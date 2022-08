Alle Wege führen zum Spike (Protein)

COVID-Impfstoff, was darauf hindeutet, dass das Spike-Protein ein gemeinsamer Faktor für alle Impfstoffplattformen ist.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich am 6.3.2022 auf meinem Substack veröffentlicht. Ich veröffentliche diesen Artikel als Querverweis auf TS News. Obwohl es schon eine Weile her ist, dass ich diesen Artikel in meinem Substack veröffentlicht habe, sind die Informationen immer noch relevant für die aktuelle Situation bei Impfstoffen.

Heute äußerten mehrere FDA-Mitarbeiter Bedenken über das Risiko einer Myokarditis durch den mit Spannung erwarteten Novavax-Impfstoff.

Für viele Impfstoffskeptiker galt der Novavax-Impfstoff als hoffnungsvolle Alternative. Ich habe bereits früher über Novavax geschrieben, daher verweise ich auf diesen Artikel:

Der Novavax-Impfstoff basiert im Wesentlichen auf einer älteren Impfstofftechnologie, bei der die Virusspitze in eine Saponinstruktur namens ISCOM eingebettet ist und intramuskulär verabreicht wird.

Abgesehen von den schlampig durchgeführten klinischen Versuchen habe ich angemerkt, dass Novavax als zentraler Impfstoff für die Aufklärung all dieser unerwünschten Ereignisse dienen würde, da das gemeinsame Merkmal aller Impfstoffplattformen tatsächlich das Spike-Protein wäre. Wenn Novavax selbst eine Herzmuskelentzündung hervorruft, dann können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass das Spike-Protein selbst das Hauptproblem darstellt.

Die FDA hat sich nicht ausführlich zu den Myokarditis-Raten geäußert, aber sie hat in einem Briefing erwähnt, dass es Bedenken hinsichtlich des Novavax-Impfstoffs gibt, der sich auf dem Vormarsch befindet.

Hier ist ein Auszug aus Reuters:

Mitarbeiter der US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration äußerten sich am Freitag besorgt über ein mögliches Risiko von Herzentzündungen durch den Impfstoff von Novavax Inc. […] „Diese Ereignisse geben Anlass zur Sorge, dass ein kausaler Zusammenhang mit diesem Impfstoff besteht, ähnlich wie bei den mRNA-COVID19-Impfstoffen“, schrieb die FDA in den am Freitag veröffentlichten Unterlagen.

Dies geschieht im Vorfeld einer zwischen der FDA und Novavax anberaumten Bewertung für die Zulassung des COVID-Impfstoffs, und offenbar hat die Veröffentlichung dieser Informationen die Aktien von Novavax in den Keller geschickt. Im Moment will die FDA eine Warnung für den Impfstoff von Novavax aussprechen, wogegen sie [Novavax] anscheinend ankämpft, da sie der Meinung ist, dass es kein auffälliges Signal in den Daten gibt.

Auch wenn es bisher noch nicht genügend Beweise gibt, deutet diese Warnung zumindest auf eine kausale Gemeinsamkeit aller Impfstoffe hin – das Spike-Protein.

Wie Joomi Kim in einem ihrer Beiträge anmerkte, wurden die Bedenken, dass das Spike-Protein des Virus zytotoxisch sein könnte, erst nach der Freigabe der Impfstoffe geäußert. Erst dann wurden in der Literatur Beweise dafür gefunden, dass das Spike-Protein des Virus tatsächlich zytotoxisch ist, und so wurden die Bedenken auf das Spike-Protein übertragen, das von den Impfstoffen selbst produziert wird. Leider war dieser Zeitpunkt etwas zu spät, und Milliarden von Menschen wurden mit einem höchst experimentellen Wirkstoff geimpft.

Aus diesem Grund habe ich den Satz verwendet: Das Heilmittel ist die Krankheit.

Eigentlich müsste es prophylaktisch heißen, aber das geht nicht so gut von der Zunge.

Es stellt sich jedoch die Frage, warum die Myokarditisraten bei den Empfängern des mRNA-Impfstoffs so hoch waren oder warum die Empfänger des Adenovirus-Vektors höhere Thromboseraten aufwiesen.

Meines Erachtens ist der Spike das Hauptproblem, während alle anderen Aspekte des Impfstoffs nur eine Begleiterscheinung der unerwünschten Ereignisse sind.

