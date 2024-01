Können die Covid-Impfstoffe die DNA in Ihrem Körper verändern? Das sagt ein Arzt dazu.

Es ist möglich, dass Corona-Impfstoffe die DNA in Ihrem Körper verändern. Dies sagte Dr. James Thorp in einem Interview mit der Journalistin Ivory Hecker nach der Entdeckung von DNA in mRNA-Impfstoffen.

Seiner Meinung nach gibt es davon bereits eine „Datenlawine“. „Das ist keine Theorie mehr“, betonte der Gynäkologe. „Es wurde bereits in vitro oder im Labor nachgewiesen“.

Can the COVID shots change the DNA in your body?



"Yes, that's a distinct possibility," says Dr. James Thorp. "This has been proven in vitro, meaning in the laboratory."



Even worse, Denis Rancourt has recently published a paper, in which he estimates that 17 million deaths…