Entlassene Krankenschwester packt aus und erzählt vom Massensterben durch die Injektion

Eine kalifornische Krankenschwester, die entlassen wurde, weil sie sich weigerte, die Impfvorschriften ihres Krankenhauses zu befolgen, hat die Vertuschung von Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-mRNA-Injektionen aufgedeckt.

Gail Macrae, Krankenschwester auf einer Intensivstation in Kalifornien, warnt die Öffentlichkeit, dass sie über die Impfungen und die tatsächliche Zahl der Covidium-Patienten getäuscht wird.

Macrae beschuldigt das Krankenhaus, in dem sie gearbeitet hat, gegen die medizinische Ethik verstoßen zu haben.

Sie sagt, dass dieser Verstoß, der ihrer Meinung nach im ganzen Land und darüber hinaus vorkommt, zu einem erhöhten Schaden für die Patienten geführt hat.

Macrae arbeitete von 2015 bis 2021 im Kaiser Permanente Krankenhaus in Santa Rosa.

Sie wurde jedoch entlassen, weil sie sich nicht an die Impfvorschriften für das Personal hielt.

Nach der Einführung des COVID-19-Impfstoffs beobachtete Macrae einen dramatischen Anstieg der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle.

Die Patienten litten unter Nebenwirkungen, wie sie sie noch nie zuvor erlebt hatte.

In der Zwischenzeit seien bewährte und empfohlene Behandlungen verboten und Aufzeichnungssysteme manipuliert worden, um impfstoffbedingte Verletzungen und bahnbrechende Infektionsfälle zu verschleiern, sagte sie.

Sie deckte auf, dass Krankenhausbeamte das Personal anwiesen, Todesfälle im Zusammenhang mit Impfungen zu vertuschen, indem sie tote Patienten, die vollständig geimpft waren, oft als „ungeimpft“ bezeichneten und als Ursache „Covid“ angaben.

Krankenhauspersonal wurde bedroht, wenn es unerwünschte Ereignisse und Todesfälle im Zusammenhang mit Impfstoffen meldete, sagte Macrae.

Sie erklärte auch, dass medizinisches Personal Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt war, wenn es gegen Protokolle zur Isolierung von Patienten protestierte und Familien den Zugang zur Behandlung und Mitsprache verweigerte.

Laut Macrae waren die Krankenhäuser in den ersten Monaten der Pandemie fast leer, da elektive Eingriffe ausgesetzt wurden – ein Bild, das im Gegensatz zu den Medienberichten über die Überlastung der Kapazitäten stand.

Selbst während der Pandemie 2020/2021, die durch normale Atemwegserkrankungen ausgelöst wurde, seien die Krankenhäuser „nicht ein einziges Mal“ überlastet gewesen.

Diese Beobachtung habe sie mit Kollegen im ganzen Bundesstaat geteilt.

Sie sagte jedoch, dass Krankenhausbeamte die Geschichte verbreitet hätten, dass die Einrichtungen von Covidien-Patienten überrannt würden.

„Die Öffentlichkeit wurde belogen“, sagte sie.

„Das hat mir wirklich die Augen geöffnet und mir gezeigt, dass es Dinge gab, die nicht hätten passieren dürfen.

Macrae berichtete über die Einführung strenger Isolationsprotokolle für COVID-19-Patienten, die Besuche von Familienangehörigen und Unterstützern der Patienten untersagten.

Sie argumentierte, dass diese restriktiven Maßnahmen eine unkontrollierte „Panikmache durch die Medien“ ermöglichten und gleichzeitig ein Unterstützungssystem beseitigten, das als Puffer gegen die administrativen Zwänge hätte dienen können.

Obwohl COVID-19 „der entzündlichste Krankheitsprozess ist, den die Menschheit je gesehen hat“, wurde erfahrenes Krankenhauspersonal daran gehindert, Steroide zu verabreichen – „die beste Behandlung für einen entzündlichen Prozess“, so Macrae.

„Dass die Regierung und die CDC [Centers for Disease Control and Prevention] und diese Organisationen mit den drei Buchstaben den Ärzten sagen, dass sie keine Steroide verabreichen dürfen, ist absolut kriminell“, sagte sie.

Kalifornien ist nicht der einzige Staat, der Steroide verboten hat.

Standard-Entzündungshemmer wie Steroide wurden in Krankenhäusern in den gesamten USA im Rahmen strenger Protokolle verboten.

In der Zwischenzeit wurde Remdesivir, das sich als Ebola-Therapie bereits als unwirksam erwiesen hatte, unter strengen Protokollen verabreicht.

Aber es hat sich gezeigt, dass es „mehr schadet als hilft“, sagt Macrae.

Sie fügte hinzu, dass antivirale Medikamente in der Regel „nicht länger als zwei Tage nach dem Auftreten der Symptome wirken“.

Macrae vermutet, dass Profitmotive dahinter stecken.

Sie enthüllte, dass „jede dieser Dosen mehr als 3.000 Dollar kostet“.

