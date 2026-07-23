Als Ben-Gurion jüdisches Blut in den Adern der Palästinenser sah und Weizmann auf Koexistenz setzte

Felix Abt

Lektionen, die in der Ära rücksichtsloser Expansion, unerbittlicher Gewalt und endloser Konflikte verloren gingen – von einem ‘Volk’, das wohl doch nicht von Gott auserwählt war.

Die heutigen zionistischen Argumentationslinien behaupten häufig, „es habe so etwas wie Palästina nie gegeben“ – eine Behauptung, die ein alleiniges israelisches Anrecht auf das Land legitimieren soll.

Diese Argumentation geht häufig mit der Vorstellung einher, Juden bildeten ein einheitliches Volk mit einem exklusiven historischen Anspruch auf das Land. Tatsächlich sind Juden jedoch – ebenso wie Katholiken oder Protestanten – in erster Linie eine Religionsgemeinschaft und keine homogene Ethnie. Ihre Angehörigen entstammen unterschiedlichsten ethnischen und geografischen Hintergründen. Auch der Begriff „semitisch“ bezeichnet ursprünglich eine Sprachfamilie und keine biologische oder „rassische“ Kategorie. Während längst nicht alle Juden einer semitischen Sprach- oder Abstammungstradition zuzuordnen sind, gehören Palästinenser und andere Araber den semitischen Sprachgemeinschaften an. Vor diesem Hintergrund ist die Gleichsetzung des Judentums mit einem homogenen ethnischen Volk wissenschaftlich umstritten.

Ebenso wird der Begriff „Antisemitismus“ häufig ausschließlich auf Feindseligkeit gegenüber Juden bezogen, obwohl sich sein etymologischer Ursprung auf semitische Sprachgemeinschaften als Ganzes bezieht. In der politischen Debatte wird der Begriff unter zionistischem Einfluss selektiv und einseitig verwendet. Tatsächlich richtet sich der schlimmste Antisemitismus der heutigen Zeit gegen Palästinenser – eine semitische Bevölkerungsgruppe –, die Vertreibung, Entrechtung und Völkermord ausgesetzt sind.

In einer Rede 2023 in Paris leugnete Israels Finanzminister Smotrich die Existenz eines palästinensischen Volkes. Er erklärte, es gebe „kein solches Ding wie Palästinenser, weil es kein solches Ding wie das palästinensische Volk gibt“. Er beschrieb sie als eine „fiktive“ oder „erfundene“ Nation aus dem letzten Jahrhundert ohne eigene Geschichte, Kultur oder Sprache.

Er hat in Reden Rabbiner zitiert oder referenziert, etwa auf einer Konferenz, wo er Rabbi Charlap zitierte: „Wenn wir schauen, wo die Nichtjuden (auch ‘Goyim’ oder ‘Gentiles’ genannt) sind, bekämpfen wir sie“ – im Kontext der Behauptung, Gaza sei „Land Israel“ und der Annexion von Territorium.

Diese Rhetorik überschreibt vollständig die gelebte Realität der Palästinenser, die seit Generationen in diesem Boden verwurzelt sind. Viele von ihnen wurden durch Jahrzehnte kolonialer Besiedlung und zionistischen Staatsaufbaus gewaltsam vertrieben und sind seither dauerhaft von der Rückkehr ausgeschlossen.

Im krassen Gegensatz zur modernen Rhetorik vertraten Israels ursprüngliche Führer eine nuanciertere Sicht. In einem bekannten Interview 1970 mit Thames TV stellte Ministerpräsidentin Golda Meir fest:

„Ich bin eine Palästinenserin. Von 1921 bis 1948 hatte ich einen palästinensischen Pass. Es gab in diesem Gebiet keine Juden und Araber und Palästinenser. Es gab Juden und Araber.“

Ähnliche Aussagen machte sie in Interviews um 1969–1970. Damals bezog sich „Palästinenser“ auf die Einwohner des britischen Mandatsgebiets Palästina – eine geografische und administrative Bezeichnung, die für Juden und Araber gleichermaßen galt.

Gemeinsame Abstammung und historische Kontinuität

Ein weiterer gängiger moderner Anspruch lautet, dass nur Juden eine legitime Verbindung zum Land hätten. Israels erster Ministerpräsident David Ben-Gurion und Yitzhak Ben-Zvi (Israels zweiter Präsident) vertraten jedoch in ihrem 1918 erschienenen Buch Eretz Israel – Past and Present eine andere Perspektive.

Sie argumentierten, dass viele palästinensische Fellachen (Bauern) die biologischen und kulturellen Nachkommen antiker Juden und Samaritaner seien, die nach der Zerstörung des Zweiten Tempels durch die Römer und dem Bar-Kochba-Aufstand (2. Jahrhundert n. Chr.) im Land geblieben waren. Diese Gemeinschaften hätten sich allmählich – zunächst unter byzantinischer Herrschaft zum Christentum und später unter arabischer Herrschaft zum Islam – konvertiert, seien aber im Boden verwurzelt geblieben.

