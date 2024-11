Doug Casey über Trumps zweite Amtszeit: Was sie für Amerika und Investoren bedeutet

Von Doug Casey

International Man: Was halten Sie insgesamt von Trumps zweiter Amtszeit?

Inwiefern wird sie sich Ihrer Meinung nach von seiner ersten Amtszeit unterscheiden?

Doug Casey: Gott sei Dank hat Kamala verloren. Hätte sie gewonnen, hätten die Jakobiner ihre Macht über das Land gefestigt und das Spiel wäre vorbei gewesen. Wir hätten eine Beschleunigung des kulturellen Niedergangs, erheblich höhere Steuern und Regulierungen und einen ernsthaften Vorstoß zur Abschaffung der Redefreiheit erlebt.

Es fühlt sich wieder wie ein Morgen in Amerika an. Aber leider dauert der Morgen nur sechs Stunden. Man darf nicht vergessen, dass etwa die Hälfte des Landes für Kamala gestimmt hat, obwohl sie keinerlei Qualifikationen hat und sich extrem für sozialistische/etatistische Werte einsetzt. Die Hälfte des Landes glaubt an diese Dinge; sie sind unglücklich und werden nicht verschwinden.

Mit anderen Worten: Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Und es ist noch nicht vorbei.

Was Trumps nächste vier Jahre betrifft, hoffe ich, dass er ein besseres Urteilsvermögen an den Tag legt als in seiner ersten Amtszeit, als er sich mit allen möglichen rückgratlosen Kriechern, Befürwortern eines harten Kurses und politischen Handlangern umgab. Aber ich bin optimistisch. Zum Beispiel hat er angekündigt, dass Mike Pompeo und Nikki Haley – schreckliche Menschen – draußen sind.

Besser noch, er versetzt RFK Jr. in eine Machtposition über die FDA. Er hat Elon Musk damit beauftragt, die Bundesausgaben um 2 Billionen Dollar zu kürzen. Sie sprechen darüber, Ron Paul in eine Position zu bringen, in der er die Geldpolitik beeinflussen kann. Und sie haben Joel Salatin offenbar eine Position im Landwirtschaftsministerium angeboten.

Trump hat zwar keine feste Weltanschauung, improvisiert gerne, ist nicht sonderlich gebildet und hat beim letzten Mal ein schreckliches Urteilsvermögen in Bezug auf Menschen bewiesen, aber dieses Mal wählt er die Leute, die tatsächlich etwas bewirken werden, viel besser aus.

Was mir am meisten Angst macht? Es gab zwei Mordanschläge und es könnte noch einen dritten oder vierten geben, bevor er ins Amt eingeführt wird. Er ist zu einem Symbol für kulturellen Konservatismus geworden. Und die Jakobiner, die die US-Regierung, die Wissenschaft, die Unterhaltungsindustrie, die Unternehmenswelt und alle Machtzentren Amerikas kontrollieren, wollen ihn nicht im Amt sehen. Sie sind derzeit in Unordnung, aber zu allem fähig.

International Man: Wie wird sich Trumps Politik in einer zweiten Amtszeit Ihrer Meinung nach auf die Staatsverschuldung, die Inflation und die US-Wirtschaft im Allgemeinen auswirken?

Gibt es einen realistischen Weg, um den aktuellen Kurs umzukehren?

Doug Casey: Zunächst möchte ich noch einmal betonen, wie wichtig es ist, dass Kamala und die Demokraten verloren haben.

Die Demokraten hätten die Sozialisierung Amerikas mit aller Macht vorangetrieben. Ich bin sehr dankbar für ihre Niederlage. Und ich bin sehr froh, dass Trump wütend genug zu sein scheint, um Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Auf der anderen Seite hat sich Trump immer als „Niedrigzins-Typ“ und als „Schuldenkönig“ bezeichnet. Denken Sie daran, dass er in seiner ersten Amtszeit ein großer Verschwender war und riesige Defizite angehäuft hat. Sie waren relativ und absolut größer als die von Baby Bush oder Obama. Und sogar noch größer als Bidens Defizite in den letzten vier Jahren. Ich gehe davon aus, dass er, da er keine wirkliche Ahnung von Wirtschaft hat, die Geldschöpfung fördern wird, um der Wirtschaft „zu helfen“. Nicht, dass er eine Wahl hätte; sie müssen weiter Geld schöpfen, sonst wird die Schuldenblase implodieren.

