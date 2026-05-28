Scheinkriege und steigende Preise: Was eine „multipolare Weltordnung“ wirklich bedeutet

Von Tyler Durden

Verfasst von Kit Knightly auf Off-Guardian.org,

Die Welt verändert sich. Die einst dominierende imperiale Macht der Vereinigten Staaten gerät ins Wanken, ausgehöhlt durch Korruption, überstrapaziert durch Hybris, zerfressen von den Krebsgeschwüren des Hasses, des Nationalismus und der Gier.

Selbst nach Angaben seiner eigenen Propagandamedien ist Amerika „zum Bösewicht geworden“, gilt „offiziell als Imperium im Niedergang“, und wir erleben gerade seinen „letzten Akt“.

Und während wir auf den unvermeidlichen Untergang des Titanen warten, denkt die Welt über die Zukunft nach. Alle sprechen von der „multipolaren Weltordnung“, die sich am Horizont abzeichnet.

Von der „Pax Americana zur Pax Multipolaris“.

Diese „multipolare Welt“ ist schon seit langem ein politisches Thema, doch in den letzten Jahren hat sie an Dynamik gewonnen und sich seit Beginn von Donald Trumps zweiter Amtszeit spürbar beschleunigt.

Der russische Präsident Wladimir Putin fordert diese multipolare Ordnung schon seit Jahren und tat dies auch letzte Woche wieder. Chinas Xi Jinping tut regelmäßig dasselbe, zuletzt während seiner Reise nach Südamerika im Februar. Nordkoreas Kim Jong-il schloss sich diesen Äußerungen im April an.

Xi und Putin unterzeichneten heute Morgen eine gemeinsame Erklärung zum „Aufbau einer multipolaren Welt“.

Vor zwei Wochen forderte der ehemalige deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Vortrag an der Kennedy School of Government der Harvard University „eine postimperiale Welt [und] eine widerstandsfähige, regelbasierte Ordnung in einer neuen Ära der Multipolarität“.

In einer Rede während seiner China-Reise im vergangenen Monat forderte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez, „eine multipolare Weltordnung anzunehmen“:

„Was heute geschieht, ist kein Machtwechsel, sondern eine Zunahme der Multipolarität – sowohl in Bezug auf Macht als auch auf Wohlstand,“

Abgesehen von den Reden der Politiker ist die multipolare Weltordnung auch im Kreis der internationalen Thinktanks in den Mittelpunkt gerückt.

„Multipolarisierung“ war das Hauptthema des Berichts der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2025.

Im Dezember veröffentlichte das Tony Blair Institute in Zusammenarbeit mit dem JPMorgan Chase International Council einen Bericht mit dem Titel „World Rewired: Navigating a Multi-Speed, Multipolar Order“, der im Vorwort (verfasst von Blair selbst und Jamie Dimon von JPMC) zu folgendem Schluss kommt:

Die Welt bietet nach wie vor ein enormes Potenzial für diejenigen, die bereit sind, sich konstruktiv zu engagieren – Koalitionen zu bilden, in Innovationen zu investieren und die Regeln der nächsten Ära mitzugestalten, anstatt nur auf sie zu reagieren.

Und dann veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum im März einen (äußerst langweiligen) Bericht mit dem Titel „Die Zukunft der Materialsysteme: Kooperationsmöglichkeiten in einer multipolaren Welt“, in dem Sätze wie dieser vorkommen…

In einer multipolaren Welt wird eine agile, interessenbasierte Zusammenarbeit entscheidend sein für die Gestaltung widerstandsfähiger, produktiver und nachhaltiger Materialsysteme.

Das ist der traditionelle Kreis, in dem „Multipolarität“ am häufigsten diskutiert wird. Berichte für Regierungsbehörden und gemeinnützige Organisationen, Marktprognosen und Risikobewertungen. Akademische Sprache, die die Bedeutung hinter Schichten überflüssiger Wortwahl verbirgt.

Aber Multipolarität ist nicht nur das Lieblingsthema von Präsidenten und Thinktanks, sondern ein regelmäßiger Gesprächsstoff in der gesamten Medienlandschaft.

Amerika kann sich der multipolaren Weltordnung nicht entziehen

…so die Zeitschrift Foreign Affairs des Council on Foreign Relations im Dezember.

