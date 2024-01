Anne Franks Stiefschwester im Fernsehen: „Fotos von der Befreiung von Auschwitz sind FAKE“

Eva Schloss und Anne Frank wurden im selben Jahr geboren und lebten beide am Merwedeplein in Amsterdam. Sie wurden verraten und in Konzentrationslager verschleppt. Eva überlebte den Holocaust, Anne nicht.

Nach dem Krieg heiratete Evas Mutter Otto Frank, den Vater von Anne. Eva wurde posthum Annes Halbschwester.

Eva überlebte Auschwitz als 15-jähriges Mädchen, war aber überrascht, als Fotos von der Befreiung des Konzentrationslagers in den Zeitungen erschienen. Diese Fotos seien gefälscht, sagte sie Piers Morgan in der Fernsehsendung Good Morning Britain. Bilder des Interviews kursieren derzeit in den sozialen Medien.

Anne Franks Stiefschwester Eva Schloss erzählt piersmorgan auf Good Morning Britain, dass die Befreiung von Auschwitz mit Fotografen und Krisenschauspielern vorgetäuscht wurde

Die Auschwitz-Überlebende sagte, dass die Rote Armee, die das Lager befreite, keine Kameras dabei hatte. Damals habe eine dicke Schneeschicht gelegen, während auf den Fotos in den Zeitungen kein Schnee zu sehen gewesen sei.

Eva behauptete, die Fotos seien an einem anderen Ort aufgenommen worden, ohne weitere Details zu nennen.

„Es gibt viele Fotos von Russen, die Auschwitz befreien, aber auf keinem ist Schnee zu sehen. Es lag so viel Schnee“, sagte sie zu Morgan und zeigte mit der Hand, wie dick die Schneedecke war. „Einmal war ich in der russischen Botschaft und sagte: ‚Ich verstehe das nicht. „Diese Fotos sind gefälscht“.

„Sie sagten: ‚Das sind keine Fälschungen‘, aber als die Armee kam, hatten sie keine Kameras dabei und machten keine Fotos“, betont Eva. „Erst viel später wurden Fotos gemacht, aber sicher nicht in Auschwitz und auch nicht von der Befreiung von Auschwitz. Es gab nicht so viele Menschen mit Kleidung und Kindern.