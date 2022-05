Alles über die neuesten COVID-Pillen – sollten Sie sie nehmen?

Mercola.com

Trotzdem hat die US-Arzneimittelbehörde FDA Remdesivir für die stationäre und ambulante Anwendung bei Kindern im Alter von nur einem Monat zugelassen.

Ein weiteres COVID-Medikament, Paxlovid, führt in einigen Fällen zu einem Rückfall der Infektion, wenn das Medikament abgesetzt wird.

Auch bei Molnupiravir (das unter dem Markennamen Lagevrio verkauft wird) bestehen ernsthafte Sicherheitsbedenken. Es könnte nicht nur zu Krebs und Geburtsfehlern beitragen, sondern auch die Mutationsrate des Virus im Patienten beschleunigen, was zu neueren und resistenteren Varianten führen kann.

Die Tatsache, dass sich die US-Gesundheitsbehörden auf diese Medikamente konzentriert haben und dabei alle anderen ausgeschlossen haben, einschließlich älterer Medikamente mit hoher Wirksamkeit und überlegenen Sicherheitsprofilen, sendet eine sehr beunruhigende Botschaft aus. Sie sind im Grunde zu einem verlängerten Arm der Pharmaindustrie geworden und schützen deren Interessen auf Kosten der öffentlichen Gesundheit.

Bislang waren alle gegen COVID-19 entwickelten Medikamente auf die eine oder andere Weise katastrophal. Remdesivir beispielsweise, das bis heute das wichtigste COVID-Medikament ist, das für die Verwendung in US-Krankenhäusern zugelassen ist,1 verursacht routinemäßig schwere Organschäden und führt häufig zum Tod.

Trotz seiner schrecklichen Erfolgsbilanz zahlt die US-Regierung den Krankenhäusern einen Aufschlag von 20 % für die Einhaltung des Remdesivir-Protokolls sowie einen zusätzlichen Bonus. Außerdem müssen die Krankenhäuser Remdesivir verwenden, wenn sie Haftungsschutz wünschen.

Anreize wie diese haben die US-Krankenhäuser in regelrechte Todesfallen verwandelt, da wirksamere und weitaus sicherere Medikamente nicht zugelassen sind und die Krankenhäuser im Wesentlichen gezwungen sind, den Empfehlungen der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention zu folgen. Wie der Forbes-Wissenschaftsreporter JV Chamary bereits im Januar 2021 in einem Artikel mit dem Titel „The Strange Story of Remdesivir, a COVID Drug That Doesn’t Work“ berichtete:

Remdesivir ist ein experimentelles Medikament, das vom Biotech-Unternehmen Gilead Sciences (unter dem Markennamen Veklury) in Zusammenarbeit mit den US Centers for Disease Control und dem Army Medical Research Institute of Infectious Diseases entwickelt wurde … Das Medikament erwies sich als unwirksam gegen das Ebola-Virus … wurde jedoch anschließend für das Coronavirus SARS-CoV-2 wiederverwendet. In den Medien wurde voreilig berichtet, dass die Patienten auf die Behandlung ansprachen.

Die später veröffentlichten Daten10 zeigten jedoch, dass „Remdesivir nicht mit statistisch signifikanten klinischen Vorteilen verbunden war [und] die numerische Verkürzung der Zeit bis zur klinischen Verbesserung bei den früher behandelten Patienten in größeren Studien bestätigt werden muss“ … Das Seltsame an Remdesivir ist, dass es nicht nach den gleichen Maßstäben wie andere Arzneimittelkandidaten geprüft wurde. Normalerweise wird ein Medikament nur dann von einer Regulierungsbehörde wie der US Food and Drug Administration zugelassen, wenn es die beiden Kriterien für Sicherheit und Wirksamkeit erfüllt.

Dennoch wurde Remdesivir im Oktober 2020 von der FDA aufgrund vielversprechender Daten aus relativ kleinen Studien mit rund 1 000 Teilnehmern zugelassen. Eine groß angelegte Analyse des Solidarity-Studienkonsortiums der Weltgesundheitsorganisation hat die Verwirrung beseitigt. Auf der Grundlage von Zwischenergebnissen aus der Untersuchung von mehr als 5.000 Teilnehmern kam die internationale Studie zu dem Schluss, dass Remdesivir „bei hospitalisierten Patienten mit COVID-19 nur geringe oder gar keine Wirkung zeigte, was sich an der Gesamtsterblichkeit, der Einleitung der Beatmung und der Dauer des Krankenhausaufenthalts ablesen lässt“. Aufgrund der weitgehenden Unwirksamkeit empfiehlt die WHO, Remdesivir bei COVID-19-Patienten nicht einzusetzen.