Um auf die positiven Aspekte zurückzukommen: Er will die Wirtschaft massiv deregulieren. Das ist ein großer Pluspunkt. Und er will die Steuern senken. Das ist wunderbar. Aber die schlechte Nachricht ist, dass er offensichtlich nicht versteht, dass es keine Steuersenkungen gibt, wenn man nicht gleichzeitig die Staatsausgaben senkt. Vor allem jetzt, wo ein Drittel aller Staatsausgaben durch den Verkauf von Schuldtiteln an die Federal Reserve finanziert wird, was auf Geldschöpfung hinausläuft. Davon wird es noch mehr geben. Die Einzelhandelspreise werden mit Sicherheit steigen. Aber vielleicht wird der Aktienmarkt – der ohnehin schon überteuert ist – mit der Geldflut noch weiter steigen.

Gibt es einen realistischen Weg, um den aktuellen Kurs umzukehren? Nein.

Es ist wunderbar, dass Elon Musk das Budget um 2 Billionen Dollar pro Jahr kürzen will, was in etwa der Höhe des Defizits entspricht. Aber ich würde sagen, die Chancen dafür liegen bei nahezu null. Dinge wie die Sozialversicherung, Medicaid, Medicare, Zinszahlungen und das Militärbudget sind unantastbar – und machen über 90 % des Budgets aus.

Die Kehrseite der Medaille ist, dass Trump seine unerschütterliche Unterstützung für Israel angedeutet hat. Die USA könnten Israels Stellvertreter in einem heißen Krieg mit dem Iran werden, was eine Katastrophe wäre. Israel ist nicht unser 51. Bundesstaat. Obwohl Trump einen Krieg vermeiden will, könnte er uns dennoch in einen nuklearen Konflikt mit der Nahost-Version der Hatfields gegen die McCoys verwickeln.

Das Positive daran ist, dass er sagt, er könne den Krieg in der Ukraine beenden, weil er glaubt, dass er sowohl zu Selenskyj als auch zu Putin ein gutes persönliches Verhältnis hat. Man kann über Putin sagen, was man will, aber Selenskyj ist noch gefährlicher, da er für die Plünderung von Milliardenbeträgen aus den USA verantwortlich ist, um einen sinnlosen Grenzkrieg zu verlängern. Die einzigen Gewinner sind ukrainische Bürokraten und ebenso korrupte militärische „Verteidigungsunternehmen“.

Hoffen wir, dass Trump nicht versucht, die Russen in eine ausweglose Lage zu bringen, nur weil er sich gerne als „hart“ darstellt. In den USA wurde eine von Propaganda getriebene Hysterie ausgelöst. Die Amerikaner glauben, dass Russland böse ist, und das durch und durch korrupte Zelensky-Regime gut. Wie im Ersten Weltkrieg würde eine Intervention der USA wahrscheinlich katastrophal enden.

Wir sind also weder in der Außenpolitik noch in der Innenpolitik über den Berg. Ich fürchte, dieser Morgen in Amerika wird, wie alle Morgen, nur sechs Stunden dauern.

Internationaler Mann: Trump hat versprochen, die Besteuerung von im Ausland lebenden Amerikanern auf der Grundlage der Staatsbürgerschaft zu beenden.

Was wären die weiteren Auswirkungen dieser Änderung, und glauben Sie, dass er dieses Versprechen einhalten wird?

Doug Casey: Das ist eine wunderbare Idee, denn die USA sind das einzige Land der Welt, das seine Expats besteuert – abgesehen von Eritrea.

Wenn Amerikaner das Land verlassen, werden sie ihr Leben lang wie Einwohner besteuert. Das ist eine verrückte Politik. Natürlich sollte er versuchen, das zu ändern.

Wird er das ändern können?

Ich würde sagen, die Chancen dafür stehen schlecht und Slim ist nicht in der Stadt. Da die US-Regierung kurz vor dem Bankrott steht, wird der Kongress diese Einnahmequelle nicht abschneiden wollen. Wenn doch, würden Tausende reicher Amerikaner das Land verlassen, um der hohen Steuer- und Regulierungslast zu entgehen.

Außerdem geht die ganze Welt in die andere Richtung. Unter anderem sprechen Frankreich und Kanada ernsthaft darüber, ihre ausgewanderten Bürger zu besteuern.

Ich hoffe, dass es dazu kommt, aber verlassen Sie sich nicht darauf. Ein US-Pass wird für jeden, der Vermögen hat, eine große Belastung bleiben.

International Man: Welche geopolitischen und außenpolitischen Veränderungen sehen Sie unter einer zweiten Trump-Regierung voraus?

