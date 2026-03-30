Die Eroberung von Kharg: Washingtons Weg zur Niederlage im Persischen Golf

Ein Vorstoß zur Besetzung der Insel Kharg mag zwar schnelle Erfolge versprechen, birgt aber das Risiko, die USA in einen größeren Krieg im Golf hineinzuziehen, den sie weder eindämmen noch kontrollieren können.

Seit vier Wochen tobt der Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran – und die Lage hat sich deutlich verschärft, als Washington erwartet hatte. US-Präsident Donald Trump drohte auf Truth Social damit, iranische Kraftwerke „anzugreifen und zu zerstören“, sollte die Straße von Hormus nicht innerhalb von 48 Stunden wieder geöffnet werden.

Die Frist verstrich. Er zögerte und verschob zum zweiten Mal sein eigenes Ultimatum, indem er es in „produktive Gespräche“ umformulierte. Teheran dementierte jegliche Gespräche und beharrte darauf, dass die Kehrtwende durch „Angst vor Irans Reaktion“ bedingt sei.

Die US-israelische Luftkampagne sollte den Iran schwächen. Das gelang nicht . Nun drängen die Hardliner auf einen Bodeneinsatz. Doch der erwogene Bodenkrieg gefährdet nicht nur amerikanische Leben auf einer Insel 24 Kilometer vor der iranischen Küste. Er bedroht die gesamte US-Militärarchitektur im Persischen Golf – die Stützpunkte, die Bündnisse und die Energieinfrastruktur, die die amerikanische Vorherrschaft in Westasien seit Jahrzehnten sichert.

In einem Interview mit NBC News antwortete der iranische Außenminister Abbas Araghchi auf die Frage nach einer möglichen US-Bodeninvasion mit den Worten : „Wir warten auf sie.“ Das Pentagon hatte keine Antwort darauf. Diese Aussage wurde schnell zum geflügelten Wort. Der Bluff ist aufgeflogen. Nun stellt sich die Frage, ob die Offenlegung der wahren Absichten Washingtons den gesamten Konflikt zum Einsturz bringt.

Den Einsatz erhöhen – mit leeren Händen

Die Diskussion um eine Bodeninvasion ist nicht länger rein hypothetisch. Pentagon-Beamte haben detaillierte Vorbereitungsanträge für den Einsatz von Bodentruppen eingereicht. Drei amphibische Angriffsverbände des Marine Corps rücken in den Persischen Golf vor : die USS Tripoli mit der 31. Marineexpeditionseinheit aus Japan, die USS Boxer mit der 11. MEU aus Kalifornien und rund 1.500 Fallschirmjäger der 82. Luftlandedivision aus Fort Bragg.

Bis alle Einheiten eintreffen, werden sich zwischen 6.000 und 8.000 US-Bodentruppen in Reichweite iranischer Angriffsziele befinden. Die Zusammensetzung dieser Streitkräfte offenbart jedoch die Diskrepanz zwischen Rhetorik und Realität. Der Militäranalyst Ruben Stewart merkte an , dass die eingesetzten Truppen „eher für einzelne, zeitlich begrenzte Operationen als für eine anhaltende Bodenoffensive geeignet“ seien.

Gleichzeitig zeigt das israelische Militär selbst Anzeichen von Überlastung. Generalstabschef Eyal Zamir warnte am 25. März, die Armee werde „in sich zusammenbrechen“, und verwies auf eine schwindende Reserve und eine sich verschärfende Personalkrise angesichts der Kriege, die sich von Gaza über den Libanon bis hin zum Iran ausdehnen.

Washington setzt immer mehr aufs Spiel – doch die Karten dahinter bleiben schwach. Die aktuell kursierenden Szenarien bilden eine Eskalationsleiter, deren jede Stufe die USA tiefer in einen Konflikt hineinziehen könnte, für den sie strukturell nicht gerüstet sind.

Spitzhackenberg und der Raid, der zu lange dauert

Die politisch attraktivste Option ist ein verdeckter Angriff auf Irans Vorrat an angereichertem Uran – der auf etwa 400 Kilogramm geschätzt wird und auf rund 60 Prozent angereichert ist. Möglicherweise befindet er sich in der Nähe von Isfahan oder tief im Inneren des Spitzhackenbergs.

Das Problem ist jedoch ein von Sun Tzu bereits vor Jahrhunderten erkanntes: Schnelligkeit ist im Krieg entscheidend – doch diese Mission erfordert das Gegenteil. Die Bergung von Nuklearmaterial setzt voraus, dass die Truppen lange genug vor Ort bleiben, damit die iranischen Streitkräfte reagieren können.

