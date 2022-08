Ich habe noch nie so viele neue Gräber gesehen

Tiktokker GraciousRebel aus der neuseeländischen Stadt Oamaru machte eine beunruhigende Entdeckung, als sie mit einer Freundin die Gräber ihrer beiden verstorbenen Söhne besuchte.

In kurzer Zeit waren mehr als 90 Gräber hinzugekommen. In einem Video, das sich im Internet verbreitet hat, staunt die Frau über die Zahl der neuen Gräber. „Warum sind es so viele?“, fragt sie. „So viele gab es noch nie. Ich komme schon seit acht oder neun Jahren hierher.

Die Frau betont, dass sie so etwas noch nie gesehen hat.

Oamaru NZ 🇳🇿 Population 13,107…A small town and a pleasant drive through a peaceful cemetery..disrupted by truckloads of freshly laid graves….Very Suspicious Indeed 🧐🧐🧐🧐🧐 pic.twitter.com/HQh0xVsVUz

Als sich die Bilder verbreiteten, waren die Behörden in Oamaru gezwungen zu reagieren. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist dies auf das schlechte Wetter zurückzuführen.

Die Frau plant, zu einem späteren Zeitpunkt auf den Friedhof zurückzukehren und die Angelegenheit weiter zu untersuchen.

Oamaru ist eine Stadt auf der Südinsel Neuseelands mit knapp 14.000 Einwohnern.

Here is the follow up. The Council contacted the lady and said graves were redone because of the bad weather….🧐🧐🧐😂 pic.twitter.com/bIj6TIZNVi