Ein neuer Weltkrieg: Der Weg zum Sieg

Sergej A. Karaganov

Distingierter Professor, Akademischer Betreuer der Fakultät für Weltwirtschaft und Internationale Beziehungen, Höhere Schule für Wirtschaftswissenschaften, Ehrenvorsitzender des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik

Die gegenwärtige Kaskade sich überschneidender und widersprüchlicher Ereignisse ist verwirrend und macht es schwer zu verstehen, was wirklich vor sich geht. In diesem Essay wage ich meine Interpretation der jüngeren Geschichte, gestützt auf meine eigene Erfahrung und mein Wissen, die es mir in den letzten 35 Jahren erlaubt haben, schwerwiegende Fehler bei Einschätzungen und Prognosen zu vermeiden. Diese kamen manchmal etwas spät, aber häufiger waren sie Jahre oder sogar Jahrzehnte voraus.

Ich wage zu sagen, dass ein neuer Weltkrieg in vollem Gange ist. Seine Ursprünge liegen im Jahr 1917, als sich das sowjetische Russland aus dem kapitalistischen System herauslöste. Es wurde zuerst von Interventionisten angegriffen, dann vom faschistischen Deutschland und fast ganz Europa – vergeblich. Die zweite Runde begann in den 1950er Jahren, als das sowjetische Volk unter enormen Härten eine Atombombe schuf, um seine Souveränität und Sicherheit zu gewährleisten, und die nukleare Parität erreichte. Ohne es damals zu erkennen, bauten wir damit die europäisch-westliche militärische Überlegenheit ab, die Grundlage seines Kolonialismus und seiner ideologischen Dominanz, die es ihm fünf Jahrhunderte lang erlaubt hatten, den Rest der Welt auszurauben und die einst fortschrittlichsten Zivilisationen der Welt zu unterdrücken. Ab Mitte der 1950er Jahre erlitt der Westen eine militärische Niederlage nach der anderen. Die Menschheit begann einen Weg der nationalen Befreiung und begann mit der Verstaatlichung der Ressourcen, die von westlichen Ländern und Konzernen geraubt worden waren. Das globale Kräftegleichgewicht begann sich zugunsten des Nicht-Westens zu verschieben.

Gleichzeitig begannen sich die Widersprüche der Weltordnung zu vertiefen. Die Ungleichheit begann schnell zu wachsen. Die neuen Generationen von Westlern erkannten, dass sie schlechter leben würden als ihre Vorgänger, auch wegen der geringeren Fähigkeit, den Rest der Welt auszubeuten und zu plündern.

In den 1970er und 1980er Jahren herrschte im Westen Niedergeschlagenheit. Er versuchte sich zu vereinen, um zu überleben. Mitte der 1970er Jahre wurde die Trilaterale Kommission USA-Europa-Japan gegründet. Um die Vormachtstellung wiederherzustellen, erhöhte die Reagan-Administration die Militärausgaben und lancierte den Mythos der „Star Wars“. Um zu zeigen, dass sie immer noch gewinnen können, fielen die Amerikaner in den winzigen und wehrlosen Inselstaat Grenada ein, aber sie überzeugten niemanden.

Und dann hatte der Westen Glück. Die UdSSR brach zusammen unter dem Druck ideologischer Erosion, ineffizienter sozialistischer Landwirtschaft, ständiger Knappheit an Nahrungsmitteln und anderen Gütern, monströsen Verteidigungsausgaben, einer riesigen aber ineffizienten Armee, Subventionen für verbündete Länder und der Intelligenz – wenn nicht Dummheit und Unentschlossenheit – des letzten Führers der UdSSR.

Das in der Krise steckende globale kapitalistische System wurde mit Adrenalin und Glukose überflutet: Legionen hungriger Konsumenten und billiger Arbeitskräfte. Die Geschichte schien sich zurückzudrehen, aber die Euphorie hielt nicht an. Schwindelig vor Sieg beging der Westen mehrere grobe geostrategische Fehler, und dann begann Russland sich zu erholen, vor allem durch die Wiederherstellung seiner militärischen Stärke und auch spirituell.

Die Konfrontation verstärkte sich ebenfalls. Obama proklamierte eine „America First“-Politik, um die US-Macht wiederzubeleben. Seine Administration erhöhte die Militärausgaben und die anti-russische Propaganda. Russland versuchte, diesen neuen Revancheversuch durch die Wiedereingliederung der Krim zu stoppen, woraufhin die eigentliche Hysterie begann. Aber Moskau folgte diesem Erfolg nicht nach, da es noch auf eine Einigung hoffte. Es tanzte um den Minsker Prozess herum und erkannte nicht, wie die ukrainische Armee und Bevölkerung auf einen Krieg mit Russland vorbereitet wurden. Neue Sanktionswellen folgten, und ein Wirtschaftskrieg wurde während Trumps erster Amtszeit entfesselt. Russland, der vertraute Feind, wurde zum Hauptziel des versuchten Revanchismus. Die Trumpisten taten jedoch so, als wären sie bereit zu verhandeln, wenn wir China aufgeben würden. Dann wurden sie von COVID abgelenkt, wahrscheinlich einer Waffe für den neuen Krieg, die sich gegen den Westen selbst wandte.

