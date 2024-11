Seymour Hersh: Zwangevakuierung und zerstörung – Ein Bericht aus dem Inneren des Gazastreifens

Zuerst die Bomben, dann kommen die Drohnen und erledigen den Rest!

Israel, gestärkt durch Bomben und Finanzmittel der Biden-Administration, eskaliert die Zwangsevakuierung von Hunderttausenden aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden, während die Zurückgebliebenen heftig bombardiert werden und keine Nahrung und kein Wasser erhalten. Dies geschieht inmitten von Märschen und anderen Demonstrationen, die von der religiösen Rechten in Israel unterstützt werden, deren Führung ebenfalls die Übergabe des nördlichen Gazastreifens an israelische Siedler fordert. Was in Gaza ein besorgniserregendes Gerücht war, scheint mehr und mehr zur Realität zu werden.

Die Kontrolle über den gesamten Gazastreifen und das Westjordanland ist die Kernforderung der religiösen Rechten in Israel, die jetzt die Regierung dominiert. Diese Woche erfuhr ich von einem gut informierten Washingtoner Beamten, dass die israelische Führung das Westjordanland in naher Zukunft – vielleicht schon in zwei Wochen – offiziell annektieren wird, in der Hoffnung, dass dieser entscheidende Schritt ein für alle Mal jedes Gerede über eine Zweistaatenlösung beenden und einige in der skeptischen arabischen Welt davon überzeugen wird, die Finanzierung des geplanten Wiederaufbaus des Gazastreifens zu überdenken. Die arabischen Gemeinden im Westjordanland werden von der israelischen Polizei zunehmend gewaltsam unter Druck gesetzt, und bewaffnete Angriffe von Siedlern sind zu einer traurigen Gewohnheit geworden.

In der Zwischenzeit verdüstert sich das Leben der zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen von Tag zu Tag, da Lebensmittel und frisches Wasser immer schwerer zu finden und teurer sind, da die Hilfskonvois der Vereinten Nationen in Gebieten, die vermutlich unter der Kontrolle der israelischen Verteidigungskräfte stehen, immer häufiger Ziel von Angriffen werden. Die Ladung landet in den Händen krimineller Banden, gegen die die IDF oder die örtliche palästinensische Polizei nur selten vorgehen, sondern nur, wenn sie mit dem Druck der Öffentlichkeit konfrontiert werden.

Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der das Leben im heutigen Gazastreifen, sowohl im Norden als auch im Süden, genau kennt. Dies ist ein aktueller Bericht, der über das hinausgeht, was selbst dem besten Auslandskorrespondenten zugänglich wäre. Die Ein- und Ausreise in den Gazastreifen ist für Journalisten, Akademiker und andere Außenstehende heutzutage äußerst schwierig und erfordert eine Abstimmung mit der katarischen oder der emiratischen Regierung. Die große Mehrheit der Bewohner des Gazastreifens kann nicht ausreisen.

Im Folgenden finden Sie den Bericht, den ich gekürzt und bearbeitet habe. Es ist keine angenehme Lektüre.

„Die Bedingungen im Norden des Gazastreifens sind die Bedingungen des Holocausts. Wir verwenden das Wort nicht, weil es in der westlichen Vorstellungskraft und im Herzen einen besonderen Platz einnimmt, aber dies ist ein Holocaust im Sinne von kollektiver Bestrafung und Entmenschlichung und den technischen Mitteln. Aber ist es ein Holocaust, der achtzig Jahre später aus der Ferne und an den Körpern der Menschen verübt wird? . . . Eine Rakete wird in einem dicht besiedelten zivilen Gebiet abgeworfen, vor allem in Zelten, und danach kommen Drohnen, um einen Menschen nach dem anderen abzuknallen. Im Zweiten Weltkrieg hatten wir keine Drohnen, aber jetzt haben wir welche, und die Logik ist ziemlich dieselbe.

„Was wir im Norden des Gazastreifens erleben, ist das, was ich Ihnen schon vor Monaten gesagt habe, was die Israelis tun würden, und das haben sie getan. Sie werden den Norden annektieren und sie werden die Westbank annektieren. Bald wird sich alles in der Presse dem Westjordanland zuwenden. Die israelischen Siedler sind seit dem 7. Oktober stärker bewaffnet. Die Regierung und der Oberste Gerichtshof in Israel unterstützen die Siedler, und es gibt rechtsgerichtete Organisatoren und Gemeindevertreter, die selbst in den Siedlungen leben, und sie sind bereit.

