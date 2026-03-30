Von ESC

Der dritte Fall

Am 28. Februar 2026 starteten die Vereinigten Staaten und Israel koordinierte Luftangriffe auf den gesamten Iran1. Berichten zufolge kam der Oberste Führer Ali Khamenei bei der ersten Angriffswelle ums Leben, woraufhin sein Sohn Mojtaba die Führung übernahm2.

Trump erklärte daraufhin, er sei dem neuen Obersten Führer gegenüber „offen“ – vorausgesetzt, dieser akzeptiere die neuen Bedingungen3.

Am 22. März stellte Trump ein 48-Stunden-Ultimatum4: Die Straße von Hormus müsse wieder geöffnet werden, sonst würden die Vereinigten Staaten die iranischen Kraftwerke „auslöschen“, „angefangen mit dem größten“5 – einer Anlage, deren Bau laut Trump mehr als zehn Milliarden Dollar gekostet habe. Zwei Tage später, als die Frist ablief, verschob Trump die Angriffe um fünf Tage und verwies dabei auf „sehr gute und produktive Gespräche“ mit Teheran6. Er bestätigte, dass sein Schwiegersohn Jared Kushner und Sonderbeauftragter Steve Witkoff am Vorabend an Gesprächen mit einer „Spitzenpersönlichkeit“ im Iran teilgenommen hätten7.

Der Iran bestreitet, dass Verhandlungen stattfinden8. Parlamentspräsident Ghalibaf warf Washington vor, „Fake News“ zu verbreiten, um die Finanz- und Ölmärkte zu manipulieren9 – obwohl mehrere Berichte Ghalibaf selbst als die „Spitzenpersönlichkeit“ in den Hintertürkontakten mit der operativen Zelle identifizieren, was ihn gleichzeitig zum Verhandlungsführer und zum Leugner macht10. Der iranische Verteidigungsrat warnte, dass jeder Angriff auf seine Südküste das Auslegen von Seeminen entlang der Schifffahrtswege im Golf auslösen würde11, und die Revolutionsgarden drohten, Kraftwerke und Entsalzungsanlagen in der gesamten Region ins Visier zu nehmen – einschließlich in Ländern, in denen sich US-Stützpunkte befinden12.

Das Muster ist jedoch bekannt.

Die Ukraine war der erste Einsatzfall eines in dieser Reihe dokumentierten Modells. Auf die militärische Zerstörung souveräner Infrastruktur folgte ein an Bedingungen geknüpfter Wiederaufbau – 588 Milliarden Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren13, finanziert durch die Weltbank, die EU und den IWF, unter der Auflage der Anpassung an „grüne und digitale EU-Standards“.

Das Land baut nicht nach seinen eigenen Vorstellungen wieder auf, sondern nach Vorgaben internationaler Finanzinstitutionen, zu deren Bedingungen ISSB-Taxonomien, NGFS-Szenarien und Spezifikationen für die digitale Infrastruktur gehören.

Der EU-Beitritt ist die Ausstiegsbedingung14.

Gaza war der zweite Fall. Auf die vollständige Zerstörung der gesamten Infrastruktur folgte der GREAT Trust – eine von den USA geführte Treuhandverwaltung, die das Gebiet ein Jahrzehnt lang regierte, wobei Landrechte in digitale Token umgewandelt wurden, sechs bis acht KI-gestützte Smart Cities auf geräumtem Gelände errichtet wurden und jede Dienstleistung und Transaktion über identitätsbasierte digitale Systeme abgewickelt wurde.

Die Bedingung für den Austritt ist der Beitritt zu den Abraham-Abkommen. Der Friedensrat – dessen Charta Gaza nicht erwähnt – hat sich zu einem internationalen Streitbeilegungsforum mit ständigen Sitzen entwickelt, die eine Milliarde Dollar kosten15.

In beiden Fällen wurde die Abwicklung von derselben operativen Zelle durchgeführt: Witkoff und Kushner arbeiteten außerhalb der üblichen diplomatischen Kanäle, unter hohem Zeitdruck und erarbeiteten eher Umsetzungsspezifikationen als politische Vereinbarungen. Schrittweise Auflagen, technokratische Verwaltung, internationale Aufsichtsgremien und eine Infrastruktur, die die Einhaltung von Vorschriften in die Architektur selbst einbettet.