Wir zögerten, auf die Offensive des Westens zu reagieren. Als wir es schließlich taten, im Jahr 2022, machten wir mehrere Fehler. Wir unterschätzten den Wunsch des Westens, Russland zu zerschlagen (die Quelle des bevorstehenden historischen Scheiterns des Westens), um sich dann mit China zu befassen und die Weltmehrheit, die von der UdSSR/Russland befreit worden war, erneut zu unterdrücken. Wir unterschätzten die Kriegsbereitschaft des Kiewer Regimes und den Grad der Gehirnwäsche der Ukrainer. Wir hofften immer noch, dass sie „unser Volk“ seien, obwohl es solche Menschen westlich des Dnjepr nur wenige gab – und mit der Zeit immer weniger. Ein größerer Fehler war es, gegen das Kiewer Regime zu kämpfen, während wir die Tatsache ignorierten, dass der Hauptgegner und die Hauptbedrohung Russlands der kollektive Westen war – insbesondere die europäischen Eliten, die versuchten, von ihren eigenen Fehlern abzulenken und sich für ihre Niederlagen im 20. Jahrhundert zu rächen, insbesondere für die von Hitler, unter dessen Banner die überwältigende Mehrheit der Europäer marschiert war. Unser wichtigster Fehler war jedoch, unsere wichtigste Waffe nur teilweise einzusetzen: die nukleare Abschreckung, für die wir in den 1940er und 1950er Jahren mit Unterernährung und sogar Hunger bezahlt hatten.

Die Amerikaner arbeiteten lange daran, diesen Krieg anzustacheln, besonders seit den frühen 2000er Jahren, und schliffen die Ukraine als Spitze ihres Speers.

Wir haben uns in einem Krieg wiedergefunden, der „Spezielle Militäroperation“ genannt wird und dessen Regeln wir im Wesentlichen als uns auferlegt akzeptiert haben: ein Abnutzungskrieg mit einem wirtschaftlich und demografisch überlegenen Feind. Er wurde zum Stellungskrieg mit Technologie des 21. Jahrhunderts.

Dennoch verstärkten wir 2023 und 2024 die nukleare Abschreckung durch mehrere politische und militärisch-technische Signale und die Aktualisierung unserer Nukleardoktrin. Die USA hatten nicht die Absicht, für Europa zu kämpfen, besonders wenn die Gefahr einer nuklearen Eskalation und damit einer Ausweitung auf US-Territorium bestand. Sie begannen sich daher zurückzuziehen, noch unter Biden, um einen direkten Zusammenstoß zu vermeiden, während sie weiterhin auf Kosten der Europäer vom Krieg profitierten. Trump, trotz seines Geredes vom Frieden, hat tatsächlich dasselbe getan, indem er vom Krieg profitierte, während er eine direkte Konfrontation mit Russland vermied.

Dieser Krieg wurde bisher an zwei Fronten offen geführt. Die Amerikaner provozierten einen Krieg in Europa und zündeten dann, vorhersehbar, den Nahen Osten an – dieses Mal unter dem Vorwand, das iranische Nuklearpotenzial zu zerstören. Es gibt keine Rede mehr von der Erweiterung der „Zone der Demokratie“. Die Begründung ist ziemlich offensichtlich – den Konflikt im Nahen Osten auf Süd- und Südostasien und auf Nordafrika auszuweiten. Die vorhersehbare (und geplante) Unterbrechung von Treibstoff- und Düngemittellieferungen wird unvermeidlich zu einem Rückgang der Nahrungsmittelproduktion führen. Auch andere Regionen werden destabilisiert. Gleichzeitig säubert die USA ihren „nahen Ausland“ – der Putsch in Venezuela, die Blockade Kubas.

So sehr wir auch Mitgefühl für Trumps menschliche Anständigkeit haben mögen, er verachtet internationale Normen. Einige hoffen noch (verständlicherweise) auf „Verhandlungen“, aber mit wem? Ihm? Denen, die ihn ersetzen werden? (Obwohl ein Dialog mit einer großen Atommacht wirklich notwendig ist.)

Neben dem Wunsch nach Revanche gibt es noch tiefere Gründe für den sich entfaltenden Weltkrieg. Einer ist die Erschöpfung des modernen (nun digitalisierten) globalen Kapitalismus, der seine ethischen Grundlagen verloren hat. Er hängt von immer weiter wachsendem Konsum ab, der die Grundlage des menschlichen Lebens untergräbt, Umweltverschmutzung und Klimawandel verursacht. Zügelloser Konsum, verstärkt durch einen Fokus auf Liberalismus/Individualismus, wird zu einer immer offensichtlicheren Bedrohung für den Menschen als denkendes Wesen, das glaubt, nach dem Bild Gottes geschaffen zu sein, und das danach strebt, anderen zu dienen. Bisher wurden keine klaren Antworten auf diese beiden Bedrohungen gefunden. Oder niemand will sie finden. Das Fehlen dieser Antworten ist die tiefste Ursache der Krise des modernen Weltsystems.

