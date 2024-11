The Corbett Report: Wie Sie die Massen dazu bringen, die digitale ID zu LIEBEN

Von James Corbett

Ein Leitfaden für links- oder rechtsgerichtete Autoritäre

Eilmeldung, Leute! Ich habe dieses Handbuch gefunden, in dem die Globalisten planen, ihr digitales ID-Kontrollraster in … in einem … ähm … einem verlassenen Fotokopierer zu implementieren? Und jetzt werde ich es euch zeigen!

Aber bitte nicht nach dem Originaldokument fragen. Mein Hund hat es gefressen. Ehrlich! Wie auch immer, es ist wie ich immer sage: Überprüfen Sie nicht, vertrauen Sie mir einfach, Bruder!

Also, ohne weitere Umschweife, hier ist das supergeheime Handbuch der Elitären, wie man seine Steuerkühe dazu bringt, die digitale ID zu LIEBEN: Ein Leitfaden für links- oder rechtsgerichtete Autoritäre.

Einleitung

Es lebe Satan!

Meine Damen und Herren, Cyborgs, Klone, interdimensionale Reptilien-Formwandler und andere: Ich überbringe Ihnen heute frohe Kunde und freudige Nachrichten! Unser Plan ist fast abgeschlossen!

Ja, nach Jahrhunderten sorgfältiger Manipulation sind wir fast bereit, die letzte Phase unseres Plans zur totalen globalen Vorherrschaft umzusetzen. Jetzt müssen wir nur noch die Steuerzahler dazu bringen, ihre digitale ID zu akzeptieren, und der Rest des Plans wird sich von selbst ergeben.

Zuerst die digitale ID.

Dann die digitale Währung.

Dann ein Krieg oder eine Scamdemie oder eine Alien-Invasion oder ein anderer Notfall (der noch entschieden werden muss).

Dann: BAM! Wir haben sie!

Stellen Sie sich vor. Jeder wird überall verfolgt, wo er hingeht! Niemand darf ohne den digitalen ID-Chip in der Hand oder auf der Stirn kaufen oder verkaufen! Jeder potenzielle Widerstandskämpfer wird sofort identifiziert und festgenommen!

Genmanipulation der Spezies? Erzwungene Gehirnchips? Kohlenstoffrationierung? 15-Minuten-Städte? Das Ende der Redefreiheit? Das Ende der Menschheit selbst? Mit unserem digitalen ID-Kontrollraster ist alles möglich!

Es gibt nur ein lästiges Problem. Es scheint, als hätten die Steuerzahler Angst vor dem digitalen ID-System. Es scheint, als müsste man einiges tun, um sie von den Vorteilen zu überzeugen, jeden Moment ihres restlichen erbärmlichen kleinen Lebens verfolgt, aufgespürt, überwacht, kontrolliert, in Datenbanken erfasst, reguliert, erlaubt, verboten, gemessen, vorgeschrieben, eingeschränkt, beschwatzt, bestraft und reduziert zu werden.

Aber machen wir uns darüber keine Sorgen. Wie Sie wissen, haben wir es geschafft, dass sich die Steuerzahler in zwei gegnerische Gruppen aufteilen: diejenigen, die sich als „linksgerichtet“ bezeichnen, und diejenigen, die sich als „rechtsgerichtet“ bezeichnen. (Oder, um es im modernen Sprachgebrauch auszudrücken, „Linksradikale“ und „Faschisten“. ) Es sollte daher einfach sein, unsere üblichen psychologischen Kriegstaktiken anzuwenden, um Propaganda zu erstellen, die speziell auf die Sensibilitäten jeder Seite zugeschnitten ist und sie über die digitale ID-Viehrutsche in Richtung Schlachthaus führt.

Ich präsentiere Ihnen daher unseren ultra-geheimen Leitfaden „Wie Sie Ihre Steuerzahler dazu bringen, die digitale ID zu LIEBEN: Ein Leitfaden für links- oder rechtsgerichtete Autoritäre“.