Schockierend: USA genehmigen Remdesivir für Säuglinge

Während Big Tech – unterstützt und gefördert von der US-Regierung – die letzten zwei Jahre damit verbracht hat, jegliche Informationen zu zensieren und zu verbieten, die nicht mit den Ansichten der WHO übereinstimmen, hat die US-Regierung die Empfehlung der WHO gegen Remdesivir völlig ignoriert.

Tatsächlich hat die FDA Ende April 2022 Remdesivir als erste und einzige COVID-19-Behandlung für Kinder unter 12 Jahren, einschließlich Babys im Alter von nur 28 Tagen, zugelassen, was mehr als orwellsch und verrückt erscheint, wenn man bedenkt, dass es das Schlimmste aus beiden Welten ist: Es ist unwirksam UND hat schwere Nebenwirkungen.

Noch schlimmer ist, dass das Medikament auch für die ambulante Anwendung bei Kindern zugelassen ist, was ein Novum darstellt. In einem Blogbeitrag vom 30. April 202213 äußerte Dr. Meryl Nass ihre Bedenken über die FDA-Zulassung von Remdesivir für die ambulante Anwendung bei Säuglingen und erklärte.

Remdesivir erhielt eine frühe EUA (1. Mai 2020) und dann eine sehr frühe Zulassung (22. Oktober 2020), obwohl es kaum Belege dafür gibt, dass es im Krankenhaus tatsächlich hilfreich ist. Eine Vielzahl von Problemen kann bei seiner Anwendung auftreten, darunter Leberentzündung, Niereninsuffizienz und Nierenversagen … Die WHO riet am 20. November 2020 von dem Medikament ab. Abgesehen von den USA wurde es in nur wenigen anderen Ländern für COVID verwendet, wenn überhaupt. Eine große europäische Studie bei Erwachsenen ergab keinen Nutzen. Die Forscher waren der Ansicht, dass 3 Todesfälle auf Remdesivir zurückzuführen waren (0,7 % der Probanden, die es erhielten). Am 22. April 2022 empfahl die WHO das Medikament jedoch für eine neue Anwendung: eine frühe ambulante Therapie bei Patienten mit hohem Risiko für ein schlechtes Ergebnis bei COVID.

Remdesivir – eine leichtsinnige Entscheidung für Kinder

Nass berichtet weiter, wie Behandlungszentren für monoklonale Antikörper in ambulante Behandlungszentren umgewandelt wurden, die stattdessen Remdesivir verwenden, aber wir haben immer noch nicht viele Daten über seine Wirksamkeit in der Frühbehandlung. Sie fährt fort:

Die FDA hat Remdesivir gerade für Kinder im Alter von einem Monat zugelassen. Es kann sowohl bei stationär behandelten Kindern als auch bei ambulanten Patienten eingesetzt werden. Das Medikament könnte bei ambulanten Patienten wirken, aber die große Mehrheit der Kinder hat ein sehr geringes Risiko, an COVID zu sterben. Wenn das Medikament zu 7 Todesfällen pro 1.000 führt, wie die europäischen Forscher in der oben zitierten Studie an Erwachsenen annahmen, ist es möglich, dass es mehr Kinder schädigt oder tötet, als es rettet.

Hätte die FDA nicht länger abwarten sollen, um zu sehen, was eine frühe ambulante Behandlung bei älteren Kindern bewirkt? Oder eine viel größere Gruppe von Kindern untersuchen sollen? Über Kinder und Remdesivir ist nur sehr wenig veröffentlicht worden … Aus der von Gilead herausgegebenen Pressemitteilung geht hervor, dass die Zulassung auf einer einarmigen Open-Label-Studie mit 53 Kindern beruhte, von denen drei starben (6 % dieser Kinder starben); 72 % hatten ein unerwünschtes Ereignis und 21 % ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis.

Insgesamt scheint Remdesivir eine außerordentlich riskante Behandlungsmethode für Kleinkinder zu sein. Sicherlich gibt es sicherere frühe Behandlungsprotokolle, die sehr wirksam sind. Auch bei zwei anderen COVID-Medikamenten, Paxlovid und Molnupiravir, bestehen ernsthafte Sicherheitsbedenken.