Die European Times titelt „Von der Unipolarität zur multipolaren Realität – Eine neue Weltordnung entsteht in raschem Tempo“ und gibt sich dabei deutlich zurückhaltender:

Die Multipolarität an sich ist weder von Natur aus gefährlich noch von Natur aus vorteilhaft. Ihre letztendlichen Auswirkungen werden davon abhängen, wie die Staaten ihre Macht ausüben, das Völkerrecht wahren und bei der Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen zusammenarbeiten.

In einem Interview mit Politico mit dem Titel „Wie die nächste Weltordnung aussehen wird“ sagt der britische Autor Rana Dasgupta:

Wenn wir uns auf eine multipolare Welt zubewegen, ist das nichts Ungewöhnliches. Das ist der normale Zustand der Welt.

Wie man sieht, ist der mögliche Niedergang unseres modernen Roms für viele, die ihr Vermögen und ihre Stellung diesem Imperium verdanken, keineswegs beängstigend, sondern wirkt eher belebend oder ist vielleicht „der normale Zustand der Welt“.

Dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran wird vorgeworfen und/oder zugeschrieben, diesen lang erwarteten Niedergang des Imperiums beschleunigt zu haben.

Vor zwei Wochen titelte The Tehran Times:

Wie der Iran-Konflikt eine multipolare Weltordnung vorantreibt

Ein Bericht des Middle East Council on Global Affairs stellt den Krieg im Iran so dar, als versuchten die USA, die Entstehung einer multipolaren Welt zu verhindern:

Was sich derzeit im Iran abspielt, ist nicht bloß ein Krieg um das regionale Kräftegleichgewicht oder die Eindämmung des Atomprogramms. Es ist ein Versuch, den geografischen Kern einer sich abzeichnenden multipolaren Ordnung zu sprengen, die darauf abzielt, die westliche Vorherrschaft zu umgehen

Die Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden hat Folgendes veröffentlicht…

Der Iran-Krieg zeigt die Grenzen der Macht der USA auf – Wenn sich Washington nicht an die laufenden Veränderungen einer multipolaren Welt anpassen kann, wird seine Überlegenheit zu einer Belastung werden.

In vielen Teilen der unabhängigen Medien herrscht eine fast fieberhafte Vorfreude.

Das amerikanische Imperium wird fallen, und an seiner Stelle wird eine strahlende, multipolare neue Weltordnung entstehen, und das wird ganz sicher eine gute Sache sein.

Das ist die Geschichte.

Aber das ist auch schon alles, was es ist: eine Geschichte.

Was ist die „multipolare Weltordnung“ eigentlich wirklich?

Was Multipolarität wirklich bedeutet

Das gepflegte Bild einer multipolaren Welt – ohne Anführungszeichen – ist das einer globalen Zusammenarbeit zwischen freien und gleichberechtigten souveränen Nationen, von denen jede die Interessen ihres Volkes verfolgt, ohne unter der Last imperialer Hegemonie zu leben.

„Eine gleichberechtigte und geordnete […] inklusive, für alle vorteilhafte wirtschaftliche Globalisierung“, wie Xi Jinping in einer Rede im Februar sagte.

Dies wurde von Professor Wang Yiwei ausführlicher aufgegriffen, der ein Papier mit dem Titel „Die chinesische Philosophie einer gleichberechtigten und geordneten multipolaren Weltordnung“ verfasste und beschrieb, wie anders die Welt unter chinesischer Führung – oder vielmehr Nicht-Führung – aussehen würde:

China setzt sich für eine gleichberechtigte und geordnete multipolare Welt sowie für eine inklusive wirtschaftliche Globalisierung ein. Der Kern einer gleichberechtigten und geordneten multipolaren Welt besteht darin, die Gleichberechtigung aller Länder – ob groß oder klein – zu wahren, Hegemonialbestrebungen und Machtpolitik abzulehnen und die Demokratisierung der internationalen Beziehungen wirksam voranzutreiben.

Eine weniger utopische Sichtweise sagt eine multipolare Welt voraus, die in Blöcke oder Einflusssphären unterteilt ist, aber dennoch dynamischer und potenziell gerechter ist, da sie sich außerhalb des Schattens des Imperiums befindet. Das war die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs, als er Ende der 90er Jahre erstmals ins Spiel gebracht wurde.

Doch keine dieser Sichtweisen spiegelt die sich abzeichnende Realität wider – oder die wahren Absichten der Mächtigen, die ihren Sprachrohren diesen Begriff einflößen.