Für den linksgerichteten Autoritären

Erinnern Sie sich noch daran, als die Steuerzahler auf dem linken Flügel unserer technokratischen Plantage misstrauisch gegenüber der Zusammenarbeit von Regierung und Wirtschaft waren?

Erinnern Sie sich noch daran, als sie von Natur aus der Pharmaindustrie, der Agrarindustrie, dem Finanzwesen und all den anderen „Großen“ misstrauten?

Erinnern Sie sich noch daran, als sie ganze Bewegungen organisierten, um gegen die Bildung des „Octoputer“ von Big Tech zu protestieren und vor den Gefahren einer digitalen Diktatur zu warnen?

Zum Glück gehört das alles der Vergangenheit an!

Ja, wenn uns die jüngsten Ereignisse etwas gelehrt haben, dann, dass es keine Zusammenarbeit zwischen Big Tech, Big Pharma und Big Government gibt, die der durchschnittliche Linke nicht schlucken (oder sich injizieren) würde. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre digitale Viehmarke in eine von den etablierten Medien und Regierungssprechern angeführte Kampagne einzubinden, die es den einstigen „Liberalen“ ermöglicht, ihre Bereitschaft zu signalisieren, den Befehlen des Großen Bruders zu folgen, und – schwupps! – stehen sie Schlange, um sich mit einem dreckfressenden Grinsen im Gesicht digital mit einer Viehmarke versehen zu lassen.

Und wenn das nicht funktioniert, wie wäre es damit: Sie können immer eine große Angst vor „Fake News“ oder „Desinformation“ schüren! Erzählen Sie Ihrem Vieh, dass das alles Teil einer russischen Kampagne ist, um Ihr Land zu untergraben oder so etwas in der Art. (Es sei denn, Sie sind ein russischer Autoritärer, dann schieben Sie es auf die Einmischung des Westens.) Sobald Sie die Menschen wegen der schrecklichen Meinungsfreiheit, die diese Geißel gedeihen ließ, in Aufruhr versetzt haben, können Sie Ihre Lösung vorschlagen: eine digitale ID, um online zu gehen!

Schließlich versuchen wir schon seit 24 Jahren, einen „Führerschein für das Internet“ einzuführen, und die US-Regierung hat vor einem Jahrzehnt mit Tests begonnen. Der Trick besteht nicht darin, ein solches System auf technischer Ebene zum Laufen zu bringen. Das ist bereits erledigt. Der Trick besteht darin, die Öffentlichkeit so sehr in Panik über die neueste Cyber-Schreckensgeschichte zu versetzen, dass sie von uns, ihren rechtmäßigen Herrschern, verlangt, ihnen ein solches System aufzuzwingen.

Oder, wenn der Russki/Chicom/nordkoreanische Desinformations-Buhmann nicht beunruhigend genug ist, können wir immer noch die bewährte emotionale Erpressungstaktik der Mütter überall anwenden: „Wird denn niemand an die Kinder denken!“

Ja, Kinder werden von Online-Kriminellen ausgebeutet, betrogen und in zwielichtige Bereiche des Internets gelockt, und sie stoßen im Cyberspace auf alle Arten von altersunangemessenem Material. „Denkt an die Kinder“ bedeutet in diesem Fall also, dass Eltern engagierte, verantwortungsbewusste Vormunde sein sollten, die ihren Kindern aktiv beibringen, wie sie sich online verantwortungsbewusst verhalten, oder? Es bedeutet, dass diese Eltern die Internetnutzung ihrer Kinder überwachen, mit ihnen über besorgniserregende Themen sprechen und sicherstellen sollten, dass ihre Online-Aktivitäten auf altersgerechte Weise eingeschränkt werden, oder?

Pfff. Natürlich nicht! Nein, die einzige denkbare Lösung für das Problem der Online-Ausbeutung ist die Online-Altersüberprüfung, und der einzige denkbare Weg, dies zu erreichen (laut der Information Technology and Innovation Foundation, einem von Kongresskreaturen befallenen „unabhängigen Forschungsinstitut“ in Washington), besteht darin, dass die US-Gesetzgeber ein Gesetz verabschieden, das einen „nationalen, interoperablen Rahmen für die sichere Ausstellung und Validierung digitaler IDs auf allen Regierungsebenen“ schafft.