Das Ergebnis ist in jedem Fall ein Gebiet, das die äußeren Merkmale der Souveränität beibehält – eine Regierung, eine Flagge, vielleicht Wahlen –, dessen finanzielle Rahmenbedingungen, digitale Identitätsinfrastruktur und Compliance-Bedingungen jedoch von einer Clearingstelle festgelegt werden, deren Standards das Gebiet nicht selbst verfasst hat und für deren Änderung es keinen Mechanismus besitzt. Die entstehenden Regierungen werden innerhalb extern festgelegter Parameter regieren.

Der Iran ist der dritte Fall.

Die Vereinigten Staaten haben weder die verbleibenden militärischen Einrichtungen des Iran noch dessen Regierungsgebäude oder Kommunikationsinfrastruktur bedroht. Sie haben vielmehr dessen Kraftwerke ins Visier genommen. Die Energieinfrastruktur ist es, die es einem Land ermöglicht, sein eigenes Finanzsystem, seine eigene industrielle Basis und seine eigene Regierungsführung unabhängig von äußeren Bedingungen aufrechtzuerhalten. Ein Land ohne Strom kann kein Bankensystem betreiben, keine Transaktionen abwickeln und die Server, auf denen seine Daten gespeichert sind, nicht mit Strom versorgen. Ein Land, dessen Energienetz zerstört wurde, ist ein Land, das alle Bedingungen akzeptieren muss, die für den Wiederaufbau angeboten werden – denn die Alternative ist Dunkelheit.

Der Iran ist das letzte große souveräne Energie- und Finanzsystem im Nahen Osten, das außerhalb der Architektur operiert. Er ist nicht an SWIFT angeschlossen16. Er hält sich nicht an den Aufsichtsrahmen der BIZ17. Er betreibt sein eigenes Energienetz, sein eigenes Finanzabwicklungssystem und seine eigenen Regierungsstrukturen. Aus der Perspektive der bedingten Infrastruktur, die in der gesamten Region aufgebaut wird – der IMEC-Korridor, der Indien über den Golf und Gaza mit Europa verbindet, die Abraham-Abkommen18, die Finanz- und Handelsströme zwischen verbündeten Staaten integrieren, die programmierbaren Abwicklungskanäle, die über den BIS Innovation Hub getestet werden – ist der Iran ein nicht geclearter Knotenpunkt. Ein Teilnehmer am regionalen System, dessen Transaktionen nicht durch die Clearingstelle laufen.

Das Muster ist konsistent: nicht geklärte Knotenpunkte fügen sich entweder freiwillig oder sie werden durch Zerstörung und bedingten Wiederaufbau geklärt.

Auf die Frage, wer nach einem Abkommen die Kontrolle über die Straße von Hormus haben würde, antwortete Trump, sie könnte von ihm selbst und „dem jeweiligen Ayatollah“ „gemeinsam kontrolliert“ werden, und bezeichnete dies als „eine sehr gravierende Form des Regimewechsels“19.

Die gemeinsame Kontrolle über Hormus ist die Formalisierung der Energie-Clearingstelle. Durch die Meerenge fließen etwa zwanzig Prozent der weltweiten Öl- und Gasströme20. Wer auch immer die Bedingungen festlegt, unter denen Schiffe die Meerenge passieren dürfen – welche Ladungen abgefertigt werden, welche Flaggen zugelassen sind, welche Compliance-Standards gelten –, kontrolliert den physischen Energiefluss zwischen Produzenten und Verbrauchern. Eine gemeinsam kontrollierte Hormuz-Meerenge ist ein Engpass mit einer kognitiven Ebene, die die Bedingungen definiert, einer bewertenden Ebene, die die Einhaltung der Vorschriften beurteilt, und einer verhaltensbezogenen Ebene, die die Durchfahrt gewährt oder verweigert – dieselbe dreistufige Architektur, die auf den physischen Energiefluss angewendet wird, wie sie das Unified Ledger auf den Geldfluss anwendet.