Das mag zwar Multipolarität sein, aber es ist nicht „Multipolarität“.

Es ist erstaunlich, welchen Unterschied ein Paar Anführungszeichen machen kann, nicht wahr?

Die Mächte, die es nicht geben sollte, und ihre seelenlosen Marionetten in der Unternehmens-, Wissenschafts- und Politikwelt haben eine völlig euphemistische Sprachphraseologie geschaffen, die durch die Notwendigkeit von Anführungszeichen definiert ist.

Wörter und Phrasen, die nicht das bedeuten, was sie vorgeben zu bedeuten.

„Klimawandel“, „Hassrede“, „öffentliche Gesundheit“.

„Terrorismus“, „Fehlinformation“ und „Nachhaltigkeit“.

In unserer politischen Landschaft sind dies keine Wörter mit Bedeutung mehr, sondern dienen sowohl der Tarnung als auch der Konditionierung.

Eine unehrliche Kreuzung aus Programmiersprache und hypnotischer Suggestion; Phrasen, die einerseits dazu dienen, die Realität zu verschleiern, und andererseits entweder mechanisch vorprogrammierte Reaktionen auslösen oder starke konditionierte emotionale Reaktionen hervorrufen.

„Multipolarität“ ist eines dieser Wörter. Und es sollte immer in Anführungszeichen gesetzt werden.

Die Wahrheit hinter dem Wort ist einfach: Ein globales Franchise für ein altes Kontrollsystem.

Parteipolitik wird global

Verfechter der Erzählung von der „multipolaren Weltordnung“ argumentieren oft in etwa so: „Sicherlich ist eine multipolare Welt besser als US-Imperialismus? Sollten wir Widerstand gegen Hegemonie nicht begrüßen?“

Dasselbe Argument wird von Befürwortern des Klimawandels vorgebracht, die behaupten: „Selbst wenn sich das Klima nicht verändert, ist Umweltschutz doch immer noch eine gute Sache, oder?“

Der Fehler in dieser Argumentation liegt darin, dass die zugrunde liegenden Annahmen und offiziellen Definitionen dieser Begriffe nicht hinterfragt werden.

Nur weil etwas einen wohlklingenden Namen trägt, heißt das noch lange nicht, dass es auch gut ist.

Die Labour-Partei unterstützt die Arbeiter nicht. Die Demokraten hassen die Demokratie.

Beim staatlich geförderten „Umweltschutz“ der Konzerne geht es nicht darum, Bäume zu pflanzen oder Tiere zu retten, und die von Globalisten unterstützte „Multipolarität“ der Konzerne hat nichts mit der Stärkung nationaler Souveränität oder der Unabhängigkeit von einer globalen Autorität zu tun.

Die Realität einer „multipolaren Welt“ wird ein System aus miteinander verflochtenen Unternehmens- und Staatsinstitutionen sein, die autoritäre, menschenfeindliche Politik betreiben und eine ideologisch monolithische Machtstruktur hinter einer illusorischen Fassade der „Wahlfreiheit“ verbergen.

Wir im kollektiven Westen sind mit diesem Modell mehr als vertraut – so funktionieren unsere „Demokratien“.

Zwei große Lager, mit nahezu identischen Ideologien und unter dem Befehl derselben nicht gewählten Mächte, die sich erbittert um den kleinsten Rest an Gemeinsamkeiten streiten.

Sie führen Wahlkämpfe um Unterschiede in der Symbolik, der Wortwahl oder um Bruchteile von Prozentpunkten, um davon abzulenken, dass sie sich in allen wirklich wichtigen Punkten einig sind, überhaupt keine echte Macht haben und bestenfalls austauschbare Rädchen in einer riesigen Einflussmaschine sind.

Der Sinn dieser Kämpfe besteht darin, die Menschen davon zu überzeugen, dass Demokratie existiert, dass sie eine Wahl haben und Veränderungen bewirken können.

Diese Lüge funktioniert, und das schon seit Jahrzehnten.

„Multipolarität“ ist eine Erweiterung dieses Modells – der Kontrollmechanismus einer vorgetäuschten binären Links-Rechts-, Rot-Blau-, Coke-Pepsi-Parteipolitik, die weltweit ausgerollt wird.

Es ist genau dieselbe Methode, die für genau dasselbe Ziel eingesetzt wird: Tribalismus als Weg zu kognitiver Dissonanz, zum Ende des Denkens und zum Tod der Objektivität.