Hier sind ein paar meiner Hypothesen:

Frontloading-Effekt: Wenn das Spike-Protein das fragliche toxische Agens ist, dann sollten wir bedenken, dass höhere Spike-Raten zu höheren Schadensraten führen würden. Dies erklärt, warum die Myokarditis bei natürlich infizierten Personen so stark variiert. Es erklärt auch, warum Kinder nur selten betroffen sind – ihr robustes angeborenes Immunsystem kann das Virus leicht bekämpfen, bevor es tiefer in den Körper eindringt. Dies erklärt auch, warum die Myokarditis-Raten bei Empfängern von Moderna höher sind als bei Empfängern von Pfizer oder Adenovirus-Vektoren. Obwohl also alle Impfstoffe und Infektionswege Spike einführen, führen sie nicht unbedingt alle in gleichem Maße ein. Eine natürliche Infektion braucht Zeit, um durch virale Replikation mehr Spike zu produzieren. Durch diese Impfstoffe wird jedoch eine große Menge an genetischem Material und Spike auf einmal eingeführt. Dieser Frontloading-Effekt erklärt wahrscheinlich die unerwünschten Reaktionen, die vor allem bei Kindern beobachtet werden, die sonst nie eine so hohe Spike-Konzentration durch eine natürliche Infektion erfahren würden. Verstärkung der Toxizität der Spikes: Die mRNA-Impfstoffe scheinen die höchsten Raten von Myokarditis aufzuweisen, und dies könnte auf die Ausbreitung der LNPs und des produzierten Spike-Proteins zurückzuführen sein. Wir wissen sehr wohl, dass der Impfstoff wandert, und die LNPs selbst können zur Entzündung beitragen. Diese Kombination könnte bedeuten, dass die LNPs in verschiedene Bereiche wandern und Schäden verursachen, die sonst nur bei schweren COVID-Infektionen zu sehen wären. Die Adenovirus-Vektor-Impfstoffe weisen eine höhere Thromboserate auf, die ebenfalls durch das Virus selbst verursacht wird. Obwohl die Beweise nicht ganz eindeutig sind, gibt es einige Hinweise darauf, dass die viralen Vektoren selbst eine erhöhte Thromboserate verursachen könnten. Darüber habe ich bereits unter dem unten stehenden Link geschrieben. Das Spike-Protein selbst ist also der Haupttoxikator, während alle anderen Komponenten wahrscheinlich zur Verschlimmerung weiterer Schäden beitragen. Es ist die Summe aller toxischen Wirkstoffe, die wahrscheinlich zu den unerwünschten Reaktionen beiträgt, die wir beobachten.

Am auffälligsten ist, dass meines Wissens nach keine Studien durchgeführt wurden, um zu untersuchen, ob die von den Impfstoffen erzeugten Spikes zytotoxisch sind. Die meisten Beweise stehen in Zusammenhang mit der Annahme, dass die geringfügigen Veränderungen an den Spikes nicht ausreichen, um die Bioaktivität der Spikes vollständig zu verändern. Doch selbst wenn dies der Fall wäre, warum haben so viele Menschen an der Sicherheit dieser Impfstoffe festgehalten? Ich habe sogar versucht, Beweise zu finden, aber alles, was ich gefunden habe, sind Websites aus dem Jahr 2021, die diese Behauptungen über das Spike-Protein „überprüfen“.

Wir brauchen mehr Studien, vor allem aber Studien, in denen wir die Auswirkungen des Spike-Proteins in vitro sehen können, um genau festzustellen, ob das Spike-Protein des Impfstoffs noch ein aktiver Wirkstoff ist. Wir brauchen auch mehr Mediziner und die Verantwortlichen der FDA und der CDC, die zugeben, dass die Spikes selbst, ob aus den Impfstoffen oder aus dem Virus selbst, schädlich sind. Wir brauchen mehr Transparenz und dürfen nicht so tun, als wüssten wir nicht, was die Ursache für die Nebenwirkungen ist, die wir beobachten.

Joomi Kim hat den Begriff „Konsilienz“ populär gemacht, und wir können klar erkennen, dass das Myokarditis-Risiko bei allen Impfstoffplattformen ein eindeutiges Beispiel für Konsilienz ist – die Beweise sind konvergiert, und der Hauptverursacher ist das Spike-Protein.