Die Straße von Hormus ist für die Energieversorgung das, was SWIFT für den Finanzsektor ist21 – die Clearing-Infrastruktur, durch die der Energiefluss geleitet werden muss. Durch die Formalisierung ihrer Kontrolle unter internationalen Bedingungen wandelt sie sich von einem geografischen Merkmal in einen regulierten Engpass, dessen Bedingungen von derselben Architektur festgelegt werden, die auch alle anderen Ströme in der Region verarbeitet.

Am 25. März gab der Iran über die Internationale Seeschifffahrtsorganisation bekannt, dass „nicht feindliche Schiffe“ die Straße von Hormus passieren dürfen, sofern sie sich mit den iranischen Behörden abstimmen22. Dies ist eine bedingte Durchfahrt – die Genehmigung wird auf der Grundlage einer vom Iran definierten Klassifizierung erteilt oder verweigert. „Nicht feindlich“ ist eine Kategorie. Wer diese erfüllt, wird von demjenigen bestimmt, der die Kontrolle über die Meerenge hat. Die Meerenge ist bereits zu einem regulierten Engpass geworden, an dem die Durchfahrt an Bedingungen geknüpft ist und nicht frei erfolgt, wobei die kognitive Ebene die Kategorie definiert, die bewertende Ebene jedes Schiff beurteilt und die verhaltensbezogene Ebene die Durchfahrt gewährt oder verweigert.

Die verbleibende Frage lautet: Wer sollte sie regulieren?

Witkoff und Kushner handelten in Moskau und Miami die Bedingungen für den Ukraine-Deal aus23. Sie verhandelten die Phase 2 für den Gazastreifen mit der Türkei, Ägypten und Katar24. Derzeit verhandeln sie die Bedingungen für den Iran direkt mit Teheran25. Derselbe Zweier-Verhandlungsrahmen, der außerhalb traditioneller diplomatischer Kanäle agiert und in komprimierten Zeiträumen stufenweise Bedingungen aushandelt.

Berichten zufolge positioniert sich Kushners Affinity Partners für eine Beteiligung an der Finanzierung des Wiederaufbaus in der gesamten Region26 – was bedeutet, dass die operativen Teams die Bedingungen aushandeln und anschließend verbundene Kapitalfonds den bedingten Wiederaufbau finanzieren. Die Verhandlungsführer haben ein direktes finanzielles Interesse an den von ihnen festgelegten Bedingungen.

Als Robert McNamara vom Pentagon zur Weltbank wechselte, nahm er das Planungs-, Programmierungs- und Budgetierungssystem mit – bedingte Kreditvergabe, strukturiert als messbare Ziele, wobei die Auszahlung an die Einhaltung der Vorgaben geknüpft ist. Die operative Zelle erfüllt dieselbe Funktion mit der Geschwindigkeit einer Krise: In einem Einsatzgebiet ausgehandelte Abwicklungsbedingungen enthalten Auflagen, die sich durch die Umsetzungsinfrastruktur ausbreiten.

Die Bedingungen werden zur Architektur, die Architektur wird zur Governance, und die Governance bleibt noch lange bestehen, nachdem die Verhandlungsführer weitergezogen sind.

Die finanziellen Weichen sind bereits gestellt. Die iranische Zentralbank ist nun vollständig von SWIFT27 abgeschnitten, und der Rial hat seit dem 28. Februar rund vierzig Prozent seines Wertes verloren28. Das Land hat keinen Zugriff auf seine eigenen Reserven, kann keine internationalen Zahlungen abwickeln und wird eine Liquiditätsspritze benötigen – eine Liquidität, die an Bedingungen geknüpft sein wird. Die Energieinfrastruktur wird physisch zerstört, während die Finanzinfrastruktur durch Isolation zerstört wird, und beide laufen auf dasselbe Ergebnis hinaus: ein Land, das externe Bedingungen akzeptieren muss, um sich wieder aufzubauen, da es keine souveräne Kapazität mehr besitzt, sich aus eigener Kraft wieder aufzubauen.

