Der steinige Weg zur Entdollarisierung: Sergei Glazyev Interview

Von Pepe Escobar

Nur sehr wenige Menschen in Russland und im gesamten Globalen Süden sind so qualifiziert wie Sergei Glazyev, der Minister für Integration und Makroökonomie der Eurasischen Wirtschaftskommission (EEC), dem politischen Arm der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU), um über den Antrieb, die Herausforderungen und die Fallstricke auf dem Weg zur Entdollarisierung zu sprechen.

Während der globale Süden weitverbreitete Forderungen nach echter Finanzstabilität erhebt, Indien innerhalb der BRICS 10 deutlich macht, dass jeder ernsthaft über die schädlichen Auswirkungen einseitiger Sanktionen nachdenken muss, und Professor Michael Hudson immer wieder betont, dass die derzeitige Politik nicht mehr tragfähig ist, empfing mich Glazyev freundlicherweise in seinem Büro bei der EEC zu einem exklusiven, ausführlichen Gespräch, das auch faszinierende inoffizielle Informationen enthielt.

Dies sind die Höhepunkte – denn Glazyevs Ideen werden derzeit erneut geprüft, und die russische Regierung erwartet mit großer Spannung grünes Licht für ein neues Modell der Handelsabwicklung, das sich derzeit in der Endphase der Feinabstimmung befindet.

Glazyev erklärte, dass seine Hauptidee „schon vor langer Zeit ausgearbeitet wurde. Der Grundgedanke ist, dass eine neue Währung zunächst auf der Grundlage eines internationalen Gesetzes eingeführt werden sollte, das von den Ländern unterzeichnet wird, die an der Produktion dieser neuen Währung interessiert sind. Nicht durch eine Art Konferenz wie Bretton Woods, die keine Legitimität hat. In der ersten Phase würden nicht alle Länder einbezogen werden. Die BRICS-Staaten werden ausreichen – plus die SCO. In Russland haben wir bereits unser eigenes SWIFT – die SPFS. Wir haben unseren Währungsumtausch, wir haben Korrespondenzbeziehungen zwischen Banken, Konsultationen zwischen Zentralbanken, hier sind wir absolut autark.“

All das führt dazu, eine neue internationale Währung einzuführen: „Wir müssen nicht wirklich im großen Stil vorgehen. BRICS ist genug. Die Idee der Währung ist, dass es zwei Körbe gibt: Ein Korb besteht aus den nationalen Währungen aller am Prozess beteiligten Länder, wie das SZR, aber mit klareren, verständlicheren Kriterien. Der zweite Korb besteht aus Rohstoffen. Wenn wir zwei Körbe haben und die neue Währung als Index von Rohstoffen und nationalen Währungen schaffen, und wir haben einen Mechanismus für Reserven, dann wird das mathematische Modell sehr stabil sein. Stabil und praktisch.“

Dann geht es um die Durchführbarkeit: „Die Einführung dieser Währung als Instrument für Transaktionen wäre nicht allzu schwierig. Mit einer guten Infrastruktur und der Zustimmung aller Zentralbanken liegt es dann an den Unternehmen, diese Währung zu verwenden. Sie sollte in digitaler Form vorliegen – was bedeutet, dass sie ohne das Bankensystem verwendet werden kann, so dass sie mindestens zehnmal billiger sein wird als die derzeitigen Transaktionen über Banken und Devisenbörsen.“

Die heikle Frage der Zentralbank

„Haben Sie diese Idee den Chinesen vorgestellt?“

„Wir haben sie chinesischen Experten, unseren Partnern an der Renmin-Universität, vorgestellt. Wir bekamen gute Rückmeldungen – aber ich hatte keine Gelegenheit, sie auf politischer Ebene vorzustellen. Hier in Russland fördern wir die Diskussion mit Papieren, Konferenzen und Seminaren, aber es gibt immer noch keine politische Entscheidung über die Einführung dieses Mechanismus, nicht einmal auf der Agenda der BRICS. Unser Expertenteam hat vorgeschlagen, diesen Mechanismus auf die Tagesordnung des BRICS-Gipfels im Oktober in Kasan zu setzen. Das Problem ist, dass die russische Zentralbank nicht begeistert ist. Die BRICS haben lediglich einen Plan für die Verwendung nationaler Währungen beschlossen – was auch eine ziemlich klare Idee ist, da nationale Währungen bereits in unserem Handel verwendet werden. Der russische Rubel ist die Hauptwährung in der EAEU, der Handel mit China wird in Rubel und Renminbi abgewickelt, der Handel mit Indien, Iran und der Türkei wurde ebenfalls auf nationale Währungen umgestellt. Jedes Land verfügt über die nötige Infrastruktur. Wenn die Zentralbanken digitale Landeswährungen einführen und deren Verwendung im internationalen Handel erlauben, ist das ebenfalls ein gutes Modell. In diesem Fall können Kryptobörsen die Zahlungen leicht ausgleichen – und es ist ein günstiger Mechanismus. Was wir benötigen, ist die Zustimmung der Zentralbanken, dass eine bestimmte Menge an nationalen Währungen in digitaler Form an internationalen Transaktionen teilnehmen kann.“

