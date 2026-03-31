Anträge auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen sind seit Beginn des Iran-Kriegs stark angestiegen

Der Anti-Kriegs-Veteran Mike Prysner führt den Anstieg auf einen Bewusstseinswandel zurück, der mit dem Gaza-Genozid begonnen hat.

Von Amy Goodman & Juan González, Democracy Now!

Da Tausende weitere US-Marines in den Nahen Osten entsandt werden und Präsident Trump Berichten zufolge eine Bodeninvasion im Iran erwägt, sprechen wir mit Mike Prysner, dem Geschäftsführer des Center on Conscience and War, der sagt, dass seine Organisation einen massiven Anstieg von Anfragen von Soldaten verzeichnet hat, die Anträge auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen stellen wollen. Prysner verweist auf einen „Bewusstseinswandel“ unter jungen Menschen in den Vereinigten Staaten, ausgelöst durch den Gaza-Genozid. „Und das Militär besteht aus jungen Menschen in den Vereinigten Staaten.“

TRANSKRIPT

Dies ist ein Schnellprotokoll. Der Text liegt möglicherweise nicht in seiner endgültigen Form vor.

AMY GOODMAN: Das ist Democracy Now!, democracynow.org. Ich bin Amy Goodman, zusammen mit Juan González.

JUAN GONZÁLEZ: Wir wenden uns nun der wachsenden Opposition innerhalb des US-Militärs gegen den US- und israelischen Krieg gegen den Iran zu. Das Center on Conscience and War berichtet, dass es einen Anstieg von Anfragen von Soldaten verzeichnet, die den Status der Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen beantragen.

AMY GOODMAN: Bei uns ist der Geschäftsführer der Organisation, Mike Prysner. Er ist in Portland, Oregon. Er trat 2001 im Alter von 17 Jahren in die US-Armee ein und verließ das Militär 2005, nachdem seine Einheit an der Invasion im Irak 2003 teilgenommen hatte, wo er ein Jahr lang diente. Außerdem war er Mitbegründer von March Forward!, einer Anti-Kriegs-Organisation von Veteranen und aktiven Soldaten.

Mike, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Sie haben von einem enormen Anstieg von Anrufen berichtet – von Soldaten, die sich nach Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen erkundigen. Erklären Sie, was das bedeutet und wie groß das Ausmaß dieses Problems ist.

MIKE PRYSNER: Nun, Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen bedeutet einfach, dass man sich weigert, in irgendeiner Form am Krieg teilzunehmen. Und, wissen Sie, es waren schwierige Wochen, weil wir so viele Menschen und ihre Familien haben, die verzweifelt nach Alternativen suchen, um nicht in den Nahen Osten entsandt zu werden. Wir haben eine Situation, in der Trump und sein Team einen nicht provozierten Krieg ohne legitime Begründung begonnen haben, ohne rationale Rechtfertigung, und in Partnerschaft mit einem Militär, das gerade einen Genozid in der Region begangen hat. Sie haben das dem amerikanischen Volk, dem iranischen Volk und Zehntausenden von Soldaten und ihren Familien aufgezwungen, die glauben, dass dies zutiefst falsch ist.

Wir haben nicht nur einen Anstieg von Anrufen und Anfragen erlebt, sondern auch einen Anstieg von Menschen, die tatsächlich den Prozess begonnen haben, sich als Kriegsdienstverweigerer registrieren zu lassen – ein Recht, das allen Soldaten zusteht, um die Teilnahme zu verweigern. Wir haben seit Beginn des Krieges etwa einen Anstieg von 1.000 % bei unseren Klienten im Bereich Kriegsdienstverweigerung erlebt.

Und um das einzuordnen: Einige unserer Berater machen diese Arbeit seit vielen Jahrzehnten und haben dies durch den gesamten sogenannten „Krieg gegen den Terror“ getan, durch die schlimmsten Jahre des Irakkriegs, die schlimmsten Jahre des Afghanistan-Kriegs, durch die höchsten zivilen Opferzahlen in beiden Kriegen. Und was sie sagen, ist, dass das Niveau an neuen Klienten, die wir jetzt sehen, anders ist als alles, was sie jemals zuvor gesehen haben – selbst in den schlimmsten Jahren dieser Kriege.

Und, wissen Sie, man muss das relativ sehen. Das ist ein kleiner Prozentsatz im Vergleich zur Gesamtzahl der Menschen im Militär. Ich sage nicht, dass es derzeit einen Massenaufstand gibt. Es ist eine bedeutende Zahl. Aber das sind nur die Menschen, die unsere Organisation kontaktiert und unsere Hilfe gesucht haben und überhaupt wissen, dass dieses Recht existiert. Wie viele Menschen im Militär kennen das Center on Conscience and War? Wahrscheinlich nicht sehr viele.

