United Against Nuclear Iran: eine diskrete und effektive Lobby, nicht so privat wie man denkt

United Against Nuclear Iran (UANI) ist eine amerikanische Vereinigung, die 2009 von zwei ehemaligen US-Botschaftern bei den Vereinten Nationen, Mark Wallace und Richard Holbrooke, gegründet wurde. Sie begann alle Hotels in New York aufzufordern, den Besuch von Präsident Mahmoud Ahmadinejad bei den Vereinten Nationen zu boykottieren. Anschließend führte sie Kampagnen an, um Unternehmen wie das französische Renault dazu zu bewegen, keine Investitionen in Iran mehr zu tätigen.

Im Jahr 2013 begann UANI, sehr große Spenden von den Casinobesitzern Sheldon und Miriam Adelson in Las Vegas