Die Australier sind ihren amerikanischen Kollegen bei der Umsetzung dieser technokratischen Kontrollen inzwischen um Lichtjahre voraus. Ja, Sie haben richtig gelesen: Die Australier denken bereits an die Kinder!

Anfang dieses Monats kündigte der australische Premierminister Anthony Albanese an, dass er ein Gesetz einführen werde, das Minderjährigen unter 16 Jahren den Zugang zu Social-Media-Plattformen in diesem Land verbietet. Laut dem australischen Sender ABC könnte dies je nach Wortlaut des Gesetzes, das schließlich verabschiedet wird, bedeuten, dass „Australier aufgefordert werden, ihre Ausweise oder biometrischen Daten direkt an Social-Media-Unternehmen weiterzugeben, um deren Plattformen nutzen zu können“.

Und wenn es in Australien funktioniert, dann funktioniert es auch in Kanada! Man muss es nur „Gesetz zum Schutz junger Menschen vor Pornografie“ nennen, sicherstellen, dass es eine Altersüberprüfungspflicht für Social-Media-Plattformen auferlegt, die letztlich eine „Lösung“ in Form einer digitalen ID erfordert, und dann kann sich jeder Abgeordnete trauen, dagegen zu stimmen. „Schau mal, dieser kranke Politiker hat sich gegen den Gesetzentwurf ausgesprochen, also ist er dafür, Kinder Pornografie auszusetzen!“ Das funktioniert immer.

Und wenn all das nicht funktioniert, gibt es noch ein weiteres Thema, das ausgenutzt werden kann, um diese mitfühlenden, Sandalen und Socken tragenden, Müsli kauenden Linken dazu zu bringen, nach ihrer digitalen Viehmarke zu schreien: Armut!

Sie wollen doch die Armut beenden, oder? Natürlich wollen Sie das. Und das können wir nicht ohne eine niedliche, cartoonartige, farbcodierte, von den Vereinten Nationen unterstützte Agenda erreichen, die uns zu einem so würdigen Ziel führt, oder? Und im Kleingedruckten dieser Agenda (aber wer hat heutzutage schon Zeit, irgendetwas zu lesen?) können wir erwähnen, dass es um digitale Identitäten geht:

Mwaa-haaa-haaa!

Und die leichtgläubigen Landeier tragen immer noch ihre SDG-Anstecknadeln und denken, dass die „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ tatsächlich darauf abzielen, den Armen zu helfen und sich um die Kranken zu kümmern oder so ein Geschwätz!

So oder so haben wir die Linken in der Tasche für das Etikett!

Für den rechtsgerichteten Autoritären

Erinnern Sie sich noch daran, als Konservative befürchteten, Big Brother könnte ihre Freiheiten einschränken?

Erinnern Sie sich noch daran, als sie gegen Sozialversicherungskarten protestierten, weil allein der Gedanke, eine von der Regierung ausgegebene Nummer akzeptieren zu müssen, um einen Job zu bekommen, ein sicheres Zeichen dafür war, dass sich das Land der Freien in ein kommunistisches Höllenloch verwandeln würde?

Erinnern Sie sich noch daran, als sie die geheime Absprache zwischen milliardenschweren Technologiemonopolisten und der Regierung als etwas Schlechtes ansahen?

Nun, da Trump im Amt ist (mit Musk und Thiel und den anderen „dunklen MAGA“-Technokraten aus dem Silicon Valley im Schlepptau), muss sich der Möchtegern-Rechtsautoritäre keine Sorgen mehr machen, dass sich die Amerikaner gegen die kommende digitale ID wehren! Warten Sie nur, bis Elon sie jedem Neuralink-Gehirnchip beilegt. Oder wenn er Sie dazu bringt, ein israelisches Softwareunternehmen zu nutzen, das von „Ex“-Mitgliedern der Unit 8200 gegründet wurde, um Ihr Twitter-Konto zu verifizieren. (Und – oops! – es sieht so aus, als hätte dieses Unternehmen „versehentlich“ die Ausweisdokumente aller seiner Nutzer offengelegt!)

