es überhaupt etwas Unrechtes getan hat.

Die Antwort der Regierung lautete, „jede Andeutung, die Regierung betreibe unangemessene Beweisbeschaffung, um Ansprüche gegen Nutzer des EZ-Lynk-Systems zu verfolgen, sei falsch“.

Das beantwortet jedoch eine Frage, die niemand gestellt hat. Die Frage, die viele Menschen tatsächlich stellen – und der das DOJ konsequent ausweicht –, lautet: Was plant die Regierung mit einer Datenbank von 100.000 amerikanischen Namen, Adressen und Kaufhistorien zu tun? Und warum benötigte die Regierung bereits 2019 eine Hintertür zu EZ Lynk, bevor sie überhaupt irgendetwas gewonnen hatte? Und warum muss eine Regierung, die einen Diesel-Tuner begnadigt hat, Strafverfahren wegen genau derselben Tätigkeit eingestellt hat und sogar Gesetze eingebracht hat, die die Durchsetzung von Emissionsvorschriften illegal machen würden, jede einzelne Person identifizieren, die jemals die App heruntergeladen hat, die genau das tut, was sie gerade legalisieren möchte?

Die Nutzer von EZ Lynk sind keine Angeklagten. Sie sind keine Verdächtigen. Ihnen wird nichts vorgeworfen. Sie sind Menschen, die eine Smartphone-App heruntergeladen haben – und die Regierung will wissen, wer sie sind.