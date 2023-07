Als die Virologen gelogen hatten, starb die Wissenschaft

Eine neue E-Mail beweist, dass Dr. Anthony Fauci Anfang 2020 wusste, dass in China riskante Coronavirus-Forschung betrieben wurde und ein Leck im Labor wahrscheinlich die Epidemie verursacht hatte.

Alex Berenson

„Es ist bekannt, dass Wissenschaftler der Universität Wuhan an Experimenten zur Funktionserweiterung gearbeitet haben“.

Diese Worte – vom 1. Februar 2020, als Covid weltweit explodierte – stammen aus einer Notiz, die von keinem Geringeren als Dr. Anthony Fauci, Amerikas Doktor persönlich, verfasst wurde. Sie stammen aus einer Zeit, in der Fauci und führende Virologen gerade damit begannen, die mögliche Herkunft von Sars-Cov-2 aus einem chinesischen Labor zu vertuschen und davon abzulenken.

Und nach der ersten Vertuschung kam die zweite. Die National Institutes of Health (NIH) versteckten Faucis Worte, indem sie die von ihm geschriebene E-Mail vor Anfragen nach dem Freedom of Information Act vollständig unkenntlich machten. Die NIH gaben die Notiz erst auf eine Vorladung des Repräsentantenhauses hin heraus – Jahre nachdem Fauci sie geschrieben hatte, also viel zu spät.

Faucis E-Mail ist in einem verheerenden neuen Bundesbericht enthalten, aus dem hervorgeht, dass politische Faktoren die Suche nach den Ursprüngen des Coronavirus beeinflussten, noch bevor diese Suche wirklich begann.

Das House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic hat den Bericht letzte Woche veröffentlicht. Wie vorauszusehen war, haben sich die Medien weitgehend geweigert, darüber zu berichten. Das Schweigen ist schade, denn der Bericht ist vorsichtig geschrieben. Er stellt keine unbegründeten oder überzogenen Behauptungen auf. Das hat er auch nicht nötig.

Stattdessen stützt er sich auf Aussagen und Aufzeichnungen der Virologen, die im Mittelpunkt der Debatte standen, und legt mit ihren eigenen Worten überzeugend dar, dass sie befürchteten, China zu stigmatisieren – und möglicherweise ihre eigenen Chancen auf künftige Forschungsgelder zu beeinträchtigen -, wenn sie ihre privaten Ängste zugeben würden.

Der Bericht macht auch deutlich, dass drei der mächtigsten und politisch am stärksten vernetzten Wissenschaftler der Welt maßgeblich an der frühen Studie „Proximal Origins“ beteiligt waren. Dieses Papier hat die Debatte über die Ursprünge von Covid mehr geprägt als alles andere, nachdem es am 17. März 2020 in der Zeitschrift Nature Medicine veröffentlicht worden war.

Fauci, Dr. Francis Collins, der als Leiter des NIH Faucis nomineller Chef war, und Jeremy Farrar, ein britischer Infektionsforscher, der jetzt Chefwissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation ist, sahen Entwürfe des Papiers – obwohl ihre Namen nicht darin auftauchten.

Andererseits benötigten die Wissenschaftler, die das Papier verfassten, kaum Fauci, Collins und Farrar, um sie daran zu erinnern, wie wichtig der Kampf um den Ursprung von SARS-Cov-2 ist.

Wie Andrew Rambaut, einer der Wissenschaftler, die Proximal Origins verfasst haben, am 2. Februar 2020 an drei andere schrieb, mussten sie bedenken, „was für eine Scheißshow ablaufen würde, wenn jemand ernsthaft die Chinesen auch nur der versehentlichen Freisetzung beschuldigen würde“.

Kristian Andersen, ein weiterer Autor, antwortete daraufhin, dass Rambauts Bedenken „sehr vernünftig“ seien. Er fügte hinzu: „Ich hasse es, wenn Politik in die Wissenschaft hineingetragen wird – aber es ist unmöglich, es nicht zu tun, besonders unter diesen Umständen.“

(Der Verdacht hat sich erhärtet… Im Zweifelsfall sollte man das Passiv verwenden.)

Der Bericht enthält auch zwei verlockende Hinweise darauf, dass Geheimdienste von Anfang an an der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus beteiligt waren.

Am 31. Januar 2020 teilte Andersen Fauci mit, er sei besorgt darüber, dass das Coronavirus aufgrund seiner Furin-Spaltstelle, einem sehr ungewöhnlichen Merkmal bei einem Fledermaus-Coronavirus, seltsam gut an die Infektion von Menschen angepasst zu sein scheine, woraufhin Fauci eine E-Mail an Farrar schrieb, er plane, „meine Kollegen von der US. Regierungskollegen über mein Gespräch mit Ihnen und Kristian zu informieren und herauszufinden, welche weiteren Untersuchungen sie empfehlen“.

Fauci, der stets darauf achtet, was er schriftlich formuliert, hat nicht angegeben, wen er mit „offiziellen Kollegen“ meinte. Offenbar meinte er aber nicht die zivilen Strafverfolgungsbehörden des Federal Bureau of Investigation, denn er erwähnt sie in der Notiz gesondert.

Zehn Tage später rekrutierten die vier ursprünglichen Autoren des Proximal Origins-Papiers Ian Lipkin, einen prominenten Virologen an der Columbia University, der wahrscheinlich am besten durch seine Beratung bei dem Film Contagion bekannt ist, als fünften Autor.

Im Gespräch mit Lipkin schrieb Edward Holmes, einer der Erstautoren, eine E-Mail an Andersen: „Ian Lipkin hat gerade angerufen – er ist sehr besorgt über das Furin Spaltenseite und sagt, dass auch hohe Beamte, einschließlich des Geheimdienstes, dies tun.“ [Hervorhebung hinzugefügt].

Doch als sie die Arbeit am 16. Februar online stellten – und sie einen Monat später in Nature Medicine veröffentlichten – schlugen die Autoren einen ganz anderen Weg ein. Sie schlossen kategorisch aus, dass SARS-CoV-2 „ein Laborkonstrukt oder ein absichtlich manipuliertes Virus“ sein könnte.

In der Veröffentlichung selbst schlossen die Autoren nicht völlig aus, dass das Virus aus einem Labor ausgetreten sein könnte. Stattdessen gaben sie sich selbst einen kleinen Riegel vor, indem sie schrieben, dass „es unwahrscheinlich [Hervorhebung hinzugefügt] ist, dass SARS-CoV-2 durch Labormanipulation entstanden ist“, während sie zwei „plausiblere“ Szenarien eines natürlichen Ursprungs anboten.

Doch wie der Bericht des Repräsentantenhauses feststellt, haben die Wissenschaftler in den anschließenden Gesprächen über das Papier im Wesentlichen jede Unterscheidung zwischen der Theorie, dass chinesische Forscher das Virus absichtlich geschaffen haben, und der Theorie, dass es versehentlich durchgesickert ist, verworfen.

Scripps Research – wo Andersen arbeitete – gab unter anderem eine Pressemitteilung über das Papier mit der Überschrift heraus:

Die Coronavirus-Epidemie COVID-19 hat nach Ansicht von Wissenschaftlern einen natürlichen Ursprung

„Wir können eindeutig feststellen, dass SARS-CoV-2 durch natürliche Prozesse entstanden ist“, wird Andersen in der Mitteilung zitiert.

Im besten Fall ist „natürliche Prozesse“ eine absichtlich irreführende Formulierung, die sich auf die Möglichkeit bezieht, dass chinesische Forscher in Wuhan einen Vorläufer von SARS-CoV-2 durch Zellkulturen schickten, bis er eine Furin-Spaltstelle und andere Merkmale aufwies, die ihn gefährlicher machten.

Virologen haben einen Namen für diese Art von Arbeit. Sie nennen sie gain-of-function research.

Und wie jeder, der mit der Proximal Origins-Studie zu tun hatte, einschließlich Anthony Fauci, nur allzu gut wusste, hatten die Forscher in Wuhan diese Arbeit schon seit Jahren durchgeführt.

Schade, dass sie es nicht für nötig hielten, uns zu sagen, was sie wirklich dachten. Sie haben sich selbst in ein Netz der Täuschung verstrickt, das in den vergangenen drei Jahren nur noch klebriger geworden ist.