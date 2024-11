Der staatlich unterstützte Siedlerkrieg zur Annexion des Westjordanlandes

Mit einem verschuldeten Trump, der bald wieder im Weißen Haus sitzt, orchestriert Tel Aviv eine kalkulierte Kampagne der Milizbildung und Siedlergewalt, um die Kontrolle über das Westjordanland zu erlangen, mit dem Ziel der Annexion und der ethnischen Säuberung der palästinensischen Gemeinden.

Trotz Israels anhaltendem Völkermord im Gazastreifen und der militärischen Aggression gegen den Libanon bereitet sich Tel Aviv darauf vor, seine fanatischen jüdischen Siedler in einem koordinierten Krieg gegen die Palästinenser im besetzten Westjordanland zu entfesseln, mit dem Ziel, die Reste des Gebiets ethnisch zu säubern und den Weg für eine weitere Annexion zu ebnen.

Die Milliardärin Miriam Adelson, die reichste Israelin der Welt, hat den „großen Sieg“ von Donald Trump in seiner erfolgreichen Präsidentschaftskampagne mit einer klaren Bedingung finanziert: Unterstützung für die Annexion des Westjordanlandes.

Letzten Monat stellte die Times of Israel fest, dass die reiche Witwe „ein Erbe weiterführt, das sie mit ihrem verstorbenen Ehemann, dem Kasinomagnaten Sheldon Adelson, aufgebaut hat“, und dass „die Adelson-Familie seit langem eine der größten Quellen von Wahlkampfgeldern für republikanische Kandidaten ist und Trump bei jeder der letzten drei Parlamentswahlen unterstützt hat.“

Die vollständige Konsolidierung des Westjordanlandes

Im Gespräch mit The Cradle erklärt Ubai al-Aboudi, Geschäftsführer der Palästinenserrechtsgruppe „Bisan Center“, dass „die israelischen Siedler einen Großangriff vorbereiten, um die palästinensische Bevölkerung ethnisch zu säubern“, und fügt hinzu, dass dieser Angriff vor allem auf die vollständige Auslöschung der Palästinenser aus dem so genannten Gebiet C abzielen wird, das etwa 60 Prozent des Westjordanlandes ausmacht.

Diese Eskalation hat bereits begonnen. Am 4. November starteten bewaffnete Siedler einen dreisten Angriff auf die palästinensische Stadt Al-Bireh und markierten damit einen weiteren Anstieg der Gewalt im Westjordanland. Allein im Oktober verübten Siedler mindestens 1.490 Angriffe auf Palästinenser, ihr Eigentum und ihr Land – oft unter der Aufsicht und dem Schutz von Besatzungssoldaten.

In der Vergangenheit zeichneten sich extremistische Siedlerangriffe auf Palästinenser durch ihren spontanen Charakter und ihre unkoordinierte Gewalttätigkeit aus, doch dies hat sich zu ändern begonnen. In einem Interview mit dem israelischen Nachrichtensender Channel 7 News äußerte sich der Vorsitzende des Siedlungsrats im Westjordanland, Israel Gantz, kürzlich zu einem Treffen mit dem kürzlich entlassenen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant:

„Wir haben darum gebeten, dass das Westjordanland so behandelt wird, wie Jabalia, Rafah und die Dörfer im Südlibanon behandelt wurden, was bedeutet, dass die Bewohner vertrieben, die Terroristen in diesen Dörfern getötet, die terroristische Infrastruktur gesäubert, die Waffen beschlagnahmt und dann in ihre Dörfer zurückgebracht werden.“

Die Erklärung beinhaltet zwar die Idee, die Palästinenser in ihre Dörfer zurückzubringen, aber wenn eine solche Operation im Gazastreifen und im Südlibanon durchgeführt würde, gäbe es kein Dorf, in das man zurückkehren könnte. Gantz forderte auch, dass palästinensische Dörfer, die an illegale jüdische Siedlungen grenzen, wegen der potenziellen Sicherheitsbedrohung für die dort lebenden Israelis „gesäubert“ werden sollten – beides Ideen, die Gallant Berichten zufolge ablehnt.

Am 5. November ersetzte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu Gallant und übergab das Amt des Verteidigungsministers an seinen langjährigen Verbündeten Israel Katz. In seiner früheren Funktion als israelischer Außenminister hatte sich Katz im Gegensatz zu seinem Vorgänger offen für die Vertreibung der Palästinenser aus ihren Häusern im Westjordanland ausgesprochen.

Organisierte Milizen

Im vergangenen November wurde bekannt, dass der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, die Polizei angewiesen hatte, die Gesetze gegen Siedler im Westjordanland nicht mehr durchzusetzen.

Aus diesem Grund wurde der bewaffnete Siedlerangriff auf Al-Bireh als so bedeutsam angesehen. Da Netanjahu sein Kabinett umbesetzt, um eine ganze Reihe von Rechten aufzunehmen, von denen viele selbst Siedler aus dem Westjordanland sind, werden diese Gruppen noch dreister.

Der Angriff auf Al-Bireh war besonders alarmierend – ein „pogromartiger Angriff“, so Aboudi, denn „sie fühlen sich durch die Straffreiheit, die sie genießen, ermutigt“. Die randalierenden Siedler zündeten 18 Fahrzeuge und zwei Wohnungen an, während israelische Soldaten zusahen.