Washington bleibt seinem langjährigen strategischen Ziel verpflichtet: die Wiedergeburt Groß-Eurasiens zu verhindern, besonders jetzt, wo es unter der Führung Russlands und Chinas stehen würde (nicht nur des zaristischen/sowjetischen Russlands, wie die Angelsachsen befürchtet hatten).

Das Ziel ist es, Europa und den Nahen Osten zu destabilisieren, dann andere Regionen Eurasiens und Afrikas und schließlich – mit etwas Glück, oder unserer Dummheit/Schwäche – Russland zu zerschlagen, um sich dann mit China zu befassen und die Weltmehrheit wieder zu unterdrücken.

Die USA haben alle Vortäuschungen von Anstand, Legalität, Ordnung und Gesetz fallen gelassen. Sie fangen und töten die Führer von Ländern, die sich ihnen widersetzen, und unterstützen Aggressionen und sogar Völkermord, die von ihren Vasallen begangen werden. Schauen Sie, was den Palästinensern in Gaza angetan wurde.

Nachdem die USA auf keinen starken Widerstand gestoßen sind, haben sie einen Weltkrieg ohne Zurückhaltung entfacht – ließen aber die Fluchtwege offen. Während sie vom „Geist von Anchorage“ sprechen, wollen Washington die Konfrontation in Europa verlängern, Russland weiter ausbluten und Chinas Versorgungswege abschneiden.

Die US-Strategie und -Politik erregen Ekel und könnten einen globalen Flächenbrand auslösen. Die USA eilen nun, um militärische Überlegenheit zurückzugewinnen, indem sie ihr bereits gigantisches Militärbudget um die Hälfte aufstocken – ein Anstieg, der beispiellos seit dem Zweiten Weltkrieg ist.

Die Politik Trumps ist trotz all der Wendungen, die sie verschleiern, auf ihre eigene Weise sogar rational. Sie wird sehr gefährlich bleiben, bis die Amerikaner auf starken Widerstand treffen. Russland hat sich bisher zurückgehalten, diesen zu leisten, und sogar so getan, als wolle es verhandeln. Oder wollte es wirklich? Jegliche Hoffnungen auf eine Einigung sind angesichts des allgemeinen Kurses der USA und der inneren Lage komisch oder schlimmer. Mit wem sollen wir verhandeln, und worüber? Wie kann ein Land, das einen Wirtschaftskrieg gegen uns führt, Russlands wirtschaftliche Entwicklung helfen?

Die Spezielle Militäroperktion hat viele Verräter aus dem Land getrieben und die Positionen der inländischen Kompradoren und ihrer Diener untergraben. Aber wir haben noch nicht das Wesen des Kampfes verstanden. Es geht nicht um die Einnahme von Städten in der Ukraine, sondern darum, wer den historischen Kampf gewinnen wird: der Westen oder wir und die globale Mehrheit? Oder wird die moderne – doch unvollkommene und sogar (besonders im Westen) degenerierende – menschliche Zivilisation in den Flammen eines totalen thermonuklearen Krieges untergehen?

Bei den (meisten) Europäern sind die Dinge einfacher und sogar schlimmer. Ihre Eliten sind moralisch und intellektuell degeneriert und haben fast alles Gute an Europa aufgegeben. Da sie überall versagen, haben sie sich für Kriegshysterie entschieden, sich einen künstlichen Feind geschaffen und bereiten sich sogar auf den Krieg vor. Man kann über ihre Versuche spotten, ein militarisiertes europäisches Reich zu schaffen, wie es der deutsche Generalstab zu Beginn des 20. Jahrhunderts plante, dann die Nazis in den 1930er und 1940er Jahren. Sie werden nicht erfolgreich sein. Doch sie haben viel Geld und eine große Bevölkerung, einschließlich Einwanderer, armer Osteuropäer und ukrainischer Flüchtlinge. Das europäische Hyänenrudel ist also gefährlich und wird immer gefährlicher. Die derzeitige Elite Europas bringt den Subkontinent in seine widerwärtige, aber gewohnte Rolle als Hauptquelle für alles Schlimmste in der Menschheitsgeschichte zurück: endlose Kriege (einschließlich zweier Weltkriege, die in einer Generation entfesselt wurden), Kolonialismus, Rassismus, serielle Völkermorde und anti-menschliche Ideologien.

