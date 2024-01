Irlands Chef der Medienkommission erwägt Zensurmaßnahmen angesichts der jüngsten Messerstecherei in Dublin, die zu Unruhen führte.

Zunehmende Verschwörung der Regierung, „Hassreden“ zu zensieren.

Die irische Medienaufsichtsbehörde Coimisiún na Meán (Medienkommission) unter ihrem Vorsitzenden Jeremy Godfrey hat sich besorgt über „Fehlinformationen“ im Internet und die Möglichkeit ausländischer Einflussnahme auf die bevorstehenden Kommunal- und Europawahlen geäußert. Diese Haltung hat jedoch Fragen über eine mögliche Ausweitung der Online-Zensur im Land aufgeworfen, insbesondere nachdem bekannt wurde, dass Irland Zensurpläne erwägt, nachdem die jüngste Reaktion auf die Messerstecherei eines Kindes zu hitzigen Debatten und Unruhen über die Einwanderungspolitik des Landes geführt hatte.

In einem Interview mit dem Irish Examiner betonte Godfrey, wie wichtig es sei, die Integrität der Wahlen und des zivilen Diskurses zu bewahren. Dies werfe jedoch die heikle Frage auf, wie weit die Regulierungsbehörden bei der Kontrolle von Online-Inhalten gehen sollten, ohne die Meinungsfreiheit und das Recht auf Information zu verletzen.

„Ich nehme an, dass wir am Donnerstagmittag von der Messerstecherei erfahren haben“, sagte Godfrey. „Und wir beschlossen, dass wir etwas unternehmen mussten.

„Einer unserer Bedenken war, dass Bilder des Vorfalls im Internet kursieren könnten. Es könnte schädlich sein, wenn Kinder sie sehen, schädlich für die Familien der Verletzten, und es könnte sogar dazu führen, dass ein Verdächtiger identifiziert wird. All das muss vermieden werden“.

„Aber wir waren auch besorgt, dass es zu einem Blitzableiter für Hetze gegen ethnische Minderheiten oder Aufrufe zu Gewalt werden könnte. Das sind absolut illegale Inhalte, die definitiv in unseren Regelungsbereich fallen werden“.

Godfreys zusätzliche Besorgnis über „Hate Speech“, insbesondere gegen Frauen in öffentlichen Ämtern, verdeutlicht die Komplexität der Regulierung des Online-Diskurses. Während die Absicht, den Einzelnen vor schädlichen Inhalten zu schützen, klar ist, werden solche Regelungen andernorts dazu benutzt, abweichende Stimmen oder kontroverse Standpunkte zu unterdrücken.

„Wir werden das gesamte breite Spektrum der Verpflichtungen zur Online-Sicherheit überwachen, aber die Art und Weise, wie Plattformen mit Hassreden umgehen, wird eine hohe Priorität haben“, sagte Godfrey.

Die Zusammenarbeit von Coimisiún na Meán mit der Wahlkommission, um diese Risiken zu mindern, kann als Schritt in Richtung einer strengeren Regulierung von Online-Inhalten gesehen werden. Diese Sichtweise wird durch Godfreys Bericht über die Intervention seiner Organisation während der Unruhen in Dublin im November letzten Jahres untermauert, bei der sie Online-Diskussionen im Kontext eines gewalttätigen Vorfalles überwachte. Dieses Eingreifen sollte die Verbreitung schädlicher Inhalte verhindern, kann aber auch als Schritt in Richtung einer stärkeren Kontrolle von Online-Äußerungen und des Zugangs der Öffentlichkeit zu wahrheitsgemäßen Informationen gesehen werden.

Angesichts der Pläne der Coimisiún na Meán, ihr Personal erheblich aufzustocken und bis 2024 mehr Regulierungsbefugnisse zu erhalten, wächst die Besorgnis, dass die Online-Zensur unter dem Deckmantel der öffentlichen Sicherheit zunehmen könnte.