Die Bedingungen, die Trump am 24. März skizzierte, folgen genau diesem Muster: Der Iran wird niemals eine Atomwaffe besitzen, die Straße von Hormus wird unter gemeinsam verwalteten Bedingungen wieder geöffnet, und das Rahmenabkommen ähnelt dem, was vor Kriegsbeginn in Oman stillschweigend verhandelt worden war29.

Bis zum 25. März war aus dem Rahmenwerk ein 15-Punkte-Plan geworden30. Die Punkte 1 bis 11 legen fest, was der Iran aufgeben muss: den Abbau seiner Nuklearanlagen, die Auflösung seines Stellvertreter-Netzwerks, die Freigabe der Straße von Hormus als freien Seeweg und Beschränkungen des Raketenprogramms. Die Punkte 12 bis 14 legen fest, was der Iran erhält: vollständige Aufhebung der Sanktionen, US-Unterstützung für die zivile Kernenergie in Bushehr und die Aufhebung des Snapback-Mechanismus.

Der fünfzehnte Punkt wurde nicht veröffentlicht. Vierzehn Punkte beschreiben, worauf der Iran verzichtet und was er dafür erhält. Berichten zufolge könnte der fehlende Punkt vorsehen, dass der Iran das Existenzrecht Israels anerkennt.

Über allen drei Schauplätzen positioniert sich der Friedensrat – dessen Satzung kein bestimmtes Gebiet erwähnt31 – als ein ständiger Bewertungsmechanismus für die Region, mit einem Kapital von einer Milliarde Dollar32 und einem Mandat, das sich auf jeden Streitfall erstreckt, den die operative Zelle ihm vorlegt.

Sollte eine Einigung erzielt werden, wird der Wiederaufbau der iranischen Energieinfrastruktur – die durch wochenlange Angriffe zerstört oder beschädigt wurde – von der Einhaltung der sich daraus ergebenden Rahmenbedingungen abhängig gemacht. Das Land wird den Wiederaufbau nicht nach seinen eigenen Vorstellungen vornehmen. Es wird den Wiederaufbau nach den von der Clearingstelle festgelegten Bedingungen durchführen.

Am 27. Februar, einen Tag vor Beginn der Angriffe, verkündete Omans Außenminister, dass ein „Durchbruch“ erzielt worden sei – der Iran habe zugestimmt, niemals angereichertes Uran zu lagern und einer vollständigen Überprüfung durch die IAEO zuzustimmen, einschließlich der irreversiblen Herabstufung seines angereicherten Materials auf das niedrigstmögliche Niveau33. Die Gespräche sollten am 2. März wieder aufgenommen werden. Die Luftangriffe begannen am 28. Februar34. Nach Kriegsbeginn erklärte der omanische Außenminister, er sei bestürzt und dass „aktive und ernsthafte Verhandlungen“ untergraben worden seien35. Diplomaten sagten, Witkoff habe den entscheidenden Austausch falsch dargestellt36.

Dieses Muster wiederholt sich in allen drei Einsatzgebieten, die von derselben Einsatzzelle betreut werden.

In Gaza waren im Rahmen des Waffenstillstands vom Januar 2025 Bedingungen für Phase 2 vereinbart worden – eine politische Lösung mit Bedingungen, denen beide Seiten zugestimmt hatten. Witkoff ersetzte diese Bedingungen durch den sogenannten „Witkoff-Plan“37: andere Bedingungen, ein verkürzter Zeitrahmen, wobei Israel sich die Option vorbehielt, den Krieg wieder aufzunehmen38. Die Hamas lehnte ihn ab39, und die Kämpfe wurden wieder aufgenommen. Das Abkommen, das zu einer politischen Lösung geführt hätte, wurde durch Bedingungen ersetzt, die den GREAT Trust40, die digitalen Token und die Smart Cities41 hervorbringen.