„Wäre das schon 2024 machbar, wenn der politische Wille vorhanden ist?“

„Es gibt bereits einige Start-ups. Sie befinden sich übrigens im Westen, und die Digitalisierung wird von privaten Unternehmen durchgeführt, nicht von Zentralbanken. Die Nachfrage ist also da. Unsere Zentralbank muss einen Vorschlag für den Gipfel in Kasan ausarbeiten. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Der zweite Teil ist der Preis. Gegenwärtig wird der Preis durch westliche Spekulationen bestimmt. Wir produzieren diese Rohstoffe, wir verbrauchen sie, aber wir haben keinen eigenen Preismechanismus, der Angebot und Nachfrage ausgleicht. Während der Covid-Panik fiel der Ölpreis fast auf Null. Es ist unmöglich, eine strategische Planung für die wirtschaftliche Entwicklung vorzunehmen, wenn man die Preise der Grundstoffe nicht unter Kontrolle hat. Die Preisbildung mit dieser neuen Währung soll den westlichen Warenaustausch überflüssig machen. Meine Idee basiert auf einem Mechanismus, den es in der Sowjetunion, im RGW, gab. Damals hatten wir langfristige Verträge nicht nur mit sozialistischen Ländern, sondern auch mit Österreich und anderen westlichen Ländern über die Lieferung von Gas für 10 oder 20 Jahre, und die Grundlage dieser Preisformel war der Preis für Öl und der Preis für Gas.

Was also auffällt, ist die Wirksamkeit einer langfristigen, weitsichtigen Politik: „Wir haben ein langfristiges Muster geschaffen. Hier in der EWG befassen wir uns mit der Idee eines gemeinsamen Devisenmarktes. Wir haben bereits einen Entwurf ausgearbeitet, mit einigen Experimenten. Der erste Schritt ist die Schaffung eines Informationsnetzes, Börsen in verschiedenen Ländern. Das war ziemlich erfolgreich. Der zweite Schritt wird die Einrichtung einer Online-Kommunikation zwischen den Börsen sein, und schließlich gehen wir zu einem gemeinsamen Mechanismus der Preisbildung über und öffnen diesen Mechanismus für alle anderen Länder. Das Hauptproblem ist, dass die großen Rohstoffproduzenten, allen voran die Ölgesellschaften, nicht gerne über Börsen handeln. Daher ist eine politische Entscheidung erforderlich, die sicherstellt, dass mindestens die Hälfte der Rohstoffproduktion über die Börsen abgewickelt wird. Ein Mechanismus, bei dem sich Angebot und Nachfrage gegenseitig ausgleichen. Gegenwärtig ist der Ölpreis auf den ausländischen Märkten „geheim“. Das ist eine Art von kolonialem Denken. Wie man betrügt“. Wir müssen Gesetze schaffen, um all diese Informationen für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die NDB benötigt eine Auffrischung

Glazyev bot eine ausführliche Analyse des BRICS-Universums, basierend auf dem ersten Treffen des BRICS Business Council zum Thema Finanzdienstleistungen Anfang Februar. Sie einigten sich auf einen Arbeitsplan; es gab eine erste Sitzung von Fintech-Experten; und in dieser Woche könnte ein bahnbrechendes Treffen zu einer neuen Formulierung führen – die im Moment noch nicht veröffentlicht wird -, die in die BRICS-Agenda für den Oktober-Gipfel aufgenommen werden soll.