COVID-Rückstoß nach Paxlovid

Wie Bloomberg berichtet, kommt es bei COVID-Patienten, die mit einer fünftägigen Paxlovid-Kur behandelt wurden, manchmal zu einem schweren Rebound, wenn das Medikament abgesetzt wird. Forscher der US-Regierung wollen nun untersuchen, wie häufig und in welchem Ausmaß das Medikament einen Rebound der SARS-CoV-2-Infektion verursacht und ob ein längeres Regime dies verhindern könnte.

Bloomberg beschreibt den Post-Paxlovid-Rebound von David Ho, einem Virologen am Aaron Diamond AIDS Research Center der Columbia University:

Ho sagte, er sei am 6. April an COVID erkrankt … Sein Arzt verschrieb ihm Paxlovid, und innerhalb weniger Tage nach der Einnahme verschwanden seine Symptome und die Tests waren negativ. Doch 10 Tage nach der ersten Erkrankung kehrten die Symptome zurück, und seine Tests fielen zwei weitere Tage lang positiv aus. Ho sagte, er habe sein eigenes Virus sequenziert und festgestellt, dass beide Infektionen vom selben Stamm stammten, was bestätigte, dass das Virus nicht mutiert und gegen Paxlovid resistent geworden war. Bei einem zweiten Familienmitglied, das etwa zur gleichen Zeit erkrankte, traten nach der Behandlung mit Paxlovid ebenfalls wieder Symptome und Viren auf, so Ho.

Das hat mich sehr überrascht, sagt er. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie von solchen Fällen gehört. Während die Gründe für den Rebound noch unklar sind, stellt Ho die Theorie auf, dass er möglicherweise auftritt, wenn ein kleiner Teil der virusinfizierten Zellen lebensfähig bleibt und nach Beendigung der Behandlung wieder virale Nachkommen produziert.

Der klinische Direktor der Abteilung für Infektionskrankheiten am Brigham and Women’s Hospital, Dr. Paul Sax, erklärte gegenüber Bloomberg:

Wenn sich die Symptome nach der Einnahme von Paxlovid verschlimmern, handelt es sich wahrscheinlich immer noch um COVID. Das große Problem ist, dass diese Information bei der Markteinführung dieses Medikaments nicht [auf dem Etikett] enthalten war.

Pfizer verteidigt Paxlovid

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat erklärt, dass sie „die Berichte über einen Anstieg der Viruslast nach Abschluss der Paxlovid-Behandlung prüft und gegebenenfalls Empfehlungen aussprechen wird.“ Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention haben sich noch nicht zu den Ergebnissen geäußert.

Pfizer beharrt unterdessen darauf, dass der Anstieg der Viruslast nach der Behandlung „wahrscheinlich nicht mit Paxlovid zusammenhängt“, da der virale Rückfall in der letzten Phase der Studie von Pfizer sowohl in der Behandlungs- als auch in der Placebogruppe „nur bei einer kleinen Anzahl“ festgestellt wurde. Clifford Lane, stellvertretender Direktor für klinische Forschung am National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), erklärte gegenüber Bloomberg, dass manche Menschen einfach eine längere Dosierung des Medikaments von Pfizer als die üblichen fünf Tage benötigen.

Es gibt zwei Dinge, die das Virus unterdrücken: das Medikament und die Immunantwort des Wirts“, sagte er. „Wenn Sie das Medikament absetzen, bevor die Immunreaktion des Wirts eine Chance hatte, zu wirken, kann das Virus zurückkommen.

Molnupiravir beschleunigt virale Mutation

Auch bei Molnupiravir (verkauft unter dem Markennamen Lagevrio) gibt es ernsthafte Sicherheitsbedenken. Dieses Medikament wurde von Merck und Ridgeback Therapeutics entwickelt und am 23. Dezember 2021 von der FDA für die Notfallbehandlung von Hochrisikopatienten mit leichten bis mittelschweren COVID-Symptomen zugelassen.

