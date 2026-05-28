Von Jon Fleetwood

RFK Jr. beruft sich im Zusammenhang mit dem Hantavirus auf den PREP Act und gewährt einem ausländischen Arzneimittelhersteller rechtliche Immunität für ein experimentelles Medikament, das mit Geburtsfehlern und Leberschäden in Verbindung gebracht wird

Favipiravir ist in Japan jedoch nur bedingt für die Behandlung von Influenza zugelassen, nicht für Hantaviren.

Der Minister für Gesundheit und Soziales, Robert F. Kennedy Jr., hat sich auf das umstrittene PREP-Gesetz berufen, um FUJIFILM Toyama Chemical vor der rechtlichen Haftung für Favipiravir (Avigan) zu schützen – ein antivirales Medikament, das in keinem Land für die Behandlung von Hantaviren zugelassen ist und in den Vereinigten Staaten nie die FDA-Zulassung erhalten hat.

Die am 22. Mai 2026 unterzeichnete Erklärung gewährt dem japanischen Hersteller, den Vertreibern und den Gesundheitsdienstleistern, die das Medikament bei Personen anwenden, die angeblich während des Ausbruchs auf dem Kreuzfahrtschiff MV Hondius exponiert waren, sowie deren engen Kontaktpersonen umfassenden Haftungsschutz.

Diese PREP-Act-Erklärung, die bis zum 18. Juli 2026 in Kraft ist, schränkt Klagen wegen durch das Medikament verursachter Verletzungen oder Todesfälle ein.

Dieser Schritt wirft erhebliche Bedenken hinsichtlich der Gesundheitsfreiheit auf, darunter in Bezug auf die Einwilligung nach Aufklärung, die körperliche Selbstbestimmung, den Haftungsschutz für Pharmaunternehmen, den Einsatz experimenteller Gegenmaßnahmen während eines öffentlich bekannt gewordenen Ausbruchs sowie die Nutzung von Notstandsbefugnissen, um Hersteller und Verabreicher vor der Rechenschaftspflicht zu schützen, falls Amerikaner durch das Medikament verletzt oder getötet werden.

Sie können sich hier an das HHS wenden, um Ihren Widerstand gegen die Nutzung von Notstandsbefugnissen zum Schutz experimenteller Hantavirus-Gegenmaßnahmen und von Pharmaherstellern vor rechtlicher Haftung zu äußern.

Minister Kennedy schrieb am Freitag in einem X-Beitrag:

„Ich habe heute eine gezielte Erklärung gemäß dem PREP Act unterzeichnet, um die Entwicklung und den Einsatz medizinischer Gegenmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Andes-Virus zu unterstützen, das die tödliche Atemwegserkrankung Hantavirus-Lungensyndrom verursachen kann.“ „Diese Maßnahme trägt dazu bei, Hindernisse für Forschungs- und Bekämpfungsmaßnahmen zu beseitigen, während wir den jüngsten Ausbruch im Zusammenhang mit dem Kreuzfahrtschiff im Südatlantik weiterhin beobachten. Das HHS nimmt diese Situation ernst und wird sich weiterhin für den Schutz der öffentlichen Gesundheit sowie für die sichere Entwicklung potenzieller Behandlungen und Gegenmaßnahmen einsetzen.“

Das Medikament ist in Japan nicht für Hantaviren zugelassen

Favipiravir ist in Japan nur bedingt zugelassen für Influenza, nicht für Hantaviren.

Sein Einsatz gegen das Andes-Hantavirus ist rein experimentell und stützt sich auf sehr begrenzte Tierversuchsdaten, anstatt auf klinische Studien am Menschen, die die Sicherheit oder Wirksamkeit bei diesem Virus belegen.

Mit anderen Worten: Kennedy hat nun den Haftungsschutz des Bundes für ein Medikament geltend gemacht, das weltweit nirgendwo für die Behandlung von Hantaviren zugelassen ist und in Japan nur bedingt für die pandemische Influenza genehmigt wurde – das nun aber für den Einsatz bei Amerikanern positioniert wird.

Gesundheitliche Bedenken bezüglich Favipiravir

Laut den offiziellen japanischen Zulassungsunterlagen der Arzneimittel- und Medizinprodukteagentur (PMDA) haben präklinische Tierstudien gezeigt, dass Favipiravir bei Versuchstieren das Risiko von Teratogenität und Reproduktionstoxizität birgt, einschließlich Befunden, die auf Geburtsfehler bei Mäusen, Ratten, Kaninchen und Affen hindeuten, sowie auf eine Verringerung des Körpergewichts lebender Föten und der Anzahl lebender Föten.

Die offizielle japanische Produktinformation für Favipiravir warnt davor, dass das Medikament schwere Leberfunktionsstörungen und Gelbsucht verursachen kann, einschließlich klinisch signifikanter Erhöhungen der Leberenzyme (AST/GOT, ALT/GPT, γ-GTP), die zu lebensbedrohlichen Leberschäden führen können.

Von der US-Regierung finanzierte Hantavirus-Aerosolisierung, Genomkonstruktion in militärischen Biolaboren und Pandemie-Bekämpfungsprogramme waren bereits vor dem Ausbruch in den Anden im Jahr 2026 in Betrieb

Die US-Regierung finanziert seit mindestens 2017 Hantavirus-Experimente zur Funktionsverstärkung.

Eine Veröffentlichung in Pathogens vom Juli 2025 bestätigt, dass das US-Militär Experimente zur Aerosolisierung von Hantavirus-Erregern (wodurch diese in der Luft übertragbar werden) mit einer Sterblichkeitsrate von 30 % finanziert hat.

Weniger als ein Jahr nach der Veröffentlichung wurde der Ausbruch des Anden-Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff gemeldet.

Darüber hinaus finanzierte und betrieb das 70 Millionen Dollar teure PROVIDENT-Programm des NIAID aktiv eine groß angelegte Hantavirus-Vorsorgeinitiative, die Impfstoffplattformen entwickelte, die Strukturen des Anden-Hantavirus in beispielloser Detailgenauigkeit kartierte, Schnellreaktionssysteme für Gegenmaßnahmen entwickelte und Hantaviren im Vorfeld des internationalen Anden-Hantavirus-Ausbruchs von 2026 als zukünftige Pandemie-Ziele priorisierte.

Das Anden-Hantavirus-Genom wurde aus menschlichem Blut im berüchtigten US-Militärbiolabor Fort Detrick hergestellt.

Jüngste genetische Analysen zeigen, dass die PCR-Testsequenzen für Hantaviren – die zur Erfassung von Fällen verwendet werden – ebenfalls mit menschlicher DNA übereinstimmen, was Bedenken aufkommen lässt, dass der Test menschliches genetisches Material fälschlicherweise als Hantavirus identifiziert.

Die Infrastruktur der Regierung für Hantavirus-Forschung, -Überwachung, -Genomkonstruktion und -Gegenmaßnahmen war bereits voll funktionsfähig, bevor die Erzählung vom Ausbruch im Jahr 2026 aufkam.

Fazit

Nach Jahren von durch die US-Regierung finanzierter Hantavirus-Funktionsgewinnforschung, Aerosolisierungsexperimenten, militärisch verbundenen Genomrekonstruktionsprogrammen, dem Aufbau von Schnellreaktionsmaßnahmen und PCR-Systemen, die laut Kritikern möglicherweise menschliches genetisches Material selbst nachweisen, beruft sich die Bundesregierung erneut auf Notstandsbefugnisse, um Pharmahersteller vor Haftung zu schützen, während sie während eines stark publizierten Ausbruchsereignisses experimentelle Gegenmaßnahmen einsetzt.