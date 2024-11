Der Sicherheitsstaat versucht, Tulsi Gabbard zu benutzen, um das harte Vorgehen gegen Palästina-Unterstützer voranzutreiben

In dieser letzten Woche, in der Trump sein Kabinett entweder mit offenen Neokons oder mit Zionisten besetzt hat, die wichtige neokonservative Positionen teilen, ist deutlich geworden, welche Rolle der tiefe Staat für Trumps Weißes Haus anstrebt.

Unser nationaler Sicherheitsapparat will, dass Trump ein beispielloses Vorgehen gegen pro-palästinensische Äußerungen ermöglicht, bei dem diejenigen, die sich gegen den Völkermord aussprechen, als Terroristen oder ausländische Agenten abgestempelt werden; das Ziel ist es, die jüngsten politischen Razzien und Anklagen der USA unter dem Vorwand der Bekämpfung einer wütenden internationalen Verschwörung auszuweiten. Das ist die paranoide Sichtweise, die Tulsi Gabbard, Trumps designierte Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hat; Gabbard sagte, die Protestierenden auf dem Palästina-Campus seien „Marionetten“ einer „radikal-islamistischen Organisation“. Das ist die Person, die bald die Aufgabe haben wird, dafür zu sorgen, dass die Nachrichtendienste genau sind, die Koordinierung mit ausländischen Nachrichtendiensten zu leiten und den Präsidenten täglich zu unterrichten.

Gabbard ist keine Ausnahme unter diesen schädlichen Figuren in Trumps Kabinett; denn obwohl Gabbard gegen viele Kriegsnarrative ist, macht ihre Befürwortung der Begründung für den Völkermord in Gaza hier den Unterschied aus. Selbst wenn Gabbard eine aufrichtige Person ist, die alles glaubt, was sie sagt, kann jemand mit einer ehrlichen Persönlichkeit dazu verleitet werden, Lügen zu glauben und zu verbreiten. Und die Geheimdienste, die es auf Palästina-Unterstützer abgesehen haben, könnten sich Gabbards ideologische Voreingenommenheit leicht zunutze machen.

Der Mossad, der jetzt einen zusammenbrechenden Staat beaufsichtigt, der verzweifelt nach Vergeltung sucht, hat allen Grund, die Vereinigten Staaten mit dieser Art von Narrativen zu füttern; was, wenn er versucht, pro-palästinensische Amerikaner zu seinen nächsten Opfern zu machen? Was wäre, wenn die CIA oder das FBI den Mossad bei diesen Bemühungen unterstützen? Gabbards feindselige Haltung gegenüber den Palästina-Befürwortern könnte dazu führen, dass die Geheimdienstinformationen nicht genau geprüft werden, so dass jemand mit ehrlichen Absichten dem Präsidenten einen Schwindel verkauft.

Und das ist die wohlwollendste Interpretation von Gabbards Rolle; Gabbard hat als psychologische Operationsoffizierin für die Armee gearbeitet, sie hat also eine spezielle Ausbildung darin, wie Manipulation aussieht. Wird dies bedeuten, dass Gabbard die Lügen über die Palästina-Unterstützer zurückweist, die die Geheimdienste als nächstes zu verkaufen versuchen? Wahrscheinlicher ist, dass sie sich an der Verbreitung dieser falschen Behauptungen beteiligen und es unserem Sicherheitsstaat ermöglichen wird, Andersdenkende im großen Stil auszuschalten.

Solche Szenarien wären auch eingetreten, wenn Trump verloren hätte; der Plan war, die Repression nach dieser Wahl massiv auszuweiten, egal wie sie ausgeht. Da das Kräfteverhältnis nicht ausreichend zu Gunsten der Antiimperialisten ist und der tiefe Staat unsere Regierung diktatorisch kontrolliert, hat Trumps Sieg diesen Plan der Aufstandsbekämpfung begünstigt. Ursprünglich favorisierte der Sicherheitsstaat Kamala; das zeigt sich daran, dass praktisch alle Neocons sie unterstützten. Aber die Demokraten haben zu viel Unterstützung verloren, vor allem weil sie den Völkermord vorangetrieben haben; also war es die beste Option, Trump gewinnen zu lassen. Das ist der Grund, warum es nach den Wahlen so wenig Unruhen gab: Der nächste große Schritt unserer Feinde kommt später. Und wenn es soweit ist, werden Gabbard und die anderen fanatischen Antipalästinenser in Trumps Weißem Haus damit beauftragt, Dissidentengruppen anzugreifen.

