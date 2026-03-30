Offener Brief zur Masern-Impf-Propaganda der Panorama-Sendung

Die „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ (MWGFD) machen darauf aufmerksam, dass in einer Sendung des NDR-Magazins „Panorama“ vom 26.2.2026 unter dem Titel „Wie Impfgegner die Impfpflicht sabotieren“ zahlreiche Unwahrheiten über die Masern und eine sich daraus ergebende Notwendigkeit zur Impfung verbreitet worden sei. Ihre AG “Masernschutzgesetz” nimmt nachfolgend in einem offenen Brief dazu Stellung. (hl)

In einer Sendung des Magazins Panorama wurden zahlreiche Unwahrheiten über die Masern und eine sich daraus ergebende Notwendigkeit zur Impfung verbreitet.

Beschämend für die Autoren des Beitrages ist bereits, dass die vermeintlichen Informationen zu den Masern von einem Kinderarzt aus Vilsbiburg, der sichtlich keine praktische Erfahrung mit