In der Ukraine dokumentierte Alastair Crooke dieselbe Dynamik – nichts Substanzielles wird gelöst, und die Nichtlösung ist das Merkmal42. Die territorialen Fragen, Sicherheitsgarantien und der NATO-Status bleiben auf unbestimmte Zeit zurückgestellt, während die Finanzarchitektur im Hintergrund aufgebaut wird, Staatsanleihen aufgrund von Friedensspekulationen von 19 auf 76 Cent steigen und sich die Gläubiger positionieren43.

In jedem dieser Szenarien löst die Betreiberstelle das Problem nicht. Sie ersetzt eine Lösung, die die souveräne Infrastruktur des Gebiets erhalten würde, durch Bedingungen, die die Clearingstelle einrichten.

Der Krieg ist der Mechanismus, der die Bedingungen schafft, unter denen die Architektur eingerichtet wird – und jede diplomatische Lösung, die den Krieg beenden würde, ohne die Architektur einzurichten, wird umgangen, torpediert oder durch Bedingungen ersetzt, die der Souverän nicht akzeptieren kann.

Das Ausmaß der Energiekrise ist selbst Teil des Mechanismus. Die 32 Mitgliedstaaten der Internationalen Energieagentur (IEA) einigten sich am 11. März darauf, 400 Millionen Barrel aus den strategischen Reserven freizugeben44 – die größte koordinierte Entnahme in der Geschichte der Agentur45. Der Direktor der IEA warnte, dass die Lage schlimmer sei als die Ölkrisen von 1973 und 1979 zusammen46.

Der Europäische Rat forderte ein Moratorium für Angriffe auf Energie- und Wasserversorgungsanlagen und erwägt gleichzeitig die Abschaffung von Emissionszertifikaten, um die steigenden Preise in den Griff zu bekommen47.

Eine Krise dieses Ausmaßes schafft ihren eigenen Bedarf an einer dauerhaften Lösung. Dasselbe Muster, das 1930 zur Gründung der BIZ führte – Kriegsreparationen, die einen Verrechnungsmechanismus erforderten – wirkt sich nun auf die Ebene der Energieflüsse aus.

Die Unterbrechung des Verkehrs durch die Straße von Hormus wird Forderungen nach einem dauerhaften internationalen Mechanismus zur Regelung des Transits hervorrufen, so wie die Reparationszahlungen nach dem Deutsch-Französischen Krieg Forderungen nach einer dauerhaften internationalen Clearingstelle hervorbrachten.

Am 24. März legte Bahrain einen Entwurf für eine Resolution des UN-Sicherheitsrats nach Kapitel VII vor, der die Mitgliedstaaten ermächtigt, „alle erforderlichen Mittel einzusetzen“, um die Straße von Hormus zu sichern48, wobei vierteljährliche Berichtspflichten gegenüber dem Sicherheitsrat vorgesehen sind. Im Falle einer Verabschiedung würde die Resolution die Wasserstraße von einem geografischen Merkmal in einen international geregelten Clearing-Mechanismus verwandeln – wobei die Durchfahrtsbedingungen nicht mehr vom Iran, sondern von dem Gremium festgelegt würden, dessen Existenz die Krise selbst gerechtfertigt hat.

Die Clearingstelle für Energie wird in Echtzeit in das Völkerrecht geschrieben.

Die iranischen Revolutionsgarden haben ausdrücklich erklärt, dass sich „der Umfang des regionalen Krieges auf einen Infrastrukturkrieg ausweitet“ – eine Formulierung, die bestätigt, was die bisherigen Angriffe bereits zeigen49. Die ihnen nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlichte eine Liste von US-Technologieunternehmen in Israel und am Golf, die ins Visier genommen werden sollen: Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia und Oracle50. Es handelt sich um dieselben Anbieter, die die GenAI.mil-Plattform, die Genesis Mission und die in früheren Aufsätzen dokumentierte Datenfusionsschicht entwickeln.

Die Drohung hat unbeabsichtigt den physischen Fußabdruck der Architektur in der gesamten Region offengelegt – die Server, die Rechenzentren und die Verarbeitungsknoten, über die die kognitiven und evaluativen Schichten operieren.

Der Iran hat die Infrastruktur, gegen die er vorgeht, identifiziert, indem er die Unternehmen namentlich genannt hat, die sie aufgebaut haben.

