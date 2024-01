Völkermord und die Kosten des Krieges zwischen Israel und Gaza. „Israel wischt sich selbst von der Landkarte“.

Von Peter Koenig

Das PressTV-Interview, das nicht stattgefunden hat

In diesem fiktiven Interview, das nie stattgefunden hat, wäre die erste und wichtigste Frage die nach den Kosten des Krieges zwischen Israel und Gaza/Palästina gewesen, und wer dafür bezahlen würde.

Die kurze Antwort war, dass die Kosten des Krieges von Israel selbst getragen werden könnten – das heißt, von der Existenz Israels. Nach dem Völkermord, den es im besetzten Gazastreifen und jetzt auch im Westjordanland begangen hat und immer noch begeht, kann man ihm nicht verzeihen. Die Existenz eines solchen Landes kann nicht erlaubt werden. Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) töten mutwillig Zivilisten. Bislang wurden mehr als 20.000 Palästinenser getötet, darunter mindestens zwei Drittel Frauen und Kinder.

Schließlich ist Israel nicht einmal ein richtiges Land. Es wurde auf einem Stück Land gegründet, das historisch gesehen Palästina ist und von der britischen Regierung, der ehemaligen Kolonialmacht in diesem Teil der Welt, ohne jegliche Rechtfertigung zionistisch erzwungen wurde. Die rückgratlose britische Führung beugte sich damals wie heute angesichts des zionistischen Drucks und der vermeintlichen Macht – und weil die Mächte der „Sieger“ des Zweiten Weltkriegs die Zionisten in der ganzen Welt rundum unterstützten – nach hinten.

Eine Absurdität. Aber wir leben in einer kranken Welt, die weit über eine Orwellsche Beschreibung hinausgeht.

Manchmal sieht es so aus, als gäbe es keine Heilung mehr, als hätten wir den Punkt überschritten, an dem es kein Zurück mehr gibt. Eine Rückkehr zu einem zivilisierten und ethischen Verhalten von uns, den Menschen im Westen, auch Globaler Norden genannt, ist nicht mehr möglich.

Bei der Gründung Israels hatte das Vereinigte Königreich die Unterstützung der jungen, 1945 gegründeten Vereinten Nationen. Zum Zeitpunkt der Gründung des von den Zionisten erzwungenen Staates Israel im Jahre 1948 war die UNO nur 53 Mitglieder stark und feige gegenüber den ehemaligen Kolonialmächten und den „Siegern“ des Zweiten Weltkriegs – und dem Druck des Zionismus.

Mit dem Vertrag von Sèvres (1920) übertrug der Völkerbund (Vorläufer der Vereinten Nationen) die Kontrolle über Palästina formell an die britische Regierung. Die Aufgabe Großbritanniens bestand darin, die drei Jahre zuvor unterzeichnete Balfour-Erklärung umzusetzen, in der der Wunsch Großbritanniens zum Ausdruck kam, in Palästina ein Heimatland für die Juden zu schaffen.

Die Balfour-Erklärung kam zustande, als Außenminister Arthur James Balfour am 2. November 1917 an den berühmtesten jüdischen Bürger Großbritanniens, Baron Lionel Walter Rothschild (eigentlicher Name Rosh Yilf), schrieb und darin die Unterstützung der britischen Regierung für eine jüdische Heimstätte in Palästina zum Ausdruck brachte. Der Brief wurde später als Balfour-Erklärung bekannt.

Der Rest ist Geschichte.

Oder Geschichte im Entstehen.

Die Palästinenser wurden nie nach ihrer Meinung gefragt.

Schließlich standen sie nicht mehr unter der Kolonialmacht des Vereinigten Königreichs.

Nach jedem anständigen Völkerrecht hätten sie die Entscheidungsgewalt über ihr eigenes Heimatland haben müssen.

Das wurde ihnen von der internationalen Gemeinschaft bitter verwehrt, die damals wie heute keine Ethik und keine Moral hatte und die man ohne Weiteres als den mörderischen, völkermordenden Westen bezeichnen kann, angeführt von dem selbst ernannten – aber rasch verblassenden – Imperium, den Vereinigten Staaten von Amerika.

Das Recht, insbesondere das Völkerrecht, gab es schon damals nur für das gemeine Volk. Ihre Hoheiten, die Lordschaften, und später die transatlantischen Eliten, machten ihre eigenen Gesetze, wie es ihnen gerade am besten passte. Heute nennt man das die „regelbasierte Ordnung“.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Vereinigte Königreich von den Zionisten gezwungen wurde, palästinensisches Land für die Gründung Israels zuzuteilen, und zwar lange vor dem Balfour-Brief, sodass die Balfour-Erklärung zu einer bloßen Bestätigung der Tatsache wurde.

Nach diesem schrecklichen Massaker im Gazastreifen, das sich längst auf das Westjordanland ausgedehnt hat, könnte Israel von der Landkarte getilgt werden und nicht mehr existieren. Das untergehende Imperium und seine westlichen Marionetten können es sich nicht mehr leisten, nicht nur Milliarden, sondern letztlich Billionen in Israel und die Region zu pumpen, um sie wieder lebenswert zu machen.

