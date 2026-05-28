Die Lebensader am Kaspischen Meer verändert die Kriegslandschaft zwischen Iran und Russland

Von Aidan J. Simardone

Während Washington und Tel Aviv den Iran von Süden her unter Druck setzen, entwickelt sich das Kaspische Meer zur nördlichen Lebensader eines eurasischen Versorgungsnetzes, das sich außerhalb des Einflussbereichs des Westens erstreckt.

Der militärische Druck auf den Iran ging schon immer vom Süden aus. US-Stützpunkte umringen den Persischen Golf, der israelische Geheimdienst sondiert die Region von Aserbaidschan aus und darüber hinaus, und Washingtons Seemacht nutzt die engen Wasserstraßen rund um den Iran seit langem als Druckmittel.

Doch je stärker die Achse USA–Israel auf den Golf drängt, desto mehr verlagert sich Teherans strategische Tiefe nach Norden, über ein geschlossenes Gewässer, das westliche Strategen nicht ohne Weiteres beherrschen können.

Das Kaspische Meer ist nun von Bedeutung, weil es dem Iran und Russland etwas bietet, das beide Staaten dringend benötigen: eine direkte, politisch kontrollierte Route außerhalb der Reichweite feindlicher Landkorridore.

Der Handel über Land muss durch Staaten führen, die entweder mit Washington verbündet sind oder nicht bereit sind, sekundären Druck seitens der USA zu riskieren. Das Kaspische Meer hingegen verbindet die beiden Länder ohne einen Gatekeeper durch Dritte.

Schiffe können zwar immer noch von Drohnen und Raketen getroffen werden, doch um sie zu erreichen, ist ein weitaus tieferes Eindringen in den iranischen Luftraum erforderlich, was die Gefahr einer Konfrontation mit Russland birgt. Kurzfristig bietet das Kaspische Meer Teheran eine zuverlässige Versorgungsroute. Langfristig könnte es die Integration zwischen Iran und Russland vertiefen und zu einer zentralen Route werden, die Russland mit Westasien, Indien und der übrigen Welt verbindet.

Der Rechtsstreit um ein Binnenmeer

Ist das Kaspische Meer wirklich ein Meer? Das ist keine triviale Frage. Wenn es ein Meer ist, unterliegt es dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS), wonach sich das Hoheitsgebiet 12 Meilen von der Küste aus erstreckt, danach gilt freie Schifffahrt. Wird es als See behandelt, erstreckt sich das Hoheitsgebiet bis zu den von den Anrainerstaaten einvernehmlich festgelegten Grenzen.

Bis 1991 lagen nur zwei Staaten am Kaspischen Meer: der Iran und die UdSSR. Im Jahr 1921 verbot der russisch-persische Freundschaftsvertrag anderen Ländern die Schifffahrt auf dem Kaspischen Meer. Doch als die Sowjetunion zerfiel, kamen drei neue Staaten hinzu: Aserbaidschan, Kasachstan und Turkmenistan. Diese ehemaligen Sowjetrepubliken fochten den Vertrag von 1921 an und bestanden auf Verhandlungen unter Berücksichtigung des UNCLOS.

Alle ehemaligen Sowjetrepubliken, einschließlich Russlands, wollten, dass das Kaspische Meer wie ein Meer behandelt wird, doch da Iran aufgrund seiner kurzen Küstenlinie weniger Territorium erhalten würde, bestand es darauf, dass das Kaspische Meer ein See sei. Die mögliche Anwendung des UNCLOS hätte zudem den Zugang ausländischer Militärschiffe bis zu einer Entfernung von 12 Meilen vor der iranischen Küste erlaubt. Angesichts der engen Allianz Aserbaidschans mit Israel war dies keine hypothetische Befürchtung. Würde es die israelische Marine beherbergen, könnte Tel Aviv eine Front im Norden des Iran eröffnen.

Das Scheitern einer Einigung machte den rechtlichen Status des Kaspischen Meeres unklar und verhinderte eine weitere Integration der Region. So würde beispielsweise die geplante Transkaspische Pipeline Turkmenistan mit Aserbaidschan verbinden und Öl und Gas aus Zentralasien nach Europa transportieren. Da jedoch Unklarheit darüber herrschte, wem der Meeresboden gehörte, kam das Projekt zum Stillstand.