In einem verwandten Essay von 1917–1918 „Über den Ursprung der Falahin“ schrieb Ben-Gurion:

„Die landwirtschaftliche Gemeinschaft, die die Araber im 7. Jahrhundert in Eretz Israel vorfanden, war nichts anderes als die hebräischen Bauern, die auf ihrem Land geblieben waren … Die große Mehrheit … der muslimischen Fellachen … zeigt uns einen rassischen Strang … viel jüdisches Blut fließt in ihren Adern.“

Nach dieser Sichtweise:

Die meisten jüdischen Bauern blieben in Palästina, statt nach den römischen Kriegen auszuwandern.

Im Laufe der Jahrhunderte konvertierten viele zum Christentum und später zum Islam.

Sie übernahmen die arabische Sprache und Kultur, behielten aber die ancestralen Bindungen zur antiken jüdischen Bevölkerung.

Diese Theorie war Teil eines frühen zionistischen Bemühens, die lokale arabische Bevölkerung zu verstehen – und in manchen Fällen historische Kontinuität mit ihr zu beanspruchen. Statt die palästinensischen Araber als fremde Eindringlinge darzustellen, deutete Ben-Gurion sie als verwandte Völker, die vor allem durch Religion und Kultur getrennt waren.

Chaim Weizmann und arabische Aspirationen

Chaim Weizmann, ein führender zionistischer Staatsmann, Wissenschaftler und Israels erster Präsident (1949–1952), zeigte ebenfalls Respekt vor dem arabischen Nationalismus. 1918, während er die Briten in der Palästina-Frage beriet, lobte er die arabischen Bestrebungen nach politischer Unabhängigkeit, bewunderte die arabische Zivilisation und hob die engen intellektuellen Verbindungen zwischen Juden und Arabern im mittelalterlichen Spanien hervor, wo viele jüdische Gelehrte die arabische Sprache verwendeten.

Das Faisal–Weizmann-Abkommen von 1919 sah ebenfalls arabische und jüdische Staaten vor, die Seite an Seite koexistieren. Weizmann erkannte die arabischen Bedenken gegenüber dem Zionismus an und nannte zwei Hauptängste:

Dass eine massenhafte jüdische Einwanderung die Araber schließlich verdrängen würde. Dass Palästina nicht genug Land habe, um eine massenhafte jüdische Besiedlung aufzunehmen.

Chaim Weizmann (links), in arabischer Kleidung als Zeichen der Freundschaft, und Emir Faisal I. (Bildquelle: felixabt.substack.com)

Weizmann wies beide zurück und argumentierte, verantwortungsvolle Zionisten strebten keine Vertreibung an, das Land habe genug wirtschaftliches Potenzial für beide Völker und die jüdische Einwanderung werde letztlich auch der arabischen Bevölkerung nutzen. Seiner Ansicht nach beruhten die arabischen Ängste auf Missverständnissen und nicht auf einem unvermeidlichen Konflikt.

Das steht in scharfem Kontrast zur heutigen israelischen Hardline-Führung. Figuren wie Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich verfolgen in Gaza, dem Westjordanland und dem Südlibanon Politiken, die ein maximalistisches „Groß-Israel“ auf Kosten der einheimischen Bevölkerungen schmieden sollen. Ihre expansionistische Vision endet nicht dort; ihre öffentliche Rhetorik deutet auf langfristige Ansprüche auf Gebiete von Ägypten und Syrien bis Saudi-Arabien hin, untermauert von der klaren Bereitschaft, unbegrenzte Gewalt einzusetzen.

Ze’ev Jabotinskys Realismus

Ze’ev Jabotinsky, Gründer des Revisionistischen Zionismus und ein maßgeblicher intellektueller Einfluss auf die israelische politische Rechte, wählte einen offeneren Ansatz. Er argumentierte, der arabische Widerstand gegen den Zionismus beruhe nicht auf einem Missverständnis, sondern auf einer klaren Erkenntnis seiner Implikationen.

Die Araber, so sagte er, wehrten sich natürlicherweise dagegen, in ihrem eigenen Heimatland zur Minderheit zu werden. Kein Volk akzeptiere freiwillig, dass eine andere Gruppe die politische Mehrheit werde. Jabotinsky sah diesen Widerstand als legitimen Nationalismus, nicht als Ignoranz. Er verwies auf arabische Leitartikel, die anerkannten, dass Palästina wirtschaftlich jüdische Einwanderer aufnehmen könne, aber eine jüdische politische Dominanz fürchteten.

