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Neue Videos am Montag

Euer Wissen, euer Vorteil – in wenigen Minuten!

In unseren Videos findet ihr fundierte Erklärungen und prägnante Zusammenfassungen zu aktuellen Themen. Ob Politik, Wirtschaft oder gesellschaftliche Entwicklungen – wir bieten euch einen klaren Überblick und fundierte Perspektiven. Perfekt, um schnell informiert zu sein oder komplexe Themen besser zu verstehen. Jetzt anschauen und immer einen Schritt voraus sein!

Kommen jetzt US-Bodentruppen?

Pepe Escobar: Warum die US-Invasion scheitert – Der 150-Dollar-Öl-Auslöser

Pepe Escobar: Irans stille Strategie – Das Ende der US-Vorherrschaft?

Deutschland hat kein Energieproblem – es hat ein Überlebensproblem!

Energie-Lockdown? Dieses Szenario wird plötzlich real

Jetzt geht es Merz und Selenski an den Kragen. Das Wasser steht ihnen schon bis zum Hals

TRUMP IST AM ENDE?! Putin & Xi bestimmen jetzt alles (80% Crash-Risiko!)

Wie Israel Trump in den Krieg trieb | Max Blumenthal

Trump vor Rückzug aus Ukraine: Deutschland an allem schuld? // GEGENPOL

Stellvertreterkriege – Finanzkriege – Wirtschaftskriege – Ukraine, Russland – Iran, Israel, USA

Lügen-Merz: Der schlimmste Kanzler aller Zeiten? | #KrallErklärt

Tacheles # 198

Krall & Bubeck: Stefan Schubert packt aus – Polizei am Ende!

Was sich HIER zusammenbraut, haben viele noch gar nicht verstanden

Gallische Dörfer: Die einzige Antwort auf die KI-Apokalypse? | Dr. Nehls und Marc Friedrich

Automatisiere ALLES mit Claude Code: Das ultimative Tutorial auf Deutsch (Vom Anfänger zum Profi)

Grit: Plötzlich war sie tot.

Die größte Steuer-Abzocke aller Zeiten

KI-Whistleblower: Die perfide Täuschung der Tech-Giganten – Karen Hao packt aus!