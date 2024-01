Hat der US-Dollar den BRICS-Eisberg schon erreicht?

Phil Butler

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts sind die US-Dollar-Reserven um 6,5% gesunken, da ausländische Zentralbanken ihre Verbindungen zu dieser Währung gekappt haben. Die BRICS-Staaten, insbesondere die Länder des globalen Südens, sind führend bei der Abkehr von der jahrzehntelangen Dominanz der US-Währung. Die Anteile der Zentralbanken Chinas und Japans sind am stärksten gestiegen. Interessanterweise folgt der Euro nur knapp dahinter und verliert einen Anteil am Weltwährungsmarkt.

Wenn die BRICS-Länder aufhören, den US-Dollar zu verwenden, wird es wahrscheinlich zu einer finanziellen Katastrophe in den USA kommen, bei der eine Hyperinflation in allen Sektoren der USA verheerende Auswirkungen haben wird. Der Verlust des Dollars als Weltwährung ist jedoch nicht die größte Gefahr für die amerikanische Hegemonie. Die Zusammenarbeit und die Stärkung der Beziehungen zwischen den BRICS und den Schwellenländern sind von entscheidender Bedeutung. Xn Iraki, außerordentlicher Professor an der Fakultät für Wirtschafts- und Managementwissenschaften der Universität Nairobi, äußerte sich in China Daily:

Die BRICS-Länder befinden sich an einem Wendepunkt der Weltwirtschaftsorganisation, da die weniger entwickelten Länder nun Zugang zu den Technologien der fortgeschritteneren Länder haben und die Möglichkeit, ihre Exporte zu diversifizieren und neue Finanzierungsquellen zu erschließen.

Der Professor schlug den Mitgliedsländern vor, die Zusammenarbeit zwischen den Gruppen in vielen Bereichen zu verstärken, einschließlich des kulturellen Austauschs, der Wissenschaft und der Technologie. Sobald diese Ebene der Partnerschaft erreicht ist, wird der sogenannte Globale Süden finanziell und geopolitisch viel mehr Einfluss haben. Was die Experten vorschlagen, ist nicht nur eine wirtschaftliche Verlagerung, sondern ein buchstäblicher Identitätswandel für ärmere Länder, die bisher kaum Macht und Einfluss hatten. Das ist der große Anreiz, den BRICS beizutreten; die USA und ihre Verbündeten haben keine vergleichbare Hebelwirkung.

Die BRICS erwirtschaften 37 Prozent des Welt-BIP, die G7 nur 30 Prozent. Mit dem Beitritt der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabiens und Irans wird die Ölproduktion der Welt fest in der Hand der BRICS-Mitglieder liegen. Daten der US-Regierung zeigen, dass der Anteil der BRICS an der weltweiten Ölproduktion nach der jüngsten Expansion von 19 % auf 41 % gestiegen ist.

Der US-Dollar, der durch die Wirtschaftssanktionen gegen Russland, Venezuela, Iran und viele andere Länder zunehmend als Waffe eingesetzt wird, wird den größten Schaden erleiden, wenn es zu einer BRICS-Gegenwährung kommt. In Amerika werden die wachsende Verschuldung und die defizitären Ausgaben für Kriege und Programme, die nicht direkt der Bevölkerung zugute kommen, zu großen internen Problemen führen. Um die möglichen Auswirkungen einer Ersatz- oder Konkurrenzwährung besser zu verstehen, habe ich den „BRICS Breaker“ und angesehenen Industrieanalysten Kenneth Rapoza von Forbes angerufen. Hier ein Auszug aus seiner ausführlichen Erklärung zu den Auswirkungen eines solchen wirtschaftlichen Wandels:

Die unmittelbare und dramatischste Auswirkung wird der Ausverkauf von Staatsanleihen auf dem Markt sein. Ich weiß nicht, wie lange dieser Ausverkauf dauern wird, aber die Anleihekurse werden fallen, weil die Investoren verkaufen, und wenn die Anleihekurse fallen, werden die Zinsen steigen. Hohe Zinsen sind nicht gut für Unternehmen und Verbraucher in den USA.

Angesichts der mehr als 40 Länder, die an einem Beitritt zu den BRICS interessiert sind, und der 16 Länder, die bereits einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt haben, sieht die Lage für die Hegemonie immer düsterer aus. Der brasilianische Ökonom Paulo Nogueira Batista Jr., ehemaliger Exekutivdirektor des IWF und ehemaliger Vizepräsident der Neuen Entwicklungsbank, wird von Modern Diplomacy mit den Worten zitiert: „Die Möglichkeit einer gemeinsamen BRICS-Währung, die auf dem nächstjährigen Gipfel in Russland vorgestellt wird, ist real. Sobald dies der Fall ist, ist das einzige, was die BRICS-Länder noch machen müssen, um die derzeitige Dominanz des Dollars zu überwinden, die Entwicklung eines multilateralen Clearingsystems, damit die Finanzströme in die prioritären Industrien der Entwicklungsländer fließen können“. (Aleksei Kuznetsov)

Eine letzte Bemerkung: Ken Rapoza sprach auch die geopolitische Seite einer Ersatzwährung an. Er vermutet, dass „die US-Regierung alles in ihrer Macht Stehende tun würde, einschließlich des Einsatzes ihrer Geheimdienste, um jede Regierung zu stören, jede Regierung zu verunglimpfen oder sogar jede Regierung aus irgendwelchen Gründen zu sanktionieren, einschließlich der Gründe, die sie erfinden würden, wenn sie das Gefühl hätten, dass der Dollar in, sagen wir, 70 Prozent der weltweiten Transaktionen verschwinden würde“. Die meisten von Ihnen, die dies lesen, werden sich fragen: „Ist das nicht genau das, was die USA und ihre Verbündeten bereits mit vielen Nationen tun?

Die Vereinigten Staaten segeln seit Jahrzehnten mit Volldampf auf einem unhaltbaren Kurs. Mir scheint, die Welt ist nicht nur unserer kriegerischen Hegemonie überdrüssig, sondern auch des unilateralen Systems des Superkapitalismus. In den vergangenen 70 Jahren hat Amerika den Löwenanteil aller Ressourcen des Planeten an sich gerissen und Hunderte Millionen Menschen unterdrückt. Deren Verlust war Amerikas Gewinn, so wie die europäischen Imperialisten vor dem Zweiten Weltkrieg den größten Teil des Reichtums der Welt raubten. Ein Paradigmenwechsel scheint überfällig. Ich glaube, dass unser Fehler auf der Titanic bereits dazu geführt hat, dass wir auf einen unbeweglichen Eisberg aufgelaufen sind.