Warum das? Warum jetzt?

Man sollte sich daran erinnern, dass diese vorgetäuschte antagonistische Version der „Multipolarität“ nicht Teil des langfristigen Plans war.

Es war fast von Anfang an offensichtlich, dass die Covid-„Pandemie“ als großer globaler Moment der Einigung gedacht war.

Wir alle sollten erkennen, wie lächerlich diese Meinungsverschiedenheiten über ethnische, nationale oder religiöse Grenzen hinweg waren, und uns zusammenschließen, um den gemeinsamen Feind zu besiegen. Eine Bedrohung für die Welt, die die Welt vereinte, wie in Independence Day.

Wir sollten mittlerweile digitale Währung im Rahmen eines weltweit eingeführten Sozialkreditsystems nutzen. Nichts besitzen und glücklich sein.

Aber es hat nicht funktioniert.

In dem Moment, als sie versuchten, die horizontalen Trennlinien zu beseitigen, die zur Kontrolle der Gesellschaft geschaffen worden waren, lenkten sie die Aufmerksamkeit nur auf die viel größeren vertikalen Trennlinien. Den Menschen wurde plötzlich die zentralisierte, einheitliche Natur globaler Machtstrukturen bewusster.

Der große Plan, eine Weltregierung durch die Tore im Inneren des Covid-Trojaners zu bringen, scheiterte nicht nur, sondern schlug spektakulär fehl.

Es war eine Neuausrichtung nötig. Ein neuer Ansatz.

Internationale Einheit hat nicht funktioniert und verkauft sich nicht, aber eine internationale Binärität könnte es.

Das ist die „multipolare Weltordnung“.

Die Dynamik echter Spaltungen

Nichts davon soll die Existenz realer Spaltungen leugnen oder historische Verbrechen beschönigen. Offensichtlich gibt es tief empfundene und völlig berechtigte antiimperialistische Gefühle in den Entwicklungsländern und in den oppositionellen Kreisen der entwickelten Welt.

Die USA sind seit fast zwei Jahrhunderten eine imperialistische Macht und seit fast vierzig Jahren eine globale Hegemonialmacht, und in dieser Zeit haben sie monströse koloniale Aggressionen begangen und Millionen von Menschenleben zerstört. Wir haben über viele davon berichtet.

Auf der Jagd nach Öl und Gold haben sie eine blutige Spur durch den Nahen Osten gezogen und Süd- und Mittelamerika immer wieder in politisches Chaos gestürzt.

Auch Israel – ob man es nun als die Macht hinter dem US-Thron oder als Washingtons Handlanger im Nahen Osten betrachtet – ist ein brutaler Apartheidstaat, der das Völkerrecht tausendfach mit Füßen getreten und ausgespuckt hat.

All dies sind wahre Tatsachen, und die multipolare Erzählung macht sich diese zunutze.

So wie die innenpolitische Parteipolitik sehr reale wirtschaftliche Probleme in oberflächliche klassenbasierte Ressentiments oder verständliche Sorgen über unkontrollierte Einwanderung in reaktionäre Fremdenfeindlichkeit umwandelt – so nutzt auch die Erzählung von der „multipolaren Welt“ historisches Trauma und den Wunsch nach Rache aus, um parteiisches Denken zu verankern, das kritisches Denken untergräbt.

Die Erzählung nutzt die Dynamik historischen Hasses, um sich selbst voranzutreiben.

Tatsächlich ist, wie ich bereits in Interviews gesagt habe, die Begeisterung der politischen Klassen in Russland, China und anderen Ländern für dieses neue Modell völlig verständlich. Aus ihrer Sicht ist es weitaus besser, einen Platz am globalistischen Tisch zu haben, als mit der Atompistole von Uncle Sam an der Schläfe zu leben.

Es ist möglich, dass viele der Beteiligten wirklich glauben, dass eine vorgetäuschte „multipolare Weltordnung“ tatsächlich einen Atomkrieg verhindert und das Beste ist.

Ironischerweise bedeutet „Krieg“ in ihren Köpfen tatsächlich Frieden.

Die Rolle des Krieges

Krieg ist für die Entwicklung dieses multipolaren Modells in zweierlei Hinsicht entscheidend:

Er verschleiert, diskreditiert und/oder lenkt von der durch die Pandemie deutlich gewordenen globalistischen Zusammenarbeit ab. Er treibt auf andere Weise die Agenda des „Great Reset“ voran.

