Das Iran–USA–VAE–Pakistan-Rätsel

Pepe Escobar

Was derzeit tatsächlich geschieht, ist die Umschreibung des globalen Betriebssystems. Und das neue Betriebssystem läuft auf Petroyuan.

Die infernalische Eskalationsmaschine erreicht die Zone der Verzweiflung.

Der Sekretär der ewigen Kriege, eingesetzt vom „Wir-sind-des-Gewinnens-so-müde“-Pavian der Barbarei, erwägt mehrere Szenarien einer „Bodeninvasion“ parallel zu einer verheerenden Bombenkampagne, um angeblich den „finalen Schlag“ gegen Iran auszuführen.

Die Insel Kharg ist ein Ablenkungsmanöver: zu weit vom Geschehen entfernt. Schiffe auf der östlichen Seite der Straße von Hormus zu beschlagnahmen, ist nicht machbar: Das würde unweigerlich mit einem Sperrfeuer von Anti-Schiff-Raketen beantwortet werden.

Es bleiben zwei Szenarien: die Einnahme von Abu Musa sowie der großen und kleinen Tunb-Inseln nördlich der VAE (die von den VAE beansprucht werden); oder die strategische kleine Insel Larak (östlich der größeren Insel Qeshm), Teil des See-Korridors, in dem die IRGC-Marine die Passage von Tankern kontrolliert, die die Mautstelle in der Straße von Hormus bezahlt haben.

Der einzige Weg, Larak zu erreichen, führt über Qeshm.

Qeshm ist größer als Okinawa. Während des Zweiten Weltkriegs dauerte es drei Monate, 184.000 Soldaten und mindestens 12.500 Gefallene, um Okinawa einzunehmen. Qeshm ist mit unzähligen iranischen Anti-Schiff-Raketen und Drohnen vollgestopft, die über Hunderte von Kilometern in Klippen und Höhlen verborgen sind.

Nun zu den drei iranischen Inseln, die ebenfalls von den VAE beansprucht werden.

Die VAE lehnen sogar die Möglichkeit eines Waffenstillstands mit Iran ab. Ihr Botschafter in den USA, Yousef al Otaiba, veröffentlichte einen kriegstreiberischen Gastbeitrag, in dem er ein „abschließendes Ergebnis“ des Krieges forderte – also die Zerschlagung der „iranischen Bedrohung“. Später bestätigte er, dass Abu Dhabi eine „Koalition der Willigen“ anführen wolle, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen (die nicht geschlossen ist; nur für Iran feindliche Nationen).

Was wirklich zählt, ist der „Follow the Money“-Aspekt: Yousef al Otaiba bekräftigte die Investitionszusage der VAE in Höhe von 1,4 Billionen Dollar im Imperium des Chaos – diese umfasst zahlreiche Deals in den Bereichen Energie, KI-Infrastruktur, Halbleiter und Produktion.

Die infernalische Eskalationsmaschine läuft auf Hochtouren. Teheran hat jede Form der direkten Beteiligung der VAE sorgfältig analysiert – sowohl am Ausbruch des Krieges als auch an der aktuellen Eskalation. Abu Dhabi beherbergt nicht nur US-Militärbasen, sondern erlaubte den USA auch, einige seiner eigenen Luftwaffenstützpunkte für Angriffe auf Iran zu nutzen und unterstützte feindliche Akteure bei der Entwicklung ihrer Ziel-Datenbanken mithilfe der KI-Infrastruktur der Emirate.

Das ist kaum überraschend, da Abu Dhabi de facto ein zentraler Verbündeter der zionistischen Achse im Persischen Golf ist.

Teheran zeigt Abu Dhabi den Weg in die Hölle

Die VAE treten faktisch in den Krieg gegen Iran ein. Es ist daher nicht überraschend, dass Teheran bereits fünf zentrale Ziele für seinen tödlichen Gegenschlag definiert hat – wie die Nachrichtenagentur Fars berichtet:

Der Jebel-Ali-Komplex für Strom und Entsalzung in Dubai

Das Kernkraftwerk Barakah in Abu Dhabi

Das Kraftwerk Al Taweelah

Dubais M-Station

Der Mohammed-bin-Rashid-Solarpark

Angriffe auf diese fünf bestätigten Ziele würden weitreichende Stromausfälle auslösen, die Entsalzung lahmlegen und Datenzentren in den Emiraten stilllegen. Teheran zeigt Abu Dhabi im Voraus den sicheren Weg in die Hölle, falls US-Marines ihre Hormus-Operation von Emiraten-Boden aus starten.

