Studie zeigt, warum COVID-19-Impfstoff-Antikörper schnell abnehmen

Von Tyler Durden

Verfasst von Marina Zhang über The Epoch Times (Hervorhebung von uns),

Untersuchungen unter der Leitung von Wissenschaftlern der Emory University in Atlanta haben ergeben, dass Tetanus- und Grippeimpfstoffe den Körper dazu anregen, langlebige Plasmazellen zu produzieren, die Antikörper erzeugen, COVID-19-Impfstoffe jedoch nicht.

Die Studie könnte erklären, warum der Antikörperschutz durch COVID-19-mRNA-Impfstoffe so schnell nachlässt.

Die mRNA-Impfstoffe bewirken, dass der Körper kurzlebige Plasmazellen produziert, die nur für eine gewisse Zeit Antikörper bilden können, bevor sie absterben.

Impfstoffe wie Tetanus verleihen eine lang anhaltende Immunität, wobei die Antikörper bis zu 10 Jahre im Körper verbleiben. COVID-19-Antikörper nehmen drei bis sechs Monate nach der Impfung schnell ab, was häufig zu Durchbruchsinfektionen führt.

Die leitende Autorin der Studie, Dr. Frances Eun-Hyung Lee, Professorin für Medizin und Direktorin des Programms für Asthma, Allergien und Immunologie der Emory University, erklärte gegenüber der Epoch Times, dass es immer noch unklar sei, warum COVID-19-Impfstoffe keine dauerhafte Antikörperimmunität verleihen, obwohl es mehrere Möglichkeiten gebe.

Laut dem Forscher könnte ein Grund dafür sein, dass der Körper keine langfristige Immunität gegen COVID-19 aufbauen kann. Der COVID-19-mRNA-Impfstoff regt den Körper dazu an, COVID-19-Spike-Proteine zu produzieren, um die Immunantwort zu stimulieren. Dieses Spike-Protein ist möglicherweise nicht anregend genug, um die Bildung lebenslanger Plasmazellen zu bewirken.

Ein weiterer Grund könnte sein, dass die mRNA-Impfstoffplattform, die den Impfstoff an den Körper abgibt, keine dauerhafte Antikörperimmunität hervorruft.

Derzeit werden mRNA-Impfstoffe gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) entwickelt. Ob diese Impfstoffe eine dauerhafte Immunität gegen die Viren vermitteln, vor denen sie schützen sollen, könnte die Reaktion des Körpers auf COVID-19-Impfstoffe erklären.

„Wir werden abwarten müssen, ob der Grund … einzig und allein beim Spike-Protein liegt oder ob es etwas ist, das nur die mRNA-Plattform betrifft“, sagte Lee gegenüber The Epoch Times.

Nicht jede Immunität hält ein Leben lang

Es wurde allgemein angenommen, dass die Immunität, die sich bei einer Infektion mit oder Impfung gegen Viren oder Bakterien bildet, ein Leben lang anhält, so Dr. Stanley Perlman, Professor am Institut für Mikrobiologie und Immunologie der University of Iowa, gegenüber der Epoch Times.

Die aktuelle Studie und andere Forschungsarbeiten zu RSV, das jedes Jahr Menschen infiziert, obwohl alle bis zum Alter von 3 Jahren Antikörper gegen das Virus haben, deuten jedoch darauf hin, dass die Immunität einer Person gegen ein Virus oder Bakterium je nach Erreger variieren kann, so Lee.

Die Studie, die im September in Nature Medicine veröffentlicht wurde, begleitete 19 gesunde Freiwillige, die gegen Grippe, Tetanus und mehrere COVID-19-Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen geimpft worden waren. Die Forscher entnahmen Immunzellen aus ihrem Knochenmark und verfolgten sie bis zu drei Jahre lang.

Sie stellten fest, dass diese Teilnehmer über langlebige Plasmazellen verfügten – eine Art von Zellen, die lebenslange Immunität bieten – die Antikörper gegen Influenza und Tetanus erzeugen, aber keine oder nur wenige langlebige Plasmazellen, die gegen COVID-19-Spike-Proteine wirken.