Der ehemalige CENTCOM-Kommandeur General Joseph Votel bezeichnete solche Operationen als „machbar“, warnte aber eindringlich: „Man muss sich um sie kümmern, sie mit Nachschub versorgen, sie medizinisch evakuieren. Und das erfordert eine logistische Begleitung, und diese Begleitung muss irgendwann auch geschützt werden.“

Washington trägt noch immer die Narbe der Operation Eagle Claw – der gescheiterten Geiselbefreiungsaktion von 1980, die in der iranischen Wüste scheiterte und zum Ende der Präsidentschaft von Jimmy Carter beitrug.

Kharg-Insel: Die Falle, getarnt als Abkürzung

Wenn verdeckte Razzien zu viel Risiko für zu wenig Gewissheit bergen, ist die nächste Option eine begrenzte territoriale Eroberung – und die Falken in Washington haben sich auf ein einziges Ziel geeinigt: die Insel Kharg.

Die etwa 20,7 Quadratkilometer große Koralleninsel Kharg im nördlichen Persischen Golf verarbeitet rund 90 Prozent der iranischen Rohölexporte. US-Senator Lindsey Graham forderte Trump auf, die Insel Kharg einzunehmen, während sich der pensionierte Generalleutnant Keith Kellogg als überzeugten Befürworter einer Bodentruppe vor Ort bezeichnete .

Die Logik klingt chirurgisch präzise: Irans wirtschaftliche Lebensader untergraben und Teheran an den Verhandlungstisch zwingen. Doch sie hält selbst einer oberflächlichen Prüfung nicht stand. Kharg liegt nur 24 Kilometer vor der iranischen Küste – in Reichweite von Küstenraketenbatterien, Drohnen, Raketen und Artillerie. Jede dort stationierte US-Truppe wäre einem nahezu ununterbrochenen Beschuss ausgesetzt .

Der pensionierte Konteradmiral Mark Montgomery brachte es auf den Punkt : „Wenn wir die Insel Kharg einnehmen, werden sie uns am anderen Ende den Hahn zudrehen. Es ist ja nicht so, als ob wir ihre Ölproduktion kontrollieren würden.“

Sun Tzu warnte davor, dass kein Land jemals von einem langwierigen Krieg profitiert habe. Moderne Analysen kommen zum selben Schluss. Einschätzungen von Denkfabriken warnen davor , dass der Krieg in Kharg ein Paradebeispiel für schleichende Ausweitung der Kriegsführung darstellt, bei der die US-Streitkräfte schrittweise in einen umfassenderen Bodenkrieg hineingezogen werden.

Der Krieg, auf den sich der Iran vorbereitet hat

Was die Falken in Washington konsequent übersehen, ist, dass der Iran sich jahrzehntelang genau auf dieses Szenario vorbereitet hat – nicht um mit der Feuerkraft der USA mitzuhalten, sondern um jeden Bodenkrieg unerschwinglich teuer zu machen.

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) sind in 31 autonome Bodendivisionen unterteilt, die jeweils in der Lage sind, unabhängig zu operieren, falls die zentrale Führung ausfällt.

Nachdem bei Luftangriffen der oberste Führer der Islamischen Republik, Ali Khamenei, Geheimdienstminister Esmail Khatib und Basij-Chef Gholamreza Soleimani getötet worden waren, setzte der Militärapparat seine Raketenangriffe fort, sperrte die Straße von Hormus ab und kämpfte weiter. Eine Kommandostruktur, die darauf ausgelegt ist, eine Entmachtung zu überstehen, scheint genau das zu tun.

Auf See setzt die iranische Marine auf asymmetrische Kriegsführung . Ihr Arsenal umfasst Hunderte von Schnellbooten, Küstenraketenbatterien, schätzungsweise 5.000 Seeminen, über 1.000 unbemannte Selbstmord-U-Boote und Kleinst-U-Boote der Ghadir-Klasse, die für die flachen Gewässer des Persischen Golfs gebaut wurden. Der Persische Golf ist kein offener Ozean. Er ist ein durch die Geografie geformter und durch die Doktrin verstärkter Korridor – geschaffen, um konventionelle Seemacht zu verschlingen.

An Land ist allein schon die schiere Größe entscheidend. Der Iran ist viermal so groß wie der Irak und hat über 90 Millionen Einwohner. Schätzungen zufolge würden für eine konventionelle Invasion „Hunderttausende Soldaten“ benötigt .

Hinzu kommt das paramilitärische Netzwerk der Basij, das Berichten zufolge in der Lage ist, bis zu einer Million Reservisten zu mobilisieren – und die jahrzehntelange Erfahrung der Revolutionsgarden in der Koordinierung asymmetrischen Widerstands in der gesamten Region.

