Die Besorgnis wächst weltweit: Die Demokratie ist wie nie zuvor bedroht, und zwar von unseren eigenen Institutionen

Die Demokratie ist wie nie zuvor bedroht, und zwar von unseren eigenen Institutionen „Das eigentliche Konzept der Demokratie, das wir unser ganzes Leben lang für selbstverständlich gehalten haben, ist wie nie zuvor bedroht“, beklagte Andrew Bridgen.

Bei der Bürgerinitiative gegen den Pandemievertrag der WHO. „Und das gilt nicht nur für mein Land; es ist auch nicht nur in ganz Europa. Es ist auf der ganzen Welt verbreitet. Diesmal liegt es nicht daran, dass sich ausländische Armeen an unseren Grenzen auftürmen, sondern an der Korruption und dem Verfall unserer eigenen Institutionen, die dies zulassen.

Er sagt weiter. „Die öffentliche Gesundheit und die damit verbundenen Entscheidungen sind heute ein Monopol der WHO, angeführt von Bürokraten in Genf, deren Führung in einen Skandal nach dem anderen verwickelt ist. Und der Großteil des Einflusses auf die WHO kommt mittlerweile von externen Stellen. Und tatsächlich hat, wie bereits erwähnt, einer der weltweit vermögendsten Männer [Bill Gates] einen massiven Einfluss auf die WHO … Es handelt sich also im Grunde um ein Pay-to-Play-Spiel.“

„Jedes Parlament, das beschließt, seine Verantwortung seinen Wählern gegenüber aufzugeben, verdient nicht den Namen eines Parlaments und keinen Sitz in einer gewählten Versammlung. Wir haben kein Recht, unsere Souveränität [an die WHO], die Souveränität unserer Nationen, aufzugeben, denn es steht nicht mir zu, sie abzugeben, es steht keinem von uns zu, sie abzugeben. Die Souveränität gehört immer dem Volk, und jede Wahl sollte an das Volk zurückgegeben werden, wo es erneut entscheiden wird, wem es erlaubt, es zu vertreten.“