Wenn unsere B-Zellen (Immunzellen) auf einen Krankheitserreger treffen, teilen sie sich in Plasmazellen und produzieren Antikörper. Die meisten dieser Zellen sterben ab, aber einige wenige wandern in bestimmte Nischen im Knochenmark und reifen zu langlebigen Plasmazellen heran.

„Selbst wenn einige dieser Zellen sterben wollen, können sie es nicht“, sagte Lee. „Sie durchlaufen Veränderungen in ihrer RNA und Veränderungen in ihrer DNA, sodass sie gegen Apoptose (Zelltod) resistent werden können.“

„Es gibt viele andere Faktoren, Mechanismen und Programme, und wir versuchen, diese zu untersuchen und diese Schritte zu entschlüsseln, damit wir herausfinden können, wie wir den SARS-CoV-2-mRNA-Impfstoff verbessern können.“

Eine langfristige Immunität „garantiert auch keinen vollständigen Schutz vor zukünftigen Infektionen“, sagte Dr. Joseph Varon, Professor für Medizin an der University of Houston und Chief Medical Officer der Front Line COVID-19 Critical Care (FLCCC) Alliance, gegenüber The Epoch Times. „Viren können sich weiterentwickeln, um Immunreaktionen zu entgehen, und eine nachlassende Immunität oder andere Faktoren wie Alter und Gesundheitszustand können die Anfälligkeit beeinflussen.“

Aus diesem Grund werden jedes Jahr neue Grippeimpfstoffe hergestellt, da sich das Virus weiterentwickelt und verändert, so Lee.

Infektionen stärkten die Immunität nicht

Einige Teilnehmer haben sich wahrscheinlich während des gesamten Studienzeitraums mit COVID-19 infiziert, was sich in einem plötzlichen Anstieg der COVID-19-Antikörperwerte trotz fehlender Impfung zeigt. Die Autoren stellten jedoch fest, dass dies auch nicht mit der Bildung von langlebigen Plasmazellen zusammenhängt.

Diese Erkenntnis stimmt mit früheren Forschungsergebnissen der University of Maryland überein, die herausfanden, dass COVID-19-Infektionen keinen langfristigen Antikörperschutz induzieren.

In einigen Fällen können Infektionen zu einer stärkeren Immunität führen, als Impfstoffe bieten können. Die lebenslange Immunität gegen Influenza wird beispielsweise wahrscheinlich eher durch natürliche Immunität als durch Impfungen hervorgerufen.

Antikörper, die nur durch den Grippeimpfstoff gebildet werden, können einige Monate anhalten. Da sich jedoch viele geimpfte Personen auch infizieren, ist es wahrscheinlich, dass diese Kreuzreaktivität die Plasmazellen dazu antreibt, zu langlebigen Zellen zu reifen, so Lee.

Auffrischungsimpfungen führten nicht zu einer Zunahme langlebiger Antikörper

Einige Studienteilnehmer nahmen während des Studienzeitraums mehrere Dosen von COVID-19-mRNA-Impfstoffen ein.

Die Autoren stellten fest, dass mehr Dosen von mRNA-Impfstoffen in der kleinen Kohorte der Studie „nicht unbedingt mehr langlebige Plasmazellreaktionen förderten“.

„Diese Ergebnisse bestätigen, dass Auffrischungsimpfungen derzeit nicht wirklich funktionieren“, sagte Varon. “Auffrischungsimpfungen können den Schutz vorübergehend wiederherstellen, indem sie die zirkulierenden Antikörper und die Gedächtnis-Immunzellen erhöhen.“

Dr. William Schaffner, Professor für Präventivmedizin an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee, sagte, dass Menschen, die ein hohes Risiko haben, an COVID-19 zu sterben, dennoch den Zeitplan der US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) befolgen sollten, der eine Impfung alle sechs Monate empfiehlt.

Lee stimmte dem zu und fügte hinzu, dass ihre Studie zwar ergeben habe, dass der Antikörperschutz nur von kurzer Dauer ist, dass es aber andere Zellen im Körper gibt, wie z. B. T-Zellen, durch die Impfungen eine lang anhaltende Immunität verleihen und daher für Menschen mit einem höheren Infektionsrisiko immer noch hilfreich sein könnten.