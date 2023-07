Südafrika hat die Optik seines BRICS-Kompromisses mit Russland vermasselt

Andrew Korybko

Pretoria hätte es ruhig angehen lassen sollen, sich dem Medienrummel um den bevorstehenden Gipfel verweigern und alles offen und hinter verschlossenen Türen mit dem Block besprechen sollen. Das hätte den Schein für alle Beteiligten gewahrt und die Möglichkeit eröffnet, die Veranstaltung ohne Erklärungsbedarf vollständig in ein Online-Format zu verlagern. Stattdessen hat Südafrika seine eigene Integrität und die der BRICS in Misskredit gebracht, nachdem sein undiplomatisches Verhalten die reibungslose Umsetzung dieses Ausweichplans unmöglich gemacht und damit zu einem politischen Sieg des Westens geführt hat.

Südafrika gab am Mittwoch bekannt, dass Präsident Putin am BRICS-Gipfel im nächsten Monat virtuell und nicht wie ursprünglich geplant persönlich teilnehmen wird. Der Sprecher von Präsident Cyril Ramaphosa bestätigte später, dass dies aufgrund der „rechtlichen Verpflichtungen Pretorias gegenüber dem Römischen Statut“ vereinbart wurde, nachdem der IStGH einen Haftbefehl gegen den russischen Staatschef erlassen hatte. Es gibt also keine Grundlage für Spekulationen, dass es einen anderen Grund gab, wie viele in der Alt-Media-Community (AMC) seitdem in den sozialen Medien behauptet haben.

Wenn es glaubwürdige Drohungen gegen das Leben von Präsident Putin auf dem Weg in dieses Land oder während seines Aufenthalts dort gegeben hätte, dann hätte der Kreml die internationale Gemeinschaft darüber informiert, um auf das spekulative Attentatskomplott des Westens aufmerksam zu machen und so diesen de facto neuen Block des Kalten Krieges zu diskreditieren. Russland hat bereits früher enthüllt, dass es eine Terrorzelle zerschlagen hat, die die RT-Chefin Margarita Simonyan ermorden wollte, sodass es keinen Sinn ergeben würde, ein angeblich viel größeres Komplott gegen Präsident Putin zu vertuschen.

Die andere von der AMC verbreitete Erklärung, der russische Staatschef sei zu sehr mit der Leitung der Sonderoperation beschäftigt, um ins Ausland zu reisen, wird durch die Tatsache widerlegt, dass er letztes Jahr nach Zentralasien und in den Iran gereist ist, obwohl die Lage auf dem Schlachtfeld damals viel ernster war. Es ist wichtig, diese Verschwörungstheorien zu entlarven, damit die Leute nicht durch sie dazu verleitet werden, den Mainstream-Medien (MSM) zuzustimmen, dass es gut ist, dass er nächsten Monat nicht nach Südafrika kommt.

„Alt-Media Needs To Stop Overdosing On Copium & Finally Recognize Reality“ (Alt-Medien müssen aufhören, eine Überdosis Kopium zu nehmen und endlich die Realität anerkennen) ist ein Ratschlag, der in diesem Zusammenhang angewendet werden kann, indem man einfach anerkennt, dass die jüngste Ankündigung ein Rückschlag ist, ohne jedoch in die Falle der MSM zu tappen, die nach dieser Enttäuschung „Untergangs- und Schwarzmalerei“-Narrative verbreiten. Die BRICS werden den Prozess der finanziellen Multipolarität weiterhin schrittweise beschleunigen, während ihre Mitglieder und Partnerstaaten in ihrem erweiterten Netzwerk im bilateralen Handel verstärkt auf nationale Währungen zurückgreifen.

Dennoch lassen sich aus dem Soft-Power-Fiasko Südafrikas, das den BRICS-Kompromiss mit Russland optisch vermasselt hat, noch einige Lehren ziehen. Nach Bekanntwerden des ICC-Haftbefehls gegen Präsident Putin im Frühjahr dieses Jahres wurde sofort internationaler Druck auf das Gastgeberland ausgeübt, ihn auszuladen. Pretoria hätte sich zurückhalten sollen, sich dem Medienrummel um den bevorstehenden Gipfel verweigern und alles offen und hinter verschlossenen Türen mit dem Block besprechen sollen.

Das hätte den Schein für alle Beteiligten gewahrt und die Möglichkeit eröffnet, die Veranstaltung vollständig in ein Online-Format zu verlegen, ohne dass es einer Erklärung bedurft hätte. In den Medien wäre immer noch spekuliert worden, dass dies mit dem Haftbefehl des IStGH zusammenhängt, aber in diesem Szenario wäre nie etwas bestätigt worden, sodass die Integrität des Gastgeberlandes und der BRICS als Ganzes gewahrt geblieben wäre. Stattdessen wurden beide diskreditiert, nachdem der Medienzirkus eine reibungslose Umsetzung dieses Backup-Plans unmöglich gemacht hatte.