Die USA haben derzeit weniger als 8.000 Soldaten in Stellung gebracht. Dies ist kein Krieg, den der Iran gewinnen muss – sondern einer, der Washington die Fähigkeit zum Weiterführen rauben soll.

Kharg gewinnen, Golf verlieren

Selbst wenn Washington taktisch erfolgreich ist – Charg einnimmt und den Sieg verkündet –, sind die strategischen Konsequenzen unmittelbar spürbar.

Seit Kriegsbeginn hat der Iran seine Eskalationsbereitschaft bereits unter Beweis gestellt. Raketen und Drohnen haben US-amerikanische Infrastruktur in Bahrain, Kuwait, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien und Saudi-Arabien angegriffen. Energieanlagen, Flughäfen und Meerwasserentsalzungsanlagen gerieten unter Beschuss.

Eine Einnahme von Kharg würde wahrscheinlich eine weitaus umfassendere Reaktion auslösen. Iranische Offizielle haben ausdrücklich vor „kontinuierlichen und unerbittlichen Angriffen“ auf die regionale Infrastruktur gewarnt , sollte iranisches Territorium besetzt werden.

Teheran hat zudem signalisiert, dass es den Konflikt durch verbündete, mit Ansarallah verbundene Kräfte im Jemen auf die Meerenge von Bab al-Mandab ausweiten könnte und damit einen zweiten globalen Engpass herbeiführen würde.

Jeder US-Stützpunkt am Golf ist auf Nachschublinien angewiesen, die durch genau jene Staaten verlaufen, die bereits bedroht sind. Bahrain beherbergt die Fünfte Flotte. Die Vereinigten Arabischen Emirate beherbergen Al-Dhafra. Kuwait fungiert als Logistikdrehscheibe.

Wie das Stimson Center feststellte , befürchten die Golfstaaten bereits, dass Trump den Sieg verkünden und sie im Kampf gegen den Iran allein lassen könnte.

Die politische Obergrenze in Washington

Wenn Irans Strategie die militärische Falle darstellt, könnte die öffentliche Meinung in den USA die politische sein.

Umfragen zeigen eine überwältigende Ablehnung eines Bodenkrieges. Laut einer Quinnipiac-Umfrage lehnen 74 Prozent der Wähler den Einsatz von Truppen ab, während CNN nur minimale Zustimmung für eine Eskalation verzeichnete.

Noch bedeutsamer ist jedoch der wachsende Widerstand innerhalb Washingtons selbst. Republikanische Abgeordnete haben offen die Diskrepanz zwischen öffentlicher Kommunikation und vertraulichen Informationen hinterfragt. Die Abgeordnete Nancy Mace warnte davor , dass die der Öffentlichkeit präsentierten Begründungen von denen hinter verschlossenen Türen abweichen.

Unterdessen beantragt das Pentagon zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 200 Milliarden Dollar, eine Milliarde Dollar pro Tag. Wenn die für die Staatsfinanzen zuständigen Abgeordneten die Rechtfertigungen für den Krieg als „zutiefst beunruhigend“ bezeichnen, schwindet der politische Spielraum – noch bevor der erste Leichensack aus dem Iran eingetroffen ist.

Die Finanzierung erweist sich bereits als Schwachstelle, da die prognostizierten Kosten ein außerordentliches Niveau erreichen.

Die letzte Karte

Die Eskalationsleiter entwickelt eine Eigendynamik. Jede gescheiterte Drucktaktik – jeder wirkungslose Schlag, jedes zurückgenommene Ultimatum – erhöht den Druck, die Eskalationsstufe zu erhöhen.

Die Insel Kharg ist keine bloße Theorie mehr. Die Marines sind bereits auf See. Die 82. Luftlandedivision wird mobilisiert.

Der Iran hat die Straße von Hormuz geschlossen und seine Herausforderung ausgesprochen.

Die Frage ist nicht mehr, ob die USA Charg einnehmen können, sondern ob sie es sich leisten können – an Blutvergießen, an finanziellen Mitteln, an der Stabilität ihrer Verbündeten am Golf und an der politischen Glaubwürdigkeit, die in dem Moment schwindet, in dem der erste Leichensack in der Heimat ankommt.

Washington begann diesen Krieg mitten in den Verhandlungen und nannte ihn eine Sicherheitsmaßnahme. Nun steht ebendieser Diplomat, den die USA ins Visier genommen haben, in Teheran und wiederholt: „Wir warten auf sie.“ Der Bluff ist aufgeflogen, und die einzigen verbleibenden Optionen sind Eskalation und Niederlage – während der Iran, so scheint es, nie geblufft hat.