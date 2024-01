Genug ist genug! Der Arzt erklärt: Deshalb sollte die WHO in tausend Teile zerschmettert werden!

Es hat noch nie eine Pandemie von Killerviren gegeben. Aber es gab eine Pandemie der Feiglinge. Das sagt der Schweizer Kardiologe Thomas Binder in einer Videobotschaft.

Er sieht auch eine Pandemie schwerer Krankheiten und plötzlicher, unerwarteter Todesfälle durch Herzinfarkte, Herzmuskelentzündungen, Schlaganfälle, Lungenembolien, Thrombosen, Organentzündungen, Krebs, Autoimmunerkrankungen, Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten und so weiter.

Dieser modifizierte RNA-Genozid sei das größte medizinische Verbrechen in der Geschichte der Menschheit, eine humanitäre Katastrophe nie dagewesenen Ausmaßes, sagt Binder, der seit mehr als 35 Jahren auf diesem Gebiet tätig ist.

Swiss cardiologist calls for the abolishment of the WHO. "Enough is enough!" pic.twitter.com/zXqyg24olS — Project TABS (@ProjectTabs) December 28, 2023

Der Kardiologe warnt davor, dass die Pharmaindustrie alle Impfstoffe auf der modifizierten RNA-Impfstoffplattform aufbauen will. „Jeder, der nur einen Funken Verstand hat, erkennt, dass diese Plattform völlig unsinnig und lebensgefährlich ist.“

Die „Impfung“ zwinge den Körper dazu, Gift zu produzieren, so Binder, der wegen seiner Kritik an der Corona-Politik in seiner eigenen Praxis von einer Anti-Terror-Einheit unter großem Getöse verhaftet und in die Irrenanstalt gebracht wurde.

Diese ganze Impfplattform müsse sofort verboten werden, betont der Mediziner.

Die Regierung verhandele derzeit mit der WHO über ein Pandemie-Abkommen. Wenn dieser Vertrag unterzeichnet wird, wird die WHO über die Verfassung gestellt und Sie, Ihre Regierung und Ihr Parlament werden an den Rand gedrängt.

„Wer die WHO kontrolliert, kontrolliert die Welt.

Der einzige hundertprozentig sichere und effektive Weg, die nächste kriminelle Pandemie zu verhindern, sei, die WHO in tausend Stücke zu zerschlagen, so Binder.

„Genug ist genug!“