Diese „Elite“ muss gestürzt werden, wenn möglich, ohne Unschuldige zu schädigen. Aber diese „Unschuldigen“ wählten einst Hitler, Mussolini und dergleichen, und jetzt gehorchen sie dem Abschaum in Brüssel und Berlin, der den Kontinent in einen großen Krieg und Selbstmord treibt. Aber dieser Rennen in den Abgrund zieht auch andere mit sich, und wird uns mitreißen, wenn wir nicht unsere Herangehensweise an den Krieg ändern, den der Westen uns aufgezwungen hat und der ganzen Welt aufzwingt. Der Niedergang des Westens sollte nicht zum Untergang der menschlichen Zivilisation führen, geschweige denn unseres Landes.

Der konventionelle und nukleare Aufbau Europas muss gestoppt werden. Macron und seinesgleichen müssen entwaffnet werden. Wenn er erklärt, bereit zu sein, die „erweiterte Abschreckung“ – nukleare Garantien – auf andere Länder auszuweiten, sollte das französische Volk wissen, dass er lügt, dass sich die Balken biegen. Seit Mitte der 1950er Jahre hatte selbst die USA nie wirklich vor, nukleare Vergeltung um Europas willen zu starten. Und wenn Macron nicht lügt, dann sollte das französische Volk an seine revolutionäre Tradition erinnern und ihn als Verräter guillotinieren, der bereit ist, Paris oder Lyon für Berlin oder Posen zu opfern.

Aber in jedem Fall sollten wir unser Pulver trocken halten: Wenn die Degeneration der europäischen Elite anhält, könnten auf Macron noch hirnlosere Leute folgen.

Russland sollte seine operativen und strategischen Nuklearkapazitäten schnell aufbauen, damit Frankreich und Großbritannien wissen, dass sie, wenn sie versuchen, Atomwaffen gegen Russland einzusetzen oder sie jemand anderem zu überlassen, einfach vom Angesicht der Erde getilgt werden. Gott bewahre, natürlich.

Ich wiederhole, was ich in anderen Artikeln gesagt habe: Angesichts der rasanten Degeneration der europäischen Elite sollten ihr die Atomwaffen früher oder später weggenommen werden. Als Großbritannien und Frankreich Atomwaffen erwarben, wurden sie noch von verantwortungsbewussten und vernünftigen Leuten angeführt. Solche Leute gibt es dort nicht mehr. Um aller willen: Monkeys should not have grenades.

WAS IST ZU TUN?

Wir müssen die unveränderliche Tatsache verstehen und akzeptieren, dass wir in einen globalen historischen Kampf gezwungen wurden, der direkt mit der Zerstörung unseres Landes droht – und mittelfristig, der gesamten Menschheit.

Die Antwort ist offensichtlich: die Militarisierung und Konzentration auf Verteidigung unseres politischen und wirtschaftlichen Denkens. Nicht ein sinnloser Sturz in ein unbegrenztes Wettrüsten wie das der UdSSR. Aber unsere gesamte ideologische, wirtschaftliche und innenpolitische Ausrichtung sollte nicht nur auf unser Überleben ausgerichtet sein, sondern auch auf den Sieg in dem der ganzen Menschheit aufgezwungenen Weltkrieg.

Das Leben und die Entwicklung jedes Menschen und der Menschheit werden bestimmt durch die Geisteshaltung (Ideologie), Stärke (militärische Fähigkeiten) und Wohlfahrt (die Wirtschaft), die notwendig ist, deren rechtmäßiger Platz es aber ist, dem Geist und der Stärke des Landes und Volkes zu dienen und sie zu stärken.

In naher Zukunft sollte Russland weniger von Zivilisten regiert werden als vielmehr vom Militär, was bereits geschiebt, wenn man die leitenden Positionen bedenkt, die von Leuten aus den Sicherheitsdiensten besetzt sind. Dieser Prozess muss beschleunigt werden.

Unsere chinesischen Freunde, trotz ihrer Vorsicht und ihres Wunsches, den Zusammenstoß zu verzögern – was gelegentlich zu Verärgerung und sogar Verdacht in unserem Land geführt hat – haben bereits begonnen, sich auf einen großen Krieg vorzubereiten, sei es nur, um ihn zu verhindern. Sie bauen strategische Reserven auf, verabschieden Mobilisierungspläne und ersetzen Menschen in der Führung. Wir sehen solche Arbeit in unserem Land kaum, abgesehen von mehreren nationalen Programmen, die nützlich sind, aber nicht direkt auf die Vorbereitung auf einen Krieg oder dessen Sieg ausgerichtet sind. Was wird zum Beispiel getan, um den Zivilschutz zu stärken? Wieder sind wir das Hauptziel im entfesselten Weltkrieg; China ist das zweite. Der Westen wird sich mit China befassen, nachdem es uns geschwächt oder untergraben hat. Und dafür zündet der Westen die Welt um Russland und China an.