Es könnte jedoch nicht nur zu Krebs und Geburtsfehlern beitragen, sondern auch die Mutationsrate des Virus im Patienten erhöhen, was zu neueren und widerstandsfähigeren Varianten führen könnte. Wie der Forbes-Mitarbeiter und ehemalige Professor an der Harvard Medical School, William Haseltine, Ph.D., im November 2021 berichtete:

… Ich glaube, dass die FDA bei Molnupiravir, dem antiviralen Medikament, das ihr derzeit zur Zulassung vorliegt, sehr vorsichtig vorgehen muss. Meine Bedenken beruhen auf zwei Hauptproblemen. Die erste ist die potenzielle Mutagenität des Medikaments und die Möglichkeit, dass seine Verwendung zu Geburtsfehlern oder Krebstumoren führen könnte. Die zweite ist eine weitaus größere und potenziell viel tödlichere Gefahr: das Potenzial des Medikaments, SARS-CoV-2-Mutationen zu verstärken und eine virulentere Variante auf die Welt loszulassen …

Meine Besorgnis über Molnupiravir rührt von dem Mechanismus her, nach dem dieses spezielle Medikament wirkt. Molnupiravir wirkt als Virostatikum, indem es das Virus dazu bringt, das Medikament zur Replikation zu verwenden, und dann Fehler in den genetischen Code des Virus einfügt, sobald die Replikation im Gange ist. Wenn genügend Kopierfehler auftreten, wird das Virus im Wesentlichen abgetötet und kann sich nicht weiter replizieren…

Aber meine größte Sorge bei diesem Medikament ist … die Fähigkeit von Molnupiravir, Mutationen in das Virus selbst einzubringen, die signifikant genug sind, um die Funktionsweise des Virus zu verändern, aber nicht so stark sind, dass sie es daran hindern, sich zu replizieren und die nächste dominante Variante zu werden.“

Haseltine verweist auf Experimente vor der Pandemie, die gezeigt haben, dass sowohl MERS-CoV als auch das Maushepatitis-Virus (MHV) dank der aufgetretenen Mutationen eine Resistenz gegen das Medikament entwickelt haben. Während die zentrale Idee hinter dem Medikament ist, dass die genetischen Fehler das Virus schließlich abtöten, zeigten diese Experimente, dass die Viren in der Tat in der Lage waren, zu überleben und sich in hohen Titern zu replizieren, obwohl sie eine große Anzahl von Mutationen in ihren Genomen hatten.

Das Medikament verlangsamte zwar die Replikation, aber, wie Haseltine anmerkt, „außerhalb des Labors, wenn das Medikament an Millionen von Menschen mit aktiven Infektionen verabreicht wird, könnte dieser Nachteil schnell verschwinden, da wir wahrscheinlich ein erstklassiges Selektionsumfeld bieten, um die Fitness des Virus zu verbessern.“ Dieses Risiko kann besonders hoch sein, wenn man nicht alle vorgeschriebenen Dosen (in der Regel 800 Milligramm zweimal täglich über fünf Tage) einnimmt.

Experten stellen Nutzen von Molnupiravir in Frage

In einem Artikel vom 10. Januar 2022 zitierte Newsweek die Bedenken von Professor Michael Lin von der Stanford University:

Ich bin sehr besorgt über die möglichen Folgen, nachdem Molnupiravir zugelassen wurde … Es wäre nur eine Frage der Zeit, vielleicht eine sehr kurze Zeit, bevor eine glückliche Reihe von Mutationen auftritt, um eine Variante zu schaffen, die übertragbarer oder immuno invasiver ist … Das Medikament beschleunigt einfach diesen natürlichen Prozess. Die Hoffnung ist, dass im Laufe der Tage alle Viruskopien so viele Mutationen aufweisen, dass keine der Kopien mehr funktionieren kann. Lin gab jedoch zu bedenken, dass in der Realität die Möglichkeit besteht, dass ein mutiertes Virus von einem Patienten, der Molnupiravir einnimmt, auf eine andere Person überspringt, und verwies auf die relativ bescheidene Wirksamkeit des Medikaments.

Bei Fällen, die sich so verschlimmern, dass die Menschen ins Krankenhaus müssen, verhindert dieses Medikament dies nur in 30 % der Fälle. Das bedeutet, dass in 70 % der Fälle das Virus nicht schnell genug eliminiert wird, um einen Unterschied zu machen. Und wir wissen, dass COVID-Patienten, die ins Krankenhaus kommen, hochgradig ansteckend sind. Lin sagte, die Risiken könnten sich erhöhen, wenn sich ein Patient nicht genau an den Dosierungsplan des Medikaments hält … „In jeder dieser Situationen haben die Viren einige Mutationen aufgenommen, aber nicht genug, um alle Viruskopien abzutöten“, sagte er. Die Überlebenden sind nun mutiert, haben vielleicht eine Immunschwäche entwickelt und können andere infizieren…

Lin zufolge hätte allein die „sehr geringe Wirksamkeit“ das Medikament von der Zulassung ausschließen müssen … Selbst wenn das Medikament großartig wäre, würden wir ein solches Risiko nicht eingehen, aber dieses Medikament ist schlimmer als alle anderen, die eine Zulassung für COVID-19 beantragt haben. Das ist es absolut nicht wert.

