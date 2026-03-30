Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Der unbequeme Schweizer – Wie die EU einen Mann vernichtet, der die Wahrheit sagt

Er hat Kriege nicht aus der Ferne analysiert, sondern vor Ort: in Afghanistan, im Kongo und in der Sahelzone. Als Oberst der Schweizer Armee, als Analyst des Strategischen Nachrichtendienstes des Bundes und als Berater der NATO kannte Jacques Baud die Kluft zwischen dem, was Regierungen öffentlich sagen, und dem, was hinter den Kulissen wirklich geschieht.

Heute ist der 70-jährige Schweizer selbst Ziel eines Konflikts geworden – nicht auf einem Schlachtfeld, sondern mitten in Europa.

Am 15. Dezember 2025 setzte die Europäische Union Jacques Baud auf ihre Sanktionsliste. Die offizielle Begründung ist kurz: Er wirke als „Sprachrohr pro-russischer Propaganda” und verbreite „Verschwörungstheorien”, unter anderem die Behauptung, die Ukraine habe ihre eigene Invasion provoziert, um der NATO

Der unbequeme Schweizer – Wie die EU einen Mann vernichtet, der die Wahrheit sagt von Wissensgeist.TV

Interview mit Jacques Baud in Brüssel am Samstag, 21.03.2026

Weiterlesen auf Substack
Weiterlesen
Weiterlesen