Wir müssen uns endlich, wenn auch anderthalb Jahrhunderte zu spät, von der Europhilie und dem Westernismus verabschieden. In den gegenwärtigen und zukünftigen Umständen sind solche Geisteshaltungen und Verhaltensweisen schrecklich veraltet, bedeuten geistige Minderwertigkeit und moralische Unreinheit. Die „Epstein-Elite“ ist nichts für uns. Der Westen wird nicht nur eine Quelle militärischer Bedrohungen und Feindseligkeit sein, sondern auch moralischer Infektion und Anti-Menschlichkeit. Das bedeutet nicht, alles Gute und Erhabene zu verneinen, das die Injektion europäischer Kultur durch Peter den Großen gebracht hat. Noch sollten wir uns völlig von Menschen im Westen abschotten – nicht alle sind moralisch degeneriert und Lügner.

Es gibt dort noch anständige Menschen, wenn auch immer weniger aufgrund der Propaganda, die in ihrer Totalität sogar die von Goebbels übertrifft. Wir sollten nicht alle westlichen Länder zurückweisen. Die Keime der Normalität sind in den USA noch nicht völlig ausgelöscht, so unmenschlich, hässlich und widerlich die derzeitige Politik auch sein mag. Solche Keime finden sich noch in Süd- und Mitteleuropa, die sich schließlich Groß-Eurasien anschließen könnten, dem gesunden Teil der Menschheit. Wir sollten nicht sein wie die westlichen Eliten, die totale Russophobie anheizen, ihre Gesellschaften auf Krieg vorbereiten und sie in eine intellektuelle und moralische Sackgasse treiben. Wenn wir (je früher desto besser) das alte – besonders nordwestliche, calvinistische – Europa zerstören müssen, dürfen wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Wir sollten die besten europäischen Praktiken bewahren und sie sogar pflegen. Aber wir müssen endlich verstehen, dass wir nicht ursprünglich eine europäische, sondern eine große eurasische Staatszivilisation sind.

Die äußeren Ursprünge unserer historischen spirituellen Kultur kamen aus dem Süden – vom strahlenden Byzanz, Palästina und der muslimischen und buddhistischen Welt. Und unsere wichtigsten externen politischen Ursprünge liegen im großen mongolischen Reich. Es ist höchste Zeit, dass wir uns selbst verstehen und auf unsere eigene Weise leben, wie von Geschichte und Geographie vorgegeben – die Welt vom Zentrum und Norden Eurasiens aus sehen, nicht von seinem westlichen Ableger.

Eine schwierige, aber dringende Aufgabe ist die Wiederherstellung unserer besten Eigenschaften: Glaube und Streben nach dem höchsten Geist und nach Liebe. Die europäische Zivilisation hat Gott ausgewiesen. Wir waren besonders betroffen, als die europäische kommunistische Ideologie, gottlos und atheistisch, uns aufgezwungen wurde. Aber am wichtigsten: Ohne Glauben und Hoffnung auf das Beste in sich selbst, ohne sich als Teil der Geschichte, seines Landes und seiner Kultur zu verwirklichen, ist der Mensch kein Mensch, sondern ein untergeordnetes Tier, zu dem die moderne westliche Zivilisation ihn zu machen drängt.

Müde und überdrüssig von der kommunistischen Uniformität, meidet die Gesellschaft und ein Teil der herrschenden Elite das Wort ‚Ideologie‘. Es scheint auch, dass ein Teil der Elite keine Ideologie will, weil sie sicherlich nicht liberal oder westlich sein wird. Aber große Länder können ohne einen einheitlichen spirituellen Kern und eine ideologische Plattform nicht geschaffen werden, und gehen unter, wenn sie sie verlieren. Die Geschichte ist ein Friedhof von Mächten, die ihren Kern verloren haben.

Unsere Version: Karaganov S.A. A Living Dream-Idea of Russia, a Code of the Russian Citizen in the 21st Century [Ideologische Grundlage des russischen Zivilisationsstaates]/Hrsg. Lukyanov F.A., Malyutin P.N. M.: SWAP, FMEiMP NRU HSE, 2025. Seite 46.

Erstens. Wir müssen verstehen, dass die tiefen Widersprüche im gegenwärtigen globalen Wirtschaftssystem, das das Wesen des Menschen untergräbt, die gesamte menschliche Zivilisation gefährden. Die Fortsetzung unserer Halbheiten in der Ukraine droht, unser Land zu erschöpfen und die beginnende Wiederbelebung seiner Macht und seines Geistes zu untergraben.

Zweitens. Im „Geist von Alaska“ können wir einen Waffenstillstand besprechen. Aber wir müssen verstehen, dass langfristiger Frieden und Entwicklung – für unser Land und die gesamte Menschheit – unmöglich sind ohne die Unterdrückung des vom Westen angeführten Revanchestrebens Europas. Dazu sollten wir das Kiewer Regime zerstören und die südlichen und östlichen Regionen des Quasi-Staates Ukraine befreien, die Russland aus Sicherheitsgründen braucht. Unsere tapferen Soldaten und Feldkommandanten können und sollten weiter vorrücken. Aber wir müssen verstehen, dass ein Weltkrieg nicht durch modernisierten Stellungskrieg gewonnen werden kann. Das ist ein Weg zur Niederlage oder zumindest zum Verlust von Hunderten von Tausenden unserer besten Männer, die wir brauchen, um zu kämpfen, zu gewinnen und in der herannahenden historischen Ära aufzubauen, die extrem gefährlich und schwierig sein wird, selbst ohne den Zusammenstoß in der Ukraine.