„Sie haben das Gefühl, dass es in den Vereinigten Staaten im Moment keine Führung gibt, die sie aufhalten könnte. Und so fühlt sich der Nahe Osten wirklich an, Punkt. Dies wird die neue Phase sein, und plötzlich wird die Aufmerksamkeit der Welt von Gaza und Libanon abschweifen. Und in ein oder zwei Monaten wird jeder über die Annexion des Westjordanlandes sprechen.

„Die Israelis haben Straßen, Umgehungsstraßen und Korridore im Norden des Gazastreifens gebaut, und sie fangen jetzt an, alles miteinander zu verbinden, wie man auf den Satellitenbildern sehen kann. Die Israelis haben immer gesagt, dass sie das tun würden. . . . Und die Palästinenser, die im Norden des Gazastreifens leben, werden entweder massenhaft ausgerottet, wie es jetzt der Fall ist, oder sie werden in den Süden gedrängt, wo sie gedemütigt, entkleidet und gefoltert werden und unerträgliche Bedingungen ertragen müssen. Jeder, mit dem ich spreche, der vor kurzem aus dem Norden in den Süden kam, beschreibt die schreckliche Situation, dass ihnen ihre Kinder weggenommen wurden. . . . Kinder werden auf einer Seite aufgereiht, und die Bewohner des Gazastreifens werden aufgefordert, sich ein beliebiges Kind auszusuchen und mit ihm in den Süden zu gehen, auch wenn es nicht ihr Kind ist … und nicht zu wissen, ob ihr Kind es geschafft hat. Diese Art von entsetzlichem Zerreißen des sozialen Gefüges findet statt.

„Im Süden, wo es früher Lebensmittel, aber keine Reinigungsmittel gab, gibt es jetzt keine Lebensmittel mehr. Die Israelis bereiten sich wahrscheinlich darauf vor, alle Menschen in bestimmten Gebieten des Südens zu sammeln. Es geht also nicht nur darum, den Norden zu annektieren, sondern auch darum, die Bevölkerung in bestimmten Gebieten im Süden zu konzentrieren. Das ist es, was sie tun werden.

„Und ich bin kein Pessimist. Das ist es, was sie auf jeden Fall tun werden: Sie budgetieren und planen es jetzt. Wenn Sie es sehen, sehen Sie es, und wenn Sie es nicht sehen, werden Sie in ein paar Monaten überrascht sein, wenn die Israelis es selbst verkünden.

„Wenn man nach Hoffnung sucht, dann liegt sie darin, dass die Menschen in Gaza nicht zu Zombies geworden sind und sich nicht gegenseitig auffressen oder zerfleischen. Das ist nicht der Fall, aber das soziale Gefüge ist zerrissen. Es gibt Kinder, die mit Stichwunden von Onkeln und Vätern ins Krankenhaus kommen, weil sie zu viel gegessen haben. Und es werden Fälle von Vergewaltigung gemeldet. Ich meine, das soziale Gefüge zerbricht nach einem Jahr höllischer Albträume. . nach einem Jahr, in dem alle internationalen Ordnungen und Systeme zusammengebrochen sind und die Palästinenser nicht als Menschen behandelt wurden. Es gibt durchaus einen Bruch, aber ich sehe noch Hoffnung, weil die Menschen sich nicht gegenseitig zerfleischen. Es wird immer noch Kunst produziert. Und die Menschen bauen in den Lagern immer noch Lebensmittel und Feldfrüchte an.

„Und das ist es, was Israel jetzt ins Visier nimmt: die Lebenskraft der Flüchtlinge und der Lager. Sie sind die Feinde Israels. Die Israelis dachten, wenn sie Menschen zu Flüchtlingen machen, würden sie sie brechen. Aber in Wirklichkeit stärken sie sie. Das ist der Grund, warum sie gegen das Hilfswerk der Vereinten Nationen vorgehen und das Recht auf Rückkehr, die Flüchtlinge ins Visier nehmen. Und deshalb bombardieren, bombardieren und zertrümmern die Israelis ständig die Zelte und Flüchtlingslager, die jetzt überall im Gazastreifen gebaut werden, zusätzlich zu dem, was bereits existiert. Israel hat es auf die Flüchtlinge und die Lager abgesehen, weil sie nach acht Jahrzehnten sehen, dass dies Orte der Erinnerung, der Geschichte, der Organisation und der Identität sind, und genau das versuchen sie zu zerstören. Richtig? Wenn man versucht, eine Bevölkerung zu vernichten, ist es das, was man anstrebt

„Die Israelis folgen also nicht der Logik des Krieges, sondern der Logik des Völkermordes. Und wenn wir das verstehen, können wir auch verstehen, warum ihre Bombardierungen so ablaufen, wie sie ablaufen.“