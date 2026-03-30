Über das Scheitern der Strategie „Shock and Awe“ im Iran

Moon of Alabama

Sergey Poletaev (hier zitiert) schreibt in RT über die „Shock and Awe“-Doktrin:

Auch Russland verfiel der Idee der „Shock and Awe“-Doktrin.

Nach dem Krieg mit Georgien im Jahr 2008 wurde das russische Militär umstrukturiert, um schnelle und zerstörerische militärische Interventionen durchführen zu können. Allerdings war Russland das erste Land, das an dieser Doktrin scheiterte. Im Frühjahr 2022 stand es vor einer entscheidenden Wahl: Entweder einen ernsthaften, blutigen Abnutzungskrieg führen oder sich mit einem beschämenden Frieden zufriedengeben. Moskau entschied sich für den Krieg, und der Ukraine-Konflikt ist nun in sein fünftes Jahr eingetreten.

Trump befindet sich nun an einem ähnlichen Scheideweg: kämpfen oder eine Niederlage eingestehen. Das Problem ist, dass der gesamte westliche militärisch-industrielle Komplex jahrzehntelang auf die „Shock and Awe“-Doktrin ausgerichtet wurde; die NATO und die USA verfügen über unvergleichliche und extrem teure Luftschlagfähigkeiten, aber kaum über andere Ressourcen. Wenn ein angegriffenes Land die ersten Luftangriffe übersteht, wird die Zeit auf seiner Seite sein – anders als Russland fehlt dem Westen die Fähigkeit für einen langwierigen militärischen Einsatz.

Das erklärt die „Gesten des guten Willens“, die Trump derzeit gegenüber dem Iran zeigt. Genau wie Putin im Frühjahr 2022 muss er Zeit gewinnen und seinen nächsten Schritt planen: weiterkämpfen, eine äußerst riskante Landungsoperation starten oder sich mit einem demütigenden Frieden abfinden. Die erste Option könnte für Trump bei den kommenden Zwischenwahlen katastrophal sein, während die zweite den USA die größte strategische Niederlage seit Vietnam einbringen könnte.

MoA-Kommentator „English Outsider“ antwortet darauf: (Bitte beachten Sie seine Verwendung von „wir“ in Anführungszeichen. Es schließt offensichtlich nicht die MoA-Leser ein)

Der RT-Vergleich zwischen dem Krieg mit Russland und dem Krieg mit dem Iran hat eine gewisse Berechtigung. In beiden Fällen hat sich der Westen auf einen Krieg als Wette eingelassen. Wir erwarteten, dass die Russen unter unseren „Shock and Awe“-Sanktionen sofort einknicken würden; und wir erwarteten, dass die Iraner infolge unseres anfänglichen „Shock and Awe“-Angriffs sofort einknicken würden.

Das waren unsere Plan A’s, und wir hatten keine Plan B’s vorbereitet. In beiden Fällen gingen wir davon aus, dass sie nicht benötigt würden. Im Fall Iran sehen wir Trump selbst ratlos, dass Plan A nicht funktioniert hat. Ein Scheitern war nicht vorgesehen, sagt er, und nun weiß er nicht weiter, weil es eingetreten ist.

Beide Angriffe – der Sanktionskrieg gegen Russland und der Blitzkrieg gegen den Iran – waren also das, was Soldaten als „alles oder nichts“-Operationen bezeichnen. In gehobeneren Worten: Beide Kriege waren Wetten, die wir gewinnen mussten, weil die Folgen eines Scheiterns katastrophal gewesen wären.

…

Der RT-Vergleich zwischen dem Ukrainekrieg und dem Krieg mit dem Iran hat also eine gewisse Berechtigung. Er ist jedoch kein vollständig deckungsgleicher Vergleich.

…

Die Russen hatten immer Optionen. Für die Iraner gab es nur eine Option: mit allem kämpfen, was sie haben, denn wenn sie es nicht tun, droht ihnen unmittelbare Zerstörung.