In der Tat ist Israel dabei, sich selbst von der Landkarte zu tilgen. Dieser Krieg wird aufhören, sobald die Waffenlieferungen und das Geld aufhören zu fließen. Israel unter Netanjahu kann der Welt nicht mehr gegenübertreten.

Der Geldfluss wird aufhören, denn der Dollar und sein kleiner Cousin, der Euro, sind jeden Tag weniger wert und bewegen sich schnell in Richtung „wertlos“. An sich hat das bisher noch keine Rolle gespielt, da bei Bedarf neue Dollars und Euros gedruckt werden.

Doch kommt der Punkt, an dem selbst die mitschuldige, aber geldgierige Wall Street und BlackRock an der Spitze die sich schnell und unumkehrbar anhäufenden Staatsschulden vorsichtig zur Kenntnis nehmen und einen großen industriellen Zusammenbruch, wie Konkurse, und eine schnell ins Stocken geratene Wirtschaft genau in diesen Ländern riskieren, die von der selbst ernannten Weltelite geführt werden, die immer noch von einer Eine-Welt-Ordnung mit einer Eine-Welt-Regierung träumt.

Es mag völkermörderische Anführer geben, deren Brutalität und korrumpierter Gehorsam gelesen, d.h. analysiert wurde, bevor sie in ihre Positionen eingesetzt wurden, wie Ursula von der Leyen. Die irische Europaabgeordnete Clare Daly bezeichnete die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, wegen der Haltung der EU zur israelischen Militäroperation in Gaza als „Frau Genozid„.

Frau Daly warf dem EU-Kommissionspräsidenten vor

„in den vergangenen Monaten die Außenpolitik gewählter Regierungen überrumpelt“ und gleichzeitig ein „brutales Apartheidregime, das sie als ‚lebendige Demokratie‘ bezeichnet“, bejubelt hat.“

Vom Podium des Europäischen Parlaments aus fügte Frau Daly am 24. Dezember hinzu, dass von der Leyen „ohne ein einziges Votum der Bürger an die Macht gehoben wurde„.

Diese Meinung wird von Hunderten EU-Parlamentariern und EU-Mitarbeitern geteilt, wie die Irish Times berichtet, die von mindestens 842 EU-Mitarbeitern berichtet, die ein Schreiben unterzeichnet haben, in dem die Haltung der Kommission gegenüber Israel angeprangert wird.

In dem Dokument wurde von der Leyen vorgeworfen, „der Beschleunigung und Legitimierung eines Kriegsverbrechens im Gazastreifen freie Hand zu geben„.

Dieses EU-Beispiel gilt für die meisten EU-Mitgliedsländer, in denen 90% der Menschen Israel für die Kriegsverbrechen verurteilen, die es immer wieder begeht – und das entgegen der offiziellen Politik ihrer kompromittierten und korrumpierten Regierungen.

Überall sitzen Zionisten in einflussreichen Positionen. Diese Regierungen sind also überall in der westlichen Welt zu finden.

Außerhalb dieser einflussreichen Regierungen rufen große unabhängige Institutionen wie Amsterdams größtes und hochwertiges Kaufhaus, De Bijenkorf, offen zum Boykott israelischer Waren auf. Siehe Video unten.

In ähnlicher Weise hat der algerische DJ Snake ein starkes Pro-Palästina-Statement abgegeben, das dieses aussagekräftige Bild über Gaza und die Welt zeigt. Siehe Video unten.

Es gibt viele Geld- und Waffenparallelen zwischen den israelischen und ukrainischen Aggressionen. Beide führen zu menschlichen Massentötungen, die vom seelenlosen Westen gefördert werden.

Die Folgen oder Nachwirkungen dieser Kriege werden ein massives Sterben auf Jahre hinaus sein, durch entmenschlichte Lebensbedingungen, Hungersnöte, Krankheiten, Bankrotte, Arbeitslosigkeit, Selbstmord – all das passt perfekt zum großen Reset und dem Hauptziel der UN-Agenda 2030 – der massiven Bevölkerungsreduktion.

Wohlgemerkt, das ist nur eine Front, an der sich dieses Ziel Numero Uno abspielt.

Und noch einmal: Es wird nicht geschehen, wenn wir, das Volk, Widerstand leisten.

Israel ist nach 75 Jahren unehrlicher Gründung und Existenz – und besonders nach diesem entsetzlichen, in der jüngeren Geschichte noch nie dagewesenen Demozid – definitiv kein lebensfähiges und vertrauenswürdiges Land mehr, wenn es das jemals war.

Scott Ritter geht so weit zu sagen, dass der israelische Staat nicht länger existieren und das Antlitz der Erde verschmutzen darf; er ist nicht länger für eine Zwei-Staaten-Lösung, sondern für eine Ein-Staaten-Lösung, und der eine Staat ist Palästina; er fährt fort zu sagen, dass das Konzept eines jüdischen Staates namens Israel tot ist. Hören Sie sich sein komplettes 3-minütiges Kurzvideo an.