„Welches sind die größten Herausforderungen innerhalb der BRICS-Struktur in dieser nächsten Phase des Versuchs, den US-Dollar zu umgehen?“

„BRICS ist eigentlich ein Club, der kein Sekretariat hat. Ich kann das aus der Sicht einer Person sagen, die eine gewisse Erfahrung mit der Integration hat. Unmittelbar nach dem Zusammenbruch haben wir hier im postsowjetischen Raum die Idee einer Zollunion diskutiert. Es gab viele Erklärungen, sogar einige von den Staatsoberhäuptern unterzeichnete Abkommen über einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Aber erst nach der Einsetzung einer Kommission begann die eigentliche Arbeit, im Jahr 2008. Nach 20 Jahren mit Papieren, Konferenzen, wurde nichts getan. Man benötigt jemanden, der verantwortlich ist. In BRICS gibt es eine solche Organisation – die NDB [Neue Entwicklungsbank]. Wenn die Staatsoberhäupter beschließen, die NDB als Institution zu ernennen, die das neue Modell, die neue Währung ausarbeitet, eine internationale Konferenz mit dem Entwurf eines internationalen Vertrages organisiert, kann das funktionieren. Das Problem ist, dass die NDB nach der Dollar-Charta arbeitet. Sie müssen diese Institution umgestalten, um sie funktionsfähig zu machen. Jetzt funktioniert sie wie eine gewöhnliche internationale Entwicklungsbank unter dem amerikanischen Rahmen. Die zweite Möglichkeit wäre, es ohne diese Bank zu machen, aber das wäre viel schwieriger. Diese Bank verfügt über genügend Fachwissen.“

„Könnte die russische Präsidentschaft der BRICS in diesem Jahr eine interne Umstrukturierung der NDB vorschlagen?“

„Wir tun unser Bestes. Ich bin mir nicht sicher, ob das Finanzministerium versteht, wie ernst die Lage ist. Der Präsident versteht es. Ich habe ihm gegenüber persönlich für diese Idee geworben. Aber der Vorsitzende der Zentralbank und die Minister denken immer noch im alten IWF-Paradigma.“

‚Religiöse Sekten schaffen keine Innovation‘

Glazyev hatte eine ernsthafte Diskussion über Sanktionen mit dem NDB:

„Ich habe dieses Thema mit Frau Rousseff [der ehemaligen brasilianischen Präsidentin, die derzeit dem NDB vorsteht] auf dem St. Petersburger Forum diskutiert. Ich habe ihr ein Papier dazu gegeben. Sie war ziemlich begeistert und lud uns ein, zum NDB zu kommen. Aber danach gab es keine Folgemaßnahmen. Vergangenes Jahr war alles sehr schwierig.

Zu BRICS: „Die Arbeitsgruppe für Finanzdienstleistungen diskutiert über Rückversicherungen, Kreditwürdigkeit, neue Währungen im Bereich Fintech. Das sollte auf der Tagesordnung der NDB stehen. Die beste Möglichkeit wäre ein Treffen in Moskau im März oder April, um das gesamte Spektrum der BRICS-Abwicklungsmechanismen eingehend zu erörtern, von den am weitesten entwickelten bis zu den am wenigsten entwickelten. Es wäre großartig, wenn die NDB sich dem anschließen würde, aber im Moment besteht de facto eine Kluft zwischen den BRICS und der NDB“.

Der springende Punkt, so Glazyev, ist, dass „Dilma Zeit finden sollte, diese Diskussionen auf hoher Ebene zu organisieren. Wir benötigen eine politische Entscheidung.“

„Aber müsste diese Entscheidung nicht von Putin selbst getroffen werden?“

„Das ist nicht so einfach. Wir haben Erklärungen von mindestens drei Staatschefs gehört: Russland, Südafrika und Brasilien. Sie sagten öffentlich: ‚Das ist eine gute Idee‘. Das Problem ist wiederum, dass es noch keine Task Force gibt. Meine Idee, die wir vor dem BRICS-Gipfel in Johannesburg vorgeschlagen haben, ist die Einrichtung einer internationalen Arbeitsgruppe, die in den nächsten Sitzungen das Modell oder den Entwurf des Vertrags ausarbeiten soll. Wie man zu nationalen Währungen übergeht. Das ist jetzt die offizielle Tagesordnung. Und darüber müssen sie in Kasan [zum jährlichen BRICS-Gipfel] berichten. Es gibt einige Konsultationen zwischen den Zentralbanken und den Finanzministern“.

