Lass dich nicht einsperren

Von Brownstone Institute

Eine zweite Verhängung von Lockdowns rückt näher, als wir vielleicht denken. Sehr mächtige Leute wollen das schon unter dem geringsten Vorwand.

Als zwei Passagiere auf einem Luxuskreuzfahrtschiff an dem Hantavirus (einer Infektion mit hoher Sterblichkeitsrate, die durch Rattenkot übertragen wird) starben und ein weiterer positiv getestet wurde, lösten die Mainstream-Medien weltweit Panik aus. Es tauchten Bilder von Schutzanzügen und Masken auf, begleitet von Forderungen nach einer flächendeckenden Kontaktverfolgung.

Das ganze Spektakel war darauf ausgelegt, Erinnerungen an die Angst von vor sechs Jahren wachzurufen.

Eine Kolumnistin der Washington Post sagte, sie würde gerne wieder einen Lockdown verhängen und alle dazu auffordern, dasselbe zu tun – außer natürlich diejenigen, die gezwungen sind, ihr Essen nach Hause zu liefern.

Die Moderna-Aktie begann wieder zu steigen, und warum? Weil das Unternehmen an einem sogenannten Impfstoff arbeitet.

Die vermeintlichen Experten traten in voller Stärke auf, darunter bekannte Namen und Gesichter wie die „Schal-Dame“ Deborah Birx, die in unzähligen Interviews als Expertin auftrat.

Die Berater waren es ebenfalls, ebenso wie die Beamten. Sie holten ihre Lockdown-Pläne wieder hervor. Siebzehn Amerikaner wurden allein aufgrund von Kontakt zu Infizierten in eine 42-tägige Quarantäne geschickt, obwohl sie negativ getestet worden waren und keine Symptome zeigten. Sie fügten sich, aber was wäre, wenn einige sich geweigert hätten? Eine interessante Überlegung.

Alle Kräfte haben sich formiert. Gewiss, wir haben einige „Brownstonianer“ in hohen Positionen, die sich dem Druck widersetzen und hoffen, die Panik einzudämmen. Ein Lockdown bringe nichts Gutes, sagen sie zu Recht. Er ruiniert nur den Handel und das soziale Leben.

Unglaublicherweise hat sich diese Lektion immer noch nicht durchgesetzt. Das vorherrschende Urteil über die Covid-Jahre: Wir sollten beim nächsten Virusausbruch früher und härter lockdownen. Eine ganze Klasse von Eliten wartet nur auf die Gelegenheit.

Ein zweiter Lockdown ist eine unerträgliche Bedrohung, ein Damoklesschwert, das über den Freiheiten schwebt, die wir haben. Es ist erst sechs Jahre her, dass sie es mit katastrophalen Folgen getan haben. Sie haben jede Absicht, es wieder zu tun.

Keine zivilisierte Gesellschaft kann so funktionieren. Freiheit kann so nicht funktionieren.

Wir werden darauf vorbereitet. Der Unterschied besteht diesmal darin, dass wir einige vernünftigere Leute an der Macht haben, aber können sie dem Druck standhalten? Das ist nicht offensichtlich. Wir haben auch eine größere Bevölkerungsgruppe, die nicht mitmachen wird. Das geht aus den sozialen Medien klar hervor.

Aber werden wir die Wahl haben? Die Lockdown-Befürworter haben neue Waffen in ihrem Arsenal, wie das Entziehen von Bankkonten und geplante Versorgungsengpässe. Es wird auch die üblichen Demütigungsrituale für jeden geben, der es wagt, zu widersprechen.

Vor allem aber haben wir dieses Mal das Brownstone Institute. Wir wurden 2021 gegründet, um in den dunkelsten Zeiten eine Stimme für Klarheit, Rationalität, Wissenschaft und Freiheit zu sein. Unsere vielen tausend Artikel und unsere globale Stimme waren mächtig. Sie haben einen ernstzunehmenden intellektuellen und sozialen Widerstand aufgebaut.

Seit Jahren schreien uns die Leute an, wir sollen aufhören, über Covid zu reden. Nein. Diese Erfahrung war die Vorlage. Es gab aus gutem Grund keine Entschuldigungen: Es tut ihnen nicht leid. Sie haben die feste Absicht, dieses Modell in Zukunft anzuwenden, komplett mit Zwangsimpfungen.

Das ist keine Spekulation. Die Weltgesundheitsorganisation sagt dies. Die Befugnisse der Gesundheitsbehörden lassen es zu. Die Banken werden kooperieren. Die digitale ID verbreitet sich weltweit und wird zur Durchsetzung genutzt werden. Überwachung ist allgegenwärtig. Ein Sozialkreditsystem nach Art der KPCh? Alle Teile sind vorhanden.