Er hat auch noch weitere ergänzende Funktionen.

Wenn „Multipolarität“ das globale Franchise der Scheindemokratie ist, dann kann Krieg als Ersatz für die Wahlurne angesehen werden. Wir haben (noch) keine globalen Wahlen; daher wird ihre Rolle im System von geopolitischen Kämpfen, Handelsabkommen oder inszenierten/begrenzten „Kriegen“ übernommen.

Eine globale Einheitsregierung war und ist eine sehr unpopuläre Idee, daher muss ihre schleichende Umsetzung verschleiert werden. Nichts verschleiert die Einigkeit der Ziele so gut wie ein bewaffneter Konflikt.

Die schiere Anzahl von Menschen, die eine Variante des Arguments wiederholen: „Wie können sie auf derselben Seite stehen, sie schießen doch aufeinander!“, ist ein Beweis für die Wirksamkeit dieser Strategie.

Nichts bringt ein Volk so gut zusammen wie eine wahrgenommene externe Bedrohung. Die Geschichte ist voll von Herrschern, die angesichts von Unzufriedenheit im eigenen Land einen Krieg begannen, um Unterstützung zu gewinnen. Ein Kriegszustand neigt dazu, die Menschen hinter der Regierung zu vereinen.

Es ist die natürliche Weiterführung dieser bekannten Taktik, dass zwei Regierungen vereinbaren, in den Krieg zu ziehen, um gemeinsam von dieser Dynamik des Gruppendenkens zu profitieren.

Das ist internationale geopolitische Spieltheorie, wie in A Beautiful Mind erklärt. Beide gewinnen, wenn sie vereinbaren, nicht wirklich gegeneinander anzutreten.

Beide Seiten haben korrupte politische Klassen, beide Seiten haben Rüstungsunternehmen, die vom Chaos profitieren wollen, beide Seiten sehnen sich nach „Kriegsnotstandsbefugnissen“, um gegen innenpolitische Dissidenten vorzugehen.

Wir sehen also, wie der „Krieg“ den Herrschern jeder Seite kurzfristig individuell nützt. Doch was noch wichtiger ist: Die supranationalen Mächte verfolgen eine umfassendere, langfristige Agenda (siehe unten), der der Krieg ebenfalls dient.

Krieg treibt die Preise in die Höhe, verbraucht Ressourcen, senkt den Lebensstandard, rechtfertigt Engpässe und erzeugt Knappheit.

Diese Faktoren zusammen machen einen Zustand, in dem man sich im Krieg befindet – oder so zu sein scheint –, unverzichtbar für den geplanten Zusammenbruch und Wiederaufbau der Gesellschaft.

Das ist keine neue Idee; der Staat nutzt seit Jahrhunderten das Narrativ des Krieges – oder zumindest die Androhung eines Krieges –, um die nationale Einheit zu stärken und die Staatsmacht zu vergrößern.

Die neue Wendung besteht darin, dass diese „Kriege“ nicht real sind, sondern – in gewissem Maße – inszeniert.

Alle Kriege sind eine Inszenierung

Wir leben im Zeitalter des Unwirklichen – Die perfide Unwirklichkeit der neuen Normalität –, wie wir mit all diesen Anführungszeichen bereits erörtert haben.

Wir erleben regelmäßig „Terrorismus“, der gar keiner ist, wir halten „Wahlen“ ab, bei denen die Stimmabgabe irrelevant ist, und wir hatten gerade eine weltweite „Pandemie“ ohne Krankheit.

Es ist nur natürlich, dass Kriegsführung in ein Propaganda-Kontrollsystem eingebunden wird, das sich zunehmend darauf stützt, Dinge einfach zu erfinden.

So wie westliche „Demokratien“ im Inland „Wahlen“ brauchen, um die Illusion des Systems aufrechtzuerhalten, so braucht auch eine „multipolare Welt“ „Kriege“, um den Anschein von Konflikten zu erwecken.

Diese Kriege sind nicht real.

Oder vielleicht ist „real“ nicht das beste Wort – wenn man so will, könnte man sagen, diese Kriege sind nicht ehrlich, nicht wahr, nicht aufrichtig.

Aber was bedeutet inszenierter Krieg?

Bedeutet das, dass keine Bomben abgeworfen oder Menschen getötet werden?

