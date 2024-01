10 Vorhersagen für 2024: Bereiten Sie sich auf harte Zeiten mit Krieg und wirtschaftlichem Zusammenbruch am Horizont vor.

Leo Hohmann

Im Jahr 2024 werden zivile Unruhen ausbrechen, da die globalistischen Eliten die endgültige Zerstörung Amerikas, wie wir es kennen, als Vorbereitung für ihren satanischen digitalen Reset der Weltordnung anstreben.

Das Jahr 2023 wird als der Zeitpunkt in die Geschichte eingehen, an dem die Globalisten den Aufbau einer massiven Geheimarmee in den USA abgeschlossen haben, um die endgültige Zerstörung Amerikas vorzubereiten, es umzuwandeln.

Nach meinen Berechnungen befinden sich bereits zwischen 1,5 und 5 Millionen ausländische Soldaten in den USA und warten auf Befehle. Meine Berechnungen basieren auf den Statistiken der Regierung über illegale Einwanderer, die in den vergangenen drei Jahren in die USA gekommen sind, und dann habe ich geschätzt, wie viele davon Männer im wehrfähigen Alter sind, wobei ich sehr konservative Zahlen am unteren Ende und mäßig konservative Zahlen am oberen Ende verwendet habe. Die konservativste Zahl, 1,5 Millionen, geht davon aus, dass vor Januar 2021 keine ausländischen Bediensteten im wehrfähigen Alter hier sein werden, was natürlich nicht der Fall sein kann, aber ich wollte zeigen, wie konservativ diese Zahlen sind.

Wir haben also mindestens 1,5 Millionen superfitte Männer im Militäralter, die als „Asylsuchende“ in die USA gekommen sind, was der neue Orwellsche Begriff für illegale Ausländer geworden ist. Es ist kein Geheimnis mehr. Auf X, ehemals Twitter, kann man unzählige Videos von Männern sehen, die ohne Papiere in die USA einreisen, um sich auszuweisen. Selbst wenn man von der ultrakonservativen Zahl von 1,5 Millionen Männern ausgeht, die sich derzeit in den Vereinigten Staaten aufhalten, ist das für jedermann eine gewaltige Zahl.

Was wäre, wenn all die Waffen, die von den US-Bundesbehörden gekauft wurden, dazu dienen würden, diese Armee zu bewaffnen? Denken Sie einmal darüber nach. Jeder fragt sich, warum Bundesbehörden, die nicht für die Strafverfolgung zuständig sind, wie die Small Business Administration, das Landwirtschaftsministerium und die Gesundheitsbehörde, unter der Obama-Regierung und jetzt wieder unter Biden Waffen und Munition gekauft haben. Diese beispiellose Militarisierung der Bundesregierung hat unter Trump nicht einmal aufgehört, sie hat sich nur verlangsamt. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu sagen, warum diese Behörden das Bedürfnis hatten, sich zu bewaffnen, aber ich kann Ihnen sagen, dass der Grund nicht gut sein kann. Eine plausible Erklärung wäre, dass sie diese Vorräte nutzen, um eine Seite in einem kommenden Bürgerkrieg zu versorgen, der wahrscheinlich schon lange geplant ist.

2023 war auch das Jahr, in dem sie uns ihre Pläne offen dargelegt haben („sie“ sind die Milliardäre und Multimillionäre, die mit dem globalistischen Weltwirtschaftsforum und seiner mit den Vereinten Nationen und dem Vatikan verbündeten Agenda verbunden sind, die sie bis 2030 vollständig umgesetzt zu haben hoffen).