Haseltine sagte auch gegenüber Newsweek: „Von allen antiviralen Medikamenten, die ich je gesehen habe, ist dieses bei weitem das potenziell gefährlichste“, und „Je mehr Menschen es einnehmen, desto gefährlicher wird es sein.“

Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, 1 zu 10.000 oder 100.000, dass dieses Medikament eine Ausbruchsmutante hervorruft, die von den vorhandenen Impfstoffen nicht abgedeckt wird, wäre das eine Katastrophe für die ganze Welt. ~ James Hildreth, Präsident des Meharry Medical College

James Hildreth, Präsident des Meharry Medical College in Tennessee, einer der Mitglieder des FDA-Gremiums, die gegen die Zulassung von Molnupiravir stimmten, forderte Merck auf, das Mutationsrisiko vor der Zulassung besser zu quantifizieren. Während der Sitzung des Gremiums stellte er fest, dass:

Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, 1 zu 10.000 oder 100.000, dass dieses Medikament eine Ausbruchsmutante hervorruft, die von den vorhandenen Impfstoffen nicht abgedeckt wird, wäre das eine Katastrophe für die ganze Welt.

Die Regierung hat sich an Big Pharma verkauft

Die weit verbreitete Verwendung eines Medikaments, das die Mutation eines bereits schnell mutierenden Virus beschleunigt, ist wahrscheinlich nicht die klügste Strategie. Auch der Einsatz von Medikamenten, die wie Remdesivir eine hohe Rate an Organversagen verursachen, und von Medikamenten, die wie Paxlovid dazu führen, dass das Virus wieder mit voller Wucht ausbricht, scheint nicht im Interesse der öffentlichen Gesundheit zu sein.

Die Tatsache, dass sich die US-Gesundheitsbehörden auf diese Medikamente konzentriert haben und dabei alle anderen, einschließlich älterer Medikamente mit hoher Wirksamkeit und überlegenem Sicherheitsprofil, außer Acht gelassen haben, vermittelt eine sehr beunruhigende Botschaft.

Sie sind im Grunde zu verlängerten Arm der Arzneimittelindustrie geworden und haben ihren ursprünglichen Zweck aufgegeben, nämlich die öffentliche Gesundheit zu schützen – im Falle der FDA durch die Gewährleistung der Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln, und im Falle der CDC durch die Durchführung kritischer wissenschaftlicher Untersuchungen und Datenanalysen.

Stattdessen scheinen sie alles zu tun, um die Profite von Big Pharma zu schützen, selbst wenn es Sie das Leben kostet. Remdesivir zum Beispiel ist ein extrem teures Medikament, das je nach Versicherung zwischen 2.340 und 3.120 Dollar kostet.

Ivermectin hingegen – das sich als sehr wirksam gegen COVID erwiesen hat und nachweislich mindestens 10 andere Medikamente, darunter Paxlovid, übertrifft – kostet je nach Wohnort zwischen 4834 und 9435 Dollar für 20 Tabletten. Die durchschnittlichen Kosten liegen bei etwa 58 Dollar pro Behandlung.

Paxlovid kostet 529 Dollar pro fünftägiger Behandlung und Molnupiravir etwa 700 Dollar. Beide sind zwar nicht ganz so teuer wie Remdesivir, aber immer noch fast zehnmal teurer als das wirksamere Ivermectin. Allein Paxlovid hat den amerikanischen Steuerzahler 5,29 Milliarden Dollar gekostet. Stellen Sie sich nur vor, wie viele Milliarden wir hätten sparen können, wenn wir eine vernünftigere Führung gehabt hätten.

Da man der FDA und der CDC nicht trauen kann, ist es unerlässlich, die Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Stellen Sie Ihre eigenen Nachforschungen an und folgen Sie Ihrem Gewissen und Ihrer Überzeugung. Denken Sie daran, dass bei COVID-19 eine frühzeitige Behandlung von entscheidender Bedeutung ist, und dass wirksame Protokolle leicht verfügbar sind – nur nicht von der FDA, der CDC oder sogar den meisten Krankenhäusern.

Zur Auffrischung sehen Sie sich das Interview von Dr. Pierre Kory mit Chris Martenson an. Sie können auch viele andere Artikel finden, die frühe Behandlungsprotokolle beschreiben, indem Sie mein Substack-Archiv durchsuchen.