Und während es im Vergleich zu Hunderttausenden von Soldaten eine relativ kleine Zahl ist, gehe ich davon aus, dass nur ein sehr kleiner Teil überhaupt von unserer Organisation weiß. Und wir stellen fest: Je mehr Menschen wir erreichen, desto mehr werden sich melden, um einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung zu stellen.

JUAN GONZÁLEZ: Und, Mike, das ist noch bevor Präsident Trump tatsächlich Bodentruppen in diesen Krieg entsandt hat. In früheren Kriegen begann vieles davon erst mitten im Krieg. Und offensichtlich war es in Vietnam ein bedeutender Faktor für die Demoralisierung und die Verringerung der Einsatzfähigkeit der USA, als Tausende nach Kanada flohen oder innerhalb des Militärs Kriegsdienstverweigerung beantragten. Was erwarten Sie, wenn der Präsident tatsächlich Bodentruppen in diesen Krieg schickt?

MIKE PRYSNER: Ich denke, der Anstieg würde weitergehen. Aber was ich für besonders bemerkenswert halte: In den vielen Dutzenden Gesprächen, die ich mit Menschen geführt habe, die begonnen haben, ihren Antrag vorzubereiten oder ihn nur wenige Stunden vor der Entsendung eingereicht haben – das passiert ebenfalls –, hat mir kein einziger Soldat gesagt, dass er Angst hat, in einem Krieg zu sterben, an den er nicht glaubt. Sie haben Angst, in einem Krieg zu töten, an den sie nicht glauben. Sie haben Angst vor den langfristigen moralischen Konsequenzen ihrer Handlungen in diesem Moment.

Die wichtigste Begründung, die Soldaten nennen, wenn ich sie frage, was ihr Wendepunkt war, ist der Bombenangriff auf die Schule in Minab – das Massaker der USA an einer Mädchenschule im Iran.

Ich denke, das Militär ist sich dessen ebenfalls bewusst. Wir haben sogar von einigen gehört, dass ihnen genau zu diesem Zeitpunkt der Internet- und Social-Media-Zugang auf einem Schiff entzogen wurde, als diese Nachricht bekannt wurde.

Ich denke, unabhängig davon, ob die USA Bodentruppen entsenden oder nicht, wiegt die Tatsache, dass US-Truppen von Nachbarländern aus zum Töten eingesetzt werden, schwer auf den Menschen.

Schauen Sie, das ist eng mit den letzten Jahren verbunden. Das ist nicht einfach aus dem Nichts entstanden. Wir wissen, dass der Gaza-Genozid in der amerikanischen Gesellschaft einen erheblichen Bewusstseinswandel ausgelöst hat, insbesondere unter jungen Menschen. Und das Militär besteht aus jungen Menschen.

Dieser Bewusstseinswandel hat also auch im Militär stattgefunden. Und sie haben beobachtet, was geschieht, und entschieden, dass sie eine Regierung nicht unterstützen können, die ungestraft Kinder tötet. Und jetzt befinden wir uns in einem Krieg, den die USA nicht nur gemeinsam mit diesem Land führen, sondern den sie auch mit genau der Art von Handlung beginnen, für die Israel während dieses Krieges berüchtigt wurde.

Und so müssen sie sich selbst fragen: „Was bin ich bereit zu tun? Was für ein Mensch bin ich? Kann ich Teil von solchen Gräueltaten sein, gegen die ich mich in den letzten Jahren gestellt habe?“

AMY GOODMAN: Wir haben nur noch 10 Sekunden, aber es gibt mehrere Fälle von Soldaten, die kurz vor der Entsendung stehen und von der Einsatzliste gestrichen werden, wenn sie erwägen, Kriegsdienstverweigerung zu beantragen?

MIKE PRYSNER: Das ist etwas, wofür wir kämpfen können. Ihre Vorgesetzten sind verpflichtet, Ihre Überzeugungen zu berücksichtigen. Schauen Sie, die meisten sagen: „Du bist dem Militär beigetreten. Es spielt keine Rolle, ob du es für unmoralisch hältst. Du hast dich verpflichtet. Du musst Befehle befolgen.“

Aber niemand hat sich verpflichtet, sein Gewissen zu verletzen. Niemand hat sich verpflichtet, seine tiefsten Überzeugungen zu verraten. Und wissen Sie was? Es gibt Richtlinien des Verteidigungsministeriums, die Sie davor schützen können – und wir können Ihnen helfen, diese Rechte durchzusetzen.

AMY GOODMAN: Mike Prysner, vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Geschäftsführer des Center on Conscience and War.

Schalten Sie heute Abend um 19:00 Uhr unseren Livestream auf democracynow.org ein für unsere 30-jährige Jubiläumsfeier von Democracy Now! mit Angela Davis, Patti Smith, Michael Stipe und vielen anderen. Ich bin Amy Goodman, zusammen mit Juan González.