Drittens. Es ist unmöglich, den gegenwärtigen Kampf in der Ukraine siegreich zu beenden, geschweige denn seine Eskalation zu einem globalen thermonuklearen Krieg zu verhindern, ohne die Abschreckung durch Atomwaffen qualitativ zu verstärken. Dazu müssen wir aufhören, über „Rüstungsbegrenzung“ zu schwafeln, obwohl Vereinbarungen zum gemeinsamen Management der nuklearen Abschreckung und strategischen Stabilität nützlich und sogar notwendig sind. Wir müssen die Produktion von Raketen und anderen Mittelstrecken- und strategischen Trägersystemen beschleunigen, um den Westen davon abzuhalten, zu versuchen, die Überlegenheit zurückzugewinnen. Unsere Gegner müssen wissen, dass Überlegenheit und Straflosigkeit unerreichbar sind. Atomwaffen in optimaler Anzahl und mit der richtigen Einsatzdoktrin machen bei gleichzeitiger Einsparung konventioneller Militärausgaben nichtnukleare Überlegenheit unerreichbar. Unsere Burevestniks, Oreshniks und andere Hyperschallträgersysteme sollten sie davon überzeugen, dass ihre Siegeshoffnungen vergeblich und sogar selbstmörderisch sind. Eine neue Generation von Waffen muss vorbereitet werden, um die Amerikaner von ihren Fantasien über die Wiedererlangung von Überlegenheit und die gewaltsame Durchsetzung ihres Willens zu befreien.

Die Erhöhung der Flexibilität unseres Nukleararsenals sollte jeden daran erinnern, dass es unmöglich ist, eine atomar bewaffnete Großmacht durch einen nichtnuklearen Wettlauf oder einen konventionellen oder sogar Drohnenkrieg zu besiegen. Aber wir müssen die sinnlos teure und gefährliche Idiotie des amerikanischen und sowjetischen nuklearen Wettrüstens der 1960er Jahre vermeiden. Potentielle Gegner müssen wissen, dass ein Wettrüsten sinnlos und sogar selbstmörderisch ist. Ein Dialog, zumindest mit den Amerikanern, sollte zu diesem Thema geführt werden.

Drohnen-, biologische und sogar kognitiv-digitale Kriege müssen verhindert werden, indem die Abschreckung durch Waffen erhöht wird, die jeden Anstifter solcher Kriege vernichten können. Das können vorerst nur Atomwaffen, vorausgesetzt, wir sind bereit, sie einzusetzen, und haben die Angst vor ihnen wiederhergestellt.

Dennoch, um Washington, das jedes Maß verloren hat, zu zügeln, sollten wir unsere Militärdoktrin dahingehend ändern, dass wir unsere tatsächliche Bereitschaft erklären, US- und europäische Auslandsvermögen anzugreifen, falls der Westen seinen gegenwärtigen Kurs der Entfesselung eines Weltkrieges fortsetzt.

Der Westen ist viel abhängiger von ausländischen Vermögenswerten, Stützpunkten und verwundbarer Logistik und Kommunikation als wir. Der Feind sollte seine Verwundbarkeit erkennen und verstehen, dass wir davon wissen.

Wir sollten die Erfahrung des Iran nutzen, der sich gegen die gegenwärtige US-israelische Aggression verteidigt. Teheran traf die Schwachstellen der Feinde; sie fühlten den Schmerz und zogen sich zurück. Änderungen der Militärdoktrin und -struktur, der Aufbau asymmetrischer Schlagfähigkeit werden die Abschreckung erhöhen und eine zivilisierende Wirkung auf den Gegner haben, der den Verstand verloren hat und auf dem Sprung ist, in wahnsinnige Abenteuer zu springen oder bereits springt.

Wir sollten die vorrangigen Ziele für Präventivschläge (zuerst mit konventionellen Waffen und dann, wenn absolut notwendig, mit nuklearen) überarbeiten. Dazu sollten gehören: Kommunikations-, Kontroll- und Logistikzentren, Militärstützpunkte und – entscheidend – die Orte (besonders in Europa), an denen die Elite konzentriert ist. Diese Eliten sollten ihres Gefühls der Straflosigkeit beraubt werden und wissen, dass, wenn der Krieg gegen Russland fortgesetzt – geschweige denn, horizontal oder vertikal eskaliert wird – tödliche Schläge gegen sie und ihre Angehörigen geführt werden. Um diese Abschreckung zu verstärken, sollten wir die Entwicklung und Erprobung konventioneller und nuklearer Waffen beschleunigen, die in große Tiefen eindringen können. Psychotische Führer, besonders in Europa, sollten wissen, dass sie sich nicht in Bunkern oder auf irgendwelchen Inseln aussitzen können. Unser Verteidigungsministerium hat kürzlich eine Liste europäischer Unternehmen veröffentlicht, die Waffen für das Kiewer Regime produzieren; das ist nur ein kleiner, aber richtiger Schritt in die richtige Richtung.