„Südafrikas stellvertretender Präsident hat letzte Woche über das BRICS-ICC-Dilemma seines Landes geplaudert“, was im Nachhinein aufgrund seiner Enthüllungen sehr undiplomatisch war. In dem verzweifelten Bemühen, Sympathie für die Notlage seines Landes zu wecken, brachte Paul Mashatile eigennützig einige der internen Spaltungen des Blocks ans Licht. Insbesondere erklärte er, dass Brasilien und Indien gegen eine Verlegung des Gipfels nach China seien, während er gleichzeitig behauptete, dass nur Indien für die Idee eines reinen Online-Formats in diesem Jahr aufgeschlossen sei.

So „politisch unbequem“ es für einige in der AMC auch sein mag, dies zuzugeben, könnte beides tatsächlich zutreffen. Brasilien und Indien versuchen, ein Gleichgewicht zwischen dem Westen und dem Globalen Süden herzustellen, was ihnen im Hinblick auf die Erstgenannten schwerer gefallen wäre, wenn sie der Verlegung des Gipfels nach China zugestimmt hätten, nachdem sich Südafrika dem Medienrummel um den Gipfel hingegeben hatte. Hätte Südafrika jedoch sein politisches Kalkül nicht offenbart, hätten sich die beiden vielleicht wohler dabei gefühlt.

Was die zweite Behauptung Mashatile’s betrifft, so gilt die gleiche Feststellung hinsichtlich des undiplomatischen Verhaltens seines Landes, das diese Möglichkeit ausschließt. Anfang dieses Monats war Indien Gastgeber des diesjährigen SOZ-Jahresgipfels, nachdem es seine Entscheidung dazu Ende Mai ohne Erklärung bekannt gegeben hatte, was aber wahrscheinlich darauf zurückzuführen war, dass es ihm unangenehm war, den chinesischen Präsidenten Xi inmitten der sich zuspitzenden Spannungen zwischen China und Indien zu empfangen. Indem es sich weigerte, Spekulationen über sein Kalkül nachzugeben, half Indien allen Parteien, den Schein zu wahren.

Die Veranstaltung war erfolgreich, nachdem sich alle auf die Konturen der entstehenden Weltordnung geeinigt hatten, aber das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn Indien sich im Vorfeld undiplomatisch verhalten hätte. Auch wenn Südafrika bereits viele Soft-Power-Fehler gemacht hat, bevor Indien seine Entscheidung, den SCO-Gipfel auszurichten, praktisch ohne Erklärung bekannt gab, hätte es vom Beispiel seines BRICS-Partners lernen können, nicht mehr über sein politisches Kalkül zu sprechen, um die Integrität der Gruppe zu retten.

Wäre das geschehen, dann hätte es vielleicht noch politischen Spielraum gegeben, um den diesjährigen BRICS-Gipfel auch online abzuhalten, ohne dass sich die anderen Mitglieder unwohl gefühlt hätten, aber angeblich waren alle außer Indien dagegen, eben weil Südafrika schon zu weit gegangen war und den Medienzirkus mitgemacht hatte. Sie hätten den Anschein nicht aufrechterhalten können, dass dieser Ersatzplan aus anderen Gründen als dem Druck des Westens erfolgte, weshalb sie ihren multipolaren Ruf nicht mit einer Mitschuld beschmutzen wollten.

Indien hatte den SOZ-Gipfel bereits ins Internet verlegt, sodass es keine Schande gewesen wäre, Südafrika dabei zu unterstützen, dasselbe zu tun, aber Russland und China hätten sicherlich den Anschein erweckt, als würden sie Südafrika bei einer Kapitulation vor dem westlichen Druck decken, wenn sie zugestimmt hätten, weshalb sie dies angeblich nicht getan haben. Diese Erkenntnis führt direkt zu der skandalösen Ankündigung vom Mittwoch, die hätte vermieden werden können, wenn Südafrika sich diplomatisch verhalten und sich nicht dem Medienzirkus um dieses Ereignis hingegeben hätte.

Hätte Pretoria in der Öffentlichkeit einen kühlen Kopf bewahrt und alles offen mit dem Block hinter verschlossenen Türen besprochen, dann wäre es möglich gewesen, den BRICS-Gipfel in diesem Jahr entweder nach China zu verlegen oder ihn komplett online abzuhalten, wie es Indien gerade mit dem SCO-Gipfel erfolgreich getan hat. Was den ersten Ausweichplan betrifft, so wäre das geopolitische Gleichgewicht zwischen Brasilien und Indien nicht gestört worden, da Südafrika immer noch einen plausiblen Vorwand hätte finden können, obwohl die Spannungen zwischen China und Indien für Delhi immer noch ein Problem darstellen könnten.

Im zweiten Fall hätte man sich auf einen ähnlichen Vorwand verlassen können, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass Russland und China dazu beitragen, die Kapitulation eines BRICS-Mitglieds vor dem Westen zu decken, anstatt dem westlichen Druck standzuhalten, wie es ihre Anhänger von ihnen erwarten. Bedauerlicherweise konnte keiner der beiden Pläne umgesetzt werden, weil Südafrika die Optik seines BRICS-Kompromisses mit Russland vermasselt hat, woran es niemanden außer sich selbst schuld hat, egal was die AMC behauptet.