Eine Palästinenserin aus dem Westjordanland schilderte The Cradle, wie die Siedler mit Molotowcocktails bewaffnet vor ihrem Haus auftauchten, aber zum Glück verscheucht“ wurden, bevor sie Familienmitglieder angriffen:

„Ich hatte gerade mein Haus verlassen, bevor der Angriff stattfand, aber ich wusste, dass etwas nicht stimmte, weil die Soldaten an allen Kontrollpunkten sehr gewaltsam vorgingen, als ich das Haus verließ … Sie müssen verstehen, dass diese Art von Angriffen nicht passieren, ohne dass die Soldaten in irgendeiner Weise daran beteiligt sind.“

„Die Siedler verhalten sich mehr und mehr wie organisierte Milizen; sie sind ein verlängerter Arm der israelischen Armee, die auf eine ethnische Säuberung hinarbeitet“, betont Aboudi und bekräftigt, dass die Angriffe in diesem Jahr dramatisch zugenommen haben. Statistiken zufolge ist die Gewalt der Siedler seit 2021 jedes Jahr eskaliert und hat 2024 eine noch nie dagewesene Zahl von Angriffen erreicht.

Durch den Einsatz von staatlich unterstützten Siedler-„Verteidigungstrupps“ ist es Israel gelungen, 16 palästinensische Gemeinden in den südlichen Hügeln von Al-Khalil (Hebron) ethnisch zu säubern. Im Jahr 2023 wurde bekannt, dass die israelische Armee die „Desert Frontier“-Einheit aufgestellt hat, die aus den extremsten jüdischen Siedlern der berüchtigten „Hilltop Youth“-Gruppe besteht. Menschenrechtsgruppen haben auch die Verwendung israelischer Standardgewehre durch Siedler im Westjordanland dokumentiert, die Palästinenser angreifen, was auf eine staatliche Mitschuld an diesen Angriffen hindeutet.

Laut Aboudi „schneiden rund 700 [israelische] Straßensperren palästinensische Dörfer voneinander ab“. Die von den Besatzungstruppen errichteten Straßensperren dienen als Deckung für „Angriffe gewalttätiger Siedler, die auf vorbeigehende Palästinenser zielen … was die Möglichkeit, sicher durch das Westjordanland zu reisen, stark beeinträchtigt.“ Die Angreifer können sich auf bedingungslose Straffreiheit aus Tel Aviv verlassen, erklärt er:

„Sie haben das Gefühl, dass sie über genügend Ressourcen, Waffen, Rüstung und politische Unterstützung verfügen, um jedes Verbrechen zu begehen, das sie wollen.“

Trump und die Annexion des Westjordanlandes

Yossi Dagan, der Siedlerführer des Regionalrats von Samaria, hat vor kurzem etwa 500 Gewehre gekauft, um in Erwartung eines Krieges im Westjordanland „Notfall-Sicherheitsteams“ zu bewaffnen und vorzubereiten. Im September hat Israel das Westjordanland zur „Kampfzone“ erklärt und geschlossene Militärzonen als Puffer um die illegalen jüdischen Siedlungen eingerichtet.

Bezalel Smotrich, Israels Finanzminister, dem kürzlich die Kontrolle über die Siedlungsangelegenheiten in den besetzten palästinensischen Gebieten übertragen wurde, rief Ende Oktober öffentlich zur Annexion auf. Als langjähriger Siedler im Westjordanland setzt sich Smotrich offen für einen Vorschlag der Siedlerbewegung aus dem Jahr 2017 ein, der in einem Dokument mit dem Titel „Entscheidender Plan“ dargelegt ist und auf eine Verdoppelung der Siedlerbevölkerung im Westjordanland abzielt.

Kombiniert man dies mit Israels Entscheidung, die israelische Siedlerbevölkerung von der militärischen in die zivile Kontrolle zu überführen, wird deutlich, dass der Prozess der Annexion bereits im Gange ist.

Mit dem Sieg von Donald Trump bei den jüngsten US-Wahlen ist es mehr als wahrscheinlich, dass Netanjahu die Annexion des Westjordanlands plötzlich als sehr realistische Option ansieht, trotz des historischen Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vom Juli, der die israelische Besetzung der Gebiete als Verstoß gegen das Völkerrecht erklärte und Tel Aviv aufforderte, die Besetzung zu beenden, alle Siedlungen aufzulösen, den Palästinensern Schadenersatz zu leisten und die Rückkehr aller vertriebenen Einheimischen zu ermöglichen.

Trumps überwältigender Wahlsieg wurde jedoch durch die Spende des Superzionisten Adelson in Höhe von 100 Millionen Dollar für seinen Wahlkampf begünstigt, mit der einzigen Forderung, dass der Führer der Republikaner die israelische Annexion des Westjordanlandes zulassen sollte.

Erinnern Sie sich auch daran, dass die Adelsons Trumps erste Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2016 mit der Gegenleistung finanziert haben, dass der republikanische Führer die US-Botschaft in Tel Aviv nach Jerusalem verlegt und die Heilige Stadt als ungeteilte Hauptstadt Israels anerkennt – ein Versprechen, das Trump 2018 umgesetzt hat.

Jetzt drängt Miriam Adelson auf die Annexion des Westjordanlandes. In Verbindung mit dem Anstieg der Siedlergewalt, der Bildung jüdischer Milizen, militärischen Ausbildungsprogrammen für Siedler-Zivilisten und der Verteilung von 120.000 Gewehren nimmt eine kalkulierte Strategie Gestalt an. Dabei geht es nicht nur um sporadische Angriffe – es ist eine bewusste, staatlich unterstützte Kampagne, um die Demografie des Westjordanlandes dauerhaft im Einklang mit der expansionistischen, siedler-kolonialen Ideologie der extremsten Koalitionsregierung in der Geschichte Israels zu verändern.