Jetzt tut die westliche Elite so, als ob Russland sie bedrohe, aber in Wirklichkeit hat sie keine Angst, da sie sicher ist, dass Russland sie niemals mit Atomwaffen bestrafen wird. Wir müssen ihnen Urangst einflößen. Vielleicht weichen sie dann zurück, oder ihre Deep State-Herren werden sie ausweisen. Vielleicht erheben sich die Gesellschaften. Die Stärkung der nuklearen Glaubwürdigkeit Russlands ist auch notwendig, um die europäischen Gesellschaften aus ihrem ’strategischen Parasitismus‘ zu erwecken – dem Glauben, dass es keinen Krieg geben wird und sich schon alles zum Besten wenden wird. Wir müssen denen, die ihre vergangenen Kriege und Verbrechen vergessen haben, einen Sinn für Selbsterhaltung zurückgeben.

Klarlich, eine solche Politik ist gegenüber Deutschland absolut notwendig. Ein Land, das zwei Weltkriege begonnen hat und für serielle Völkermorde verantwortlich ist, hat kein Recht auf die „stärkste Armee Europas“, geschweige denn auf Massenvernichtungswaffen. Wenn es versucht, sie zu erlangen, sollte es zusammen mit ihnen zerstört werden, damit nie wieder eine Bedrohung des Friedens von deutschem Boden ausgeht. Die deutschen Bürger sollten dies verstehen.

Viertens. Um die Glaubwürdigkeit der Androhung zu stärken, sollten wir unsere Nukleardoktrin ändern und festlegen, dass im Falle einer Aggression (oder fortgesetzten Aggression) durch einen oder mehrere Staaten, deren wirtschaftliches, demografisches und technologisches Potenzial unseres übersteigt, das russische Kommando nicht nur das Recht, sondern die Pflicht hat, Atomwaffen einzusetzen. Wir sollten natürlich mit einer Reihe von Atomtests beginnen. (Ich verstehe nicht, warum wir darauf warten, dass die Amerikaner anfangen. Versuchen wir wieder, es ihnen recht zu machen?) Dem sollten konventionelle Angriffe auf Logistikknotenpunkte, Kontrollzentren und symbolträchtige Ziele folgen. Wenn der Gegner seine Politik fortsetzt oder zurückschlägt, sollten wir mit einer Reihe von gruppierten Atomschlägen, die die Sprengkraft taktischer Waffen übersteigen, auf Militärbasen und wichtige Industrieanlagen antworten. Wenn der Feind nicht kapituliert, müssen wir bereit sein, zur nächsten Stufe überzugehen. Dies sollte wenn möglich vermieden werden, aber um dies zu erreichen, müssen die wahnsinnig gewordenen ‚Eliten‘ entweder vor der Androhung physischer Vernichtung fliehen oder aus der Macht entfernt werden.

Die Abschreckung durch Atomwaffen ist notwendig, um den Weg zum Drohnenkrieg zu blockieren. Unsere Antwort muss vernichtend sein. Wenn zum Beispiel nach einem Friedensabkommen oder einer Kapitulation Raketen oder Drohnen aus der Ukraine oder Nachbarländern fliegen, sollten diejenigen, die hinter den Drohnenführern stehen, wissen, dass Vergeltung – sogar nuklear – sie erreichen wird. In dem Wissen, werden sie selbst nach möglichen Provokateuren jagen.

Fünftens. Neben Änderungen der Doktrin und der Streitstruktur ist es ratsam, dem Oberbefehlshaber zu empfehlen, sofort einen Kommandeur für den Europäischen Kriegsschauplatz zu ernennen. Diese Position sollte einem kampferfahrenen General übertragen werden, mit dem Recht und der Pflicht, Atomwaffen einzusetzen (nach Tests und konventionellen Warnschlägen), falls notwendig. Diese Person (und sein Stab, der hauptsächlich aus Kampfveteranen bestehen sollte) sollte die volle Bereitschaft besitzen und demonstrieren, solche Maßnahmen zu ergreifen. Russland braucht dringend neue Helden wie Kutusow oder Paskevich. Der Oberbefehlshaber sollte die strategische Kontrolle über strategische Militäroperationen behalten, wenn nötig.

