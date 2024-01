Alles, was Israel vernichten will, ist die Hamas.

Caitlin Johnstone

Die Schließung der UNRWA wegen einer Handvoll angeblicher Hamas-Mitglieder, die dort gar nicht mehr arbeiten, macht weder aus humanitärer noch aus militärischer Sicht Sinn, wohl aber aus der Perspektive des Völkermords.

❖

Die UNRWA ist die Hamas. Die Krankenhäuser sind von der Hamas. Die Krankenwagen gehören der Hamas. Die Journalisten sind die Hamas. Die Schulen sind von der Hamas. Südafrika ist die Hamas. Die Leute, die etwas Schlechtes über Israel twittern, sind von der Hamas. Jeder, den Israel und seine Unterstützer töten wollen, ist Hamas.

❖

Die UNRWA wegen einer Handvoll angeblicher Hamas-Mitglieder, die dort nicht einmal mehr arbeiten, zu schließen, macht aus humanitärer oder militärischer Sicht keinen Sinn, aus genozidaler Sicht aber sehr wohl.

❖

Der am meisten hilfsbedürftigen Bevölkerung der Welt die Hilfe zu streichen, wäre an sich schon eine psychopathische Ungeheuerlichkeit, selbst wenn ihre extreme Bedürftigkeit nicht erst durch die Unterstützung einer völkermörderischen Bombenkampagne auf ein riesiges Konzentrationslager voller Kinder herbeigeführt worden wäre.

❖

Das Pentagon hat zugegeben, dass es keine Beweise dafür hat, dass der Iran hinter dem Angriff auf einen US-Stützpunkt an der jordanisch-syrischen Grenze steckt, bei dem drei US-Soldaten getötet wurden. Der einzige Grund, warum die US-Regierung und ihre Stenografen in der westlichen Presse nach diesem Angriff das Wort „Iran“ dutzende Male erwähnten, war, Propaganda zu betreiben, um öffentliche Feindseligkeit gegen eine Regierung zu erzeugen, die das US-Imperium seit Langem im Visier hat, um einen Regimewechsel herbeizuführen.

❖

Sprechen Sie nicht mit mir über den 7. Oktober. Sprechen Sie mit mir nicht über die Geiseln. Das interessiert mich nicht. Es interessiert mich schon seit Monaten nicht mehr. Es sterben und leiden viel, viel mehr Menschen in Gaza als Israelis sterben und leiden. Das heißt, das Sterben und Leiden der Palästinenser ist viel dringlicher und wichtiger als das Sterben und Leiden der Israelis. Dem kann man nur widersprechen, wenn man glaubt, dass israelische Leben viel, viel mehr wert sind als palästinensische.

Je länger die massiven Gräueltaten in Gaza andauern, desto weniger tragisch und bedauernswert wird der 7. Oktober. Er ist bereits auf einen Bruchteil seiner einstigen Bedeutung geschrumpft und wird noch weiter schrumpfen, je länger dieser Albtraum andauert. Das ist nicht die Schuld von Menschen wie mir, sondern die Schuld derer, die diesen Völkermord begehen. Man kann nicht Zehntausende von Menschen ermorden und dann verlangen, dass alle weinen, wenn man ein paar Tausend verliert. Das ist keine Sache.

Es ist so verdammt widerlich, wie die Unterstützer Israels vorgeben, als ob Aktionen, die nur einen winzigen Bruchteil der Auswirkungen dessen haben, was in Gaza passiert ist, immer noch unsere ganze Sympathie und Aufmerksamkeit verdienen, fast vier Monate nach der Tat. Vergesst diesen idiotischen Schwachsinn.

Alles, was Israel seit dem 7. Oktober getan hat, hat gezeigt, warum die Hamas getan hat, was sie am 7. Oktober getan hat. Es ist die Art von Mord und Verderbnis, unter der die Palästinenser seit der Nakba leben. Israel ist so mörderisch und degeneriert, dass eines der häufigsten Argumente seiner Apologeten, wenn sie auf den Widerstand gegen die Gräueltaten in Gaza reagieren, lautet: „Ja, was hat die Hamas denn erwartet, was passieren würde? Geh und finde es heraus!“ Das ist kein vernünftiger oder akzeptabler Weg für Menschen, über Völkermord und das Abschlachten von Tausenden Kindern zu sprechen, aber Israels Apologeten denken, dass das normal ist. Denn das ist Israel.

In den Augen der Welt hat Israel die Gewalttaten des palästinensischen Widerstands rückwirkend legitimiert. Es hat diese Taten legitimiert, indem es der Welt sein wahres Gesicht gezeigt hat.

❖

Man sollte niemals Mitleid mit Israel haben, denn Israel benutzt Mitleid als Waffe. Es benutzt Mitgefühl als Waffe, um Massengräuel und endlose Angriffe zu rechtfertigen. Wenn jemand eine Waffe benutzt, um Menschen zu verletzen, nimmt man ihm die Waffe weg. Hört auf, Israel Waffen zu geben. JEDE Waffe.

❖

Bidens Anhänger glauben buchstäblich, dass der Aufstand vom 6. Januar schlimmer war als das, was ihr Mann in Gaza tut. Sie glauben das wirklich, wirklich, aufrichtig. So dumm und verrückt macht Parteipolitik.

Biden macht all die schlimmen Dinge, von denen die Demokraten sagten, Trump würde sie tun, wenn er wiedergewählt würde. Hätte sich 2020 herausgestellt, dass Trump einen Völkermord und eine ethnische Säuberungskampagne plant, bei der die Opfer von humanitärer Hilfe abgeschnitten werden, wäre das Geschrei der Demokraten verstummt.

❖

Es ist gut, böswillige Israel-Unterstützer in den sozialen Medien zu blockieren, nicht so sehr, weil sie schlechte Menschen sind (obwohl sie das sind), sondern weil sie buchstäblich auf der Suche nach Engagement sind und sich bewusst sind, dass die Zeit, die man damit verbringt, mit ihnen zu streiten, Zeit ist, die man nicht damit verbringt, dem Image Israels zu schaden.

Wie bei der Astroturf-Operation NAFO reagieren die Israel-Apologeten nicht nur auf Beiträge, mit denen sie nicht einverstanden sind, sondern sie versuchen bewusst, die Informationsinteressen der von ihnen bevorzugten Machtstruktur zu schützen, und sie haben ein ausgeklügeltes System und eine funktionierende Theorie, um dies zu tun. Sie wissen, dass sie Ihre Zeit vergeuden, indem sie Sie in sinnlose Debatten verwickeln, und sie Ihre emotionale Energie vergeuden, indem sie Dinge sagen, die Sie verärgern, damit Sie Ihre Zeit und Energie nicht darauf verwenden, den Informationsinteressen ihres bevorzugten Ethnostaates zu schaden.