Im Jahr 2018 trafen die fünf Staaten eine Entscheidung. Das Kaspische Meer sei weder ein See noch ein Meer, sondern ein einzigartiges Gewässer, das dem Übereinkommen über den rechtlichen Status des Kaspischen Meeres, auch bekannt als Kaspischer-Meeres-Vertrag, unterliege.

Ähnlich wie bei UNCLOS hätten die Staaten eine 15-Meilen-Zone ab der Küstenlinie und weitere 10 Meilen für die Fischerei. Der verbleibende Bereich würde gemeinsam genutzt werden, und jeder Vertragsstaat könnte Unterwasserkabel und -pipelines verlegen.

Im Gegensatz zu UNCLOS war es Staaten, die nicht Vertragspartei waren, jedoch untersagt, ihre bewaffneten Schiffe dort zu stationieren. Der Iran konnte zwar seine maximalistische Forderung, das Kaspische Meer als See einzustufen, nicht durchsetzen, doch der Ausschluss ausländischer Streitkräfte verschaffte ihm den Schutz, auf den es am meisten ankam.

Zusammenarbeit am Kaspischen Meer

Der Vertrag bot den Anrainerstaaten einen Rahmen für die Zusammenarbeit, doch für die Beziehungen zwischen Iran und Russland blieb das Kaspische Meer ungenutzt, solange Landwege zur Verfügung standen. Als sich die Zusammenarbeit in Bezug auf Syrien vertiefte, schlug Moskau 2013 den Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor (INSTC) vor, ein Netz aus Pipelines, Eisenbahnstrecken und Autobahnen, das Russland über Aserbaidschan mit dem Iran und von dort weiter nach Indien und in die übrige Welt verbindet.

Alles änderte sich, als Russland 2022 in die Ukraine einmarschierte. Aserbaidschan verhängte zwar keine eigenen Sanktionen gegen Russland, leistete jedoch humanitäre Hilfe für die Ukraine, sprach sich lautstark für deren territoriale Integrität aus und behauptete, die Regeln für sekundäre Sanktionen einzuhalten.

Unterdessen beschleunigte sich die Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland. Da nun auch Russland wie der Iran sanktioniert wurde, gab es für Moskau keinen Anreiz mehr, den Handel mit Teheran einzuschränken. Moskau musste zudem nach anderen Lieferanten für sein Militär suchen. Der Iran lieferte Drohnen, die auf dem Schlachtfeld entscheidend waren.

Warum sich auf Aserbaidschan verlassen, wenn das Kaspische Meer direkt vor der Haustür lag? Fast 1.000 Kilometer von der Frontlinie zwischen Russland und der Ukraine entfernt bot es eine direkte und verdeckte Route für Waffen, die vom Iran nach Russland gelangten. Im Gegenzug lieferte Russland mehr Waren an den Iran.

Im Jahr 2022 lief im iranischen Hafen Noshashr das erste russische Frachtschiff seit 21 Jahren ein. Im selben Jahr schlossen sich iranische und russische Reedereien zusammen, um ein neues Unternehmen zu gründen, das den INSTC entwickeln sollte. Im Jahr 2025 stieg das Schiffsverkehrsaufkommen im iranischen Hafen Anzali um 56 Prozent.

Karte des Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors (INSTC).

Die Nordroute unter Beschuss

Nach dem US-israelischen Angriffskrieg gegen den Iran blockierte Washington den Persischen Golf. Auch der Landtransport wurde riskanter, da Nachbarstaaten wie Aserbaidschan, Pakistan und die Türkei enge Beziehungen zu den USA unterhielten.

Das Kaspische Meer gewann erneut an Bedeutung, diesmal jedoch in umgekehrter Richtung, da Russland Waffen und wichtige Güter in den Iran lieferte. Ein kürzlich erschienener Artikel der New York Times (NYT) behauptet, dass Russland Drohnenbauteile über das Kaspische Meer in den Iran geschickt habe.

Drohnen erwiesen sich für Russland in der Ukraine als unverzichtbar, und sie haben dem Iran zudem geholfen, US-Militäreinrichtungen in ganz Westasien anzugreifen. Russische Schiffe sollen Berichten zufolge Grundgüter, darunter Lebensmittel, transportiert haben, um den Iranern zu helfen, die Blockade zu überstehen.

Die USA und Israel können Schiffe oder Häfen am Kaspischen Meer angreifen, doch die Risiken sind erheblich. Das Kaspische Meer liegt weit entfernt von Israel und den US-Militärstützpunkten am Persischen Golf. Jeder Angriff auf iranische Einrichtungen dort birgt zudem das Risiko, Russland direkt in den Konflikt hineinzuziehen, insbesondere da diese Häfen als Anlegeplätze und logistische Knotenpunkte für russische Schiffe dienen.