Zum Glück müssen Sie sich als rechtsgerichteter Tyrann aber nicht auf die nervige Memelord-Verkaufstaktik von Elon „Hipster Gates“ Musk verlassen. Wie sich herausstellt, funktioniert die Taktik „Denkt an die Kinder“ auf beiden Seiten des politischen Spektrums! Von den Bundesstaaten, die Gesetze zur Altersüberprüfung erlassen haben, die von den Nutzern verlangen, einen amtlichen Ausweis vorzulegen, um auf Websites für Erwachsene online zugreifen zu können – Arkansas, Indiana, Mississippi, Montana, North Carolina, Texas, Utah usw. – hat jeder einzelne von ihnen bei der letzten (s)Wahl für Team Rot gestimmt. Ja, Republikaner lieben es, einen amtlichen Ausweis für den Online-Zugang zu verlangen, genauso wie Demokraten! Und das nicht nur in den USA. Der Vorsitzende der kanadischen Konservativen, Pierre Poilievre, hat bereits zugesagt, dass die nächste konservative Regierung Kanadas eine Altersüberprüfung für den Online-Zugang verlangen wird.

Aber das ist noch nicht alles! Es gibt noch tiefer sitzende konservative Ängste, die man ausnutzen kann, um ihnen eine digitale ID aufzuzwingen. Erinnern Sie sich zum Beispiel daran, als Trump 2016 an die Macht kam und mit dem Versprechen „die Mauer zu bauen“ Wahlkampf machte? Nun, es stellte sich heraus, dass er nicht DIESE Art von Mauer meinte. Er meinte eine digitale Mauer. Sie wissen schon, eine mit biometrischen Scannern und digitaler ID und solchem Zeug.

Natürlich weiß jeder, der aufpasst, schon seit Jahren über diesen Köder und die Falle Bescheid. Wir alle erinnern uns daran, wie Trump 2016 mit seinem Doppelschlag gewählt wurde:

Illegale Einwanderer überschwemmen Amerika. Amerika „braucht dringend“ ein biometrisches Einreise-/Ausreisevisum-Tracking-System, um die Plage der Illegalen einzudämmen.

Und wir alle erinnern uns, wie Trumps vielbeschrienes „Muslim Ban“ beiläufig „Beschleunigte Fertigstellung des biometrischen Einreise-/Ausreisevisum-Tracking-Systems“ in Abschnitt 7 dieses Dokuments einfügte, oder?

Aber die Agenda des Schattenstaats für die Schaffung des digitalen ID-Viehkennzeichnungsrasters war damit noch nicht zu Ende. Wie die Amerikaner inzwischen wissen, ist die „REAL ID“, die Trump in seiner ersten Amtszeit der amerikanischen Öffentlichkeit mit aller Gewalt aufzwingen wollte, nun endlich bereit, im nächsten Jahr auf die USA losgelassen zu werden. Whitney Webb berichtete Anfang des Jahres:

In den USA wird die Umstellung auf das „Real ID“-System, das 2025 in Kraft treten soll, dazu führen, dass die biometrische Erfassung in den USA für Inlandsflüge und alle anderen „offiziellen Zwecke“, die der DHS-Sekretär einseitig festlegen kann, eine „Real ID“ erforderlich machen wird. Der „Real ID“ sieht auch günstige Bestimmungen für digitale Ausweise vor, wie z. B. digitale Führerscheine (wie der „Florida Smart ID“, der im von Ron DeSantis regierten Florida getestet wird) und andere „mobile digitale Dokumente und digitale Karten“. An anderen Orten in den USA, auf Flughäfen, schreitet die Einführung digitaler Ausweise und biometrischer Gesichtsscans weiterhin rasch voran.