Die drei Einsätze bilden nun eine vollständige Abfolge.

Ukraine: Zerstörung der staatlichen Infrastruktur → Kreditvergabe an Bedingungen geknüpft → Angleichung der Reformen an die grünen und digitalen Standards der EU → Integration durch EU-Beitritt. Der Rahmen ist europäisch.

Zerstörung der staatlichen Infrastruktur → Kreditvergabe an Bedingungen geknüpft → Angleichung der Reformen an die grünen und digitalen Standards der EU → Integration durch EU-Beitritt. Der Rahmen ist europäisch. Gaza: Zerstörung der gesamten Infrastruktur → Treuhandschaft → digitale Token → KI-gestützte Smart Cities auf programmierbaren Schienen → Integration durch die Abraham-Abkommen. Der Rahmen ist abrahamitisch.

Zerstörung der gesamten Infrastruktur → Treuhandschaft → digitale Token → KI-gestützte Smart Cities auf programmierbaren Schienen → Integration durch die Abraham-Abkommen. Der Rahmen ist abrahamitisch. Iran: Zerstörung der militärischen Kapazitäten und der Energieinfrastruktur → Verhandlungslösung durch die Operator-Zelle → Wiederaufbau unter der Bedingung der Einhaltung der Nuklearabkommen, der Steuerung des Energiekorridors und der regionalen Integration. Der Rahmen hat noch keinen Namen – aber die darunterliegende Architektur wird identisch sein.

In jedem Fall beseitigt die Krise die souveräne Infrastruktur, die einen unabhängigen Betrieb ermöglichte. Der Wiederaufbau wird über an Bedingungen geknüpfte Kanäle finanziert. Die Bedingungen erfordern die Übernahme der Standards der kognitiven Ebene – sei es im Finanz-, Digital-, Umwelt- oder Sicherheitsbereich. Die Bevölkerung wird durch Mechanismen eingebunden, die sie nicht selbst entworfen hat und innerhalb des Rahmens nicht hinterfragen kann. Und die Ausstiegsbedingung ist die Integration in eine regionale oder internationale Architektur, deren Bedingungen festgelegt wurden, bevor das Land überhaupt ein Mitspracherecht hatte.

Die Vorlage erfordert keine Koordination zwischen den drei Bereichen. Sie verlangt lediglich, dass jeder Akteur seine Funktion erfüllt – das Militär zerstört, die Einsatzzentrale verhandelt, die Finanzinstitute stellen Bedingungen, die Normungsgremien definieren, und die Clearingstelle bewertet die Beweise im Lichte der vorgegebenen Standards. Die Architektur setzt sich von selbst zusammen, da jede Komponente strukturell mit den anderen kompatibel ist.

Eine Vorlage, drei Einsätze, und die Clearingstelle gewinnt ihren bedeutendsten neuen Kunden.

Die Straße von Hormus regelt die Energieversorgung, das einheitliche Hauptbuch regelt den Geldfluss und Gaza regelt den Handelskorridor. Die Architektur beschränkt sich nicht auf den Finanzbereich. Sie wird auf jeden Fluss angewendet, der die Region am Leben erhält – Energie, Geld, Güter, Daten, Berechtigungen, Genehmigungen – wobei jeder durch dieselbe dreistufige Struktur geregelt wird: eine KOGNITIVE Ebene, die die Bedingungen definiert, eine BEWERTENDE Ebene, die die Einhaltung prüft, und eine VERHALTENSBEZOGENE Ebene, die das Urteil vollstreckt.

Was in den 1770er Jahren als Raum begann, in dem Londoner Bankiers ihre Schulden beglichen, hat sich zu einer globalen Architektur entwickelt, die jedes Medium regelt, das die Clearingstelle verfolgen kann. Geld kam zuerst, Informationen folgten, Energie wird nun erfasst – und der Krieg im Iran zeigt, wie diese Erfassung aussieht, wenn sich ein souveräner Knotenpunkt weigert, freiwillig zu klären.