Dies ist die optimale Strategie für den tiefen Staat zu diesem Zeitpunkt, wenn er seinen Plan für ein linkes, imperialistisches Weißes Haus aufgeben und stattdessen eine Anti-Wach-Crew installieren muss. Die Anti-Woke-Psychopolitik, die Gabbard und diese anderen Figuren vorantreiben, ist ein mächtiges Instrument, auch wenn ihre Nützlichkeit Grenzen hat. Der unverschämt extreme Charakter dieser neuen Regierung wird die pro-palästinensische Bewegung im eigenen Land stärken und den iranischen Hardlinern helfen, die Kontrolle über ihr Land wiederzuerlangen. Es gibt auch reale und wachsende Spaltungen innerhalb der herrschenden Klasse in der Frage, in welche Richtung der US-Imperialismus gehen soll; die liberalen Technokraten wollen vorrangig einen Krieg gegen Russland führen, während der MAGA-Flügel sich auf diese Hemisphäre konzentrieren und umgehend in Mexiko einmarschieren will. Der dominierenden Fraktion des Kapitals wird es wahrscheinlich gelingen, Trump dazu zu bringen, die neuen Eskalationen des Kalten Krieges fortzusetzen, wie es bei seiner letzten Amtszeit der Fall war; und sie könnte ihn sogar dazu bringen, die Diplomatie in Korea nicht weiter zu verfolgen. Er könnte mit der DVRK verhandeln, aber alles hängt vom Gleichgewicht der Kräfte ab, und im Moment gewinnen die Neocons zunehmend an Einfluss auf Trump.

Die MAGA-Führer stimmen in bestimmten Fragen bereits mit den Liberalen überein, vor allem bei den Bemühungen, China anzugreifen, und bei der Kampagne des Völkermords an Palästina. Der Großteil von Trumps Basis ist vorerst weiterhin chinafeindlich und pro-zionistisch, aber es gibt einen ideologischen Konflikt innerhalb dieser Basis, und die starke Anti-NATO-Haltung unter den modernen US-Konservativen könnte zu weiteren Bewusstseinsveränderungen führen.

Es gibt eine konzertierte Aktion, um bei diesen Konservativen Verwirrung zu stiften; China und den Kommunismus als Werkzeuge des Monopolkapitals darzustellen, Palästina einfach als ein „woke“-Thema darzustellen und durch Kulturkampf-Demagogie von der Außenpolitik abzulenken. Die vorherrschende Meinung unter Trumps Anhängern ist jedoch, dass wir nicht mit Russland kämpfen sollten und dass der Krieg in der Ukraine mit den Bemühungen unserer Regierung zusammenhängt, unsere Wirtschaft zu dezimieren und unsere verfassungsmäßigen Freiheiten zu beschneiden. Die Inflationskrise hat den Wunsch, das Monopolkapital zu besiegen, stärker denn je gemacht; wenn Trump vor dem Establishment kapituliert, wird die Enttäuschung über Trump folgen.

Diejenigen unter Trumps Basis, die genau aufpassen, haben bereits ein Gefühl dafür bekommen, dass ein großer Verrat bevorsteht; er wurde bereits heftig beschimpft, weil er unbestreitbare Neokons wie Brian Hook und Marco Rubio willkommen hieß. Die große Gefahr für das Establishment besteht darin, dass Trumps Wähler von Kommunisten, Antikriegs-Libertären und anderen echten Dissidentengruppen angeworben werden, wenn MAGA seine Energie verliert. Die beste Option für den tiefen Staat besteht also darin, Figuren wie Gabbard als authentische Quellen der Hoffnung zu präsentieren, während diese Figuren einen innenpolitischen Krieg führen; einen Krieg, der durch die Verbreitung der verschwörerischsten und aufrührerischsten Arten von Anti-Woke-Rhetorik geführt wird.

Es gibt einen taktischen Vorteil, den die Antiimperialisten aus Trumps Sieg gezogen haben. Dieser Vorteil entsteht nicht dadurch, dass Trumps Weißes Haus der Außenpolitik des tiefen Staates trotzt; die geopolitische Eskalation wird weitergehen, und die Exekutive wird die Aufstandsbekämpfung innerhalb der Grenzen der USA vorantreiben. Der Vorteil wird vor allem darin liegen, dass wir jetzt die Widersprüche innerhalb von MAGA aufdecken können. Wenn es bei MAGA darum geht, das Land von der Kontrolle korrupter Bürokraten und Monopolinteressen zu befreien, dann hat Trump MAGA verraten und wird dies auch weiterhin tun. Trumps Unterstützung für die NATO wird wahrscheinlich zu Spaltungen innerhalb seiner Koalition führen, so dass die verschiedenen Flügel des Imperialismus ihren Kampf intensivieren werden. Die Rivalitäten zwischen den Eliten werden wachsen, ebenso wie das antiimperialistische Massenbewusstsein. Dies wird die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir die pro-palästinensischen und pro-russischen Elemente vereinen und unsere bestehende antiimperialistische Einheitsfront ausbauen können. Tulsi Gabbard muss unsere Sache nicht unterstützen, damit wir Trumps Wahl in einen Sieg verwandeln können; das hängt davon ab, was wir als Nächstes tun.