Der Vergleich bricht auch zusammen, wenn man die jeweiligen Positionen Russlands und des Iran heute betrachtet. Russland hat immer noch die Möglichkeit, das Endergebnis des Ukrainekriegs geschickt zu gestalten. Den Russen ist es nicht allzu wichtig, wie sie die Nutzung der Ukraine als westlichen Angriffshund beenden – solange sie sie auf die eine oder andere Weise beenden. Die Iraner haben diesen Luxus nicht. Sie müssen der westlichen Macht im Nahen Osten ein für alle Mal ein Ende setzen. Sie wissen sehr genau, dass wir sonst später wiederkommen werden.

Der Vergleich von RT scheitert auch in einem weiteren wichtigen Punkt: auf der PR-Ebene.

Wir sprechen großspurig vom „Westen“, den „USA“ oder „Brüssel“, als ob wir es mit einheitlichen Gebilden zu tun hätten. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir sehen eine relativ kleine Gruppe von Politikern, Interessengruppen und Fraktionen, die die politischen, administrativen und militärischen Machtzentren des Westens kontrollieren.

Diese Kontrolle bedeutet nichts, solange diese Politiker nicht die Zustimmung – wenn nicht sogar die Unterstützung – der von ihnen regierten Bevölkerungen gewinnen. Das kann nur erreicht werden, wenn das Meinungsklima zu ihren Gunsten beeinflusst wird.

Im Fall des Ukrainekriegs war dies gegeben. Eine verschwindend kleine Zahl von Menschen in den westlichen Gesellschaften wusste, wie die tatsächliche Lage in der Ukraine war. Die meisten von uns glaubten – und glauben immer noch –, dass dieser Krieg dadurch entstand, dass ein russischer Diktator die Gelegenheit nutzte, das alte sowjetische oder zaristische Imperium wiederherzustellen. Ich kannte niemanden in England oder Deutschland, der das anders sah. Ich kannte niemanden, der nicht glaubte, dass wir diesem Diktator mit aller Kraft entgegentreten sollten. Die kleine Gruppe westlicher Politiker hatte daher die enthusiastische Unterstützung eines großen Teils der Bevölkerung.

Anders im Fall des Iran-Kriegs. Was die Vorbereitungen auf die beiden Kriege betrifft, wussten nur sehr wenige von uns beispielsweise von den extremen Gräueltaten während der ATO. Sofern man sich nicht völlig von Bildschirmen fernhielt, wusste jeder von uns von den Gräueltaten in Gaza. Zu Beginn dieser Kriege wussten nur wenige von uns, wie die tatsächliche Lage an der Kontaktlinie im Februar 2022 war. Im Jahr 2026 hingegen wusste jeder, dass der Westen während laufender Friedensverhandlungen einen gewaltsamen Angriff auf den Iran gestartet hatte.

Das PR-Klima ist daher in beiden Fällen völlig unterschiedlich. Während wir 2022 größtenteils forderten, Russland mit aller Härte zu treffen, sind 2026 viele (einschließlich eines Teils von Trumps MAGA-Basis) entschieden gegen den Krieg mit dem Iran. Zudem wächst in den westlichen Gesellschaften die Sorge über die eingesetzten Ressourcen und die wirtschaftlichen Folgen dieses Krieges.

Denn auch wenn Politiker und Interessengruppen wenig Wert darauf legen, ob es sich um einen „gerechten Krieg“ handelt, tun dies die meisten normalen Bürger sehr wohl. 2022 glaubten fast alle von uns, dass wir einen gerechten Krieg gegen Russland führen. Heute glauben nur wenige, dass wir einen gerechten Krieg gegen den Iran führen. Diese Veränderung im Meinungsklima macht es unvermeidlich, dass die Iraner gewinnen werden, wenn sie standhalten. Natürlich könnten die Iraner am Ende auch in einer radioaktiv verseuchten Wüste leben – aber selbst das wäre kein Sieg für unsere Eliten.