Sie wollen eine vollständig digitale Wirtschaft mit digitalen IDs für alle und kein Bargeld mehr, sondern nur noch digitale Token, was bedeutet, dass es für niemanden mehr Privatsphäre oder Freiheit geben wird. Sie werden wissen, wohin man geht, was man kauft, mit wem man verkehrt, und sie werden diese Informationen nutzen, um einen je nach CO2-Fußabdruck zu belohnen oder zu bestrafen. Durch die Kombination der doppelten Verfolgungsinstrumente des digitalen Ausweises und des digitalen Geldes werden die Mächtigen endlich eine narrensichere Methode haben, jeden Menschen auf der Erde zu verfolgen, zu überwachen und ihm eine soziale Kreditwürdigkeit zuzuordnen. Das digitale Geld und die digitalen Ausweise werden mit der eingebetteten (und mit dem Internet verbundenen) Smart-City-Technologie verknüpft, die in fast allen Städten der Welt installiert wird. Diese Technologie wird von staatlichen Auftragnehmern direkt vor den Nasen der völlig ahnungslosen Einwohner in Städten aller Größen installiert – zu unserer Sicherheit, sagen sie uns. In Wirklichkeit hoffen sie, eine Bevölkerung von Cyborgs zu schaffen.

Die Globalisten haben uns immer wieder gesagt, dass wir im Jahr 2023 als Menschen nicht mehr gebraucht werden. Sie haben jetzt eine KI, die die meisten Aufgaben übernehmen kann, für die Unternehmen und Regierungen in der Vergangenheit Menschen bezahlt haben. Ich nehme an, das bedeutet, dass sie 2024 damit beginnen werden, die Nutzlosen unter uns zu eliminieren. Es gibt zu viele nutzlose Menschen, sagt Yuval Harari, einer der wichtigsten Mitarbeiter von Klaus Schwab am WEF.

Im Jahr 2023 öffneten sie erneut die Tür zum Dritten Weltkrieg, indem sie Russland provozierten und versuchten, seinen Führer in eine gefährliche Ecke zu drängen. In ihrem Versuch, einen Regimewechsel in Russland herbeizuführen, haben sie die Arsenale des gesamten Westens praktisch geleert und endlose Lieferungen von 155-mm-Granaten, Patriot-Raketen, ATACMS- und Storm Shadow-Raketen, Drohnen und anderen wichtigen Waffen an die Ukraine und Israel geschickt. Es wird Jahre dauern, bis diese Bestände wieder aufgefüllt sind, und niemand spricht wirklich darüber.

Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen einige meiner Vorhersagen für das Jahr 2024 vorstellen (manche sind eher Trends als Vorhersagen):

Der anhaltende Krieg gegen die Meinungsfreiheit und den ersten Verfassungszusatz. Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) gab am 6. November 2023 bekannt, dass ein globaler Plan zur Unterdrückung der freien Meinungsäußerung im Internet im Gange sei. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe niemanden in der US-Regierung von Joe Biden gehört, der die Erklärung der UNESCO zurückgewiesen oder dass die USA, diese Bastion der Demokratie“, beschlossen hätte, sich nicht daran zu beteiligen.

Der andauernde Krieg gegen den zweiten Verfassungszusatz. Er ist so offensichtlich, dass er keiner Erklärung mehr bedarf. Der neueste Plan des Biden-Regimes besteht darin, die Bundesstaaten mit Steuergeldern zu bezahlen, damit sie die Waffenkontrollgesetze umsetzen, die sie nicht verabschieden konnten. Die Frage ist, ob die Amerikaner wie die Australier und Neuseeländer nachgeben und ihre Waffen abgeben werden.

Der globale Krieg gegen Nahrungsmittel und Fiat-Währungen geht weiter. Der Tod des US-Dollars wird zum Tod des stationären Einzelhandels und zur Verknappung vieler Güter des täglichen Bedarfs führen, da die Lieferkette weiter erodiert und die Wirtschaft langsam zusammenschmilzt. Wenn all die US-Dollars, die einst von ausländischen Nationen verwendet wurden, um Produkte im internationalen Handel zu kaufen, in die USA zurückfließen, werden wir eine ungezügelte Inflation erleben, insbesondere bei Treibstoffen und Lebensmitteln. Bevor die digitalen Zentralbankwährungen vollständig eingeführt werden können, müssen die Papierwährungen völlig wertlos gemacht werden, und 2024 wird das Jahr sein, in dem dies geschehen wird.