Gleichzeitig bot Jabotinsky eine moralische Verteidigung des Zionismus. Er argumentierte, wenn jedes bewohnte Land dauerhaft und ausschließlich seinen derzeitigen Bewohnern gehöre, könnten staatenlose Völker wie die Juden nirgendwo eine Heimat gründen. Seiner Ansicht nach sei die Schaffung einer nationalen Heimstätte für ein verfolgtes Volk moralisch gerechtfertigt, solange es nicht zu willkürlicher Enteignung der bestehenden Bevölkerung komme. (Es sei jedoch angemerkt, dass die meisten Juden damals Bürger bestehender Staaten und nicht rechtlich staatenlos waren und Jabotinsky selbst russischer Staatsbürger war.)

Ein radikaler Wandel im zionistischen Denken

Zusammengenommen zeigen die öffentlichen Äußerungen früherer zionistischer Führer – Ben-Gurion, Weizmann und Jabotinsky – ein nuancierteres Engagement mit arabischem Nationalismus, Rechten und Aspirationen, als heute oft dargestellt wird. Sie erkannten die arabische nationale Identität an, sahen legitime Sorgen und lehnten (zumindest rhetorisch) Massenvertreibungen zugunsten der Koexistenz ab.

Dies steht in scharfem Kontrast zu einflussreichen Teilen der heutigen israelischen Führung. Während viele frühe Zionisten säkular waren, berufen sich heutige Hardliner zunehmend auf vermeintliche biblische Ansprüche auf einen göttlichen Rechtsanspruch und auf jüdische Überlegenheit. Das Opfer-Narrativ bleibt eine Grundlage der israelischen nationalen Identität, die Juden primär als ewige Opfer und Araber als Aggressoren darstellt – mit wenig Anerkennung gegenseitigen Leidens und noch weniger Anerkennung der massenhaften Vertreibung, Unterdrückung und des schrecklichen Gewalt, der Palästinenser seit der Gründung Israels 1948 ausgesetzt sind.

In der Tat begann der Völkermord an den Palästinensern 1948. Diese ehemaligen IDF-Soldaten und Augenzeugen sprechen offen – und mit Belustigung – darüber, wie sie im selben Jahr palästinensische Zivilisten ermordeten und Kinder vergewaltigten.

Da es keine Anhänger der frühen Zionisten mehr gibt und Israel von Extremisten und religiösen Fanatikern regiert wird, sind Landraub im gesamten Nahen Osten (beginnend mit Syrien und Libanon) und zunehmende Gewalt unvermeidlich.

(Screenshot-Überschrift Truthout)

Die langfristige Entwicklung der zionistischen Ideologie ist unübersehbar: Sie hat sich stetig von einer früheren Bereitschaft zu diplomatischen Kompromissen und der Anerkennung gemeinsamer Wurzeln hin zu einem dogmatischen biblischen Maximalismus verschoben, der durch unerbittliche Gewalt durchgesetzt wird.

Zionistische Akteure führten sogar antisemitische Gräueltaten gegen Synagogen und andere jüdische Einrichtungen durch – etwa in Bagdad und Kairo –, um diese fälschlicherweise den Arabern anzulasten und das jahrhundertelange friedliche Zusammenleben zu zerstören.

Darüber hinaus versuchen sie, Christen gegen Muslime aufzuwiegeln, damit sich die beiden Gruppen gegenseitig bekämpfen. Dies dient zionistischen Interessen, während die Zionisten selbst eine direkte Beteiligung vermeiden können. So finanzierten beispielsweise der jüdisch-amerikanische Milliardär Robert Shillman und das zionistische David Horowitz Freedom Center den niederländischen Politiker Geert Wilders, einen scharfen Islamkritiker, und seine Partei für die Freiheit (PVV). Diese Unterstützung trug maßgeblich dazu bei, dass die PVV 2023 zur stärksten politischen Kraft in den Niederlanden wurde. Wilders hat den Islam wiederholt als „größtes Problem“ der Niederlande bezeichnet und Verbote von Moscheen und des Korans gefordert.

All dies treibt einen breiteren Kulturkampf zwischen rund zwei Milliarden Muslimen und über 2,3 Milliarden Christen voran – einen Konflikt, in dem jüdische Suprematisten in einem angestrebten Groß-Israel letztlich als Sieger hervorzugehen glauben.

Weit davon entfernt, Stabilität zu bringen, hat dieser radikale ideologische Wandel innerhalb des Zionismus die Region in einen endlosen Kreislauf der Gewalt gesperrt. Die Konsequenzen liegen auf der Hand: die Bombardements des kriegstrunkenen Israel in sechs Ländern, Drohungen, weitere Staaten wie die Türkei anzugreifen, sowie die massive Verschärfung geopolitischer Konflikte im gesamten Nahen Osten.

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Felix Abt ist ein in Asien lebender Unternehmer und Autor auf Substack (felixabt.substack.com) und Reisevlogger auf YouTube (https://youtube.com/@lixplore)