Abu Dhabi würde nicht wissen, was es getroffen hat. Ein zusätzliches Ziel könnte erneut die Habshan-Fujairah-Pipeline sein: 380 Kilometer über Land, die die Ölfelder Abu Dhabis mit dem Hafen Fujairah am Golf von Oman verbindet und täglich 1,5 Millionen Barrel transportiert – bei einer Gesamtproduktion von 3,4 Millionen Barrel – und die Straße von Hormus umgeht.

Für Abu Dhabi ist es ein kategorischer Imperativ, sich mit dem Imperium des Chaos zu verbünden – aufgrund der bereits zugesagten 1,4 Billionen Dollar. Jebel Ali muss auf Hochtouren laufen, da die VAE ein zentraler Knotenpunkt im – derzeit faktisch gescheiterten – IMEC-Korridor (Indien–Nahost–Europa) sind, der im Grunde ein israelischer Korridor zwischen Europa und Indien über die Emirate ist.

Die AD Ports Group in Abu Dhabi hält eine 30-jährige Konzession in Aqaba, dem einzigen Frachthafen Jordaniens. DP World aus Dubai besitzt eine 30-jährige, 800-Millionen-Dollar-Konzession im syrischen Tartus, einem Schlüsselhafen im östlichen Mittelmeer. Das bedeutet, dass die VAE ein bedeutender maritimer Akteur in wichtigen Handelsrouten zwischen Asien und Europa sind.

Derzeit werden die VAE faktisch aus dem ohnehin angeschlagenen IMEC verdrängt. Wertvolle Fracht aus und nach Asien läuft nicht mehr über Jebel Ali, sondern über Häfen in Oman, nach Saudi-Arabien (per Bahn nach Jordanien, dann weiter nach Syrien, Türkei und Europa) oder über Katar (Landtransit nach Saudi-Arabien). Ein völlig neuer Logistikkorridor entsteht.

Jebel Ali profitierte bislang davon, sich als unverzichtbares Transshipment-Zentrum Westasiens zu präsentieren und aus einem Handelsvolumen von 1 Billion Dollar jährlich hohe Gewinne zu ziehen. Dieses Geschäftsmodell bricht zusammen – ebenso wie die „Bling-Bling“-Geldwäschemaschine Dubais.

Die undurchsichtige Rolle Pakistans

Das Imperium des Chaos setzte – und setzt möglicherweise weiterhin – darauf, die vorhersehbare Weigerung Teherans, in Pakistan indirekte „Verhandlungen“ über den Krieg aufzunehmen, als Rechtfertigung für einen weiteren „finalen Schlag“ zu nutzen.

All dies scheint Teherans sorgfältige Planung nicht zu stören, da die Hauptziele unverändert bleiben: eine neue geopolitische und sicherheitspolitische Ordnung in Westasien zu schaffen, Irans unter Beschuss erworbene Abschreckung zu erhalten und die Dominanz über die arabischen Petro-Monarchien sowie den „Todeskult“ in Westasien zu etablieren.

Die VAE wollen in den Krieg eintreten? Aus Sicht Teherans ist das ideal: die perfekte Rechtfertigung für die Zerstörung ihrer gesamten Schlüssel-Infrastruktur.

Es war vorhersehbar, dass der 15-Punkte-Plan des Trump-Teams, der über Pakistan übermittelt wurde, von Anfang an tot war. Es handelte sich um eine aufgezwungene Kapitulation – ein als „Verhandlung“ getarntes Kapitulationsdokument.

Teheran weigerte sich, erneut mit dem „Heckle und Jeckle“-Duo Witkoff-Kushner zu sprechen, das von iranischen Diplomaten als Verräter bezeichnet wird. Das Duo konnte nicht einmal die großzügigen iranischen Vorschläge verstehen, die in Genf formuliert und von omanischen Diplomaten in vereinfachtes Englisch übersetzt wurden.

Die Erzählung musste sofort geändert werden: Nun sollte Vizepräsident J.D. Vance den Plan diskutieren und angeblich mit dem iranischen Parlamentspräsidenten Ghalibaf in Islamabad zusammentreffen.