GROSSE Cyberangriffe werden auf den Banken- und Finanzsektor, die Kommunikation und möglicherweise sogar auf große Teile des Stromnetzes abzielen und eine allgemeine Panik und Unruhe auslösen. Diese Angriffe werden entweder von der US-Regierung oder von einer ausländischen Macht mit Wissen der US-Regierung durchgeführt. Die Idee ist, die Schuld auf einen ausländischen Sündenbock wie Russland oder China zu schieben, höchstwahrscheinlich auf Russland, das immer der Sündenbock der Wahl für die US-Regierung ist. So kann die US-Regierung antirussischen Hass schüren, an den Patriotismus der Amerikaner appellieren und die Wehrpflicht einführen, während sie sich auf einen totalen Krieg mit Russland und China im Jahr 2025 vorbereitet.

Gesetzlosigkeit und zivile Unruhen werden bis zu den Wahlen am 5. November 2024 und darüber hinaus weiter zunehmen. Die Aussicht auf einen Bürgerkrieg (gefolgt vom Dritten Weltkrieg 2025?) ist jetzt sehr wahrscheinlich. Ich würde die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegs im Jahr 2024 auf mehr als 50:50 schätzen, aus Gründen, die ich in früheren Artikeln erläutert habe.

2024 wird endlich mit dem Bau einer Mauer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko begonnen, aber nicht aus dem Grund, den die meisten Amerikaner glauben. Die Mauer wird nicht gebaut, um Ausländer draußen zu halten, sondern um Amerikaner drinnen zu halten. Die Globalisten haben bereits eine ausländische Armee von Schläferzellen in den USA aufgebaut. Wie viele Truppen brauchen sie noch? Meiner Meinung nach nicht mehr viele. Seien Sie nicht überrascht, wenn Ende 2024 eine Mauer gebaut wird. Jede effektive Diktatur benötigt eine Mauer, um ihre Bürger in Schach zu halten, und wie ich bereits erklärt habe, sind die USA keine konstitutionelle Republik mehr. Warum sollten wir erwarten, dass sie sich plötzlich wieder wie eine solche verhalten?

Es gibt zwei mögliche Szenarien für Donald J. Trump. In Szenario A wird Trump mit einem Erdrutschsieg gewählt, darf aber das Weiße Haus nie von innen sehen. Das Regime in Washington ruft die MAGA und die Antifa dazu auf, die Straßen bei „größtenteils friedlichen“ Protesten in Brand zu setzen, verhängt dann das Kriegsrecht und beschuldigt Trump, ein Staatsfeind zu sein, der unter Vorspiegelung falscher Tatsachen gewählt wurde. MAGA-Leute werden zusammengetrieben und in Lager gesteckt. Sie stellen einen Haftbefehl gegen Trump aus oder lassen ihn vielleicht von einem ihrer Sündenböcke ermorden. In Szenario B verliert Trump gegen Biden oder wen auch immer auf dem Ticket der Demokraten, weil Colorado, Maine und einige andere Staaten versuchen, ihn von den Wahlzetteln zu streichen, oder vielleicht lassen sie ihn auf den Wahlzetteln, füllen aber die Wahlurnen mit gefälschten Stimmen. JEDES SCENARIO, A oder B, wird den zweiten amerikanischen Bürgerkrieg auslösen, den sich die milliardenschweren globalistischen Eliten so sehr wünschen.

Fortgesetzter Abfall der Kirche in Erfüllung von 2. Thessalonicher 2,3 und zunehmende Verfolgung der wahren Kirche. Der Papst und seine Pendants in der protestantischen Welt werden weiterhin falsche Lehren und Erklärungen einführen, um die Kirche zu verwirren, zu spalten, zu demoralisieren und zu zerstören. Wenn möglich, werden sogar die Auserwählten getäuscht werden. „Verbotene Segnungen“, auch bekannt als dämonische Segnungen für verbotene Beziehungen, werden den Namen Jesu Christi in Verruf bringen, wie es Bergoglio und andere bereits seit einigen Jahren tun. Sie säen Spaltung und Verwirrung unter der Herde in der katholischen Kirche und auch in der protestantischen Kirche. Wie in China werden sich die meisten wahren Gläubigen in Hauskirchen abspalten.