Nein, wie wir schon oft gesagt haben: Ob in der Ukraine, im Gazastreifen oder im Iran – wahrscheinlich gibt es dort Tod und Zerstörung – aber das bedeutet nicht zwangsläufig Krieg.

Wie Catte in ihrem Artikel von 2024 sagt:

Der Tod ist nicht das Wesentliche am Krieg. Das Wesentliche am Krieg ist der Konflikt.

Bedeuten ein paar Luftangriffe oder tausend tote Zivilisten, dass die USA und der Iran wirklich Feinde sind, die in einem ideologischen Kampf ums Überleben stehen? Nein. Natürlich nicht.

Wir wissen, dass diese Regierungen und Behörden sich nicht um ihr eigenes Volk scheren, geschweige denn um das der anderen.

Menschen waren entbehrlich, als sie in ihren Häusern festgenagelt, mit illegalen DNR-Anordnungen belegt oder mit giftigem Pfizer-Zeug gespritzt wurden, und sie sind genauso entbehrlich, wenn sie in die Luft gesprengt werden.

Es ist wie ein psychopathischer, mörderischer Sport. Die Spieler sind echt – vielleicht spielen sie, um zu gewinnen, oder vielleicht werden sie dafür bezahlt, zu verlieren –, aber das spielt eigentlich keine Rolle, da der Kampf von einer Liga kontrolliert wird, die die Bedingungen festlegt.

Zahlen, Zeiten, Orte, Regeln und Einschränkungen werden alle im Voraus vereinbart.

Und genau wie im Sport hassen sich die jubelnden Fans weitaus mehr als die spielenden Spieler, jeder wird bezahlt, egal wer gewinnt, und das Ganze gehört einer Handvoll Milliardäre, die alle auf denselben Partys verkehren.

Wie würde ein inszenierter Krieg aussehen?

Nun, das ist eine kompliziertere Frage.

Die einfache Antwort lautet „Koordination“. Jede Art von Koordination – insbesondere in Bezug auf Ausmaß oder Umfang – lässt auf ein gewisses Maß an Fälschung schließen. Denn wenn sich beide Seiten auf einen begrenzten Krieg einigen können, können sie sich auch darauf einigen, überhaupt keinen Krieg zu führen.

Es gibt noch ein paar spezifischere Anzeichen, auf die man achten sollte.

Zum Beispiel, dass beide Seiten vorab anrufen, um sich gegenseitig mitzuteilen, wo sie bombardieren (oder nicht bombardieren) wollen, damit die Menschen entsprechend evakuiert werden können.

Oder dass eine Armee es innerhalb eines Monats bis zur feindlichen Hauptstadt schafft, dann aber umkehrt und wieder abzieht – aus unbekannten Gründen.

Oder vielleicht die Einstellung der Feindseligkeiten, um eine Polio-Impfkampagne durchzuführen.

Oder vielleicht vage oder sich ständig ändernde Siegbedingungen.

Oder ein Muster von Luftangriffen auf leere oder abbruchreife Gebäude, das mit bereits bestehenden Sanierungsplänen übereinstimmt.

Oder wiederholtes selbstzerstörerisches oder selbstsabotierendes Verhalten, das den Fortschritt künstlich aufzuhalten oder den Konflikt zu verlängern scheint.

Oder plötzliche, widersprüchliche Entwicklungen in der Erzählung, die logisch nicht zusammenpassen.

Oder offensichtliche Zusammenarbeit der Konfliktparteien bei Strategien, die eine globalistische Agenda vorantreiben.

…so etwas in der Art.

Dies ist die logische Fortsetzung eines bereits bestehenden Modus Operandi. Die unvermeidliche Schnittstelle zwischen dem jahrhundertealten Modell des Krieges um Profit und dem Zeitalter der Simulakren, das Baudrillard in den 1980er Jahren beschrieb.

Was ist der Vorteil eines inszenierten Krieges?

Der Vorteil eines inszenierten Krieges gegenüber einem echten Krieg ist im Grunde derselbe wie der einer vorgetäuschten Pandemie gegenüber einer echten Pandemie – Kontrolle.

Ein koordinierter „Krieg“ kann so lange dauern, wie es nötig ist, auf Befehl pausieren oder wieder aufgenommen werden, so wenige oder so viele Menschen töten, wie nötig, und kann niemals versehentlich zu einer nuklearen Vernichtung führen.