Die kulturelle und wirtschaftliche Katastrophe des letzten Lockdowns sollte offensichtlich sein. Die Kaufkraft unseres Geldes ist um ein Drittel oder mehr gesunken. Die Testergebnisse von Schülern in Lesen und Mathematik sind ins Bodenlose gefallen. Die Erwerbsbeteiligung hat sich nie vollständig erholt. Ein Drittel der Männer im erwerbsfähigen Alter in den USA fehlt in der Erwerbsbevölkerung. Die Staatsverschuldung in allen Ländern ist außer Kontrolle geraten.

Dennoch genossen die Bürokraten die Macht, Technologieunternehmen freuten sich über die neue Aufmerksamkeit für die an ihre Wohnungen gebundenen Berufstätigen, und die Pharmaunternehmen verdienten Hunderte von Milliarden. Dabei spielt es keine Rolle, dass sich die Impfstoffe und Tabletten inzwischen bestenfalls als nutzlos und oft als gefährlich und tödlich erwiesen haben.

Nach geltendem Recht können sie nicht verklagt werden.

Man könnte meinen, es gäbe einen globalen Konsens: Nie wieder Lockdowns. Leider ist das nicht der Fall.

Täglich wird die Trommel gerührt, alles darauf ausgerichtet, große Angst vor Infektionskrankheiten zu schüren. Mal ist es das Hantavirus, dann das Norovirus, dann ein Ausbruch von Gastroenteritis, dann wieder etwas anderes – Hauptsache, es klingt exotisch und bedrohlich.

Unterdessen leidet das Land tatsächlich unter einer Epidemie chronischer Krankheiten. Robert F. Kennedy Jr. spricht schon seit Jahren darüber, aber die Machthaber wollen davon nichts hören.

Kommt es einem nicht manchmal so vor, als sei all dies absichtlich, von oben durch ruchlose Akteure geplant? Beim letzten Mal war es sicherlich so. Wir haben alle E-Mails und Belege, die beweisen, dass die Lockdowns verhängt wurden, um das Laborleck zu vertuschen, eine neue Pharmatechnologie zu testen und die Gewinne der Digitalindustrie zu steigern.

All das ging auf Kosten der Freiheit. Noch vor sechs Jahren gab es Tage, an denen die Leute sich sogar über dieses Wort lustig machten und es „freedumb“ schrieben. Hat sich viel geändert? Nun, einige Dinge haben sich geändert, dank der Arbeit des Brownstone Institute und anderer Partnerorganisationen.

Doch in der Wissenschaft, in den Regierungsgebäuden, in den Redaktionen, in Büroumgebungen und in Personalabteilungen ist nicht klar, ob sich viel geändert hat. Selbst heute ist die beste Ausrede, um den Weg zur Arbeit zu vermeiden, zu behaupten, man befinde sich wegen eines positiven Testergebnisses in Quarantäne!

Was unternimmt das Brownstone Institute gegen diese Bedrohung? Wir haben fast 4.000 Artikel zu diesem Thema und mehr, die nun mit einem KI-gestützten Tool unten rechts auf der Website vollständig durchsuchbar sind. Es ist das beste digitale Tool, das es gibt, wie Sie wissen, wenn Sie die Website schon einmal genutzt haben. Millionen von Menschen haben dies bereits getan, in allen wichtigen Sprachen.

Wir haben zwanzig Bücher im Druck, weitere sind in Vorbereitung. Wir haben fast 20 Supper Clubs von Küste zu Küste, die Freundeskreise aufbauen.

Die Stipendien des Brownstone Institute bieten den besten Journalisten, Forschern und öffentlichen Intellektuellen von heute eine wichtige Stütze. Ohne sie würden einige der wichtigsten Stimmen unserer Zeit zum Schweigen gebracht. Tatsächlich ist der Ruf dieses Instituts in hohen Medienkreisen legendär, weshalb wir ständig angegriffen werden.

Wir haben Arbeitsgruppen zu einer Vielzahl von Themen. Unsere Pandemie-Planungsgruppe hat zwei umfangreiche Bücher herausgebracht, die die glaubwürdigsten und herausragendsten Leitfäden für Nationen darstellen, die aus der Weltgesundheitsorganisation austreten wollen. Wie Sie sehen können, bettelt die WHO weltweit um Geld von den Steuerzahlern. Sie sollten es nicht bekommen.

Das Brownstone Institute ist Ihre erste Verteidigungslinie gegen Lockdowns und alles, was damit einhergeht, einschließlich digitaler Überwachung, Zensur, Manipulation durch den „Deep State“, der rechtlichen Privilegien der Pharmaindustrie und vielem mehr. Die Covid-Erfahrung hat offenbart, was bereits da war. Jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt können wir uns darauf konzentrieren. Jetzt können wir mutig und wahrhaftig handeln.

So viele Institutionen haben in diesen sechs Jahren versagt, doch die Arbeit von Brownstone, die nur Sie ermöglichen, zeichnet sich durch Glaubwürdigkeit, Integrität und Wirksamkeit aus. In unserer Zeit ist Ihre Unterstützung wichtiger denn je.

Sagen Sie mit uns: Ich lasse mich nicht einsperren!