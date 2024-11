Ehemaliger Triathlet kämpft die „größte Schlacht seines Lebens“ nach COVID-Impfverletzungen

Im Jahr 2021 war Heiko Sepp ein weltklasse Extremsportler und Medaillengewinner in mehreren internationalen Wettkämpfen – in hervorragender körperlicher Verfassung. All das änderte sich nach zwei COVID-19-Impfungen im Sommer und Herbst 2021.

Sofort nach der zweiten Dosis im September 2021 erlebte Sepp, der zuvor nie Herzprobleme hatte, eine Herzentzündung und starke Brustschmerzen. Bei ihm wurde eine impfstoffbedingte Perikarditis diagnostiziert, und er erlitt im weiteren Verlauf schwere und schwächende Autoimmunreaktionen.

Heute steht der zweifache Vater laut der kürzlich veröffentlichten Dokumentation „My Biggest Battle“ vor der „größten Herausforderung seines Lebens“. Die Dokumentation begleitet Sepp auf seinem Weg, von seinen Verletzungen zu genesen und sein Leben wieder aufzubauen.

„Es sind über zweieinhalb Jahre vergangen und es [hat begonnen], mich innerlich völlig zu zerstören“, sagte Sepp in der Dokumentation. „Ich habe sehr gelitten. Ich bin den ganzen Tag voller Schmerzen. In den letzten zweieinhalb Jahren haben wir im Grunde alles verloren. Es ist die größte Schlacht meines Lebens, und ich kämpfe immer noch.“

Sepp lebte zuvor in Norwegen, ist jedoch kürzlich nach Gran Canaria, einer Insel vor der Nordwestküste Afrikas, gezogen, die zur spanischen Gerichtsbarkeit gehört, in der Hoffnung, dass das wärmere Klima seine Genesung unterstützt.

Er sprach mit „The Defender“ über die Dokumentation, seine Verletzungen, die Herausforderungen, denen er gegenübersteht, und seine Bemühungen, seine Gesundheit wiederherzustellen.

„Es fühlt sich an, als ob ein Messer in die Knie sticht“

Sepp erhielt zwei verschiedene COVID-19-Impfungen: Pfizer-BioNTech am 29. Juni 2021 und Moderna am 16. September 2021. Laut Sepp war die Mischung verschiedener COVID-19-Impfstoffe in Norwegen üblich, obwohl Ärzte ihm sagten, dass das „überhaupt nicht in Ordnung“ sei.

Nach der ersten Dosis verspürte Sepp einige leichte Komplikationen, brachte diese jedoch nicht sofort mit der Impfung in Verbindung.

Er nahm im Sommer 2021 am anspruchsvollen Norseman-Wettbewerb teil. Seine Leistung war nicht so gut wie gewöhnlich, doch er schloss trotzdem unter den Top 20 ab. Sepp führte seine geminderte Leistung zunächst auf den ungewöhnlich warmen Sommer in Norwegen zurück.

Nach der zweiten COVID-19-Impfung waren die Auswirkungen jedoch sofort spürbar. Laut der Dokumentation verspürte Sepp innerhalb von Stunden ein Engegefühl in der Brust, Atemnot und starke Brustschmerzen – und das war nur der Anfang.

In der Dokumentation heißt es:

„Nach Erhalt des Impfstoffs entwickelte Heiko eine schwere Autoimmunerkrankung, die dazu führte, dass sein Immunsystem seinen eigenen Körper unermüdlich angriff. Während dieser Episoden schaltet Heikos ganzer Körper ab, sodass er bettlägerig ist.

„Er leidet an einer langen Liste schwächender Symptome, darunter Ohnmachtsanfälle, Zittern, Müdigkeit und extreme Gelenk- und Muskelschmerzen sowie ein sehr schwaches Immunsystem, Gehirnnebel, Kopfschmerzen und kalte Füße.“

Laut Sepp litt er an Symptomen, die mit dem posturalen orthostatischen Tachykardiesyndrom (POTS) assoziiert werden – eine Erkrankung, die dazu führen kann, dass das Herz schneller schlägt, wenn man vom Sitzen oder Liegen zum Stehen wechselt. POTS wurde in Zusammenhang mit COVID-19-Impfungen gebracht.

Sepp sagte, dass er vor seiner Impfung in Topform war und nur selten Erkältungen hatte.

„Wenn Sie mein Instagram anschauen, sehen Sie, dass ich im Winter im Schnee joggen ging … danach ging ich im eiskalten Wasser schwimmen“, sagte Sepp. „Ich lief fünf Kilometer zu einem kleinen See in der Nähe meines Hauses … ich sprang immer ins Wasser, auch wenn es -15 °C draußen war. Ich saß fünf Minuten im Wasser und lief dann nach Hause. Ich trug nicht einmal eine Winterjacke.“

Solche Aktivitäten gehörten zum normalen Training für die extremen Triathlon-Wettbewerbe, an denen er teilnahm. Die Wettkämpfe beinhalten oft Schwimmen bei Minusgraden und Langstreckenläufe in bergigem Gelände bei Regen oder Wind.

Sepps Verletzungen machten es unmöglich, weiterhin an Wettkämpfen teilzunehmen. Laut der Dokumentation war eines der schockierendsten Symptome schweres Muskelzucken, das an die Symptome von Parkinson erinnerte.

„Es ist so schwer zu erklären, was für eine Art von Muskelschmerzen man hat“, sagte Sepp. „Es fühlt sich an, als ob ein Messer in die Knie eindringt und in die Schulter auf die gleiche Weise.“

Das geschwächte Immunsystem machte Sepp zudem anfälliger für grippeähnliche Symptome, Kopfschmerzen und Müdigkeit – Bedingungen, die sich bei kaltem Wetter verschlimmern.