George Orwell hat dies vor achtzig Jahren fast perfekt beschrieben. Superkontinente, gefangen in einem ewigen und vielleicht sogar fiktiven Konflikt. Krieg wird zu einer „rein internen Angelegenheit“, nicht dazu bestimmt, gewonnen zu werden, sondern dazu, andauernd zu sein.

Ein endloses Spiel und permanentes Chaos – so gewinnen sie.

Das ist unser aktueller Stand: murrende Kriege mit vagen Siegbedingungen, die keine der Armeen jemals verliert, bei denen aber beide Seiten ständig behaupten, zu gewinnen.

Unterdessen steigen die Energiepreise nur weiter, wir werden vor Düngemittelkrisen, Nahrungsmittelknappheit und höheren Steuern gewarnt.

Unterschiedliche Wege, dasselbe Ziel

Genau wie in der innenpolitischen Parteipolitik täuschen lautstarke oder gewalttätige Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien über eine gemeinsame Agenda hinweg, die von der Macht vorangetrieben wird, die beide Seiten jeder scheinbaren Spaltung kontrolliert.

Selbst während sich ihre für beide Seiten vorteilhaften „Kriege“ abspielen, betonen Berichte und Thinktanks die Notwendigkeit einer „begrenzten Zusammenarbeit“ oder „regionaler multilateraler Projekte“.

Während sie auf der einen Seite der Welt ihre Soldaten gegeneinander aufbringen, tauschen sie Technologien aus, kooperieren in Umweltfragen oder kaufen Gas und Öl voneinander.

Und sie einigen sich auf wichtige politische Dokumente.

Die ganze Welt (abgesehen von den USA, derzeit) hat den Pandemievertrag unterzeichnet oder sich dem „Pakt für die Zukunft“ der Vereinten Nationen angeschlossen.

Die BRICS-Staaten haben alle globalistische Verbindungen – man erinnere sich, dass der Begriff „BRICs“ in einem Goldman-Sachs-Bericht aus dem Jahr 2001 geprägt wurde – und sie alle haben die Kasan-Erklärung von 2024 unterzeichnet. Darin unterstützen sie unter anderem den IWF, die WHO, die Agenda 2030 und die „Ziele für nachhaltige Entwicklung“. (Lesen Sie Riley Waggamans großartige Analyse hier)

Das Kyoto-Protokoll, das Pariser Klimaabkommen und die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN werden von jedem einzelnen unserer zahlreichen Pole unterstützt.

Jeder auf jeder der vermeintlichen Seiten glaubt an dieselben Dinge und verbreitet dieselben grundlegenden globalistischen Lügen wie Klimawandel und Covid.

Und abgesehen von Besonderheiten bei der Umsetzung oder der Nomenklatur wollen sie alle dasselbe und treiben dieselbe altbekannte Liste von Maßnahmen voran:

Programmierbare digitale Währung

biometrische digitale ID

Beendigung der Anonymität im Internet

Bargeldlose Gesellschaft

Zensur

„Ziele für nachhaltige Entwicklung“

Das unausgesprochene Endziel dieser kollektiven Horrorshow lässt sich leicht zusammenfassen: Techno-Autoritarismus.

Hrvoje Moric hat darüber geschrieben, wie Multipolarität als Modell eine Form der globalen Regierung darstellt.

Eine dystopische Gesellschaft, in der Staat und Megakonzerne zu einem „Thing“-ähnlichen Monstrum verschmelzen, das ständigen Echtzeit-Zugriff auf alle Daten so ziemlich jedes Menschen auf dem Planeten hat. Das die Fähigkeit und die Mittel besitzt, jede Transaktion, jede Reise, jede Nachricht oder jeden Anruf zu überwachen – oder zu kontrollieren.

„Multipolarität“ verschleiert diese Wahrheit und nutzt parteiisches Denken und Ideologie, um falsche oder oberflächliche Unterscheidungen zu ziehen.

BRICS gegen die NATO, die USA gegen China, Israel gegen den Iran, Europa gegen Russland, die Belt-and-Road-Initiative gegen den Handelskorridor Indien-Naher Osten-Europa.

Such dir eine Flagge aus und schwenke sie. Scheinkriege und höhere Preise, alles im Dienste des Great Reset.

Das ist sein Zweck, und das ist es, was „Multipolarität“ wirklich bedeutet.