Das Beste daran ist, dass die einstigen „Konservativen“, die sich über einen solchen Schritt empört hätten, wenn er unter einer Harris-Regierung erfolgt wäre, kleinlaut (oder ist das eher wie bei Rindern?) den Kopf senken und sich fügen werden, nur weil es unter Trump geschieht!

Selbst wenn es Widerstand gegen diese Agenda gibt, kann er durch das Abwerfen der Atombombe konservativer Ängste auf das Argument unterdrückt werden: „Wir müssen diese verdammten, schmutzigen Liberalen davon abhalten, unsere heiligen (s) Wahlen zu manipulieren!“

Das ist richtig, wenn es etwas gibt, das das gehorsame, etatistische Steuervieh des konservativen Teams nachts wach hält, dann ist es die Angst, dass Horden von Toten registriert werden, um für die Liberalen zu stimmen, oder dass Illegale eingeschifft werden, um bei der nächsten (s) Wahl für die Demokraten zu stimmen. Und irgendwie haben es diese gerissenen Liberalen zwar geschafft, im Jahr 2020 auf magische Weise 20 Millionen zusätzliche Stimmen zu fälschen, aber dieses Mal haben sie es einfach nicht geschafft! (Wahrscheinlich, weil die MAGA-Anhänger dieses Mal noch härter gewählt haben!) JETZT ist also die Gelegenheit, diese rechte Kontrolle über die Regierung zu nutzen, um zu verhindern, dass es erneut zu Wahlmanipulationen kommt.

Und wie können wir Wahlbetrug stoppen? Indem wir das Zweiparteien-Duopol in den USA brechen? Indem wir die Menschen von ihrem staatsfixierten Wahn befreien, dass die wahren Machthaber der Vereinigten Staaten von Amerika, Inc. jemals die Zukunft ihres mehrere Billionen Dollar schweren, weltumspannenden Imperiums zur Wahl stellen würden?

Natürlich nicht! Die Antwort lautet natürlich Wähler-ID! Natürlich müsste ein solches System auf Bundesebene verwaltet werden. Und hey, es ist [aktuelles Jahr]! Es könnte genauso gut digital erfolgen, oder? Ich meine, wenn es gut genug für Indien und die Philippinen ist, ist es gut genug für die USA, oder?

Ja, denkt denn niemand an die Kinder!

Errichtet die (digitale biometrische Grenz-)Mauer!

Stoppt den Diebstahl mit einer digitalen ID!

Wie auch immer man es formuliert, die rechten Schafe werden sich in kürzester Zeit für ihre digitale Kennzeichnung anstellen!

Noch Fragen?

Mal sehen. Wir haben linke Wähler. Wir haben rechte Wähler. Das sind alle, richtig? Denn jeder gehört entweder zum Team der linken Oligarchen oder zum Team der rechten Oligarchen, oder? Es kann doch nicht sein, dass es jemanden gibt, der gegen sowohl die linken als auch die rechten Oligarchen ist, oder?

Nun, falls es solche Sonderlinge geben sollte, keine Sorge. Wie Krebse in einem Eimer werden die Linken und Rechten dafür sorgen, dass sie alle Ausreißer angreifen und sie als geistesgestörte Verschwörungstheoretiker oder, noch schlimmer, als Anhänger der anderen Seite bezeichnen, damit ihre Einwände ohne Diskussion abgetan werden können.

Und der Plan schreitet voran …

Nun vertrauen wir diesen besonderen Leitfaden unserem vertrauenswürdigsten Leutnant an.

Hoffentlich lässt er unsere geheimen Pläne nicht wieder in einem alten Kopierer zurück!

Stellen Sie sich nur vor, die Öffentlichkeit würde herausfinden, was wir tun! Sie könnten sich tatsächlich weigern, digital gekennzeichnet zu werden! Anarchie!

Zum Glück wird das nie passieren! Unser Plan ist fast fertig!

Jetzt hängt der Rest von Ihnen ab, lieber Leser …