Die Frage ist nicht, ob der Iran integriert wird. Die Frage ist, wie die Bedingungen für den Wiederaufbau aussehen werden, wer sie festlegt und ob irgendjemand innerhalb dieser Architektur die Möglichkeit haben wird, die Definitionen in Frage zu stellen, sobald sie in der Infrastruktur verankert sind.

Im Iran war am 27. Februar ein bahnbrechendes Atomabkommen in greifbarer Nähe – und am 28. Februar wurden die Luftangriffe gestartet. In Gaza wurden die vereinbarten Bedingungen für die Phase-2-Waffenruhe von der Betreiberzelle durch Bedingungen ersetzt, die eine von den USA geführte Treuhandschaft und KI-gesteuerte Smart Cities vorsehen. In der Ukraine wird die Einigung ständig aufgeschoben, während sich die Finanzarchitektur im Hintergrund formiert.

In allen drei Schauplätzen sind dieselben zwei Männer präsent. In allen drei Fällen ist ihr verbundenes Kapital für den bedingten Wiederaufbau positioniert. In allen drei Fällen wurde die verfügbare Lösung, die die souveräne Infrastruktur des Gebiets erhalten hätte, zugunsten von Bedingungen umgangen, die die Einführung einer programmierbaren, bedingten, digital gesteuerten Infrastruktur erfordern, die vor der Krise nicht existierte.

Drei Schauplätze, drei umgangene Lösungen, drei bedingte Wiederaufbauten, eine Betreiberzelle – und jedes Mal eine Architektur, die installiert wurde.

Das ist entweder der bemerkenswerteste Zufall in der modernen Diplomatie oder die (unberichtete) Funktion.

Die in diesem Aufsatz dokumentierte Architektur – eine kognitive Ebene, die Bedingungen definiert, eine bewertende Ebene, die die Einhaltung beurteilt, eine Verhaltensebene, die das Urteil vollstreckt – hat einen älteren Namen. Der Zohar51, der Quelltext der Kabbala aus dem 13. Jahrhundert, beschreibt dieselben drei Ebenen: Chabad (kognitiv), Chagat (bewertend), Nehiy (verhaltensbezogen), wobei Licht durch alle drei nach unten fließt.

Die Frage ist nicht, ob der Iran integriert wird. Die Frage ist, wie die Wiederaufbaubedingungen aussehen werden, wer sie festlegt und ob irgendjemand innerhalb dieser Architektur die Möglichkeit haben wird, die Definitionen anzufechten, sobald sie in die Infrastruktur eingebettet sind.

Im Iran war am 27. Februar ein bahnbrechendes Atomabkommen in greifbarer Nähe – und am 28. Februar wurden die Angriffe gestartet. In Gaza wurden die vereinbarten Bedingungen für die Phase-2-Waffenruhe von der Betreiberzelle durch Bedingungen ersetzt, die eine von den USA geführte Treuhandschaft und KI-gesteuerte Smart Cities hervorbringen. In der Ukraine wird die Einigung ständig aufgeschoben, während sich die Finanzarchitektur im Hintergrund formiert.

In allen drei Schauplätzen sind dieselben zwei Männer präsent. In allen drei Fällen ist ihr verbundenes Kapital für den bedingten Wiederaufbau positioniert. In allen drei Fällen wurde die verfügbare Lösung, die die souveräne Infrastruktur des Gebiets erhalten hätte, zugunsten von Bedingungen umgangen, die die Einführung einer programmierbaren, bedingten, digital gesteuerten Infrastruktur erfordern, die vor der Krise nicht existierte.

Drei Schauplätze, drei umgangene Lösungen, drei bedingte Wiederaufbauten, eine Betreiberzelle – und jedes Mal eine Architektur, die installiert wurde.

Das ist entweder der bemerkenswerteste Zufall in der modernen Diplomatie oder die (unberichtete) Funktion.

Die in diesem Aufsatz dokumentierte Architektur – eine kognitive Ebene, die Bedingungen definiert, eine bewertende Ebene, die die Einhaltung beurteilt, eine verhaltensbezogene Ebene, die das Urteil vollstreckt – hat einen älteren Namen. Der Zohar51, der Quelltext der Kabbala aus dem 13. Jahrhundert, beschreibt dieselben drei Ebenen: Chabad (kognitiv), Chagat (bewertend), Nehiy (verhaltensbezogen), wobei Licht durch alle drei nach unten fließt.