Angesichts all dieser neuen restriktiven Richtlinien und Protokolle sagte Macrae: „Jeden Tag hatte ich das Gefühl, meinen Eid als Ärztin zu verletzen“.

Als die COVID-19-Impfstoffe Anfang 2021 eingeführt wurden, berichtete Macrae von einer sofortigen und drastischen Veränderung bei den Krankenhauseinweisungen.

Sie berichtete, dass die Zahl der stationären Aufnahmen in ihrem Krankenhaus um 300 Prozent gestiegen sei.

Das Krankenhauspersonal sei mit dem atypischen Zustand der Patienten überfordert gewesen.

Macrae sagt, dass die „Code Blue“-Alarm – wenn jemand aufhört zu atmen oder sein Herz stehen bleibt -, die früher vielleicht einmal pro Schicht vorkamen, jetzt bis zu zehnmal pro Schicht vorkommen.

„Sie wurden immer in die untere Etage des Krankenhauses gerufen, wo wir eine Impfstation hatten“, sagt sie.

Zwei Krankenschwestern, die die Impfungen direkt verabreichten – Kollegen, die sie über eine Selbsthilfegruppe in ihrer Gemeinde kennengelernt hatte – berichteten, dass sie täglich zwischen 10 und 20 Fälle von anaphylaktischem Schock erlebten.

Sie erzählten Macrae, dass ihnen mit Entlassung gedroht wurde, wenn sie öffentlich über die Situation sprachen.

An einem Tag Ende Juni 2021, als sie in einer 16-Stunden-Schicht auf zwei Stationen arbeitete, erhielt Macrae einen Bericht, dass jeder einzelne Patient auf beiden Stationen – insgesamt 60 – ungewöhnliche Verletzungen aufwies, die wahrscheinlich auf die Covid mRNA-Injektionen zurückzuführen waren.

Sie beschrieb ungewöhnliche Blutgerinnsel, Blutungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle und Lähmungen, die sich in den ersten Monaten der Impfkampagne häuften.

„Es gab all diese bizarren peripheren vaskulären Gerinnungsstörungen“, sagt sie, „und ich hatte buchstäblich noch nie etwas davon gehört oder gesehen.

Tatsächlich sah sie vier Fälle des „schnellen“ Guillain-Barré-Syndroms, verglichen mit nur zwei Fällen in all den Jahren, in denen sie als Krankenschwester in der Akutversorgung gearbeitet hatte.

Macrae fragte zwei dieser Patienten nach der Ursache ihres Zustands, und sie sagten, sie hätten die COVID-19-Impfung „innerhalb von 24 Stunden nach Auftreten“ ihrer Symptome erhalten.

Während dieser Zeit behaupteten das Krankenhaus und die Presse, dass es die Ungeimpften seien, die die Krankenhäuser füllten, sagte sie.

Das Registrierungssystem des Krankenhauses sei außerdem so manipuliert worden, dass es nach der Impfung auftretende Durchbruchsinfektionen nicht anzeigte, so Macrae.

Jeder Patient, bei dem COVID diagnostiziert wurde, wurde automatisch als ungeimpft“ registriert.

„Wenn jemand versuchte, dies manuell zu ändern, gab es nur die Option Impfstatus unbekannt“.

Dies sei eine Funktion der Epic-Software, die in allen Krankenhäusern von Kaiser Permanente verwendet werde, sagte Macrae, eine Einschränkung, die auch von anderen bestätigt wurde.

„Ich habe mit Krankenschwestern aus dem ganzen Land gesprochen, die den Betrug mit den Aufzeichnungssystemen gesehen haben“, sagte sie.

Macrae berichtete, dass das Personal in ihrem Krankenhaus daran gehindert wurde, logische Schlussfolgerungen zu ziehen oder Berichte einzureichen, und dass ihr Manager ihr sagte: „Wir können das nicht melden, weil wir nicht beweisen können, dass diese [Spritzen] die Ursache sind“.

„Ich fühlte mich, als hätte man uns Handschellen angelegt, uns den Mund zugehalten und gedroht, uns etwas anzutun“, sagte sie.

Macrae sagte, dass nur etwa 30 Prozent ihrer Kollegen sahen, was sie sah – oder bereit waren, es zu sagen.

Im August 2021, so Macrae, wurde der Druck auf das Krankenhauspersonal, sich impfen zu lassen, immer größer.

Sie zeigte ihrem Arbeitgeber ihre Blutproben, die ihre natürliche Immunität belegten, aber ohne Erfolg.

In den Monaten zuvor seien diejenigen, die sich nicht impfen ließen – ob Mitarbeiter oder Patienten – oft „herabgesetzt, in ein schlechtes Licht gerückt oder auf verschiedene Weise unterminiert“ worden.

Im September reichte Macrae „eidesstattliche Erklärungen der Wahrheit und der Tatsachen“ bei ihrem Vorgesetzten und dem Personalchef des Krankenhauses ein.