Aus diesem Grund löste die öffentlich bestätigte israelische Angriffswelle auf Bandar Anzali im März 2026 eine schärfere Reaktion Russlands aus als eine routinemäßige Verurteilung. Der Angriff traf den größten iranischen Hafen am Kaspischen Meer, einen Handels- und Militärknotenpunkt, der an dieselbe Seeroute angebunden ist, über die Russland Fracht in den und aus dem Iran transportiert.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, warnte, der Angriff beeinträchtige „die wirtschaftlichen Interessen Russlands und anderer Länder der Region“ mit Verkehrsverbindungen zum Iran, und erklärte, solche „rücksichtslosen und unverantwortlichen Handlungen“ riskierten, „die Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres in den militärischen Konflikt hineinzuziehen“.

Die Warnung wurde auf höherer politischer Ebene wiederholt. Nachdem der russische Außenminister Sergej Lawrow mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi gesprochen hatte, erklärte Moskau, beide Seiten hätten ihre Besorgnis über die „gefährliche Ausweitung des von Washington und Tel Aviv provozierten Konflikts auf den Kaspischen Raum“ zum Ausdruck gebracht.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte daraufhin, Russland würde jede Ausweitung des Iran-Kriegs auf das Kaspische Meer „äußerst negativ“ betrachten, lehnte es jedoch ab, sich direkt zu Berichten zu äußern, wonach israelische Angriffe auf Schiffe gerichtet waren, die angeblich russische Waffen in den Iran transportierten.

Auch Teheran bemühte sich, den Angriff zu einer kaspischen Sicherheitsfrage zu machen, anstatt ihn als eng gefasste bilaterale Angelegenheit zu behandeln. Araghchi warnte, dass Angriffe auf Bandar Anzali „die Sicherheit und Stabilität im Kaspischen Meer ernsthaft gefährdet“ hätten, und forderte die Anrainerstaaten auf, eine „entschiedene und einheitliche Haltung“ gegen diesen destabilisierenden Akt einzunehmen.

Die Botschaft war klar genug. Sobald der Krieg die Nordküste des Iran erreichte, berührte er die Interessen jedes Anrainerstaates, der darauf angewiesen ist, dass das Kaspische Meer außerhalb des US-israelischen Kriegsschauplatzes bleibt.

Die Ukraine hat in den letzten Monaten dreimal das Kaspische Meer angegriffen. Der Zeitpunkt vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs ist verdächtig, auch wenn die Ziele bislang russische Militäranlagen waren. Für Teheran bedeutet dies, dass die Route über das Kaspische Meer weitgehend sicher bleibt, insbesondere im Vergleich zu den exponierten südlichen Zugängen rund um den Persischen Golf.

Eurasische Tiefe jenseits der Blockade

Wenn der Krieg endet, wird das Kaspische Meer sowohl für Russland als auch für den Iran von entscheidender Bedeutung bleiben. Vor mehr als einem Jahrzehnt sah Moskau im INSTC einen Weg, Indien zu erreichen und dabei Europa zu umgehen. Angesichts westlicher Sanktionen, Kriegsdruck und der Ausweitung der atlantischen Eindämmungspolitik hat dieser alte Plan neues Gewicht gewonnen.

Sollten die Sanktionen schließlich aufgehoben werden und Indien sich weiter von der Abhängigkeit vom Westen lösen, könnte der Korridor zu einer der wichtigsten Verkehrsadern einer multipolaren Ordnung werden. Er würde Russland eine Route zum Indischen Ozean eröffnen, dem Iran eine zentrale Rolle im eurasischen Handel verschaffen und die Fähigkeit der USA schwächen, einen der beiden Staaten durch maritimen Druck oder finanzielle Zwangsmaßnahmen zu isolieren.

Angesichts seiner Vorteile hat es überraschend lange gedauert, bis das Kaspische Meer seine heutige Bedeutung erlangte. Sein rechtlicher Status wurde erst 2018 geklärt, und vor dem Ukraine-Krieg schienen Landwege noch immer realistisch. Doch da Moskau und Teheran ihre Zusammenarbeit in einem feindseligen internationalen Umfeld vertiefen, ist das Kaspische Meer keine Nebenroute mehr. Es entwickelt sich zu einer der stillen Säulen der eurasischen Antwort auf die US-Hegemonie.