Am Fundament dieser Struktur befindet sich Yesod – der schmale Kanal, durch den alles, was darüber liegt, in einen einzigen Durchgang geleitet wird, wobei das, was ihn passiert, entweder angenommen oder zurückgewiesen wird. Die Straße von Hormus ist die physische Verkörperung von Yesod: ein Engpass, der nun als kontrolliertes Tor formalisiert wird und durch den ein Fünftel der weltweiten Energie unter Bedingungen fließen muss, die von der darüber liegenden kognitiven Ebene festgelegt und von der Clearingstelle bewertet werden.

Unterhalb von Yesod befindet sich im Zohar ein zehnter Knotenpunkt – Malkhut. Der Ort, an dem das System auf die Realität trifft und an dem ein Signal nach oben zurückwandern kann, um das Modell zu korrigieren. Gabriel Burstein, ein Mathematiker bei BNY Mellon, der bei dem Kabbalisten Michael Laitman studierte, formalisierte die Architektur mit neun Knotenpunkten als kanonisch. Neun Knotenpunkte, nicht zehn.

Malkhut wurde ausgeschlossen5253.

Die Positionen sind nicht ethnisch geprägt. In Gaza besetzt Israel die Binah – die Sefira, die bestimmt, wer innerhalb des Modells existiert –, da es vor Ort die Registrierung von NGOs kontrolliert. In der Ukraine nimmt die NATO dieselbe Position ein und legt fest, welche Sicherheitsakteure legitim sind. Im Iran übernehmen die Golfstaaten zunehmend diese Rolle und kontrollieren den Zugang zu regionalen Märkten, Wiederaufbaukapital und den Korridor. Binah ist nicht der Nationalstaat Israel. Binah ist derjenige, der in einem bestimmten Schauplatz die Akkreditierungsschleuse kontrolliert.

Laitmans eigenes Glossar bestätigt dies: „Israel“ ist in seinem Rahmenkonzept keine geografische oder ethnische Einheit – es ist Yashar Kel, „geradeaus zum Schöpfer“, was bedeutet, wer sich vollständig auf das Leitprinzip ausgerichtet hat.

Für Laitman und Burstein ist „Israel“ ein Konformitätsstaat, kein Nationalstaat. Ob der fehlende Punkt 15 im Friedensplan subversiv die Schaffung einer Clearingstelle fordert oder das „Existenzrecht Israels“, spielt keine Rolle.

Es ist dasselbe.

Die Architektur dient keinem Volk. Sie verarbeitet sie alle.

Die Bevölkerungen des Iran, Gazas und der Ukraine sitzen dort, wo Malkhut sein sollte. Sie erhalten, was auch immer durch das Tor kommt. Sie legen die Bedingungen nicht fest und verfügen über keinen Mechanismus, um ein Signal nach oben zu senden, das die kognitiven Standards an der Spitze verändert. Ob sie damit einverstanden sind, vom Friedensrat „freigegeben“ zu werden, ist völlig irrelevant. Doch sollten ihre Beschwerden letztendlich Gehör finden und die Mitglieder des Rates abgesetzt werden, wird es am Ende keine Rolle spielen, denn die kognitiven Standards wurden ohnehin nicht von der Clearingstelle festgelegt.

Der Preis von einer Milliarde für einen Sitz in der Clearingstelle stellt sicher, dass nur die „richtige“ Art von Person jemals akzeptiert wird, um zu „dienen“ – der Typ mit einer Denkweise, die derjenigen der nach Sir Bani Yas Eingeladenen ähnelt. Dennoch bittet die Clearingstelle nicht um Erlaubnis. Sie gibt Freigaben. Und der Knoten, der ihr mitteilen würde, ob ihre Bedingungen der Realität entsprechen, wurde aus der Architektur entfernt, bevor die erste Zeile Code geschrieben wurde.

Quellen: