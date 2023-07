Moskau erinnerte daran, dass alle Ausländer, die auf der Seite der Ukraine in der Sondereinsatzzone kämpfen, legitime Ziele des russischen Militärs sind, „das sie erfolgreich auslöscht“.

Ausländischen Söldnern in der Ukraine drohen Konsequenzen, wenn sie Informationen über einige „inkompetente“ ukrainische Kommandeure verbreiten, die sie in Gefahr bringen, so ein ehemaliger australischer Soldat, der derzeit bei der ukrainischen Internationalen Legion dient, gegenüber einem australischen Radiosender.

Der ehemalige australische Soldat, der nur mit dem Rufnamen „Bush“ angesprochen wurde, wies auf die Inkompetenz einiger ukrainischer Befehlshaber hin und fügte hinzu, dass einigen Söldnern mit Gefängnis gedroht wurde, weil sie versuchten, die Ukraine zu verlassen.

„Die einfache Tatsache ist, dass es da draußen ein Fleischwolf ist. Meine Kameraden sind gestorben und sterben weiter. Hier geht es um Leben und Tod, und es muss eine Lösung gefunden werden, und zwar schnell“, betonte er.

Der australische Söldner gab zu, dass er „hier draußen Dinge gesehen hat, die aus militärischer Sicht mehr als inakzeptabel sind und der Ukraine leider schaden“. Er wies auch darauf hin, dass einige Söldner für ihren Dienst in der Ukraine überhaupt nicht bezahlt worden seien.

Auf die Frage, ob er um seine Sicherheit fürchte, wenn er sich äußere, antwortete der Mann: „Absolut, 100 Prozent“.

Der australische Radiosender bezog sich auch auf ein kürzlich aufgezeichnetes Gespräch, in dem „The Bush“ einem ukrainischen Kommandeur von einem kaputten System erzählte, das es unmöglich mache, „so einfache Aufgaben wie die Verlegung von Männern von einer Einheit in eine andere zu erledigen.“

In der Aufnahme beklagt „The Bush“ auch die Tatsache, dass die Bedenken seiner Kameraden über bestimmte Kommandeure innerhalb der ukrainischen Internationalen Legion ignoriert werden. „Wir werden nicht weiter in einem Militär dienen, das uns schlecht behandelt“, sagte er dem Kommandeur, der daraufhin zugab, dass die Legionsmitglieder wütend und frustriert seien, so der australische Radiosender.

Unabhängig davon zitierte der Sender „The Bush“ mit der Aussage, dass einige australische Mitglieder der Internationalen Legion der Ukraine zwar über mehr Erfahrung im Umgang mit den kürzlich nach Kiew gelieferten gepanzerten Mannschaftstransportwagen der australischen Marke Bushmaster verfügen, aber daran gehindert werden, diese Fahrzeuge zu benutzen.

„Wir haben den ausdrücklichen Befehl erhalten, dass wir diese Ausrüstung nicht benutzen dürfen – nur die Ukrainer dürfen sie benutzen“, sagte der ehemalige australische Soldat.

„The Bush“ wurde vom ehemaligen australischen Armeeoffizier Glenn Kolomeitz zitiert, der dem australischen Radiosender sagte, dass ausländischen Söldnern in der Ukraine „mit Gefängnis und allem möglichen Unsinn gedroht wird“, wenn sie um ihre Ausreise bitten.

Kolomeitz bezeichnete einige der Drohungen, die Mitglieder der ukrainischen Internationalen Legion erhalten haben, als „entsetzlich“ und „schockierend“.

Er beschuldigte die ukrainischen Befehlshaber, „die Planung zu missachten und einfach Truppen, Ukrainer und Westler, in diese Gefechte zu schicken, ohne dass diese Einsatzpläne vorliegen“. Kolomeitz sagte: „Das führt dazu, dass viele Menschen getötet werden, ohne dass dies auf dem Schlachtfeld etwas bewirkt.“

Der australische Radiosender zitierte sowohl Bush als auch Kolomeitz mit den Worten, dass „ein Mangel an Vertrauen in die Führung einiger Kommandeure der Legion ein allgegenwärtiges Problem ist, mit verheerenden Auswirkungen.“

Beide Interviews kamen zustande, nachdem die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, Anfang des Monats gegenüber Reportern erklärt hatte, Moskau beobachte die maximale Aktivität ausländischer privater Militärfirmen (PMCs) in der russischen Sonderoperationszone, die „in Verbrechen verwickelt sind, die von ukrainischen Neonazis begangen werden“.

Zakharova fügte hinzu, dass „Ausländer, die auf der Seite des Kiewer Regimes kämpfen, sowie die nationalen Regierungen, die sie decken“, wissen sollten, dass westliche Söldner, die in der Sonderoperationszone kämpfen, legitime Ziele unseres Militärs bleiben, das sie regelmäßig und erfolgreich vernichtet“.

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium in einer Erklärung mitgeteilt, dass seit Beginn der russischen Militäroperation mindestens 11.675 ausländische Söldner aus 84 Ländern in die Ukraine gekommen seien, um gegen die russischen Streitkräfte zu kämpfen. Derzeit befinden sich nur noch 2.029 Söldner in den Reihen der ukrainischen Armee, heißt es in der Erklärung.

Das Verteidigungsministerium stellte fest, dass Kiew verstärkt Söldner in den USA und Kanada rekrutiert, die von der CIA und von ihr kontrollierten privaten Militärfirmen unterstützt werden.

Aufgrund des nachlassenden Interesses in Polen, Großbritannien und anderen europäischen Ländern, „für das Kiewer Regime“ zu sterben, haben sich die Rekrutierungsaktivitäten in den USA und Kanada intensiviert“, so das Ministerium und fügte hinzu, dass das Regime ausländische Söldner als „Kanonenfutter“ einsetzt.

„Die russischen Streitkräfte werden weiterhin ausländische Söldner im Rahmen der speziellen Militäroperation vernichten, unabhängig davon, wo sie sich auf dem Territorium der Ukraine aufhalten“, betonte das Verteidigungsministerium.