Doug Casey: Die Beziehung der USA zu den BRICS-Staaten wird immer wichtiger. Es geht um den fallenden US-Dollar. Der Großteil der restlichen Welt möchte den Dollar nicht mehr verwenden. Sie wissen, dass es sich dabei um ungesicherte Verbindlichkeiten einer bankrotten Regierung handelt. Sie haben gesehen, wie er als Waffe eingesetzt werden kann. Die 30 oder 40 Billionen US-Dollar außerhalb der USA sind heiße Kartoffeln und alte Karten, selbst wenn neue Dollars wie Konfetti geschaffen werden.

Natürlich versuchen die BRICS-Staaten, ihre eigene Währung und ein eigenes SWIFT-System zu schaffen, damit die Menschen nicht den Dollar verwenden müssen.

Anstatt zu versuchen, den Dollar wieder „so gut wie Gold“ zu machen, greift Trump zu Drohungen. Er sagte: „Nun, Sie müssen den Dollar nicht verwenden. Aber wenn Sie unsere Währung nicht verwenden, erheben wir 100 % Zoll, wenn Sie versuchen, in die USA zu exportieren.“

Er scheint nicht zu begreifen, dass die USA nicht mehr viel exportieren. Wir produzieren nicht annähernd so viel, wie wir verbrauchen. Seit den 1980er Jahren exportieren wir hauptsächlich Dollar, keine Boeings oder Sojabohnen.

Wenn Trump hohe Zölle auf Importe erhebt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er die Weltwirtschaft zerstört, die weitaus stärker vom internationalen Handel abhängig ist als 1929, als Hoover dies mit den Smoot-Hawley-Zöllen tat. Hohe Zölle würden die USA praktisch unter ein selbst auferlegtes Handelsembargo stellen.

Es gibt nur eine Möglichkeit, die Haushaltsprobleme der Regierung zu lösen: eine radikale Senkung der Ausgaben. Das ist unter Trump unwahrscheinlich, trotz der Bemühungen von Elon Musk um mehr Effizienz.

International Man: Wie positionieren Sie persönlich Ihr Portfolio für eine zweite Amtszeit von Trump?

Welche spezifischen Sektoren oder Anlagestrategien werden Ihrer Meinung nach in diesem Umfeld erfolgreich sein?

Doug Casey: Ich bin weiterhin auf Gold gesetzt, weil sie den Dollar weiter zerstören werden; sein Schicksal ist besiegelt – selbst wenn es zu einem umfassenden Kreditkollaps kommt, was durchaus möglich ist.

Ich gehe weiterhin davon aus, dass Öl und insbesondere Erdgas im Wert steigen werden. Auch wenn Trump gesagt hat, dass er die Produktion ankurbeln will – was wunderbar ist. Die Welt wird mit Kohlenwasserstoffen betrieben. Ich mag besonders Kohle. Bis die Welt auf Atomkraft umsteigt, ist sie die einzige praktikable Lösung, um mehr Strom zu erzeugen.

Welche spezifischen Investitionsstrategien werden in den Trump-Jahren funktionieren?

Eine Zeit lang werden es weiterhin Aktien sein, denn Geld treibt den Markt an, und das Trump-Regime wird definitiv viel mehr Geld und Kredite schaffen. Trotzdem bin ich immer noch nicht an Aktien interessiert, auch wenn sie noch überteuerter werden könnten. Ich habe bessere Möglichkeiten.

Obwohl der Donald sagt, dass er ein Niedrigzins-Typ ist, kann er nichts tun, um die langfristigen Zinssätze zu kontrollieren, die weiter steigen werden. Ich vermute, dass sie wieder auf das Niveau von Anfang der 80er Jahre und darüber hinaus steigen werden. Anleihen sind eine Katastrophe, die sich anbahnt.

Genauso wichtig wie zu wissen, was zu tun ist, ist es jedoch zu wissen, was nicht zu tun ist. Sie wollen Ihr Kapital nicht verlieren, indem Sie Ihr Geld an gefährlichen Orten anlegen. Und dazu gehören Anleihen, die meisten Aktien und eine fehlende politische Diversifizierung.

Vergessen Sie nicht, dass diese Wahl zwar wichtig war, aber Jahrzehnte wirtschaftlicher und kultureller Ausschweifungen nicht sofort ungeschehen machen kann.

Anmerkung der Redaktion: Die Wahrheit ist, dass wir kurz vor einer Wirtschaftskrise stehen, die alles in den Schatten stellen könnte, was wir bisher erlebt haben. Und die meisten Menschen werden nicht auf das vorbereitet sein, was auf uns zukommt.