Sechstens. Es ist höchste Zeit, die idiotische Ansicht aufzugeben, die hauptsächlich den Amerikanern nützt, dass es in einem Atomkrieg keine Gewinner geben kann und dass der Einsatz von Atomwaffen unweigerlich auf die globale Ebene eskalieren wird. Diese Ansicht widerspricht der elementaren Logik und der realen militärischen Planung. Gott bewahre, dass Atomwaffen eingesetzt werden: Unschuldige werden sterben, und der Mythos, dass ihr Einsatz unweigerlich zu einem globalen Armageddon führt (ein Mythos, der die Menschheit gerettet hat), wird zusammenbrechen. Dennoch kann ein Atomkrieg – Gott bewahre – (leicht) gewonnen werden, besonders gegen ein überfülltes und moralisch schwaches Europa.

Der Einsatz von Atomwaffen ist eine große Sünde. Aber die faktische Weigerung, sie einzusetzen, ist eine unverzeihliche, tödliche und kriminelle Sünde, weil sie den Weg für die Ausweitung und Eskalation des vom Westen entfesselten Weltkrieges ebnet. Wenn er nicht gestoppt wird, wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zur Zerstörung der Menschheit führen, einschließlich unseres eigenen Landes. Wladimir Putins Frage „Und was ist der Sinn einer Welt ohne Russland?“ bleibt relevant.

Siebtens. Neben der längst überfälligen Aufrüstung unserer Nuklearstreitkräfte und insbesondere der Nukleardoktrin sind dringend mehrere parallele Schritte erforderlich. Zusammen mit China sollten wir dem Iran helfen, durchzuhalten und zu gewinnen. Wir sollten die Länder des Nahen Ostens, sogar einschließlich Israels (das seine Legitimität untergraben hat), einladen, ein regionales Sicherheitssystem mit Garantien Russlands, Chinas und möglicherweise Indiens und Pakistans zu schaffen. Diese Mächte sind im Gegensatz zu den USA und ihren Satrapen von ganzem Herzen an der eurasischen Stabilität interessiert.

Achtens. Angesichts der allgemein großen Gefahr, die von den nächsten zwei Jahrzehnten ausgeht, in denen es viele Kriege und westliche Revancheversuche geben wird, sollte ein befristetes (z.B. zehn Jahre mit möglicher Verlängerung) Verteidigungsbündnis mit China in Betracht gezogen werden. Dies wäre nützlich, um die Revanchisten zu stoppen, und auch, um dem brüderlichen China zu signalisieren, dass es die USA und Russland bei den strategischen Nuklearkapazitäten nicht einholen muss. China hat Vorteile in anderen Bereichen, und wenn seine nuklearen Fähigkeiten mit denen Russlands gleichziehen, könnte dies Ängste und Misstrauen bei künftigen russischen Führern hervorrufen, was weder das russische noch das chinesische Volk brauchen.

Natürlich gibt es viele andere Schritte, die ich nicht erwähnt habe, die aber gründlich erwogen und unternommen werden müssen, um die Ausbreitung des neuen Weltkrieges und seine Eskalation auf die globale thermonukleare Ebene zu verhindern. Aber die hier vorgeschlagenen, dringend und sofort benötigten Schritte würden wahrscheinlich ausreichen, um den Krieg zu gewinnen, der unser Land ausbluten lässt, die Revanchisten zurückzudrängen und (am wichtigsten) den Weg in die globale Katastrophe aufzuhalten. Dies ist eine dringende weltgeschichtliche Aufgabe. Wenn wir sie nicht erfüllen, werden unsere Nachkommen (falls welche überleben) und Gott der Allmächtige uns nie unsere Feigheit und geistige Faulheit vergeben.

Russland wurden zwanzig Jahre ohne Krieg gegeben, tritt aber jetzt in Jahrzehnte historisch auferlegter Konflikte ein. Wir müssen sie gewinnen, um uns selbst und die Menschheit zu retten.

Nochmals: Während wir den Revanchismus des Westens und die Eskalation des Weltkrieges zu einer globalen Katastrophe blockieren, dürfen wir die Grundursachen dieser Krise des Weltsystems nicht vergessen, der größten in der Menschheitsgeschichte. Diese Ursachen umfassen die Erschöpfung des modernen Kapitalismus und seine Bedrohung der Existenz des Homo Sapiens, eine Bedrohung, die durch die ‚All-informationsalisierung‘ und andere Merkmale der modernen Zivilisation verstärkt wird. Aber dazu in anderen Artikeln mehr.

Andere Artikel werden die Konturen des internationalen Systems behandeln, das nach dem Sieg und der Vermeidung der Eskalation zur globalen thermonuklearen Katastrophe anzustreben ist.

Aber die Hauptsache ist jetzt, das Ausmaß der beispiellosen Herausforderungen zu verstehen, uns zusammenzureißen, zu fokussieren und entschlossen auf Sieg zu spielen. Wenn wir Erfolg haben, werden wir als großes Land gedeihen und die Menschheit erneut retten.

Die russischsprachige Version dieses Artikels wurde von Russia in Global Affairs am 12. Mai 2026 veröffentlicht: https://globalaffairs.ru/articles/put- k- pobede- karaganov/ und wird in der Printversion veröffentlicht.