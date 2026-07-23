Die großen Lügen (Teil 18) – Corona XVII – Amüsantes und Besinnliches aus Corona-Zeiten

Uwe Froschauer

Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

Wenn Geschützte vor Ungeschützten geschützt werden sollen, indem Ungeschützte mit dem gleichen Schutz geschützt werden, der die Geschützten nicht geschützt hat, dann müssen die Schutzgläubigen dieses Narratives ein massives Schutzbrett vorm Hirn haben, um sie vor dem Denken zu schützen. Logik pur eben, oder frei nach Aristoteles: Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Schlussfolgerung: Je mehr Käse, desto weniger Käse!

Über eine ähnlich verdrehte Logik hätte wohl selbst