Doch auch dies scheiterte – vor allem, weil der pakistanischen Militärführung nicht vertraut werden kann.

Der „Pavian der Barbarei“ behauptete, Iran habe ihm acht Tanker mit Rohöl angeboten. Diese fuhren unter pakistanischer Flagge durch die Straße von Hormus und wurden erst danach den Amerikanern „angeboten“. Kein Wunder, dass Iran daraufhin den Öltransit nach Pakistan durch die Straße von Hormus ausgesetzt hat.

Langley’s wichtigster Verbündeter in Pakistan ist Armeechef General Asim Munir – Teil der Gruppe, die den früheren Premier Imran Khan stürzte und ins Gefängnis brachte. Munir steht in direktem Kontakt mit Trump.

Beide sprachen ausführlich über Iran, wobei Munir die Hinterkanäle zwischen Teheran und dem Witkoff-Kushner-Duo nutzte – alles unter dem Deckmantel von „Verhandlungen“.

Munir ist stark anti-schiitisch eingestellt, nahezu salafistisch geprägt, und steht Saudi-Arabien sehr nahe – das Trump dazu drängt, Iran vollständig anzugreifen.

Düstre Aussichten für den Golfkooperationsrat

All dies geschah, nachdem russische Geheimdienstkanäle dem IRGC bestätigte Informationen übermittelten, dass der „schnelle“ Krieg des Epstein-Syndikats mit dem Ziel eines Regimewechsels in Teheran vollständig von Saudi-Arabien unterstützt wurde – finanziert von Saudi-Arabien, den VAE und Katar.

Hinzu kommt, dass die meisten eingesetzten Raketen nur eine Reichweite von 200 bis 300 Meilen haben – sie wurden also aus den Petro-Monarchien des Golfkooperationsrats abgefeuert.

Damit wird deutlich, was den GCC-Staaten bevorstehen könnte – mit Ausnahme von Katar und Oman, die sich neutral positioniert haben und ihr Territorium nicht für Angriffe zur Verfügung stellen.

Kuwait ist eine Fiktion und könnte langfristig von Saudi-Arabien oder Irak absorbiert werden.

Bahrain beherbergt eine große US-Militärbasis, die zerstört wurde. Sollte die schiitische Mehrheit handeln, könnte Bahrain in die iranische Einflusssphäre fallen – alternativ unter saudische Kontrolle geraten.

Die VAE unter MbZ sind ein Projekt im Niedergang. Das Dubai-Modell ist bereits tot – Hafenwirtschaft, Finanzsystem, Geldwäschezentrum. Langfristig könnten die Emirate wieder Teil Omans werden, wie vor 1971.

Irakische Analysten diskutieren bereits offen mögliche territoriale Neuordnungen: Bahrain zurück zu Iran, Kuwait zu Irak, Emirate zu Oman, Saudi-Arabien könnte Katar übernehmen.

Saudi-Arabien bleibt der entscheidende Faktor. Es ist auffällig, dass Riad nicht Teil der Vermittlergruppe (Türkei, Ägypten, Pakistan) ist.

MbS unterstützte die US-Angriffe vor dem Krieg und könnte nun selbst eingreifen. In diesem Fall würde Iran die gesamte saudische Energieinfrastruktur zerstören, während die Huthi den Roten Meer blockieren würden.

Der GCC könnte eine Schlüsselrolle bei einem möglichen Zusammenbruch des globalen Finanzsystems spielen, da er gezwungen wäre, massive Kapitalabzüge aus den USA vorzunehmen.

China und der Petroyuan

China verfolgt die Entwicklungen aufmerksam. Der Sturz Assads hat eine wichtige Verbindung der Neuen Seidenstraße unterbrochen.

China setzte auf eine Eisenbahnverbindung Iran–Irak–Syrien, um maritime Engpässe zu umgehen. Irans Kontrolle über die Straße von Hormus könnte nun einen geökonomischen Gegenschlag darstellen.

Iran hat den Petroyuan als Zahlungssystem in Hormus institutionalisiert. 80 % der Öleinnahmen wurden bereits in Yuan abgewickelt. Nun umfasst das System auch Transportgebühren und umgeht Dollar, Sanktionen und SWIFT – an einem der wichtigsten Engpässe der Weltwirtschaft.

Die VAE verpassen diese Entwicklung. Das globale Betriebssystem wird neu geschrieben – und es läuft auf Petroyuan.