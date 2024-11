KI in der Tötungskette wird dich am Ende umbringen – Jim Rickards

Der siebenfache Finanz-Bestsellerautor Jim Rickards sagte im Juli 2023 (als Gold im Bereich von 1.600 Dollar gehandelt wurde) voraus, dass das gelbe Metall einen großen Aufschwung erleben würde. Er hatte Recht.

In seinem neuen Buch mit dem Titel „Money GPT: AI and the Threat to the Global Economy“ (KI und die Bedrohung der Weltwirtschaft) legt Rickards dar, dass durch KI verursachte Katastrophen in allen Bereichen von der Finanzwelt bis zum Atomkrieg auftreten können. Rickards sagt: „Etwa fünf Aktien machen mehr als 40 % des gesamten Index aus. Wir alle kennen ihre Namen. Der Markt steigt aufgrund von KI, und niemand will etwas Negatives über KI sagen. Ich habe das sehr genau untersucht, und es gibt diese enormen Gefahren für Investoren, derer sie sich bewusst sein müssen. Jeder Crash wird schlimmer sein, weil KI ihn beschleunigen wird.“

In einer von KI gesteuerten Welt wird es noch schlimmer, vor allem wenn es um einen Atomkrieg geht. KI kann und wird auch diesen beschleunigen. Rickards erklärt: „Man kann einem Computer keinen gesunden Menschenverstand beibringen. Man kann ihm Regeln beibringen. Man kann ihn dazu bringen, die Eskalationsleiter für einen Krieg hochzuskalieren. Ein Börsencrash ist ziemlich schlimm, aber eine nukleare Vernichtung ist viel schlimmer.

Ich biete in dem Buch konstruktive Ratschläge an, indem ich sage: Hier ist das Problem. So funktioniert es. Setzen Sie die KI nicht in die Tötungskette, denn am Ende werden Sie getötet.

Rickards hofft, dass Trump die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten deeskalieren kann. Selbst wenn es Trump gelingt, die Kriegstrommeln leiser zu drehen, steckt die Wirtschaft bereits in großen Schwierigkeiten. Rickards sagt: „Die US-Wirtschaft wird definitiv bestenfalls ein langsameres Wachstum und wahrscheinlich eine Rezession in den nächsten 9 Monaten erleben. Trump wird dafür verantwortlich gemacht werden, denn wenn man Präsident ist, wird man für alles verantwortlich gemacht, was passiert, auch wenn er nichts damit zu tun hat. Die Rezession ist bereits im Gange. Der Aktienmarkt wird sich abschwächen, und von dort aus wird er meiner Meinung nach wieder zurückkommen. Trumps Politik wird umgesetzt. Sie bringen ein Steuergesetz durch. Sie erhöhen die Zölle. Sie schaffen gut bezahlte US-Arbeitsplätze. Sie reduzieren die Regulierung. Es sind viele positive Dinge in der Pipeline, aber es dauert, bis sie umgesetzt werden . . und Wirkung zeigen. In der Zwischenzeit werden wir einen steinigen Weg vor uns haben.“

Rickards hält nach wie vor viel von Gold, Silber und anderen Sachwerten wie Ackerland und Kunst. Das sei eine echte Diversifizierung des Vermögens.

In dem 54-minütigen Interview gibt es noch viel mehr zu erfahren.