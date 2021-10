Alles an sich reißen: der Diebstahl der globalen Gemeingüter – Teil 1

Die Leute, die niemand von uns wählt, die aber letztlich die internationalen Finanzen, alle Unternehmens- und Geschäftstätigkeiten, die Regierungspolitik und die internationalen Beziehungen kontrollieren, haben ein System aufgebaut, das es ihnen ermöglicht, sich der „globalen Gemeingüter“ zu bemächtigen.

Sie sind die Global Public Private Partnership (GPPP) und obwohl gewählte Vertreter in ihren Reihen sind, bestimmen sie weder die Agenda noch die Politik. Wir müssen sowohl erkennen, wer die GPPP sind, als auch die Auswirkungen ihres Vorhabens verstehen. Wie will diese Gruppe globaler Interessenvertreter die globalen Gemeingüter an sich reißen und warum sollten wir uns ihnen widersetzen?

In den nächsten Artikeln werden wir diesen Fragen nachgehen. Wenn wir uns klarmachen, was die globalistischen Denkfabriken und andere politische Entscheidungsträger unter den globalen Gemeingütern verstehen, können wir das atemberaubende Ausmaß ihrer Ambitionen ermessen.

Sie verwenden durchweg eine irreführende Sprache, um ihre Absichten zu verschleiern. Worte wie „inklusiv“, „nachhaltig“, „Gleichheit“ und „Widerstandsfähigkeit“ werden oft verwendet, um ein vages, aber letztlich verlogenes Konzept des fürsorglichen Umweltschutzes darzustellen. Wir müssen ihre Sprache entschlüsseln, um ihre Absichten vollständig zu verstehen, in der Hoffnung, dass wir uns ihnen widersetzen und sie verleugnen können.

Während wir durch die angebliche globale Pandemie oder Pseudopandemie abgelenkt und abgelenkt wurden, war die Global Public Private Partnership (GPPP), die das Chaos inszeniert hat, sehr beschäftigt. Sie haben das System zur Bewertung von Vermögenswerten geschaffen, das ihnen die totale, globale wirtschaftliche Kontrolle ermöglicht. Es basiert auf den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und nutzt die Stakeholder Capitalism Metrics (SCM).

Dieses neue globale Wirtschaftssystem ist das, was die Politiker mit „build back better“ meinen. Es ist die Essenz des Great Reset des Weltwirtschaftsforums.

Die Schaffung der Grundlagen für ein neues internationales Währungs- und Finanzsystem (IMFS) war ein Schlüssel zur Pseudopandemie. Das neue IMFS wird aus der absichtlichen wirtschaftlichen Zerstörung hervorgehen, die durch die politischen Reaktionen der Regierungen auf COVID 19 verursacht wurde. Dies war geplant.

Der Satz „build back better“ wurde erstmals von US-Präsident Clinton nach dem Tsunami 2004 in Indonesien in aller Munde gebracht. Während der Pseudopandemie wurde er von Politikern auf der ganzen Welt übernommen, um zu signalisieren, dass das Projekt zur Inbesitznahme der „globalen Gemeingüter“ im Gange ist.

Wir werden die UN-Agenda 21 und die Agenda 2030 genauer betrachten müssen, da diese den Diebstahl aller Ressourcen zum Inhalt haben, aber im Moment können wir uns darauf beziehen, um zu verstehen, was „build back better“ eigentlich bedeutet. Dies wird erklären, warum Politiker auf der ganzen Welt diesen Begriff verwendet haben.

Das Ziel für nachhaltige Entwicklung (SDG) 11 (b) der Agenda 2030 lautet:

Bis 2020 die Zahl der Städte und menschlichen Siedlungen, die integrierte Strategien und Pläne zur Anpassung an den Klimawandel und zur Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen annehmen und umsetzen, erheblich erhöhen und im Einklang mit dem Sendai-Rahmen für die Katastrophenvorsorge 2015-2030 ein ganzheitliches Katastrophenrisikomanagement auf allen Ebenen entwickeln und umsetzen.

Der Sendai-Rahmen für die Reduzierung des Katastrophenrisikos (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, SFDRR), der 2015 verfasst wurde, besagt:

Die Erholungs-, Rehabilitations- und Wiederaufbauphase, die im Vorfeld einer Katastrophe vorbereitet werden muss, ist eine entscheidende Gelegenheit für einen besseren Wiederaufbau; Anerkennung der Beteiligten und ihrer Rollen; Mobilisierung von risikosensiblen Investitionen, um die Entstehung neuer Risiken zu vermeiden;

[…] Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und der globalen Partnerschaft […] es ist notwendig, die gute Regierungsführung bei den Strategien zur Verringerung des Katastrophenrisikos auf nationaler, regionaler und globaler Ebene weiter zu stärken […] und die Wiederherstellung und den Wiederaufbau nach einer Katastrophe zu nutzen, um „Build Back Better“ zu erreichen, unterstützt durch verstärkte Modalitäten der internationalen Zusammenarbeit…

Erforderlich sind eine klare Vision, Pläne, Kompetenzen, Leitlinien und eine sektorinterne und sektorübergreifende Koordinierung sowie die Beteiligung relevanter Interessengruppen… und die Förderung der Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen Mechanismen und Institutionen bei der Umsetzung von Instrumenten, die für die Katastrophenrisikominderung und die nachhaltige Entwicklung relevant sind.

Die „Build back better“-Politik wurde bereits vor der Ankunft von COVID-19 ausgearbeitet. Sie ist Teil des geplanten Rahmens für das Risikomanagement und die Vorbereitung auf den Wiederaufbau nach einer Katastrophe. Es bedeutet die globale Beteiligung relevanter Interessengruppen zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und globaler Partnerschaften, um Instrumente zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung umzusetzen.

Das SDG 11 (b) sah vor, bis 2020 die Zahl der menschlichen Siedlungen, die nach dem Prinzip „build back better“ arbeiten, weltweit deutlich zu erhöhen. Dieses SDG wurde nun dank der COVID-19-Pseudopandemie erreicht. Insbesondere die geplante „Mobilisierung von risikosensitiven Investitionen“, die im SFDRR skizziert wurde, hat sich deutlich verbessert.

Die Stakeholder Capitalism Metrics – SCM – wurden vom Weltwirtschaftsforum entwickelt, das sich selbst als internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit bezeichnet. In Kombination mit den in der UN-Agenda 21 und dem 2030-Rahmenwerk dargelegten SDGs ermöglichen die SKM den GPPP, sich die gesamte Erde, all ihre Ressourcen und alles auf ihr, einschließlich uns, anzueignen.

Um uns zu kontrollieren, werden wir in eine Technokratie umgewandelt, in der der Biosicherheitsstaat als zentraler Kontrollmechanismus fungiert. Die öffentliche Gesundheit ist der neue Schwerpunkt der globalen Sicherheit, und die zentrale Kontrolle des gesamten Systems wurde während und als Folge der Pseudopandemie eingeführt.

Das neue IMFS soll unsere Biosicherheitsverpflichtungen an ein Universelles Grundeinkommen (UBI oder ähnliche staatliche Zahlungen) binden, das mit der digitalen Zentralbankwährung (CBDC) ausgezahlt wird.

Dies wird unsere Einhaltung sicherstellen, da die Zentralbanken KI-Algorithmen in Verbindung mit der Überwachung der Bevölkerung (Track & Trace, Impfpässe oder eine andere Form von Sozialkredit-Überwachungssystemen) einsetzen werden, um alle unsere Transaktionen, unser Verhalten und unsere Bewegungen zu überwachen und zu kontrollieren.

Das gefürchtete autoritäre Klopfen an der Tür wird durch den gefürchteten autoritären Piepton einer verweigerten Kartenzahlung ersetzt werden. Wenn man mit seinem Geld keine Lebensmittel kaufen kann, spielt es keine Rolle, wie viel man davon hat. Nachgeben oder verhungern ist eine klare Möglichkeit.

In den nächsten Artikeln werden wir diese „neue Abnormität“ untersuchen. Wie es die Beschlagnahmung von allem durch die bevorzugten Interessengruppen der Kapitalisten beinhaltet, während die auserwählten Gewinnerkonzerne die Ressourcen der Erde unter sich aufteilen. Dies ist der Höhepunkt der geplanten „build back better“-Reaktion auf die Pseudopandemie.

Während der gesamten Pseudopandemie hat das Weltwirtschaftsforum (WEF) die Führung in der Öffentlichkeitsarbeit für den geplanten Aufschwung übernommen. Ihr Great Reset ist nur die Neuauflage einer Idee, die Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren alt ist.

Es ist der selbstsüchtige Glaube, dass einige besondere Menschen dazu bestimmt sind und daher das Recht haben, den Rest von uns zu führen. Sie brauchen kein legitimes „demokratisches“ Mandat oder gar die Unterstützung der Bevölkerung. Ihr behauptetes Recht zu herrschen ist eine unumstößliche Anmaßung.

Das WEF hat das angebliche Recht beansprucht, drei Schlüsselbereiche der globalen Politik zu lenken. Sie beabsichtigen, dies zu tun, indem sie die führenden Politiker der Welt bei der Bewältigung des „disruptiven Wandels“ unterstützen.

Das WEF hat sich selbst als die Frontorganisation der GPPP für die Bewältigung der vierten industriellen Revolution, die Bewältigung globaler Sicherheitsfragen und die Lösung der Probleme des globalen Gemeinwohls vorgestellt. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass das WEF mit seinen Ambitionen nicht allein dasteht, sondern vielmehr die führenden Befürworter der breiteren politischen Plattform der GPPP sind. Wir werden uns auf die dritte Sphäre ihrer selbsternannten Autorität konzentrieren: die Kontrolle eines globalen Gemeingutes.

Die Vereinten Nationen (UN) fungieren als politische Drehscheibe für das GPPP. Sie ermöglichen es den Akteuren, die von den Denkfabriken formulierten politischen Strategien in die entstehende globale Governance-Struktur einzubringen. Die gewünschten politischen Agenden können geformt und schließlich an die nationalen und dann an die lokalen Regierungsverwaltungen auf der ganzen Welt weitergegeben werden.

In der Ausgabe von Our Planet vom September 2011 beschrieben die Vereinten Nationen die globalen Gemeingüter als „die gemeinsamen Ressourcen, die niemandem gehören, auf die aber alles Leben angewiesen ist.“ Im Jahr 2013 erweiterte das UN Systems Task Team diese Beschreibung und veröffentlichte „Global governance and governance of the global commons in the global partnership for development beyond 2015“.

Sie schrieben:

Das Völkerrecht kennt vier globale Gemeingüter, nämlich die Hohe See, die Atmosphäre, die Antarktis und den Weltraum… Ressourcen, die für das Wohlergehen der Staatengemeinschaft von Interesse oder Wert sind – wie tropische Regenwälder und die biologische Vielfalt – wurden in letzter Zeit in die traditionelle Gruppe der globalen Gemeingüter aufgenommen… während einige die globalen Gemeingüter noch breiter definieren und auch Wissenschaft, Bildung, Information und Frieden einbeziehen… Die Verwaltung der globalen Gemeingüter kann nicht ohne globale Governance erfolgen.

Diese Gewohnheit, die Definition der globalen Gemeingüter zu erweitern, hat sich fortgesetzt. Im April 2020 bot die von Rothschild unterstützte Bank, die Globale Umweltfazilität, eine ausführlichere Liste der gemeinsamen Ressourcen an, auf die alles Leben angewiesen ist:

Um unser globales Gemeingut zu schützen, muss die Menschheit neue Wege des Wirtschaftens entwickeln, um einen tiefgreifenden Wandel in den Bereichen Lebensmittel, Energie, Städte sowie Produktions- und Verbrauchssysteme herbeizuführen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind Koalitionen erforderlich, die Regierungen, Unternehmen, Finanzinstitute und Bürger zusammenbringen.

Diese Koalition ist die GPPP, und die Bürger werden über die Zivilgesellschaft nur dann einbezogen, wenn sie sich bereit erklären, die vereinbarte politische Agenda zu fördern.

Im Dezember 2020 hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen Antonio Gutteres das Konzept der globalen Gemeingüter konkretisiert.

In einer Rede vor einem Publikum an der Columbia University, der zentralen akademischen Einrichtung für die Entwicklung der Technokratie, sagte er:

Um es einfach auszudrücken, der Zustand des Planeten ist kaputt… menschliche Aktivitäten sind die Ursache für unseren Abstieg ins Chaos… die Erholung von der Pandemie ist eine Chance… Es ist an der Zeit, den „grünen Schalter“ umzulegen. Wir haben die Chance, die Weltwirtschaft nicht nur neu zu ordnen, sondern zu transformieren…Wir müssen diesen Schwung in eine Bewegung umwandeln…

Alles ist miteinander verknüpft – die globalen Gemeingüter und das globale Wohlergehen… Das bedeutet: Mehr und größere, effektiv verwaltete Schutzgebiete… Landwirtschaft und Fischerei, die die biologische Vielfalt fördern… Immer mehr Menschen verstehen, dass sie durch ihre täglichen Entscheidungen ihren Kohlenstoff-Fußabdruck verringern und die planetarischen Grenzen respektieren müssen… Von Protesten auf der Straße bis hin zur Online-Befürwortung… Von der Bildung im Klassenzimmer bis zum Engagement in der Gemeinde… Von der Wahlkabine bis zum Arbeitsplatz…

Wir können nicht zur alten Normalität zurückkehren… Wir haben eine Blaupause: die Agenda 2030, die Ziele für nachhaltige Entwicklung und das Pariser Abkommen zum Klimawandel… Jetzt ist es an der Zeit, die Beziehung der Menschheit zur natürlichen Welt – und zueinander – zu verändern.

Wieder sehen wir die wiederkehrenden Themen der GPPP. Der Planet muss vor uns gerettet werden, wir sind eine Pest, die bekämpft werden muss; Covid-19 ist, wie immer, eine Gelegenheit, die Weltwirtschaft umzugestalten; unser Überleben und die GPPP-Verwaltung der globalen Gemeingüter sind ein und dasselbe und alles muss umgestaltet werden.

Nicht nur die Ozeane (alles in ihnen und unter ihnen), die Atmosphäre (die Luft, die wir atmen), die Antarktis (der einzige Kontinent, der durch einen allgemein anerkannten internationalen Vertrag geschützt ist) und das Universum stehen zur Disposition, die GÖD-Gier endet hier nicht.

Energie (alle natürlichen Ressourcen), die gesamte Produktivität und unser Lebensunterhalt (der Arbeitsplatz), die biologische Vielfalt (Ökosysteme und das Leben auf der Erde), das gesamte Land (verwaltete Schutzgebiete), Landwirtschaft und Fischerei (alle Nahrungsmittel), unser Konsum und Verhalten (Kohlenstoff-Fußabdrücke), wo wir existieren dürfen (planetarische Grenzen), unsere politischen Meinungen und unser System, die Bildung, die Gemeinschaften, in denen wir leben, und sogar unsere Beziehungen – all das soll vom GPPP kontrolliert und verändert werden.

Das „globale Gemeingut“ ist die Abkürzung des GPPP für alles. Alles Leben, alle Ressourcen, alles Land, alles Wasser, die Luft, die Sterne und wir alle. Es ist ihre Absicht, über alles zu herrschen.

Die globalen Gemeingüter sind nicht festgelegt. Ständig kommen andere Aspekte unserer Existenz hinzu. Im Juni 2021 schrieb das WEF den Fall für ein digitales Gemeingut. Wann immer sie etwas anderes in die Liste aufnehmen wollen, verwenden sie die Sprache der nachhaltigen Entwicklung. Es spielt keine Rolle, dass dies keinen rationalen Sinn ergibt, es geht nur darum, den Begriff mit den richtigen Schlagwörtern zu verkaufen:

COVID-19 hat die zentrale Bedeutung der digitalen Technologie für unser Leben hervorgehoben und beschleunigt. Doch das digitale Ökosystem ist einer der ungleichsten und dysfunktionalsten Aspekte unseres kollektiven Lebens. Wie können wir ein digitales Ökosystem aufbauen, das eine breite Teilhabe und Wohlstand für alle gewährleistet? Wir argumentieren, dass eine veränderte Sichtweise, bei der die technologische Infrastruktur als digitales Gemeingut betrachtet wird, den Weg zu einem integrativen und nachhaltigen Ökosystem mit gemeinsamem sozialem Nutzen weisen könnte.

Jetzt beanspruchen sie die Autorität, das Internet und alle digitalen Kommunikationstechnologien zu beherrschen. Wir sehen einmal mehr, dass die Pseudopandemie der Katalysator für diesen Wandel ist und dass die Regierung lediglich der Umsetzungspartner für die GPPP-Agenda ist. Wir sind nur die steuerzahlenden Cash Cows, die den Aufbau des Imperiums finanzieren:

In dieser Zeit nach der Pandemie, in der es um eine umfassende wirtschaftliche und soziale Neuorientierung und -ausrichtung geht, kann die Betonung der digitalen Allmende den Weg für kollektive Erholung, Solidarität und Fortschritt weisen. Die Regierungen müssen eine echte Regulierung der privat kontrollierten Systeme vorantreiben und Finanzmittel bereitstellen, um ein nachhaltiges Ökosystem der Innovation zu ermöglichen, das nicht von Risikokapitalgebern oder großen Unternehmen abhängig ist.

Es ist wirklich bemerkenswert, dass eine Atemwegserkrankung mit geringer Sterblichkeit eine so große Chance für einen globalen Wandel bietet.

Die führenden Köpfe des GPPP wussten, dass COVID-19 keine große Bedrohung darstellte. In ihrem im Juni 2020 erschienenen Buch COVID-19: The Great Reset schrieben die Autoren Klaus Schwab und Thierry Malleret, dass die Pseudopandemie:

Eine der am wenigsten tödlichen Pandemien, die die Welt in den letzten 2000 Jahren erlebt hat….die Folgen von COVID-19 in Bezug auf Gesundheit und Sterblichkeit werden gering sein…Sie stellt keine existenzielle Bedrohung oder einen Schock dar, der die Weltbevölkerung für Jahrzehnte prägen wird.

Im Mittelpunkt dieser Inbesitznahme von allem steht der Stakeholder-Kapitalismus. Im Dezember 2019 schrieb Schwab What Kind of Capitalism Do We Want.

Das „wir“, auf das sich der Titel bezog, waren nicht „wir“, sondern die GPPP, obwohl der Artikel davon ausging, dass wir alle mit der GPPP-Definition der globalen Probleme einverstanden sind. Schwab schrieb:

Der Stakeholder-Kapitalismus, ein Modell, das ich erstmals vor einem halben Jahrhundert vorgeschlagen habe, positioniert private Unternehmen als Treuhänder der Gesellschaft und ist eindeutig die beste Antwort auf die heutigen sozialen und ökologischen Herausforderungen.

Schwabs Verwendung des Begriffs „Treuhänder“ ist bemerkenswert. Er hat eine spezifische rechtliche Definition:

Die Person, die dazu bestimmt oder gesetzlich verpflichtet ist, ein Treuhandvermögen zu verwalten; eine Person, der ein Vermögen, ein Anteil oder eine Befugnis übertragen wurde, mit der ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung, es zum Nutzen oder zum Gebrauch eines anderen zu verwalten oder auszuüben.“

Es ist keineswegs offensichtlich, dass globale Konzerne mit der Verwaltung unserer Gesellschaft betraut werden sollten. Viele von uns sind anderer Meinung, was einer der Hauptgründe dafür ist, dass wir nicht gefragt worden sind. Es gibt keine Rechtfertigung für Schwabs Behauptung.

Ich spreche für niemanden außer für mich selbst, aber ich würde wetten, dass die meisten Menschen globale Unternehmen als einen wesentlichen Beitrag zu den sozialen und ökologischen Herausforderungen betrachten, denen wir gegenüberstehen. Warum sollte jemand glauben, dass sie die angeblichen Lösungen bestimmen sollten?

Schwabs Behauptung ist lächerlich. Doch genau darauf beharren die Stakeholder-Kapitalisten. Sie ist auch die Grundlage für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und ihre politischen Plattformen Agenda 21 und 2030.

Trotz ihres Anspruchs auf Allwissenheit sind die GPPP und ihre führenden Befürworter, wie das WEF und der IWF, nicht unfehlbar. Sie sind auch nur Menschen, die sich in den meisten Punkten nicht von allen anderen Menschen auf der Erde unterscheiden.

Sie arbeiten an einer riesigen, wenn auch nicht beispiellosen, globalen Anstrengung mit. Viele Menschen glauben, dass eine Operation dieses Ausmaßes unmöglich ist. Warum sie das glauben, ist schwer zu sagen.

Wir haben bereits zwei Weltkriege erlebt, die ein ähnliches Maß an internationaler Zusammenarbeit erforderten. Wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn man bedenkt, dass ganze Bevölkerungsgruppen an diesen gemeinsamen Anstrengungen beteiligt waren.

Es gibt viele globale Konzerne, die äußerst komplexe internationale Operationen durchführen. Dazu gehören globale Logistik, internationale Finanzen und grenzüberschreitende Angleichung der Rechtsvorschriften. Diese weltweiten Unternehmungen stützen sich überwiegend auf eine hierarchische, autoritäre Managementstruktur. Nur einige wenige, hochrangige Persönlichkeiten auf Vorstandsebene haben die Aufsicht über das gesamte System. Das GPPP stützt sich auf genau dasselbe.

Da diese Organisation jedoch von einfachen Menschen geführt wird, passieren Fehler. Im September 2020 produzierte der WEF ein Werbevideo, in dem aus seiner Sicht behauptet wurde, dass „Sie nichts besitzen werden und glücklich sein werden“. Das ging gewaltig nach hinten los und war ein PR-Desaster. Das Video wurde in aller Eile zurückgezogen, zu spät, um die wahren Absichten des GPPP zu verbergen.

Der Originalartikel, auf dem das Video basierte, kann jedoch noch immer gelesen werden. Der Artikel wurde von der ehemaligen dänischen Umweltministerin, Klimaaktivistin und „young global leader“ des WEF, Ida Auken, verfasst. Im Gegensatz zu den meisten von uns ist sie keine entrechtete Wählerin. Ida ist eine sorgfältig ausgewählte Sprecherin der GPPP.

Ida Auken

Der Titel wurde geändert und eine Erläuterung hinzugefügt. Ida sagte, dass ihr Artikel nicht dazu gedacht war, ihre „Utopie“ zu beschreiben, sondern dass die Absicht darin bestand, die „Vor- und Nachteile“ einer möglichen nahen Zukunft zu untersuchen:

Alles, was früher ein Produkt war, ist jetzt eine Dienstleistung… Als KI und Roboter so viel von unserer Arbeit übernahmen, hatten wir plötzlich Zeit, gut zu essen, gut zu schlafen und Zeit mit anderen Menschen zu verbringen… Ab und zu ärgere ich mich darüber, dass ich keine wirkliche Privatsphäre habe. Nirgendwo kann ich hingehen, ohne registriert zu werden. Ich weiß, dass alles, was ich tue, denke und träume, irgendwo aufgezeichnet wird. Ich hoffe nur, dass das niemand gegen mich verwenden wird… Wir hatten all diese schrecklichen Dinge: Zivilisationskrankheiten, Klimawandel, die Flüchtlingskrise, Umweltzerstörung, völlig überfüllte Städte, Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung, soziale Unruhen und Arbeitslosigkeit. Wir haben viel zu viele Menschen verloren, bevor wir erkannten, dass wir die Dinge anders machen können.“

Das Angebot der GPPP ist klar. Im Gegenzug dafür, dass wir uns ihrem Willen unterwerfen und ihnen den alleinigen Besitz von allem (dem globalen Gemeingut) überlassen, werden sie sich um uns kümmern.

Warum, ist die offensichtliche Frage. Wenn sie alle Ressourcen der Erde kontrollieren, alles kostenlos ist und KI und Roboter die meiste Arbeit erledigen, wozu brauchen sie dann uns? Was springt für sie dabei heraus? In einem solchen System würden wir nicht mehr gebraucht. Sicherlich würde der Verlust von „viel zu vielen Menschen“ zumindest die Anerkennung einer viel kleineren Weltbevölkerung nahelegen.

Wir sollten auch bedenken, warum die von Ida angedachte Zukunft notwendig wird. Sie ist, wie wir bei der COVID 19 Gelegenheit gesehen haben, eine Antwort auf eine Reihe von Krisen, die dazu führen, „Dinge anders zu machen“.

Wir sehen bereits die Auswirkungen der COVID-19-Sperren und der wirtschaftlichen Zerstörung. Eine Reihe von Krisen, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden, ist eine vernünftige Vorhersage.

Wie Schwab feststellte, gab es keine existenzielle Bedrohung. Die Katastrophen, mit denen wir wahrscheinlich konfrontiert werden, sind das Ergebnis einer Politik, die von Vertretern der GPPP, wie der Weltgesundheitsorganisation, gefördert wird, und nicht einer Atemwegserkrankung.

Es wäre leicht, Idas Überlegungen als reines Wunschdenken eines Ideologen abzutun. Zum Teil sind sie das wahrscheinlich auch. Wenn wir uns jedoch die Agenda 21 und 2030 ansehen, dämmert uns eine unangenehme Erkenntnis.

Während die Agenda für nachhaltige Entwicklung mit Umweltbelangen und scheinbar humanitären Grundsätzen umschrieben wird, bieten die Details der vorgeschlagenen Maßnahmen eine ganz andere Perspektive.

Das wahre Grauen an Idas Vision ist nicht, dass sie zu der winzigen Clique von GPPP-Vertretern gehört, die sich für den Aufbau dieses dystopischen Gefängnisplaneten einsetzen, sondern dass mit der Agenda 21 und 2030 der politische Rahmen für die Verwirklichung ihrer Zukunftsvision bereits existiert.

Täuschen Sie sich nicht, die GPPP beabsichtigen, jeden Aspekt der Erde und unseres Lebens zu kontrollieren. Das ist der Wandel, auf den sie hinarbeiten, und sie haben die Pseudopandemie genutzt, um diesen Übergang in Gang zu setzen. Es gibt keine politische Opposition zu den GPPP. Sie sind die gesamte Realpolitik. Alles, was sie für ihre „Lösungen“ brauchen, um die Falle zu schließen, ist unsere Zustimmung.

In Kombination mit den SDGs haben die GPPP, während wir mit einer Atemwegserkrankung mit geringer Sterblichkeit beschäftigt waren, nicht nur mit dem Bau des neuen globalen Währungs- und Finanzsystems begonnen, sondern es auch teilweise fertiggestellt.

Sobald es installiert ist, wird es ihren Staatsstreich abschließen und sie in die Lage versetzen, sich alles anzueignen, und das alles unter dem Deckmantel der Verwaltung der globalen Gemeingüter.

Wir werden im zweiten Teil untersuchen, wie dies geschehen ist und welche Elemente noch benötigt werden, um den Diebstahl zu vollenden.