Glazyev brachte es auf den Punkt, wenn es um die Trägheit des Systems geht: „Das Hauptproblem für Bürokraten und Experten ist: ‚Warum haben sie keine Ideen?‘ Weil sie davon ausgehen, dass der Status quo der beste ist. Wenn es keine Sanktionen gibt, wird alles gut sein. Die internationale Finanzarchitektur, die von den Vereinigten Staaten und Europa geschaffen wurde, ist bequem. Jeder weiß, wie man in diesem System arbeitet. Es ist also unmöglich, von diesem System zu einem anderen zu wechseln. Für Unternehmen wird es sehr schwierig sein. Für Banken wird es schwierig sein. Die Menschen sind im Paradigma des finanziellen Gleichgewichts erzogen worden, völlig libertär. Es ist ihnen egal, dass die Preise von Spekulanten manipuliert werden, sie kümmern sich nicht um die Volatilität der nationalen Währungen, sie halten das für natürlich (…) Es ist eine Art religiöse Sekte. Religiöse Sekten schaffen keine Innovationen.“

Steigen Sie jetzt auf das Hyperschall-Fahrrad

Damit sind wir wieder bei der entscheidenden Frage der nationalen Währungen: „Noch vor fünf Jahren, als ich über nationale Währungen im Handel sprach, sagten alle, das sei vollkommen unmöglich. Wir haben langfristige Verträge in Dollar und Euro. Wir haben eine etablierte Kultur der Transaktionen. Als ich vor 30 Jahren Außenhandelsminister war, habe ich versucht, unseren gesamten Rohstoffhandel auf Rubel umzustellen. Ich argumentierte mit Jelzin und anderen, ‚wir müssen in Rubel handeln, nicht in Dollar‘. Das würde den Rubel automatisch zu einer Reservewährung machen. Als Europa zum Euro überging, traf ich mich mit Herrn Prodi, und wir kamen überein, dass wir den Euro als Währung verwenden werden und Sie den Rubel. Dann kam Prodi nach Konsultationen zu mir und sagte: ‚Ich habe mit Herrn Kudrin [ehemaliger russischer Finanzminister, 2000-2011] gesprochen, er hat mich nicht gebeten, den Rubel zur Reservewährung zu machen‘. Das war Sabotage. Es war Dummheit.“

Die Probleme sind tatsächlich tiefgreifend – und bleiben bestehen: „Das Problem waren unsere Regulierungsbehörden, die vom IWF ausgebildet wurden, und das zweite Problem war die Korruption. Wenn man Öl und Gas in Dollar handelt, wird ein großer Teil der Gewinne gestohlen, es gibt eine Menge Zwischenhändler, die die Preise manipulieren. Die Preise sind nur der erste Schritt. Der Preis für Erdgas liegt beim ersten Geschäft etwa zehnmal niedriger als die Endnachfrage. Es gibt institutionelle Hindernisse. In den meisten Ländern ist es unseren Unternehmen nicht gestattet, Öl und Gas an den Endverbraucher zu verkaufen. Sie können beispielsweise kein Gas an Haushalte verkaufen. Doch selbst auf dem offenen Markt, der wettbewerbsfähig ist, gibt es Zwischenhändler zwischen Erzeuger und Verbraucher – mindestens die Hälfte der Einnahmen entzieht sich der staatlichen Kontrolle. Sie zahlen keine Steuern.“

Doch es gibt schnelle Lösungen: „Als wir vor zwei Jahren sanktioniert wurden, dauerte der Umtausch von US-Dollar und Euro in nationale Währungen nur wenige Monate. Das ging rasant.“

In Bezug auf Investitionen betonte Glazyev den Erfolg des lokalisierten Handels, aber die Kapitalströme sind bisher nicht angekommen: „Die Zentralbanken machen ihre Arbeit nicht. Der Rubel-Renminbi-Austausch funktioniert gut. Aber der Rubel-Rupien-Umtausch funktioniert nicht. Die Banken, die diese Rupien aufbewahren, haben eine Menge Geld, erhalten Zinsen auf diese Rupien und können damit spielen. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, unsere Zentralbank oder die indische Zentralbank.“

Glazyevs ernste Warnungen lassen sich kurz und bündig so zusammenfassen, dass es Aufgabe der NDB wäre – auf Drängen der BRICS-Führung – eine Konferenz globaler Experten zu veranstalten und diese für eine öffentliche Diskussion zu öffnen. Glazyev beschwor die Metapher eines Fahrrads, das immer weiter rollt – warum also ein neues Fahrrad erfinden? Nun, die – multipolare – Zeit ist reif für ein neues Hyperschallfahrrad.