Die Propagandakampagne der Regierung und der Konzerne, die Angst vor Viren und Krankheiten schürt, wird weiter zunehmen. All dies dient dem Zweck, den Menschen mehr mRNA-„Impfstoffe“ zu injizieren. Alle Impfstoffe sind mRNA. Als der Mensch entdeckte, dass er sich in das menschliche Erbgut einhacken und es verändern konnte, eröffnete sich für Satan ein ganz neues Spielfeld, um seine jahrtausendelangen Bemühungen fortzusetzen, den Samen Adams zu zerstören. Satan weiß, dass sein Endziel der Feuersee ist, und er hofft, so viele Menschen wie möglich dorthin mitnehmen zu können. Wenn es ihm gelingt, das Erbgut so zu verändern, dass die Fähigkeit des Menschen, sich mit seinem Schöpfer zu verbinden und seinen freien Willen auszuüben, zerstört wird, wäre das einer seiner größten Erfolge. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Viele Menschen haben bereits erkannt, dass diese neue Generation von Impfstoffen mehr Todesfälle und körperliche Schäden verursacht, als sie verhindert. Jüngste Daten der Regierung zeigen, dass nur 7 Prozent der Erwachsenen in den USA den neuesten Covid-„Auffrischungsimpfstoff“ der biopharmazeutischen Regierung erhalten haben. Das macht die globalistischen Eliten an der Spitze des staatlich-biopharmazeutischen Sicherheitskomplexes wütend. Wenn diese Eliten wütend werden, werden sie noch gefährlicher. Das Letzte, was sie erwartet haben, ist, dass die Schafe aufwachen und merken, dass sie zur Schlachtbank geführt werden.

Israel und seine muslimischen Feinde werden ihren Krieg im Nahen Osten intensivieren. Ich gebe nicht vor, zu wissen, wie das geschehen wird. Ich weiß, dass die USA Israel im Stich lassen werden, und vielleicht ist das das Beste, was Israel passieren konnte, weil es dann endlich frei kämpfen kann, ohne dass ihm eine Hand auf den Rücken gebunden ist. Wenn das passiert, wird Israel auch gezwungen sein, Gott um Hilfe zu bitten, anstatt einen wankelmütigen US-Präsidenten zu wählen, der versucht, beide Seiten des Konflikts zu spielen. Auf dem Papier hat Israel keine Chance, diesen Krieg ohne die Hilfe der USA und des Westens zu gewinnen. Ein Sieg wird nur möglich sein, wenn Israel göttliche Intervention erfährt. Im Gegensatz zu vielen in der evangelikalen Welt maße ich mir nicht an zu wissen, wie diese große Konfrontation ausgehen wird. In der Zwischenzeit werde ich immer den Standpunkt vertreten, dass Israel das Recht hat, sich selbst zu verteidigen, ohne dass die Vereinten Nationen, die USA, die EU, Russland, China oder wer auch immer eingreifen müssen. Punkt. Ich füge einen Vorbehalt hinzu: Wenn die jüngsten Berichte zutreffen, dass die israelische Armee eine christliche Kirche in Gaza gezielt mit einem Scharfschützenangriff beschossen hat, bei dem eine Frau und ihre Tochter getötet wurden, dann dürfen Christen dazu nicht schweigen, nur weil sie das Recht Israels auf Selbstverteidigung unterstützen. Krieg ist die Hölle, und Zivilisten leiden in jedem Krieg am meisten, aber es gibt keine Verteidigungsstrategie, die durch den Beschuss von Christen in Kirchen gefördert wird. Im Gegensatz zu muslimischen Moscheen sind christliche Kirchen keine multifunktionalen Waffenlager. Abgesehen davon ist es möglich, dass die Frauen versehentlich von den Israelis getötet wurden oder absichtlich von der Hamas, die dann im Rahmen ihrer Propagandakampagne den Israelis die Schuld in die Schuhe schiebt. Hoffen wir, dass sich die Wahrheit durchsetzt.

Wir müssen für den Frieden und gegen die globalistischen Kriegstreiber beten, während wir uns körperlich, geistig und geistlich auf den Krieg vorbereiten. Ich glaube, dass Gott einen Überrest bewahren wird, selbst in einem zusammengebrochenen Imperium, das versucht hat, ihn aus seiner Gesellschaft, seiner Kultur und sogar aus den meisten seiner Kirchen zu vertreiben.