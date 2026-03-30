Der Krieg, den Trump nicht gewinnen kann – Das Endspiel des Imperiums

Alexander Dugin über einen Krieg der Eschatologien und Irans Strategie des Widerstands.

Trump konnte per Definition keinen Krieg gegen den Iran gewinnen. Und er kann es auch nicht. Die einzige Frage ist, wie genau er ihn verlieren wird. Was er sagt, hat fast keine Bedeutung. Es ist schlicht Agonie – nicht nur seine persönliche Agonie, sondern die des gesamten Systems.

Die Israel-Lobby wird, bei all ihrer außerordentlichen Effektivität, Trump gemeinsam mit sich selbst in den Abgrund ziehen. Und er wird sie mit sich ziehen. Das ist garantierte gegenseitige Zerstörung.

Innerhalb der zionistischen Lobby ist alles äußerst rational und sorgfältig kalkuliert – bis zu dem Moment, in dem der letzte Akt eintritt: die Ankunft des Messias. Das ist der Schuldschein, auf dem alles aufgebaut ist. Er ist auf ein zukünftiges Ereignis ausgestellt. Wenn diese Zukunft nicht eintritt, bricht alles zusammen. Der christliche Zionismus ist noch schlimmer: In ihm basiert alles auf reiner Halluzination (Entrückung und so weiter), die nicht eintreten kann, egal wie sehr man es sich wünscht.

So endet die Summe rationaler Schritte, die von den Kräften unternommen werden, die nun die Kontrolle über Trump übernommen haben, mit einem irrationalen Akkord. Unvermeidlich.

Der Iran hat seine eigene Eschatologie. Aber er verlässt sich nicht darauf; er verlässt sich auf Widerstand. Was auch immer die Iraner träumen mögen, im Moment verteidigen sie ihr Heimatland gegen eine Invasion von Ungeziefer, Mördern und der Epstein-Koalition. Da die kompromissbereite Führung zerstört wurde, sind nur noch die härtesten, steinernen Kräfte der IRGC übrig – Menschen, die nichts zu verlieren und nichts zu verhandeln haben. Schon gar nicht mit Ungeziefer, Mördern und der Epstein-Koalition.

Die Iraner verachten die feigen, schwankenden Araber zutiefst. Und das künstliche Paradies, das diese Araber so sorgfältig aufgebaut haben – sie werden es bereitwillig zerstören. Sie zerstören es bereits. Israel zu erreichen ist schwieriger, aber sie erreichen es ebenfalls.

Mit noch größerem Eifer sind sie bereit, die globale Wirtschaft, Energiesysteme und den Handel in die Luft zu sprengen; Internetkabel auf dem Meeresboden der Straße von Hormus zu kappen; und die vielgerühmte westliche Flotte – militärisch wie zivil – mit billigen Seedrohnen zu versenken.

Die Zionisten schreiten eschatologisch voran; die Schiiten verteidigen eschatologisch. Die Iraner leben nicht von der Zukunft. Sie leisten verzweifelten Widerstand, mit allen Mitteln, hier und jetzt.

Als Trump das sah, geriet er ins Wanken. Natürlich glaubt er weder an irgendeinen Messias noch an Heilszeiten noch an Amalek noch an Gog und Magog. Er glaubt an sich selbst und an risikoreiche, hemmungslose Börsenspekulation. Das ist kein religiöser Wahnsinn, sondern eher egozentrische Psychopathie vor dem Hintergrund allgemeiner seniler Erschöpfung und der Folgen seiner turbulenten Eskapaden auf Epsteins Insel, die tiefe Spuren hinterlassen haben.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Trump im letzten Moment beschließt, diesen Kurs – der offensichtlich auf einen Abgrund zuläuft – aufzugeben, alles dem alkoholkranken Hegseth anzulasten und zu versuchen, noch einmal die Welle zu reiten, von der er gerade abrutscht. Doch dann müsste er die Zionisten opfern. Diese würden Aufnahmen aus den Epstein-Akten veröffentlichen, doch zu diesem Zeitpunkt könnte es Trump egal sein. Oder er opfert sie nicht und geht einfach unter wie ein Stein. Oder er stirbt an der Belastung. Er ist nicht mehr jung. Er schläft bereits bei Pressekonferenzen ein und erkennt gelegentlich die Menschen um sich herum nicht mehr. Er hat über Biden gelacht, aber die Jahre fordern ihren Tribut.

Im Moment ist das Wichtigste, dass der Iran standhält – dass er nur noch einen Moment länger durchhält. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Alles steht am Rand des endgültigen Zusammenbruchs, doch wer zuerst fällt, gibt dem gegnerischen Lager die Möglichkeit, sich neu zu formieren und etwas zu unternehmen.

Gleichzeitig haben die Tech-Bros aus dem Silicon Valley ihre eigene Eschatologie. Der Chef von NVIDIA erklärte vorgestern, dass AGI bereits hier sei; folglich sei die Singularität, vor der Elon Musk gewarnt habe, eingetreten. Menschen werden nicht mehr gebraucht, schließen die Tech-Bros kalt – und vielleicht haben sie ihre eigenen Absichten in Bezug auf diese eschatologischen Kämpfe. Es ist kein Zufall, dass ihr Ideologe Peter Thiel durch Europa reist und Vorträge über den „Antichristen und den Katechon“ hält. Mit „Antichrist“ meint er Soros, die Globalisten und Greta Thunberg (was korrekt ist); mit dem „Katechon“ meint er sich selbst und die Künstliche Allgemeine Intelligenz (AGI) – was völlig falsch ist, da auch dies der Antichrist ist, nur ein fortgeschrittenerer, modernerer.