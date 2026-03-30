Alles ist eine Psy-Op: Deshalb ist alles ein Betrug

Gary D. Barnett

„Das erste Werkzeug autoritärer Regime ist immer die Kontrolle von Informationen – sowohl das Sammeln von Informationen über die Öffentlichkeit durch Überwachung als auch die Filterung von Informationen für die Öffentlichkeit durch kontrollierte Medien.“

~ Christopher Wylie

Während diese Inszenierung des Terrors weitergeht, wird immer offensichtlicher, dass die Gesamtheit dieser jüngsten Ereignisse ein einziger großer inszenierter Betrug ist. Diese Täuschung betrifft nicht nur die USA, Israel und den Iran, sondern auch England, Europa und wahrscheinlich Russland, China und einen Großteil der herrschenden Klassen der Welt. Das bedeutet nicht, dass keine Menschen getötet werden, aber Regierungen töten Menschen nach Belieben, wann immer es ihren gewählten Agenden dient, und das ohne jedes Gewissen, das das angestrebte Ergebnis verändern könnte. Daher der Begriff: menschliches Kanonenfutter.

Diese Gedanken führen zurück zu der wichtigsten Maxime, dass alles, was in Regierungen geschieht, im Voraus geplant und lange vorbereitet ist, und dass daher alle Aspekte dessen, was von den Massen wahrgenommen wird – ob teilweise Realität oder nicht – eine Psy-Op sind und alles ein Betrug ist. Diese Wahrheit könnte heute kaum offensichtlicher sein.

Das ist nichts Neues, denn diese Haltung und der Wunsch, die Leichtgläubigen zu täuschen, sind seit jeher ein Grundpfeiler von Politik, Regierung, Medien und Herrschaft. Der Unterschied heute besteht darin, dass so viele Menschen verblödet wurden, in intellektuelle Ohnmacht geformt und in einem solchen Ausmaß propagandistisch beeinflusst wurden, dass extreme nationalistische Einstellungen entstehen, die Gleichgültigkeit hervorrufen – Blindheit gegenüber der Wahrheit. Mit technologischen Fortschritten, KI, Massenüberwachung, erzwungenen wirtschaftlichen Turbulenzen, kontrollierten Medien und einer verbreiteten Neigung zum „Exzeptionalismus“ als Ehrenabzeichen hat sich die amerikanische Masse an jeder Stelle lenken lassen; wodurch kritisches Denken, Selbstbestimmung und persönliche Verantwortung eliminiert wurden. Aufgrund dieses intellektuellen und psychologischen Niedergangs muss der Staat seine Täuschung nicht länger verbergen und kann den globalen Reset und den Aufbau eines technokratischen Gefängnisses offen und ohne Entschuldigung vorantreiben.

Damit wird sofort klar, dass es keine Ölkrise gibt, keinen organischen Dritten Weltkrieg, keinen Verteidigungskrieg in irgendeiner Form, sondern nur geplanten und kollusiven Regimewechsel, eine künstliche Stärkung des Dollars und Nahrungsmittelknappheit, die darauf abzielt, Massen auszuhungern – alles, um den Aufbau regionaler Technate zu festigen, angeführt von der nordamerikanischen Region unter Führung der USA.

Werden Bomben abgeworfen und Raketen abgefeuert, um einen gefürchteten „Feind“ im Namen der „Demokratie“ zu besiegen? Natürlich nicht, denn das ist lediglich eine massive Täuschung, die von allen Beteiligten dieses sogenannten „Krieges“ betrieben wird. Alles, was geschieht, ist Teil eines lange geplanten Umsturzes zum Zweck einer technokratischen Übernahme. Die gesamte Täuschung und Illusion basiert auf KI als treibender Kraft der Kontrolle über euch alle, und all dies geschieht in beschleunigtem Tempo und in Echtzeit. Das begann nicht erst mit der angeblichen Bombardierung des Iran, sondern ging dadurch nur in den nächsten Gang. Venezuela, Mexiko, die jüngste Eskalation des gefälschten Krieges gegen Drogen, Ölgeschäfte, Trumps Krypto-Deals mit den Saudis, der von den USA geschaffene Krieg zwischen Ukraine und Russland und so weiter waren alle Teil desselben Plans, eine vollständige technokratische Kontrolle über alle Bevölkerungen zu etablieren. Die Zusammenarbeit zwischen Nationalstaaten ist dabei erstaunlich und wird ständig signalisiert, indem sich die Hauptakteure gegenseitig im Voraus über Bombardierungen und Raketenangriffe informieren.

Obwohl Trump sicherlich vollständig von der eigentlichen Macht kontrolliert wird, treibt er jede mögliche Agenda voran, um einen technologisch gesteuerten Staat aufzubauen, alle Vermögenswerte zu erfassen, sich und seine Familie weiter zu bereichern und die vollständige Kontrolle über das nordamerikanische Technat zu erlangen. Wie Patrick Wood und Courtenay Turner kürzlich im Zusammenhang mit Trumps „Board of Peace“, seinem Krypto-Unternehmen World Liberty Financial und dieser Täuschung namens Krieg im amerikanischen Interesse feststellten:

Die Zusammensetzung des Boards (Board of Peace) sagt alles. Jared Kushner – dessen Private-Equity-Firma Affinity Partners Milliarden aus Staatsfonds der Golfregion verwaltet – sitzt im Vorstand neben Steve Witkoff, Trumps Sondergesandtem, dessen Familie World Liberty Financial mitbegründet hat, das Trump-Krypto-Projekt. Vier Tage vor der Amtseinführung erwarb der emiratische Royal Sheikh Tahnoun bin Zayed – zugleich nationaler Sicherheitsberater der VAE und Verwalter ihres größten Staatsfonds – stillschweigend 49 % von World Liberty Financial für 500 Millionen Dollar. Monate später genehmigten die USA den Verkauf von 500.000 fortschrittlichen KI-Chips pro Jahr an die VAE.

Das ist die Struktur an der Spitze. Trump und Kushner entwarfen den diplomatischen Rahmen. Staatsfonds aus dem Golf – Hunderte Millionen an islamischem Investitionskapital – finanzieren die Infrastruktur. Die Stablecoin USD1 von World Liberty Financial ist das vorgesehene Zahlungsmittel. Das Board of Peace ist das Steuerungsinstrument. Jede Komponente war vorhanden, bevor die erste Bombe auf den Iran fiel.

Wie gesagt, all dies geschah unmittelbar vor Beginn der angeblichen Bombardierung des Iran. Vielleicht hältst du das für einen Zufall, aber das wäre falsch. Zu glauben, dass dies real ist, erfordert ein Gehirn, das vollständig von Propaganda und politischer Verehrung übernommen wurde. Nichts ist, wie es scheint, nichts ist organisch, nichts ist zufällig, nichts ist unbeabsichtigt, nichts ist zu glauben, und alles, was in dieser vermeintlich von Trump geführten Regierung geschieht, ist im Voraus geplant und lange vorbereitet. Die Ähnlichkeiten dieses organisierten Chaos mit der Energiekrise der 1970er-Jahre, der US-Kontrolle über den Iran für 25 Jahre, der inszenierten „Covid“-Komplizenschaft aller Länder und dem heutigen inszenierten Öl-Debakel sind frappierend – und zeigen die gezielte Nutzung von Propaganda, um eine schwache Bevölkerung zu verängstigen und gefügig zu machen.

Der gesamte inszenierte Umsturz, diese Produktion, stammt direkt aus einem Hollywood-ähnlichen Szenario; alles erreicht durch Täuschung und Betrug. Politische und mediale Akteure spielen ihre Rollen und überzeugen dabei getäuschte Amerikaner, ihre Pläne einer hochgradig konzentrierten Kontrolle über die gesamte Gesellschaft zu unterstützen. Dies wurde absichtlich konstruiert, um ein bestimmtes Maß an „Krise“ zu erzeugen, das Kritik ausreichend dämpft, sodass der Dollar schließlich durch ein neues monetäres System ersetzt werden kann – basierend auf vollständiger finanzieller Kontrolle, einer programmierbaren Bevölkerung, einer kontrollierten Gesellschaft und einer ohne Eigentum. Die Digitalisierung von allem ist im Gange.

Viele werden sagen: „Ich habe dafür nicht gestimmt.“ Das ist Unsinn. Jeder, der wählt, bekommt genau das, was er verdient, denn durch Wahlen eine Herrschaft zu legitimieren, freiwillig einen Herrscher zu wählen und einer Regierung zu erlauben, vollständige Macht über sich zu beanspruchen, ist ein offenes Eingeständnis von Sklaverei. Und Sklaven haben keine Stimme und können nicht wählen, um Macht zu gewinnen – sondern nur, um ihre Freiheit zu verlieren.

Solange der gewöhnliche Mensch nicht vollständig versteht, was tatsächlich geschieht, und ohne Zögern der Wahrheit ins Auge blickt – und sich dadurch von Gleichgültigkeit zu Verantwortung wandelt –, wird diese rasante Übernahme der Bevölkerung ungehindert weitergehen. Widerstand hat seinen Preis, aber dieser ist gering im Vergleich zu den Folgen von Gleichgültigkeit. Ohne Widerstand ist das Spiel vorbei, und dein Schicksal wird in die Hände anderer gelegt, deren Ziele ausschließlich eigennützig und zerstörerisch sind.

Tue nichts und erwarte extreme Lebensmittelpreise, Knappheit, Hungersnöte, Energiemangel oder hohe Energiekosten, umfassende Überwachung aller Lebensbereiche, massive Einschränkungen, Rationierung, Reiseverbote, Lockdowns und eine regelrechte Hölle auf Erden. Das sind die Konsequenzen von Untätigkeit und Gleichgültigkeit; das sind die Werkzeuge eines totalitären Staates.

„Die narrative Illusion führt ein ‚Gedankenvirus‘ ein, eine syntaktische Ansteckung, die sich über kommunikative Vektoren verbreitet und die kognitiven Verzerrungen der Zielperson besetzt und dadurch deren mentale Prozesse verändert.“