„Ich habe Schwierigkeiten, morgens aufzustehen. Es dauert eine halbe Stunde … Manchmal breche ich zusammen, wenn ich zu schnell aufstehe“, sagte Sepp. Er berichtete von einem kürzlichen Vorfall, bei dem er zusammenbrach und vier Stunden bewegungslos liegen blieb. Im Krankenhaus sagte man ihm, sein Puls sei sehr niedrig.

Sepp sagte, dass ihm die Teilnahme an Extrem-Triathlon-Veranstaltungen geholfen habe, eine „wirklich hohe Schmerzgrenze“ zu entwickeln – doch die Zustände, die er nach der Impfung erlebte, seien „manchmal so schrecklich, dass dieser erwachsene Mann im Grunde weinen will“.

Sepp erhält 140 Dollar Entschädigung für seine Impfverletzungen

Sepps Behandlung durch das nationale Gesundheitssystem Norwegens fügte seinem Leiden zusätzlichen Schmerz zu.

Laut der Dokumentation stellte Sepp fest, dass die Ärzte die Möglichkeit einer Autoimmunerkrankung nicht vollständig untersuchten und nicht alle erforderlichen Tests durchführten. Daher musste er auf eigene Kosten in privaten Kliniken Antworten suchen, was eine erhebliche finanzielle Belastung für ihn und seine Familie darstellte.

Sepp reichte einen Antrag auf Entschädigung für Impfschäden beim norwegischen Impfentschädigungssystem ein, doch ihm wurde Anfang des Jahres mitgeteilt, dass keine seiner Autoimmunbeschwerden impfstoffbedingt seien.

Laut dem Schreiben zur Entscheidung:

„Es gibt keine dauerhafte und signifikante Verletzung. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass der Impfstoff Zustände wie Müdigkeit, Erschöpfung oder allgemeine Schmerzen verursachen kann, die länger als vier bis sechs Wochen anhalten. Solche Zustände treten häufig in der Allgemeinbevölkerung auf und können viele Ursachen haben.“

Das System bot ihm etwa 140 Dollar Entschädigung für die durch die Impfung verursachte Perikarditis an. Sepp hat einen Anwalt engagiert und die Entscheidung angefochten, wartet jedoch noch auf das Ergebnis.

Neben den steigenden Anwaltskosten häufen sich auch seine medizinischen Ausgaben weiter an. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir überhaupt kein Geld mehr haben – am Ende jeden Monats … müssen wir herausfinden, wie wir Essen in den Kühlschrank bekommen.“

Laut der Dokumentation haben Sepp und seine Familie eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, zahlreiche persönliche Gegenstände verkauft und Kreditkartenschulden aufgenommen, um die Behandlungen in privaten Kliniken und die Medikamente zu bezahlen, darunter Steroide und injizierbare Medikamente gegen Symptome der rheumatoiden Arthritis.

Dieser Behandlungsweg ist jedoch nicht nachhaltig. Laut der Dokumentation „muss Heiko die langfristige Einnahme von Steroiden wegen ihrer starken Nebenwirkungen vermeiden. Er muss eine andere Lösung finden, doch er benötigt sie dringend.“

Die Kosten für den Umzug nach Gran Canaria haben die finanzielle Belastung seiner Familie weiter verschärft und ihn vorübergehend von seiner Frau und seinen Kindern getrennt, da Sepp zunächst alleine umgezogen ist, um ein neues Zuhause für seine Familie aufzubauen.

„Ich habe all unser Familiengeld ausgegeben, um herauszufinden, wo ich behandelt werden kann“, sagte Sepp. „Jetzt lebe ich hier ohne meine Kinder, ohne meine Familie … weil ich in Norwegen nicht einmal gehen konnte.“

Die Trennung von seinen Kindern fällt Sepp schwer, da er normalerweise nach seinen morgendlichen Workouts mit ihnen frühstückte und sie zur Schule brachte.

„Ich war immer derjenige, der sich um die Kinder gekümmert hat“, sagte Sepp. „Es ist im Moment so schwierig für die Kinder, weil die Kinder ihren Vater vermissen.“

„Ich werde nie wieder eine Impfung nehmen“

Trotz der Herausforderungen versucht Sepp, seine Gesundheit wiederherzustellen.

„Ich trainiere jeden Morgen und jeden Abend 40 Minuten lang. Natürlich kann ich nicht laufen. Ich vermisse das Laufen, aber zumindest kann ich Rad fahren. Es ist also völlig anders als das, was ich früher gemacht habe, aber zumindest kann ich mit dem Fahrrad fahren“, sagte Sepp.

Er verbringt auch viel Zeit im Ozean, was ihm hilft, seine Muskeln zu entspannen und ihm Freude bereitet.

Sepp entschied sich auch, seine Geschichte öffentlich zu teilen. Ursprünglich plante er, ein fünfminütiges Video zu erstellen, doch das Projekt entwickelte sich zu seiner neuen Dokumentation mit einer Laufzeit von fast 37 Minuten.

In der Zwischenzeit wird er weiterkämpfen.

„Es ist wie die größte Schlacht meines Lebens. Ich muss es besiegen. Ich kämpfe immer noch, und ich hoffe, wenn ich 80 % meiner Gesundheit zurückbekomme, wo sie einmal war, werde ich sehr glücklich sein“, sagte Sepp.

Obwohl dieses Ziel noch unsicher ist, steht für Sepp eine Sache fest: seine Einstellung zu Impfungen.

„Um ehrlich zu sein, ich werde in meinem ganzen Leben nie wieder eine Impfung nehmen“, sagte er.