Die Dokumente bestanden aus notariell beglaubigten Erklärungen und zwei Bluttests, die ihre natürliche Immunität bescheinigten und sich auf staatliche, bundesstaatliche und internationale Gesetze bezogen, die ihr Recht betrafen, das Produkt „zu Versuchszwecken“ abzulehnen.

„Ich wollte keine religiöse Ausnahmegenehmigung beantragen“, sagte sie.

Sie fügte „mehr als 70 Artikel bei, die zeigen, dass die natürliche Immunität genauso wirksam oder wirksamer ist als diese experimentellen Impfstoffe“.

Am nächsten Tag wurde Macrae beurlaubt und eine Woche später entlassen.

Sie schätzt, dass mindestens 25 Personen aus ihrem Institut – und Tausende Ärzte in ganz Kalifornien – ein ähnliches Schicksal ereilte.

Macrae schätzt, dass zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens mehr als 90 Prozent der Patienten in ihrer Einrichtung vollständig geimpft waren.

Macrae sagte, die Ausgrenzung habe nicht aufgehört, und beklagte, dass sie immer noch von Leuten angefeindet werde, die sie beschuldigten, für ihre Kritik am Gesundheitssystem bezahlt zu werden, oder sie als „Monster“ bezeichneten.

„Wir werden von all diesen Neinsagern, die die Wahrheit einfach nicht sehen wollen, so durch den Kakao gezogen“, sagte sie.

„Ich weiß nicht, was ich ihnen sagen soll“.

„Ist es wirklich vernünftig, Menschen wie mich zu betrachten und sich einzureden, dass ich das aus Hintergedanken heraus tue?“

Macrae glaubt, dass ihr Glaube, ihr Ehemann – ein ehemaliger Bauingenieur, der jetzt Jura studiert – und ihre 20-jährige Ehe ihr die Kraft gegeben haben, die sie benötigte, um die letzten Jahre zu überstehen.

Macrae sagte, sie mache sich Sorgen um die Zukunft der Medizin in diesem Land, „weil wir alle Ärzte kriminalisiert und diszipliniert haben“, die bereit seien, „unsere Patienten und Familien zu schützen“.

„Ich würde kein Familienmitglied in ein Krankenhaus bringen“, sagt sie.

„Es ist ein gefährlicher Ort“.

Macrae sagte, die Optimistin in ihr „möchte glauben, dass dieses medizinische System zusammenbricht und wir etwas wieder aufbauen, das auf ethischer und integrer menschlicher Interaktion basiert, was meiner Meinung nach ziemlich weit von diesen Systemen entfernt ist“.

Macrae und mehrere Ärzte, darunter Dr. Christiane Northrup, gründeten die Organisation Stand Firm Now, um Zeugenaussagen von Ärzten in Form von notariell beglaubigten eidesstattlichen Erklärungen zu sammeln, die „jedem Prozessanwalt auf der Welt zugänglich sein werden“, sagte sie.

„Das ist es, was den Gerichten fehlt“, sagte sie und verwies auf Klagen – darunter eine, die in ihrem Namen von America’s Frontline Doctors eingereicht wurde -, die von „Richtern, die auch auf der Richterbank sitzen“, abgewiesen worden seien.

Die notariell beglaubigten Zeugenaussagen werden es den Klägern ermöglichen, ihre Fälle mit der „Qualität und Quantität von Beweisen“ zu untermauern, „die notwendig sind, um den Richter zu überzeugen, eine Untersuchung einzuleiten“, sagte sie.

Ohne solche Beweise denken die Richter, dass es sich nur um Verschwörungstheorien und Fehlinformationen handelt“, sagte sie.

Macrae reichte in jüngster Vergangenheit Klage gegen sieben Mitarbeiter von Kaiser Permanente, gegen Gesundheitsbehörden des Bundesstaates und des Bezirks sowie gegen ihren Gewerkschaftsvertreter ein, der sie angeblich nicht vertreten hatte, als das Krankenhaus das experimentelle Medikament verordnete.

Die Klage wurde abgewiesen, aber jetzt wird auf Bundesebene Berufung eingelegt, so Macrae.

„Ich bin sehr glücklich darüber“, sagte sie und merkte an, dass eine Klage gegen Einzelpersonen statt gegen Unternehmen „die Rechtsprechung verändert“.

Macrae sagte, sie arbeite mit Menschen im ganzen Land zusammen, um ein neues, privates, paralleles Gesundheitssystem zu entwickeln, das sich dem rechtlichen Zugriff der Behörden mit drei Buchstaben entzieht, die uns ständig zwingen, Verbrechen gegen den Eid zu begehen, den wir geleistet haben.

„Wir müssen uns von der korrupten Bundesregierung und den Regulierungsbehörden befreien, die das Gesundheitssystem zerstört haben“, sagte sie.

Sie fügte hinzu, dass es ein Verfahren geben werde, das die „ethische und moralische Einhaltung“ des neuen Systems sicherstelle.

Direkt zum Video in Englisch.